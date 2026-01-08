RRR with Last Order for MT5

Risk-Reward Ratio mit Last-Order-Indikator für MetaTrader 5

Der Risk-Reward Ratio with Last Order (RRO)-Indikator ist ein praktisches Handelswerkzeug, das für Benutzer der MetaTrader 5 (MT5)-Plattform entwickelt wurde. Mit diesem Indikator können Händler das Risiko-Ertrags-Verhältnis ihres letzten Handels genau bewerten, indem sie den Abstand zwischen dem Einstiegskurs, dem Stop-Loss und dem Take-Profit-Level messen.

Nach der Berechnung wird das Risiko-Ertrags-Verhältnis deutlich in der oberen linken Ecke des Charts angezeigt, so dass Händler die Durchführbarkeit des Handels schnell und ohne manuelle Berechnungen beurteilen können.

RRO-Indikator Übersicht

Funktion Beschreibung Kategorie Kapitalmanagement, Handelsinstrument, Risikomanagement Plattform MetaTrader 5 Schwierigkeitsgrad Anfänger Indikator-Typ Einstieg & Ausstieg Zeitrahmen Mehrere Zeitrahmen Handelsstil Kompatibel mit allen Handelsstrategien Märkte Forex, Rohstoffe, Indizes

Beispiel für einen Kaufhandel

Auf einem 1-Minuten-Chart des Währungspaares NZD/CHF wird ein Kaufauftrag bei 0,52076 ausgeführt, mit einem Stop Loss bei 0,52036 und einem Take Profit bei 0,52167. Der Risk-Reward Ratio with Last Order Indicator berechnet sofort ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2,28 und zeigt es in der oberen linken Ecke des Charts an, um Händlern zu helfen, das Potenzial des Handels zu bewerten, bevor sich eine Preisbewegung entwickelt.

Beispiel für einen Verkaufshandel

Auf dem 5-Minuten-Chart von Bitcoin wird eine Verkaufsposition bei 54.885,33 eröffnet, mit einem Stop Loss bei 54.988,59 und einem Take Profit bei 54.663,32. Der RRO-Indikator analysiert diese Niveaus und zeigt ein Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:2,15 an, so dass Händler die erwartete Performance des Handels sofort einschätzen können.

Anpassungseinstellungen des Indikators

Anzeige-Einstellungen

Auswahl des Themas : Passen Sie den allgemeinen visuellen Stil des Indikators an.

Einstellungen für die Auftragsanzeige : Konfigurieren Sie, wie die Handelsdaten angezeigt werden

Optionen zur Handelsfilterung

Magische Zahl-Filter : Aktivieren oder deaktivieren Sie die Filterung auf der Grundlage einer eindeutigen Handelskennung

Magische Zahl Wert : Berechnungen nur auf Trades mit einer bestimmten magischen Zahl anwenden

Kommentar-Filter : Aktivieren oder deaktivieren Sie die Filterung von Handelskommentaren

Kommentar-Wert : Nur Trades mit einem definierten Kommentar einbeziehen

Box-Einstellungen

Box-Position : Legen Sie fest, wo das Informationsfeld im Chart angezeigt werden soll

X / Y-Koordinaten : Feinabstimmung der genauen Position in Pixeln

Abmessungen der Box : Breite und Höhe anpassen

Schriftanpassung : Ändern Sie Schriftart, Größe und Textfarbe

Hintergrund- und Rahmenfarben : Anpassen des Erscheinungsbildes des Anzeigefeldes

Überlagerung von Boxen : Platzieren Sie die Box im Vorder- oder Hintergrund des Diagramms

Fazit



Der Risk-Reward Ratio with Last Order (RRO) Indikator für MT5 ist ein zuverlässiges Tool für Händler, die ihr Risikomanagement verbessern möchten. Mit Echtzeitberechnungen und umfangreichen visuellen Anpassungen - einschließlich heller und dunkler Themen - bietet dieser Indikator sowohl Präzision als auch Benutzerfreundlichkeit.

Durch die Integration des RRO-Indikators in ihre Handelsroutine können Händler fundiertere Entscheidungen treffen, die Handelsbewertung verbessern und eine konsistente Risiko-Ertrags-Disziplin aufrechterhalten.