Risk Rewa Ratio Calculator MT5

Calculadora de Riesgo y Recompensa para MT5

El Risk Reward Ratio (R/R) Calculator es una valiosa herramienta diseñada para ayudar a los operadores a establecer los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico mientras se analiza instantáneamente la relación riesgo-recompensa de cada operación.

Este indicador viene con un panel de gestión intuitivo que permite ajustar fácilmente todos los niveles, junto con un cuadro de información móvil que muestra claramente los valores de Take Profit, Entry Point y Stop Loss. Los operadores pueden colocar estos niveles arrastrando las líneas en el gráfico o introduciendo manualmente la cantidad de pips deseada.

Especificaciones para el indicador Risk Reward Ratio Calculator

Categoría

Herramienta de negociación - Gestión de capital - Gestión de riesgos

Plataforma

MetaTrader 4

Nivel de habilidad

Principiante

Tipo de Indicador

Gestión de Riesgo y Capital

Marco temporal

Multi-Tiempo

Estilo de negociación

Scalping - Intradía - Medio plazo - Largo plazo

Mercado

Todos los mercados

Visión general del indicador

El panel de gestión de la Calculadora de Ratio R/R ofrece varias funciones prácticas, entre las que se incluyen:

  • Temporizador de cuenta atrás que muestra el tiempo restante para la siguiente vela
  • Stop Loss ajustable en pips (SL Pips)
  • Opciones de Take Profit (TP) configurables en varios niveles

Configuración del indicador

Un vistazo más de cerca al panel de gestión revela las siguientes funciones:

  • Claro/Oscuro - Cambia entre temas claros y oscuros para los cuadros de visualización de TP y SL .
  • Tiempo hasta la siguiente barra - Muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela actual
  • Niveles - Gestiona los ajustes de Take Profit multinivel
  • Pips de SL - Configure el Stop Loss deseado en pips
  • Comprar - Configurar los niveles de TP y SL para posiciones de compra
  • Vender - Configurar los niveles TP y SL para posiciones de venta
  • Borrar - Borrar todos los elementos del gráfico
  • Horizontal - Alterna el diseño del panel entre horizontal y vertical
  • Tasa TXT - Muestra los niveles TP como porcentajes o como TP1, TP2, TP3, etc.

Conclusión

El indicador Risk Reward Ratio Calculator simplifica la planificación de operaciones calculando automáticamente la relación R/R y mostrando visualmente los niveles TP y SL en el gráfico. Con ajustes personalizables y elementos visuales claros, ayuda a los operadores a alinear cada posición con su estrategia manteniendo una gestión del riesgo coherente.

