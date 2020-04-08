Red Zone Monitor
- Indicadores
- Tatsuya Otani
- Versión: 1.1
- Actualizado: 12 diciembre 2025
- Activaciones: 5
Monitor de ZONA ROJA
Monitor de Riesgo de Corte de Pérdidas y Punto de Equilibrio para Operadores de Promedio (MT5)
RED ZONE Monitor es un indicador de gestión de riesgo para operadores que utilizan
promediando, escalando o múltiples posiciones abiertas.
Muestra visualmente:
-
La zona de riesgo de corte de pérdidas (liquidación)
-
El precio de equilibrio
-
En función de las posiciones abiertas, los lotes y las condiciones de margen actuales
Este indicador no proporciona señales de entrada.
No promete beneficios.
Muestra dónde falla realmente su cuenta si el precio se mueve en su contra.
Qué hace RED ZONE Monitor
-
Combina múltiples posiciones abiertas (incluyendo promedios)
-
Calcula la zona de riesgo de liquidación en función del nivel de margen
-
Muestra la ZONA ROJA directamente en el gráfico
-
Muestra el precio de equilibrio para el conjunto de posiciones actual
-
Se actualiza dinámicamente a medida que se añaden o reducen posiciones
Puede verlo al instante:
-
Lo cerca que está de la liquidación forzosa
-
Dónde está realmente la recuperación (punto de equilibrio)
-
Si aún tiene sentido seguir promediando
Características principales
-
✅ Visualización de la ZONA ROJA (zona de riesgo de corte de pérdidas)
-
✅ Visualización de la línea de precio de equilibrio
-
✅ Soporta múltiples posiciones / promediado
-
✅ Configuración del nivel de margen ajustable por el usuario
-
✅ Diseño de gráficos limpio y minimalista
-
✅ Sin señales, sin predicciones, sin repintado
Ajustes del nivel de margen
-
El nivel de margen es totalmente configurable
-
Se puede ajustar para que coincida con las reglas de stop-out de su broker
-
Funciona con diferentes apalancamientos y condiciones del broker
Esto garantiza que el riesgo mostrado refleje su entorno de negociación real.
A quién va dirigido
-
Operadores que utilizan promedios o entradas de tipo cuadrícula
-
Operadores con múltiples posiciones simultáneas
-
Operadores que quieren ver el riesgo antes de que sea irreversible
-
Operadores con experiencia que prefieren la confirmación visual del riesgo
Para quién NO es
-
❌ Buscadores de señales
-
❌ Sistemas de trading automatizados
-
❌ Herramientas de beneficios garantizados
RED ZONE Monitor muestra la realidad, no las previsiones.
Versión Demo
Existe una versión de demostración.
-
Las principales funciones visuales están activadas
-
Algunas funciones están limitadas en la versión demo
Utilice la demo para confirmar el comportamiento con su broker y símbolos.
Plataforma
-
✅ MetaTrader 5 (MT5)
-
Versión MT4 prevista en futuras actualizaciones
Notas
-
Los resultados dependen de las condiciones del broker, apalancamiento y reglas de margen
-
Verifique siempre las especificaciones de su broker
-
La gestión del riesgo sigue siendo responsabilidad del operador
Resumen
RED ZONE Monitor responde a una pregunta crítica:
"Si el precio sigue moviéndose en mi contra, ¿dónde lo pierdo todo realmente?".
Si promedia posiciones,
esta es la línea que nunca debe ignorar.