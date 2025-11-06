TradeX Manager All In One

=== Atención =====

antes de empezar a usar este proyecto por favor mira el video.



este es el primer paso de todo-en-un proyecto que se actualizará día a día.

Esta versión (1.01) será para el Comercio - Entrada.

Usted puede tener el mercado y las órdenes pendientes - tamaño del lote - tomar ganancias y stop loss.

Take profit y stop loss tienen 4 tipos diferentes que son punto - dinero - porcentaje - precio y tenemos RR para take profit.

Usted puede calcular el tamaño del lote basado en puntos y dinero.

Usted puede tener visual stoploss y takeprofit que le ayuda a encontrar sus niveles visualmente.