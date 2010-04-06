SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
- Utilidades
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.2
- Activaciones: 10
SP2L Estrategia Poursamadi MetaTrader 4
El indicador SP2L Poursamadi Strategy es una estrategia de negociación profesional desarrollada específicamente para MetaTrader 4, basada en los principios de los movimientos de precios en espiga y el patrón de dos piernas AB=CD. Está diseñado para generar señales precisas de compra y venta para condiciones de negociación a corto plazo.
Este indicador es ideal para operadores de acción de precios, scalpers y fast scalpers, proporcionando puntos de entrada precisos en los marcos temporales de 1 minuto (M1) y 5 minutos (M5). Su estructura lo hace muy adecuado para los operadores que requieren velocidad, precisión y configuraciones comerciales claramente definidas.
Una de las principales ventajas de la estrategia SP2L es el cálculo automático del precio de entrada, stop loss (SL) y take profit (TP) directamente en el gráfico de MT4. El indicador también envía alertas cuando aparecen nuevas señales y muestra visualmente las posiciones de negociación, lo que permite a los operadores reaccionar rápidamente y operar con mayor confianza.
Al aplicar la estrategia SP2L Poursamadi, los operadores pueden identificar movimientos impulsivos fuertes y ejecutar operaciones rápidas y bien estructuradas en los mercados de divisas y criptomonedas, con el apoyo de reglas profesionales de gestión de riesgos integradas.
Indicador SP2L Poursamadi Strategy - Tabla sinóptica (MT4)
|
Categoría
|
Detalles
|
Nombre del Indicador
|
SP2L Poursamadi Indicador de Estrategia
|
Plataforma
|
MetaTrader 4 (MT4)
|
Nivel de habilidad
|
Intermedio
|
Plazos
|
M1 - M5
|
Estilos de negociación
|
Scalping, Scalping Rápido, Day Trading
|
Mercados
|
Divisas, Criptodivisas, Índices
|
Conceptos básicos
|
Velas Spike, Patrón AB=CD
|
Gestión del Riesgo
|
SL y TP automáticos (riesgo-recompensa 1:1)
Lógica central de la estrategia SP2L
El Indicador de Estrategia SP2L Poursamadi está construido alrededor de dos componentes principales:
- Detección de Velas de Picos
- Estructura de precios AB=CD
En primer lugar, el indicador identifica una vela de pico válida. Una vez confirmada, la entrada en la operación se define después de la ruptura de la vela. El movimiento impulsivo inicial se etiqueta como Onda A, y el stop loss (SL) se coloca automáticamente en este nivel.
La distancia entre el punto de entrada y el stop loss se utiliza entonces para calcular el take profit (TP), aplicando una relación fija de riesgo-recompensa de 1:1.
Definición de vela de pico
Una vela pico consiste en una formación de tres velas alineadas con las siguientes características:
- Tres velas consecutivas alineadas forman la estructura
- La vela del medio muestra un fuerte desequilibrio e impulso
- Aparece un hueco entre la primera y la tercera vela
- El patrón suele producirse después de una fase de consolidación
Condiciones de validación de unpico
Para que un pico de vela se considere válido:
- Su tamaño debe superar el valor predefinido de Tamaño de Pico en los ajustes del indicador
- El cuerpo de la vela debe cubrir al menos el 65% del rango total de la vela.
Una vez que se detecta un pico válido, se trata como una onda AB. Tras un retroceso del precio, la ruptura de la vela del pico confirma la entrada en la operación. El movimiento de continuación forma entonces la onda CD, que se utiliza como objetivo de beneficios.
Este mapeo automatizado AB=CD permite al indicador SP2L identificar oportunidades de negociación de alta calidad con reglas claramente definidas.
La estrategia está optimizada exclusivamente para marcos temporales a corto plazo (M1 y M5), por lo que es muy eficaz para el scalping en MetaTrader 4.
Cómo obtener el código de licencia
Para activar el indicador SP2L Poursamadi Strategy para MT4, los operadores deben solicitar un código de licencia al equipo de soporte.
Las solicitudes de licencia se pueden enviar a través de:
- El chat en línea del sitio web
- Aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram
Introducir el código de licencia en MT4
Después de adjuntar el indicador SP2L Poursamadi Strategy a un gráfico MT4, el panel de control principal aparecerá automáticamente.
En el campo "Su licencia", introduzca el código de licencia exactamente como se indica, sin añadir espacios adicionales, y luego ejecute el indicador.
Ejemplo de operación alcista
En el gráfico de 5 minutos del XAU/USD, el indicador de estrategia SP2L Poursamadi identifica una configuración alcista válida.
En primer lugar, se forma un fuerte pico alcista. Después de un retroceso correctivo, una ruptura por encima de la vela del pico final confirma la entrada y se genera una señal de compra.
- Stop Loss (SL): Se coloca en el punto más bajo del pico (onda A).
- Take Profit (TP): Calculado automáticamente en base a una relación riesgo-recompensa de 1:1
Esta estructura permite a los operadores entrar en operaciones con un riesgo controlado mientras se benefician de los movimientos correctivos del precio dentro del marco AB=CD.
Ejemplo de operación bajista
En el gráfico de 1 minuto del EUR/USD, aparece una formación de espiga bajista. Cuando el precio rompe por debajo de la última vela del pico, el indicador genera una señal de venta.
El indicador SP2L capta eficazmente los movimientos bajistas bruscos y define entradas de venta precisas basadas en la estructura AB=CD.
Características del panel de información
El panel de información incorporado muestra:
- Tiempo restante hasta el cierre de la vela actual
- Número total de señales detectadas en el gráfico
- Número de oportunidades de compra y venta
- Valor del tamaño del pico (en puntos o pips)
Al comparar el movimiento de la vela actual con el tamaño de pico predefinido, los operadores pueden validar rápidamente los picos fuertes y filtrar las configuraciones débiles o poco fiables.
Ajustes del indicador de estrategia SP2L Poursamadi (MT4)
|
Configuración Categoría
|
Descripción
|
Su Clave
|
Introduzca el código de licencia
|
Enviar Alerta
|
Activar o desactivar las alertas emergentes
|
Enviar notificación
|
Activar o desactivar las notificaciones push
|
Enviar correo electrónico
|
Activar o desactivar las alertas por correo electrónico
|
Vela para Spike MA
|
Número de velas utilizadas para calcular el movimiento medio del pico
|
Distribución del tamaño del pico
|
Umbral porcentual para la detección de velas de picos
Conclusión
El indicador de estrategia SP2L Poursamadi para MetaTrader 4 es una solución de scalping especializada diseñada para los marcos temporales M1 y M5, por lo que es adecuado para los operadores profesionales de Forex y cripto.
Al definir automáticamente los puntos de entrada, los niveles de stop loss y los objetivos de take profit con una relación riesgo-recompensa fija de 1:1, este indicador simplifica la ejecución de las operaciones y el control del riesgo.
Basada en los movimientos de los picos de precios y en el patrón AB=CD, la estrategia SP2L proporciona configuraciones de trading estructuradas y de alta probabilidad con una gestión del riesgo disciplinada y profesional en la plataforma MT4.