Three 3TP Easy Trade Pad for MT4

Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar

El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP).

Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece funciones para definir el riesgo aceptable, el beneficio esperado (R/R) y opciones avanzadas de gestión de operaciones, ofreciendo a los usuarios una experiencia de negociación más profesional y eficiente.

Tabla de especificaciones - 3TP Easy Trade Pad Expert

Categoría Gestión de capital - Gestión de riesgos - Herramientas de negociación Plataforma MetaTrader 4 Nivel de habilidad Principiante Tipo de indicador Gestión de Riesgo y Capital Marco temporal Marco temporal múltiple Estilo de negociación Scalping - Day Trading - Intradía Mercados Divisas - Acciones - Índices

3TP Easy Trade Pad Expert de un vistazo

El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta poderosa y fácil de usar para los operadores que prefieren manejar sus operaciones directamente desde el gráfico. Con este experto, los usuarios pueden establecer rápidamente niveles SL y TP y manejar sus posiciones de manera más eficiente para mejorar la rentabilidad.

Entre sus principales características se incluye la posibilidad de establecer múltiples objetivos de toma de beneficios, realizar cierres parciales de posiciones y activar operaciones sin riesgo mediante la función Break-Even, llevando la experiencia de trading al siguiente nivel.

Operaciones de compra

En el gráfico GBP/USD H1, se muestran claramente las capacidades del experto.

El panel derecho ofrece varias funciones de gestión del capital y del riesgo, lo que permite a los operadores gestionar las posiciones con facilidad.

Los niveles de precio de entrada, SL y TP aparecen directamente en el gráfico, junto con dos herramientas esenciales para la gestión de operaciones: Cierre parcial (P) y Punto de equilibrio (B).

Operaciones de venta

En el gráfico USD/JPY H1, el experto muestra sus funciones para gestionar operaciones de venta.

Los operadores pueden establecer niveles SL y TP sin problemas, utilizar la función Break Even (B ) para realizar una operación sin riesgo, y aplicar el Cierre Parcial (P) para asegurar los beneficios progresivamente.

Estas funciones ayudan a los operadores a tomar decisiones comerciales más estratégicas y rentables.

Ajustes de 3TP Easy Trade Pad Expert

A continuación se presenta un resumen de los principales ajustes disponibles en el panel 3TP Easy Trade Pad:

Ajustes

One Click Trading - Activar/desactivar la confirmación de órdenes

Tener Take Profit - Activar/desactivar la ejecución de TP

Tener Stop Loss - Activar/desactivar la ejecución de SL

TP y SL virtuales - Activar/desactivar la ejecución de operaciones virtuales

Cierre Parcial - Activar/desactivar el cierre del 50% de la posición

Mostrar todos los TP y SL - Mostrar TP/SL para operaciones del lado del servidor

Panel

Orden

Comprar / Vender - Ejecutar órdenes de mercado instantáneas

Comprar P / Vender P - Ejecutar órdenes pendientes

Lote

Establecer tamaño de lote (N/A)

Riesgo

Tipo SL - Definir stop loss basado en cantidad de dólares ($), porcentaje de saldo (%), o pips (P)

Recompensa

TP único RR - Establezca una relación riesgo-recompensa

TP Múltiple - Habilitar múltiples objetivos de toma de beneficios con niveles predefinidos

PM (Gestión de posiciones)

B Todas - Establece todas las operaciones en Punto de equilibrio

C Todas - Cierra todas las posiciones

C Última - Cierra la posición más reciente

Visual - Muestra una representación visual de riesgo-recompensa

Tiempo hasta la siguiente barra - Muestra el tiempo restante de la vela actual

Conclusión

3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta completa y especializada que ayuda a los operadores a gestionar sus posiciones con mayor precisión, optimizando tanto el riesgo como la rentabilidad.

Sus funciones avanzadas permiten entradas más precisas, una mejor gestión del riesgo y, en general, un mejor control de las operaciones, lo que lo convierte en un activo valioso para los operadores que buscan una ejecución de operaciones de nivel profesional.