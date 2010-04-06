ICT Concepts Indicator For MT4

Indicador ICT Concepts para MetaTrader 4

El Indicador de Conceptos ICT para MetaTrader 4 es una herramienta analítica avanzada diseñada para operadores experimentados que siguen las metodologías ICT y Smart Money.

Proporciona un conjunto completo de componentes ICT -incluyendo Bloques de Órdenes, Fair Value Gaps (FVG), Bloques Rompedores, elementos de Estructura de Mercado y Kill Zones- a través de un panel de control intuitivo y fácil de usar. Este indicador permite a los operadores basados en las TIC integrar perfectamente estos conceptos en su flujo de trabajo de análisis técnico.

Descripción general del indicador ICT Concepts

Parámetro

Detalles

Categoría

TIC - Dinero inteligente - Sesiones de mercado

Plataforma

MetaTrader 4

Nivel de usuario

Experimentado

Tipo de Indicador

Líder - Reversión - No repintado

Plazos

Multi-marco de tiempo

Estilos de negociación

Scalping - Intradía - Swing - Diario

Mercados

Divisas - Acciones - Índices

Resumen Funcional

El indicador incluye una configuración muy flexible, que permite a los operadores personalizar visualmente y aplicar los conceptos de las TIC en sus gráficos. Los usuarios pueden alternar fácilmente funciones como los Bloques de órdenes, las Brechas de valor razonable o las herramientas de Estructura de mercado para respaldar decisiones de negociación más informadas.

Modo Zigzag

Cuando se aplica a un gráfico de 30 minutos (por ejemplo, XAGUSD), el Modo Zigzag traza automáticamente la estructura del mercado utilizando parámetros preestablecidos (5, 3, 3). Estas oscilaciones visuales ayudan a los operadores a identificar la dirección de la tendencia, las fases de corrección, los máximos y mínimos de las oscilaciones y los eventos estructurales como BOS y CHOCH.

Modo de bloqueo de órdenes

La activación del Modo Bloqueo de Órdenes pone de relieve las zonas en las que se han concentrado previamente las órdenes institucionales. Estas zonas suelen preceder a movimientos significativos del precio y suelen utilizarse como áreas de entrada de alta probabilidad cuando el precio vuelve a ellas.

Modo Bloques de ruptura

Los bloques de ruptura marcan bloques de órdenes que han pasado de soporte a resistencia o viceversa tras un cambio estructural. Estas áreas pueden proporcionar puntos de entrada precisos, especialmente después de barridos de liquidez o transiciones de tendencia importantes.

Modo Fair Value Gap (FVG)

El modo FVG identifica zonas de desequilibrio en las que el precio se ha movido rápidamente y ha dejado huecos. Estas zonas suelen actuar como soportes/resistencias ocultos y a menudo atraen al precio de vuelta cuando el mercado busca el equilibrio.

Modo Gap de Valor Justo Inverso (iFVG)

Un FVG inverso se forma cuando un FVG original cambia debido a la acción del precio, como cuando un FVG alcista se convierte en una zona de resistencia bajista. El seguimiento de los iFVG puede mejorar la configuración de las operaciones, especialmente cuando se utiliza la confirmación de marcos temporales múltiples.

Modo Balanced Price Range (BPR)

El modo BPR destaca las zonas en las que las FVG alcistas y bajistas se solapan, creando regiones de precios equilibradas. Estos niveles pueden servir como fuertes puntos de reversión o continuación, especialmente cuando están apoyados por una estructura de tiempo superior.

Modo Kill Zone

El modo Kill Zone marca periodos de negociación de alta volatilidad utilizados habitualmente en las estrategias ICT, como las configuraciones Judas Swing y Silver Bullet. La identificación de estas ventanas temporales mejora la sincronización y la precisión de las operaciones.

Modo Estructura de Mercado (Estructura M)

Esta función mapea los niveles CHOCH y BOS, ayudando a los operadores a identificar los cambios de tendencia. También muestra las Zonas de Liquidez e Inducción, lo que ayuda a interpretar mejor los agarres de liquidez y las oportunidades de negociación de bajo riesgo.

Visión general de la configuración

Entre las principales opciones personalizables se incluyen:

  • Velas a Comprobar: Define cuántas velas se analizan para la detección de patrones.
  • Último bloque: Muestra sólo los bloques más recientes
  • No probado: Muestra las zonas que el precio aún no ha vuelto a visitar

Conclusión

El indicador ICT Concepts para MT4 es una herramienta completa y bien diseñada para los operadores que aplican los conceptos ICT o Smart Money. Mejora la claridad de los gráficos, ayuda a identificar con precisión los Bloques de Órdenes y la estructura del mercado, y proporciona un enfoque estructurado para ejecutar estrategias de negociación de alta calidad en múltiples sesiones y mercados.

