TP and SL Calculator Indicator MT5
- Utilidades
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.2
- Actualizado: 8 diciembre 2025
Calculadora de TP & SL para MT5
El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico.
Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye:
- Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta
- Cálculo del volumen de operaciones en lotes
- Visualización de la relación Riesgo-Recompensa (R/R) para una mejor toma de decisiones
- Mostrar la cuenta atrás hasta la siguiente vela (Tiempo hasta la siguiente barra) para apoyar la ejecución oportuna
Especificaciones del indicador
|
Categoría
|
Detalles
|
Tipo
|
Herramienta de negociación - Gestión de capital - Gestión de riesgos
|
Plataforma
|
MetaTrader 5
|
Nivel de habilidad
|
Principiante
|
Tipo de Indicador
|
Gestión de Riesgo y Capital
|
Marco temporal
|
Multi-Tiempo
|
Estilo de negociación
|
Scalping - Intradía - Medio plazo - Largo plazo
|
Mercado
|
Todos los mercados
Visión general del indicador
Los niveles TP y SL pueden crearse en el gráfico de dos maneras:
- Ajustando manualmente las líneas
- Introduciendo la relación Riesgo-Recompensa (R/R) deseada en el cuadro de la calculadora
El indicador muestra tres niveles principales en el gráfico:
- Línea verde: Take Profit (TP)
- Línea roja: Stop Loss (SL)
- Línea gris: Posición abierta
Comportamiento del indicador en una tendencia alcista
En el gráfico NZD/USD en el marco de tiempo de 30 minutos, el indicador muestra cómo se posicionan los niveles TP y SL durante una tendencia alcista.
- La línea gris marca el punto de entrada
- La línea verde indica el nivel TP
- La línea roja muestra el nivel SL
El panel de la calculadora proporciona información clave, como la relación R/R, el tiempo restante hasta la siguiente vela y el volumen de operaciones calculado.
Comportamiento del indicador en una tendencia bajista
En el gráfico BNB/USD en el marco temporal de 1 hora, durante una tendencia bajista:
- El nivel TP (línea verde) se sitúa por debajo de la línea de Posición Abierta.
- El nivel SL (línea roja) se coloca por encima de ella
El cuadro de la calculadora sigue mostrando detalles esenciales, incluida la cuenta atrás hasta la siguiente vela, la relación R/R y el volumen de operaciones, lo que ayuda a los operadores a gestionar el capital de forma más eficaz.
Configuración del indicador
El cuadro de la calculadora incluye los siguientes controles y opciones:
- Claro/Oscuro: Cambia entre los temas de visualización
- Tiempo hasta la siguiente barra: Muestra el tiempo restante de la vela
- Comprar: Configurar TP y SL para posiciones de compra
- Vender: Configurar TP y SL para posiciones de venta
- Borrar: Elimina todas las líneas TP y SL
- Tasa R/R: Ajustar la relación riesgo-recompensa
- Tasa de lote: Ajuste manualmente el volumen de operaciones
Conclusión
La Calculadora de TP y SL para MT5 simplifica el proceso de establecer los niveles de take profit y stop loss proporcionando gráficos claros y ajustables junto con información detallada en el cuadro de la calculadora. Ya sea ajustando las líneas manualmente o introduciendo un valor R/R preferido, los operadores pueden gestionar eficientemente los niveles de TP y SL para mejorar la precisión de las operaciones.