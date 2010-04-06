Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4

Entry TP and SL Time Trader Manager Experto para MetaTrader 4

El Entry TP and SL Time Trader Manager es una potente herramienta de negociación semiautomatizada para MetaTrader 4, diseñada para simplificar la configuración de las operaciones, gestionar las salidas y ejecutar las órdenes con una sincronización precisa. Este asesor experto permite a los operadores optimizar su estrategia de negociación mediante la definición de parámetros clave como los niveles de entrada, el volumen de operaciones y los tiempos de ejecución programados para una máxima eficiencia.

Tabla de Especificaciones - Entry TP y SL Time Trader Manager para MT4

Categoría Herramienta de Trading Plataforma MetaTrader 4 Nivel de habilidad Principiante Tipo de Indicador - Marco temporal Multi-marco de tiempo Estilo de negociación - Tipo de mercado Todos los tipos de mercado

Visión general

Desarrollado por Trading Finder, este asesor experto cuenta con una interfaz fácil de usar con un panel lateral integrado. Los operadores pueden seleccionar rápidamente el tipo de posición (compra/venta) y establecer el tamaño de los lotes directamente desde el panel. Una línea de tiempo vertical personalizable se muestra en el gráfico, permitiendo a los usuarios programar el momento exacto para activar una operación. Cuando se cumplen la hora programada y las condiciones de mercado predefinidas, el EA ejecuta la operación automáticamente.

Instrucciones de configuración inicial

Antes de utilizar el EA, asegúrese de que los siguientes ajustes están habilitados en MetaTrader 4:

Permitir importaciones DLL

Permitir importaciones de expertos externos

Permitir operaciones en vivo

Una vez configurados estos ajustes en la ventana de entrada del EA, haga clic en OK para activar la herramienta.

Cómo realizar una operación

Siga estos pasos para configurar una operación utilizando el Gestor de Operaciones en Tiempo de Entrada TP y SL:

Paso 1 - Iniciar la configuración de la operación

Haga clic en "Abrir" en el panel izquierdo del gráfico para iniciar la configuración de la operación .

Paso 2 - Seleccione la dirección de la operación

Haga clic en " Abrir " en la interfaz del lado derecho para abrir una ventana emergente. Elija Comprar o Vender, introduzca el tamaño del lote y haga clic en Confirmar.

Paso 3 - Programar la hora de entrada

Después de confirmar el tipo de orden, aparecerá una línea vertical discontinua verde en el gráfico. Arrastre esta línea hacia adelante a través de las velas futuras para fijar la hora de ejecución de la operación.

Paso 4 - Confirme las condiciones de entrada

La operación sólo se ejecutará si se cumplen los dos criterios siguientes :

La hora programada (línea verde) ha pasado

El mercado alcanza el precio de entrada especificado

Consejo: Supervise las alertas y los registros en la pestaña Experto de la Caja de Herramientas de MT4.

Cómo gestionar las salidas de operaciones

El EA permite salidas automatizadas con ajustes personalizables de tiempo y volumen:

Paso 1 - Abrir Panel de Cierre

Haga clic en "Cerrar" en el panel de la izquierda para ver las opciones de salida en el lado derecho del gráfico .

Paso 2 - Filtrar Tipo de Salida

Utilice los botones superiores para seleccionar las operaciones que desea cerrar :

L (Pérdida): Cerrar sólo operaciones perdedoras

P (Beneficio): Cerrar sólo las operaciones ganadoras

P&L: Cerrar todas las operaciones

Paso 3 - Establecer el Volumen de la Posición a Cerrar

Seleccione la porción de la posición a cerrar :

25%: Cerrar un cuarto

50%: Cerrar la mitad

100%: Cerrar la posición completa

Paso 4 - Programar hora de salida

Aparecerá una línea vertical discontinua roja. Arrástrela hasta la hora de salida deseada.

Paso 5 - ConfirmarSalida

Haga clic en Confirmar para finalizar la salida automática. El EA cerrará la operación (total o parcialmente) a la hora programada si se cumplen las condiciones de precio.

Conclusión

El Entry TP and SL Time Trader Manager para MetaTrader 4 combina sincronización precisa, control inteligente de volumen y activadores dinámicos de precios en una única y completa herramienta. Es ideal para los operadores de Forex y criptomonedas que buscan mejorar la precisión y la coherencia de la ejecución de sus operaciones.