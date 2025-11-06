TradeX Manager All In One
- Utilidades
- Mehdi Ghorbani Saeidian
- Versión: 1.6
- Actualizado: 30 noviembre 2025
- Activaciones: 5
=== Atención =====
antes de empezar a usar este proyecto por favor mira el video.
este es el primer paso de todo-en-un proyecto que se actualizará día a día.
Esta versión (1.01) será para el Comercio - Entrada.
Usted puede tener el mercado y las órdenes pendientes - tamaño del lote - tomar ganancias y stop loss.
Take profit y stop loss tienen 4 tipos diferentes que son punto - dinero - porcentaje - precio y tenemos RR para take profit.
Usted puede calcular el tamaño del lote basado en puntos y dinero.
Usted puede tener visual stoploss y takeprofit que le ayuda a encontrar sus niveles visualmente.