Summary Risk Target

El indicador "Objetivo de riesgo resumido " está diseñado para mostrar el número total de transacciones realizadas en un único par. Las operaciones contabilizadas incluyen tanto las posiciones activas como las órdenes pendientes.

Al establecer un stop loss para cada operación, este indicador muestra el riesgo potencial total (pérdida) en el que se puede incurrir. Esto ayuda a los operadores a comprender fácilmente su exposición global al riesgo sin necesidad de realizar cálculos manuales.

Del mismo modo, en el caso de la toma de beneficios, si se define el nivel de TP, ya sea en términos de pips o a un precio específico, el indicador mostrará el objetivo de beneficio total.

Si el stop loss y el take profit no están definidos, los valores mostrados serán 0,00$.

Esto concluye la explicación de la funcionalidad del indicador.