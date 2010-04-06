Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4

Copiador de Operaciones TF Master Expert Advisor MT4

El Asesor Experto TF Master Trade Copier es una herramienta inteligente y totalmente automatizada para MetaTrader 4, diseñada para copiar operaciones de forma rápida y precisa desde una cuenta maestra a una o varias cuentas esclavas.

Este EA es ideal para los operadores que gestionan múltiples cuentas, permitiendo la replicación de operaciones entre cuentas sin errores y con un retraso mínimo.

Tabla del Asesor Experto Copiador de Operaciones TF Master

Característica Categoría Detalles Categorías de Indicadores Trading Assist MT4 Indicadores, Asesor Experto (EA) en MT4 Plataformas MetaTrader 4 Habilidades de negociación Elemental Marco temporal Indicadores Multi-Timeframe MT4 Instrumentos de negociación Divisas, criptomonedas, acciones, materias primas, índices, acciones

Trade Copier TF Master de un vistazo

El EA TF Master Trade Copier opera en un sistema de tres partes: Maestro, Esclavo y Sólo Lectura.

Activar "ON" asegura que todas las operaciones abiertas y cerradas de la cuenta Maestra sean replicadas instantáneamente a las cuentas Esclavas.

Los detalles de la operación, incluyendo volumen, take profit (TP), stop loss (SL) y tipo de orden, se copian con precisión y sin errores.

Proceso de Operación Maestro-Esclavo

Cuenta principal

Todas las operaciones se ejecutan en la cuenta Maestra, y el EA prepara automáticamente todas las órdenes y ajustes de ganancias y pérdidas para una transferencia rápida.

Cuenta Esclava

Las operaciones de la cuenta Maestra se copian automáticamente a la cuenta Esclava. El volumen, tipo de orden, TP, SL y comentarios se replican exactamente.

Conexión y Transferencia

El EA puede copiar operaciones localmente o vía VPS en menos de 0,5 segundos. El volumen de operaciones puede gestionarse mediante lotes fijos, porcentajes de saldo o estrategias como Martingala.

Visualización de la hora en el gráfico

El EA muestra tanto la hora del servidor del broker como la hora GMT, lo que permite una programación y sincronización precisa de las operaciones, algo esencial para los brokers con horas de servidor diferentes a la hora GMT.

Activación del Asesor Experto TF Master



Abra la configuración del Asesor Experto y vaya a la pestaña Entradas. Introduzca y confirme su código de licencia para activar el EA para sus cuentas de trading.

Copiando Símbolos



Modo Maestro : Abrir o cerrar operaciones en la cuenta principal.

Modo Esclavo : Recibe y ejecuta las mismas operaciones en las cuentas de destino.

Símbolos a Copiar : Seleccione pares de divisas o instrumentos específicos (por ejemplo, EUR/USD) para una copia precisa.

Opciones avanzadas de copia



Opción Descripción Copiar símbolos de vigilancia del mercado Copiar todos los pares/activos de la lista de vigilancia Copiar todos los símbolos de los gráficos Copiar todos los símbolos activos en los gráficos Copiar un gráfico Copiar sólo de un gráfico específico Copiar símbolos personalizados Copiar sólo los símbolos seleccionados Símbolos que no se deben copiar Excluya determinados símbolos para gestionar el riesgo y evitar errores

Filtrar operaciones por número mágico



El Número Mágico permite al EA identificar operaciones para diferentes estrategias:

Filtrar operaciones con Número Mágico : Copiar sólo operaciones para una estrategia específica.

Enviar / No Enviar Número Mágico : Controla el envío de identificadores de operaciones.

Convertir Número Mágico : Cambia los identificadores de operación de la cuenta receptora.

Enviar / No Enviar Comentario : Transferir o eliminar comentarios para mayor claridad.

Configuración del volumen de operaciones



Opción Descripción Copiar con el mismo tamaño de lote Replica el tamaño de lote exacto de la cuenta maestra Copiar con la mitad del tamaño del lote Copiar operaciones a la mitad del tamaño de lote original Copiar con tercer tamaño de lote Copiar operaciones a un tercio del tamaño de lote original Copiar con tamaño de lote personalizado Definir manualmente el tamaño del lote

Opciones de programación



La sección de Gestión de Tiempos permite la programación, la sincronización GMT y el cierre automático para el control de riesgos:

Tiempos de Copia : Establecer intervalos para la copia de operaciones.

Copiar Fechas : Copie las operaciones sólo en los días seleccionados.

Diferencia Servidor : Ajuste el servidor del broker a la hora GMT.

Cerrar todas las copias a la hora : Cierra todas las operaciones copiadas a la hora programada.

Configuración de Take Profit (TP) & Stop Loss (SL)

No Recibir TP/SL : Ignora el TP/SL del Maestro.

Recibir TP/SL con el mismo valor : Copia los valores exactos del Maestro.

Recibir TP/SL con la misma distancia : Copia el TP/SL relativo al precio de entrada.

Multiplicador TakeProfit/StopLoss : Ajusta TP/SL automáticamente por un factor (por ejemplo, 1.5).

Puntos TakeProfit/StopLoss : Ajuste TP/SL manualmente por puntos.

No abrir sin StopLoss : Impide la apertura de operaciones copiadas sin SL.

Modo Sólo Lectura



El modo Sólo Lectura permite copiar las operaciones utilizando una contraseña de inversor, permitiendo el acceso sólo a la vista de las operaciones de la cuenta Maestra sin dejar de replicarlas.

Panel de Configuración



Clave de Licencia : Introducir para activar el EA.

Opciones Avanzadas : Administrar reglas de copia, símbolos y volúmenes de operación.

Conclusión



Trade Copier TF Master Expert Advisor para MT4 es una herramienta fiable para copiar operaciones de forma rápida y sin errores en múltiples cuentas.