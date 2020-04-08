Smart Fair Value Gap Pro

Libere el poder de Smart Money Concepts (SMC) con el indicador FVG más limpio del mercado.

Smart FVG Pro no es sólo otro detector de brecha. Está diseñado para operadores profesionales que necesitan filtrar el ruido y centrarse en las zonas de inversión de alta probabilidad. A diferencia de los indicadores estándar que saturan su gráfico con cada gap menor, Smart FVG Pro utiliza una lógica de filtrado avanzada (Tendencia + Volatilidad) y un sistema único de "Mitigación Inteligente" para eliminar automáticamente las zonas invalidadas, manteniendo su gráfico limpio.

Esta herramienta es perfecta para operar con Conceptos TIC, Oferta y Demanda, y Acción del Precio.

Características principales.

  • 🚫 Limpieza automática (Smart Mitigation): El indicador monitoriza la acción del precio en tiempo real. Una vez que un FVG es totalmente mitigado (llenado) o invalidado por el precio, el cuadro se elimina automáticamente del gráfico. Se acabaron las confusas "zonas fantasma".

  • 🛡️ Tolerancia de Stop Hunt: El exclusivo "Modo de Validación" le permite elegir entre una invalidación estricta (basada en el toque) o una invalidación tolerante (basada en el cierre), permitiendo rechazos de mecha y capturas de liquidez sin borrar la zona.

  • Filtrado de inteligencia artificial:

    • Filtro de tendencia: Filtro EMA incorporado para mostrar sólo FVG alcistas en una tendencia alcista y FVG bajistas en una tendencia bajista.

    • Filtro de volatilidad (ATR): Ignora los gaps insignificantes que son demasiado pequeños en relación con la volatilidad actual del mercado.

    • Filtro de tamaño: Ignora los gaps más pequeños que un umbral de punto fijo.

  • Visualizador de tendencias integrado: Opcionalmente traza la EMA utilizada para el filtrado directamente en el gráfico.

Cómo utilizarlo

  1. Trading de Tendencia: Busque Cajas Verdes cuando el precio esté por encima de la línea EMA Roja, y Cajas Rojas cuando el precio esté por debajo.

  2. Confirmación de entrada: Espere a que el precio retroceda hasta la caja FVG. Busque una reacción (rechazo de la mecha) o una confirmación del marco temporal inferior antes de entrar.

  3. Objetivo: Utilice FVGs opuestos o fondos de liquidez como objetivos.

Explicación de los parámetros de entrada

Esta es una guía detallada para configurar el indicador para que se adapte a su estilo de negociación:

1. Lógica de validación

  • Modo de Validación ( InpExecType ):

    • Estricto (Mecha Invalida): Utilícelo para entradas de precisión (Órdenes Límite). Si alguna mecha toca el nivel de invalidación (el otro lado del gap), la FVG se borra inmediatamente.

    • Tolerante (Acepta Stop Hunt): Recomendado para negociación manual. El FVG sigue siendo válido aunque una mecha lo atraviese (captura de liquidez), siempre que la vela cierre respetando la zona. Sólo se borra si una vela cierra más allá del nivel de invalidación.

2. Filtros FVG

  • Retroceso histórico ( InpLookbackBars ): Define cuántas barras hacia atrás escanea el indicador.

    • Por defecto: 50. Aumente a 200+ para marcos de tiempo más altos o para ver zonas más antiguas. Manténgalo más bajo para el rendimiento de las operaciones del día.

  • Altura Min en Puntos ( InpMinFVGPoints ): Filtro de tamaño absoluto.

    • Ejemplo: Póngalo a 50 en Índices para ignorar pequeños gaps que actúan como ruido.

  • Filtro de Tendencia ( InpUseTrend ):

    • true : Sólo muestra FVGs de Compra por encima de la EMA y FVGs de Venta por debajo de la EMA.

    • false : Muestra todos los FVGs detectados independientemente de la tendencia.

  • Periodo EMA ( InpEMAPeriod ): El periodo de la Media Móvil Exponencial utilizado para el filtro de tendencia (por ejemplo, 200).

  • Filtro de volatilidad ( InpUseATR ):

    • true : Utiliza el Average True Range (ATR) para calcular el tamaño mínimo del gap de forma dinámica.

  • Ajustes ATR ( InpATRPeriod / InpMinATRMult ):

    • Determina el tamaño mínimo dinámico. Por ejemplo, 0.30 significa que el gap debe ser al menos el 30% del tamaño medio de la vela actual para ser válido.

3. Visuales

  • Color de compra ( InpColorBull ): Color para desequilibrios alcistas.

  • Color de Venta ( InpColorBear ): Color para desequilibrios bajistas.

  • Proyección del rectángulo ( InpBoxExtend ): Cuánto (en barras) se extiende el rectángulo a la derecha para su visibilidad.

  • Rellenar Fondo ( InpFillBox ): Establecer en true para cajas sólidas, o false para cajas delineadas.

Lleve sus operaciones de Price Action al siguiente nivel con Smart FVG Pro.


Otros productos de este autor
Tick Recorder MT5
Joao Luiz Savioli Filho
Utilidades
El indicador de grabación de ticks reales para backtesting de MetaTrader 5 es una potente herramienta diseñada para que los operadores puedan simular sus estrategias comerciales con la máxima precisión y realismo. Este indicador captura y almacena los ticks reales del mercado, permitiéndole reproducir las condiciones pasadas del mercado con extrema fidelidad, mejorando así la precisión y fiabilidad de las pruebas de estrategia. Características principales: Captura de Ticks en Tiempo Real: El ind
Speed Indicator for MT5
Joao Luiz Savioli Filho
Indicadores
Este script MQL5 Speed Indicator calcula la velocidad media de los movimientos de precios de un instrumento financiero seleccionado durante un periodo especificado. Utiliza la media aritmética para determinar la velocidad media, que se calcula dividiendo la distancia (cambio en el precio) por el intervalo de tiempo. A continuación, el indicador muestra este valor en forma de histograma en una ventana independiente. Cálculo de la velocidad media : La velocidad se calcula mediante la fórmula v = d
Visual Book for MT5
Joao Luiz Savioli Filho
Utilidades
Este script indicador de MetaTrader 5 (MT5) está diseñado para crear una representación visual del libro de órdenes del mercado, mostrando las órdenes de compra y venta directamente en el gráfico. El indicador utiliza las siguientes características: Ancho y colores personalizables : El ancho del libro visual se puede ajustar, y se pueden establecer diferentes colores para las órdenes de compra y venta. Manejo de Datos del Libro de Mercado : Recupera los datos actuales del libro de órdenes de mer
Order Block Indicator for MetaTrader 5
Joao Luiz Savioli Filho
Indicadores
El "Indicador de Bloqueo de Órdenes para MetaTrader 5" es una herramienta avanzada de negociación diseñada para ayudar a los operadores a identificar las zonas clave de bloqueo de órdenes en los mercados financieros. Los bloques de órdenes son zonas de compra y venta institucional, que a menudo marcan niveles de precios significativos en los que es probable que se produzcan retrocesos o continuaciones del mercado. Este indicador ofrece una representación visual de estas zonas directamente en el
