TP and SL Calculator Indicator MT5

Calculadora de TP & SL para MT5

El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico.

Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye:

Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta

Cálculo del volumen de operaciones en lotes

Visualización de la relación Riesgo-Recompensa (R/R) para una mejor toma de decisiones

Mostrar la cuenta atrás hasta la siguiente vela (Tiempo hasta la siguiente barra) para apoyar la ejecución oportuna

Especificaciones del indicador

Categoría Detalles Tipo Herramienta de negociación - Gestión de capital - Gestión de riesgos Plataforma MetaTrader 5 Nivel de habilidad Principiante Tipo de Indicador Gestión de Riesgo y Capital Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Scalping - Intradía - Medio plazo - Largo plazo Mercado Todos los mercados

Visión general del indicador

Los niveles TP y SL pueden crearse en el gráfico de dos maneras:

Ajustando manualmente las líneas

Introduciendo la relación Riesgo-Recompensa (R/R) deseada en el cuadro de la calculadora

El indicador muestra tres niveles principales en el gráfico:

Línea verde: Take Profit (TP)

Línea roja: Stop Loss (SL)

Línea gris: Posición abierta

Comportamiento del indicador en una tendencia alcista

En el gráfico NZD/USD en el marco de tiempo de 30 minutos, el indicador muestra cómo se posicionan los niveles TP y SL durante una tendencia alcista.

La línea gris marca el punto de entrada

La línea verde indica el nivel TP

La línea roja muestra el nivel SL

El panel de la calculadora proporciona información clave, como la relación R/R, el tiempo restante hasta la siguiente vela y el volumen de operaciones calculado.

Comportamiento del indicador en una tendencia bajista

En el gráfico BNB/USD en el marco temporal de 1 hora, durante una tendencia bajista:

El nivel TP (línea verde) se sitúa por debajo de la línea de Posición Abierta.

El nivel SL (línea roja) se coloca por encima de ella

El cuadro de la calculadora sigue mostrando detalles esenciales, incluida la cuenta atrás hasta la siguiente vela, la relación R/R y el volumen de operaciones, lo que ayuda a los operadores a gestionar el capital de forma más eficaz.

Configuración del indicador

El cuadro de la calculadora incluye los siguientes controles y opciones:

Claro/Oscuro: Cambia entre los temas de visualización

Tiempo hasta la siguiente barra: Muestra el tiempo restante de la vela

Comprar: Configurar TP y SL para posiciones de compra

Vender: Configurar TP y SL para posiciones de venta

Borrar: Elimina todas las líneas TP y SL

Tasa R/R: Ajustar la relación riesgo-recompensa

Tasa de lote: Ajuste manualmente el volumen de operaciones

Conclusión

La Calculadora de TP y SL para MT5 simplifica el proceso de establecer los niveles de take profit y stop loss proporcionando gráficos claros y ajustables junto con información detallada en el cuadro de la calculadora. Ya sea ajustando las líneas manualmente o introduciendo un valor R/R preferido, los operadores pueden gestionar eficientemente los niveles de TP y SL para mejorar la precisión de las operaciones.