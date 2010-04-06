Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4
- Utilidades
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.1
- Activaciones: 10
Copiador de Operaciones TF Master Expert Advisor MT4
El Asesor Experto TF Master Trade Copier es una herramienta inteligente y totalmente automatizada para MetaTrader 4, diseñada para copiar operaciones de forma rápida y precisa desde una cuenta maestra a una o varias cuentas esclavas.
Este EA es ideal para los operadores que gestionan múltiples cuentas, permitiendo la replicación de operaciones entre cuentas sin errores y con un retraso mínimo.
Tabla del Asesor Experto Copiador de Operaciones TF Master
|
Característica Categoría
|
Detalles
|
Categorías de Indicadores
|
Trading Assist MT4 Indicadores, Asesor Experto (EA) en MT4
|
Plataformas
|
MetaTrader 4
|
Habilidades de negociación
|
Elemental
|
Marco temporal
|
Indicadores Multi-Timeframe MT4
|
Instrumentos de negociación
|
Divisas, criptomonedas, acciones, materias primas, índices, acciones
Trade Copier TF Master de un vistazo
El EA TF Master Trade Copier opera en un sistema de tres partes: Maestro, Esclavo y Sólo Lectura.
- Activar "ON" asegura que todas las operaciones abiertas y cerradas de la cuenta Maestra sean replicadas instantáneamente a las cuentas Esclavas.
- Los detalles de la operación, incluyendo volumen, take profit (TP), stop loss (SL) y tipo de orden, se copian con precisión y sin errores.
Proceso de Operación Maestro-Esclavo
Cuenta principal
Todas las operaciones se ejecutan en la cuenta Maestra, y el EA prepara automáticamente todas las órdenes y ajustes de ganancias y pérdidas para una transferencia rápida.
Cuenta Esclava
Las operaciones de la cuenta Maestra se copian automáticamente a la cuenta Esclava. El volumen, tipo de orden, TP, SL y comentarios se replican exactamente.
Conexión y Transferencia
El EA puede copiar operaciones localmente o vía VPS en menos de 0,5 segundos. El volumen de operaciones puede gestionarse mediante lotes fijos, porcentajes de saldo o estrategias como Martingala.
Visualización de la hora en el gráfico
El EA muestra tanto la hora del servidor del broker como la hora GMT, lo que permite una programación y sincronización precisa de las operaciones, algo esencial para los brokers con horas de servidor diferentes a la hora GMT.
Activación del Asesor Experto TF Master
- Abra la configuración del Asesor Experto y vaya a la pestaña Entradas.
- Introduzca y confirme su código de licencia para activar el EA para sus cuentas de trading.
Copiando Símbolos
- Modo Maestro: Abrir o cerrar operaciones en la cuenta principal.
- Modo Esclavo: Recibe y ejecuta las mismas operaciones en las cuentas de destino.
- Símbolos a Copiar: Seleccione pares de divisas o instrumentos específicos (por ejemplo, EUR/USD) para una copia precisa.
Opciones avanzadas de copia
|
Opción
|
Descripción
|
Copiar símbolos de vigilancia del mercado
|
Copiar todos los pares/activos de la lista de vigilancia
|
Copiar todos los símbolos de los gráficos
|
Copiar todos los símbolos activos en los gráficos
|
Copiar un gráfico
|
Copiar sólo de un gráfico específico
|
Copiar símbolos personalizados
|
Copiar sólo los símbolos seleccionados
|
Símbolos que no se deben copiar
|
Excluya determinados símbolos para gestionar el riesgo y evitar errores
Filtrar operaciones por número mágico
El Número Mágico permite al EA identificar operaciones para diferentes estrategias:
- Filtrar operaciones con Número Mágico: Copiar sólo operaciones para una estrategia específica.
- Enviar / No Enviar Número Mágico: Controla el envío de identificadores de operaciones.
- Convertir Número Mágico: Cambia los identificadores de operación de la cuenta receptora.
- Enviar / No Enviar Comentario: Transferir o eliminar comentarios para mayor claridad.
Configuración del volumen de operaciones
|
Opción
|
Descripción
|
Copiar con el mismo tamaño de lote
|
Replica el tamaño de lote exacto de la cuenta maestra
|
Copiar con la mitad del tamaño del lote
|
Copiar operaciones a la mitad del tamaño de lote original
|
Copiar con tercer tamaño de lote
|
Copiar operaciones a un tercio del tamaño de lote original
|
Copiar con tamaño de lote personalizado
|
Definir manualmente el tamaño del lote
Opciones de programación
La sección de Gestión de Tiempos permite la programación, la sincronización GMT y el cierre automático para el control de riesgos:
- Tiempos de Copia: Establecer intervalos para la copia de operaciones.
- Copiar Fechas: Copie las operaciones sólo en los días seleccionados.
- Diferencia Servidor: Ajuste el servidor del broker a la hora GMT.
- Cerrar todas las copias a la hora: Cierra todas las operaciones copiadas a la hora programada.
Configuración de Take Profit (TP) & Stop Loss (SL)
- No Recibir TP/SL: Ignora el TP/SL del Maestro.
- Recibir TP/SL con el mismo valor: Copia los valores exactos del Maestro.
- Recibir TP/SL con la misma distancia: Copia el TP/SL relativo al precio de entrada.
- Multiplicador TakeProfit/StopLoss: Ajusta TP/SL automáticamente por un factor (por ejemplo, 1.5).
- Puntos TakeProfit/StopLoss: Ajuste TP/SL manualmente por puntos.
- No abrir sin StopLoss: Impide la apertura de operaciones copiadas sin SL.
Modo Sólo Lectura
El modo Sólo Lectura permite copiar las operaciones utilizando una contraseña de inversor, permitiendo el acceso sólo a la vista de las operaciones de la cuenta Maestra sin dejar de replicarlas.
Panel de Configuración
- Clave de Licencia: Introducir para activar el EA.
- Opciones Avanzadas: Administrar reglas de copia, símbolos y volúmenes de operación.
Conclusión
Trade Copier TF Master Expert Advisor para MT4 es una herramienta fiable para copiar operaciones de forma rápida y sin errores en múltiples cuentas.
- Réplica rápida y precisa de las operaciones
- Gestión flexible de tamaños de lote, símbolos y horarios
- Control total sobre los niveles de TP y SL
- Ideal para operadores que gestionan varias cuentas simultáneamente