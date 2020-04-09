TP and SL Calculator Indicator MT5

Calculadora de TP & SL para MT5

El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico.

Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye:

  • Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta
  • Cálculo del volumen de operaciones en lotes
  • Visualización de la relación Riesgo-Recompensa (R/R) para una mejor toma de decisiones
  • Mostrar la cuenta atrás hasta la siguiente vela (Tiempo hasta la siguiente barra) para apoyar la ejecución oportuna

Especificaciones del indicador

Categoría

Detalles

Tipo

Herramienta de negociación - Gestión de capital - Gestión de riesgos

Plataforma

MetaTrader 5

Nivel de habilidad

Principiante

Tipo de Indicador

Gestión de Riesgo y Capital

Marco temporal

Multi-Tiempo

Estilo de negociación

Scalping - Intradía - Medio plazo - Largo plazo

Mercado

Todos los mercados

Visión general del indicador

Los niveles TP y SL pueden crearse en el gráfico de dos maneras:

  • Ajustando manualmente las líneas
  • Introduciendo la relación Riesgo-Recompensa (R/R) deseada en el cuadro de la calculadora

El indicador muestra tres niveles principales en el gráfico:

  • Línea verde: Take Profit (TP)
  • Línea roja: Stop Loss (SL)
  • Línea gris: Posición abierta

Comportamiento del indicador en una tendencia alcista

En el gráfico NZD/USD en el marco de tiempo de 30 minutos, el indicador muestra cómo se posicionan los niveles TP y SL durante una tendencia alcista.

  • La línea gris marca el punto de entrada
  • La línea verde indica el nivel TP
  • La línea roja muestra el nivel SL

El panel de la calculadora proporciona información clave, como la relación R/R, el tiempo restante hasta la siguiente vela y el volumen de operaciones calculado.

Comportamiento del indicador en una tendencia bajista

En el gráfico BNB/USD en el marco temporal de 1 hora, durante una tendencia bajista:

  • El nivel TP (línea verde) se sitúa por debajo de la línea de Posición Abierta.
  • El nivel SL (línea roja) se coloca por encima de ella

El cuadro de la calculadora sigue mostrando detalles esenciales, incluida la cuenta atrás hasta la siguiente vela, la relación R/R y el volumen de operaciones, lo que ayuda a los operadores a gestionar el capital de forma más eficaz.

Configuración del indicador

El cuadro de la calculadora incluye los siguientes controles y opciones:

  • Claro/Oscuro: Cambia entre los temas de visualización
  • Tiempo hasta la siguiente barra: Muestra el tiempo restante de la vela
  • Comprar: Configurar TP y SL para posiciones de compra
  • Vender: Configurar TP y SL para posiciones de venta
  • Borrar: Elimina todas las líneas TP y SL
  • Tasa R/R: Ajustar la relación riesgo-recompensa
  • Tasa de lote: Ajuste manualmente el volumen de operaciones

Conclusión

La Calculadora de TP y SL para MT5 simplifica el proceso de establecer los niveles de take profit y stop loss proporcionando gráficos claros y ajustables junto con información detallada en el cuadro de la calculadora. Ya sea ajustando las líneas manualmente o introduciendo un valor R/R preferido, los operadores pueden gestionar eficientemente los niveles de TP y SL para mejorar la precisión de las operaciones.

