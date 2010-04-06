SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4

SP2L Estrategia Poursamadi MetaTrader 4

El indicador SP2L Poursamadi Strategy es una estrategia de negociación profesional desarrollada específicamente para MetaTrader 4, basada en los principios de los movimientos de precios en espiga y el patrón de dos piernas AB=CD. Está diseñado para generar señales precisas de compra y venta para condiciones de negociación a corto plazo.

Este indicador es ideal para operadores de acción de precios, scalpers y fast scalpers, proporcionando puntos de entrada precisos en los marcos temporales de 1 minuto (M1) y 5 minutos (M5). Su estructura lo hace muy adecuado para los operadores que requieren velocidad, precisión y configuraciones comerciales claramente definidas.

Una de las principales ventajas de la estrategia SP2L es el cálculo automático del precio de entrada, stop loss (SL) y take profit (TP) directamente en el gráfico de MT4. El indicador también envía alertas cuando aparecen nuevas señales y muestra visualmente las posiciones de negociación, lo que permite a los operadores reaccionar rápidamente y operar con mayor confianza.

Al aplicar la estrategia SP2L Poursamadi, los operadores pueden identificar movimientos impulsivos fuertes y ejecutar operaciones rápidas y bien estructuradas en los mercados de divisas y criptomonedas, con el apoyo de reglas profesionales de gestión de riesgos integradas.

Indicador SP2L Poursamadi Strategy - Tabla sinóptica (MT4)



Categoría Detalles Nombre del Indicador SP2L Poursamadi Indicador de Estrategia Plataforma MetaTrader 4 (MT4) Nivel de habilidad Intermedio Plazos M1 - M5 Estilos de negociación Scalping, Scalping Rápido, Day Trading Mercados Divisas, Criptodivisas, Índices Conceptos básicos Velas Spike, Patrón AB=CD Gestión del Riesgo SL y TP automáticos (riesgo-recompensa 1:1)

Lógica central de la estrategia SP2L



El Indicador de Estrategia SP2L Poursamadi está construido alrededor de dos componentes principales:

Detección de Velas de Picos Estructura de precios AB=CD

En primer lugar, el indicador identifica una vela de pico válida. Una vez confirmada, la entrada en la operación se define después de la ruptura de la vela. El movimiento impulsivo inicial se etiqueta como Onda A, y el stop loss (SL) se coloca automáticamente en este nivel.

La distancia entre el punto de entrada y el stop loss se utiliza entonces para calcular el take profit (TP), aplicando una relación fija de riesgo-recompensa de 1:1.

Definición de vela de pico



Una vela pico consiste en una formación de tres velas alineadas con las siguientes características:

Tres velas consecutivas alineadas forman la estructura

La vela del medio muestra un fuerte desequilibrio e impulso

Aparece un hueco entre la primera y la tercera vela

El patrón suele producirse después de una fase de consolidación

Condiciones de validación de un pico



Para que un pico de vela se considere válido:

Su tamaño debe superar el valor predefinido de Tamaño de Pico en los ajustes del indicador

El cuerpo de la vela debe cubrir al menos el 65% del rango total de la vela.

Una vez que se detecta un pico válido, se trata como una onda AB. Tras un retroceso del precio, la ruptura de la vela del pico confirma la entrada en la operación. El movimiento de continuación forma entonces la onda CD, que se utiliza como objetivo de beneficios.

Este mapeo automatizado AB=CD permite al indicador SP2L identificar oportunidades de negociación de alta calidad con reglas claramente definidas.

La estrategia está optimizada exclusivamente para marcos temporales a corto plazo (M1 y M5), por lo que es muy eficaz para el scalping en MetaTrader 4.

Cómo obtener el código de licencia



Para activar el indicador SP2L Poursamadi Strategy para MT4, los operadores deben solicitar un código de licencia al equipo de soporte.

Las solicitudes de licencia se pueden enviar a través de:

El chat en línea del sitio web

Aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram