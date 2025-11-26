XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint

Indicador XMaster XHMaster Formula MT5 - Estrategia sin repintado

El indicador XMaster / XHMaster Formula para MetaTrader 5 (MT5 ) es una versión mejorada de la popular herramienta MT4, diseñada para detectar la dirección de la tendencia, los cambios de impulso y las zonas de inversión de alta probabilidad. Con una optimización mejorada para el motor de MT5, el indicador proporciona señales estables No Repaint y se desempeña eficientemente en múltiples clases de activos, incluyendo Forex, Oro, Criptodivisas e Índices.

La versión MT5 integra técnicas de suavizado mejoradas, flujo de datos en múltiples marcos temporales y un procesamiento de señales más rápido, lo que lo hace adecuado para scalpers, day traders y swing traders.

Clasificación de los indicadores

Característica

Descripción

Categoría

Tendencia - Momento - Detección de reversión

Plataforma

MetaTrader 5 (MT5)

Nivel de habilidad

Intermedio a Avanzado

Tipo de Indicador

Líder - Entrada/Salida - Fuerza

Marco temporal

Soportes M1 a H4 y superiores

Estilo de negociación

Scalping - Intradía - Swing Trading

Mercados

Divisas - Oro - Cripto - Índices

Cómo funciona XMaster Formula MT5

La versión MT5 está optimizada con un filtrado mejorado y un motor de señales más suave. Combina varios componentes básicos para producir condiciones precisas de compra/venta.

1. Modo Estándar

  • Utiliza diferenciales EMA rápidos y lentos, normalizados en un rango de 0-100.
  • Señal de compra: El valor cruza por encima del umbral alcista y se vuelve verde.
  • Señal de venta: El valor cae por debajo del umbral bajista y se vuelve rojo.
  • Ideal para configuraciones de entrada y continuación de tendencia.

2. Modo Avanzado

Incorpora múltiples capas de confluencia utilizando el motor de cálculo mejorado de MT5:

  • MACD Momentum: Sesgo positivo para compras, negativo para ventas.
  • Extremos RSI: <30 para configuraciones alcistas, >70 para configuraciones bajistas .
  • Confirmación Estocástica: Utiliza niveles extremos para validación.
  • SAR Parabólico: Confirmación de tendencia para reducir las señales falsas.

Sólo cuando todos los indicadores se alinean el XMaster MT5 produce una señal de entrada fuerte.

Sistema de Señal Visual

  • Flecha / Línea Verde: Indica la continuación o inversión de la tendencia alcista.
  • Flecha / Línea Roja: Indica rechazo bajista o reanudación de tendencia bajista.
  • Mecánica de no repintado: Las señales permanecen fijas una vez que la vela se cierra, mejorando la fiabilidad durante condiciones volátiles.

Los gráficos MT5 mejorados permiten transiciones más suaves y una representación de colores más precisa.

Cómo instalar XMaster Formula en MT5

  1. Descargue la versión MT5 del indicador (.mq5 o .ex5).
  2. Abra MT5 → Archivo > Abrir carpeta de datos.
  3. Vaya a MQL5 → Indicadores y pegue el archivo.
  4. Reinicie MT5 o actualice el panel Navegador.
  5. Aplique el indicador a su gráfico y ajuste la sensibilidad de la tendencia, el suavizado o los umbrales de señal en función de su estilo.

Como Operar Usando XMaster MT5

Configuración de compra

  • Señal verde impresa.
  • El indicador se eleva desde el rango de sobreventa.
  • El precio crea una vela de confirmación alcista.
  • Stop-loss colocado por debajo de la vela de señal o el último swing bajo.

Configuración de venta

  • Señal roja impresa.
  • Indicador cayendo desde niveles de sobrecompra.
  • La vela bajista confirma el cambio de tendencia.
  • Stop-loss situado por encima de la vela de señal o del último máximo oscilante.

Fortalezas y limitaciones

Puntos fuertes

  • Optimizado para el motor de procesamiento más rápido de MT5.
  • Las señales no repintadas garantizan una toma de decisiones estable.
  • Funciona en múltiples mercados con gran adaptabilidad.
  • Diseño visual limpio y detección eficaz de inversiones.

Limitaciones

  • Durante las sesiones laterales o de baja volatilidad, las señales pueden ser menos precisas.
  • Funciona mejor cuando se combina con análisis basados en la estructura (S/R, zonas de liquidez).
  • No es un sistema independiente: la gestión del riesgo es esencial.

Resumen

El indicador XMaster XHMaster Formula MT5 es una herramienta de señales de tendencia y reversión refinada y fiable diseñada para operadores que buscan un sistema estable sin repintado en MetaTrader 5. Con un filtrado mejorado, alineación multiindicador y una gran claridad visual, ayuda a los operadores a identificar zonas de entrada de alta probabilidad en los mercados de divisas, oro, criptomonedas e índices. Cuando se combina con la estructura del mercado y el control de riesgos adecuado, se convierte en un poderoso complemento para cualquier estrategia de trading en MT5.

Productos recomendados
AIS Forest Fire Trend MT5
Aleksej Poljakov
Indicadores
Una de las secuencias numéricas se llama "Secuencia de incendios forestales". Ha sido reconocida como una de las secuencias nuevas más bellas. Su característica principal es que esta secuencia evita tendencias lineales, incluso las más cortas. Es esta propiedad la que formó la base de este indicador. Al analizar una serie de tiempo financiera, este indicador intenta rechazar todas las opciones de tendencia posibles. Y solo si falla, entonces reconoce la presencia de una tendencia y da la señal
SMC Venom Model BPR MT5
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indicadores
Indicador para determinar plano y tendencia. Si el precio está por debajo de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de venta. Al comprar esta versión del indicador, la versión MT4 para una cuenta real y una demo, ¡como regalo (para recibir, escríbame un mensaje privado)! Si el precio está por encima de cualquiera de los dos histogramas y dos líneas (rojo y azul), esta es una zona de compra. Versión MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Si el
Trade history
Andriy Konovalov
5 (2)
Indicadores
El indicador traza gráficos de los beneficios obtenidos al cierre de las velas para posiciones largas y cortas cerradas (o parcialmente cerradas) de forma individual. El indicador permite filtrar las operaciones por el símbolo actual, el ID de experto especificado (número mágico) y la presencia (ausencia) de una subcadena en un comentario de operación, establecer la hora de inicio y la periodicidad del restablecimiento de los beneficios (diaria, semanal o mensual) para calcular el gráfico de ben
Candles Indicator for MT5
Mikhail Gudyrin
Indicadores
A machine translation from the English product description was used. We apologize for possible imprecisions. Se utilizó una traducción automática de la descripción del producto en inglés. Pedimos disculpas por posibles imprecisiones. Un sistema de visualización de patrones de acción de precios de velas japonesas favoritas. Una vez adjunto, el indicador marcará automáticamente los siguientes patrones en el gráfico: Barra de Pinocho (pinbar)  - una barra de cuerpo pequeño con una 'nariz' larga, un
Gioteen Volatility Index
Farhad Kia
Indicadores
Gioteen Volatility Index (GVI) - su solución definitiva para superar la imprevisibilidad del mercado y maximizar las oportunidades comerciales. Este revolucionario indicador le ayuda a reducir las pérdidas debidas a movimientos bruscos del mercado. El GVI está diseñado para medir la volatilidad del mercado, proporcionándole información valiosa para identificar las perspectivas de negociación más favorables. Su intuitiva interfaz consiste en una línea roja dinámica que representa el índice de vol
Premium level Pro
Dmitriy Kashevich
Indicadores
¡El nivel Premium es un indicador único con más del 80% de precisión de predicciones correctas! ¡Este indicador ha sido probado por los mejores especialistas en comercio durante más de dos meses! ¡El indicador del autor no lo encontrarás en ningún otro lugar! ¡A partir de las capturas de pantalla, puede ver por sí mismo la precisión de esta herramienta! 1 es ideal para operar con opciones binarias con un tiempo de vencimiento de 1 vela. 2 funciona en todos los pares de divisas, acciones, m
Pro Gold System Indicator
PEDRO JOAQUIM GONCALVES GOMES
Indicadores
FUNCIONALIDADES AVANZADAS: Puntuación de tendencia (0-100) con barra visual Señales inteligentes con fuerza ajustable (1-10) Gestión de riesgos con TP/SL automático Alertas sonoras y visuales Zonas de precios con relleno suave Análisis multiindicador (RSI, ATR, BB, EMAs). CARACTERÍSTICAS DE DISEÑO Visual moderno: Líneas suaves y bien espaciadas (EMA con 2-3px de ancho) Colores vibrantes y profesionales (azul cielo, naranja, dorado) Flechas modernas (código 233/234) para señales de compra/venta T
Top Bottom Tracker MT5
Rodrigo Arana Garcia
Indicadores
Top Bottom Tracker   es un indicador basado en sofisticados algoritmos que analiza la tendencia del mercado y puede detectar los máximos y mínimos de la tendencia /   Versión MT4 . El  precio se incrementará progresivamente hasta llegar a los 500$. Siguiente precio -->   99$ Características No repinta Este indicador no cambia sus valores cuando llegan nuevos datos Pares de trading Todos los pares de forex Temporalidad   Todas las temporalidades Parámetros ==== Configuración del indicador
Your Pointer
Nadiya Mirosh
Indicadores
Your Pointer no es un canal Forex cualquiera. Este corredor se construye sobre la base del análisis de varias velas, empezando por la última, como resultado de lo cual se determinan los extremos del intervalo estudiado. Son ellos los que crean las líneas del canal. Como todos los canales, tiene una línea media, así como una línea de máximos y mínimos. Merece la pena observar este canal por su comportamiento inusual. El uso del indicador Your Pointer permite al operador reaccionar a tiempo cuand
Fibo Channels
Jeffrey Quiatchon
Indicadores
Indicador Fibo Daily Channel Este indicador es una potente herramienta para los operadores, ya que proporciona niveles diarios precisos de soporte y resistencia basados en cálculos de extensión y retroceso de Fibonacci. Este indicador traza automáticamente puntos pivote clave (PP, R1, R2, S1, S2), así como niveles de extensión adicionales (R3, R4, S3, S4), lo que ayuda a los operadores a identificar posibles zonas de reversión y ruptura con facilidad. Incluye alertas personalizables y notificaci
HMA Trend Professional MT5
Pavel Zamoshnikov
4.25 (4)
Indicadores
Versión mejorada del indicador gratuito HMA Trend (para MetaTrader 4) con análisis estadístico. HMA Trend es un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las señales en la dirección de la tendencia. Las principales diferencias con respecto a la versión gratuita: Capacidad de predecir la probabilidad de un cambio de tendenc
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Indicadores
Señales Elite Harmony Pro Visión general Elite Harmony Signals es un sofisticado indicador de análisis técnico que muestra rectángulos dinámicos que proporcionan zonas de negociación claras y señales de confirmación para mejorar las decisiones. Características principales Zonas de rectángulos dinámicos Extensión en Tiempo Real : Los rectángulos se extienden automáticamente a la acción del precio actual Cierre Inteligente : Los rectángulos se cierran sólo cuando aparecen señales opuestas Confirma
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Noize Absorption Index
Ekaterina Saltykova
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcist
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Asesores Expertos
Descripción : Rainbow EA MT5 es un simple asesor experto basado en Rainbow MT5 indicador que se basa en la media móvil con el período 34. El indicador se incorpora en la EA, por lo tanto, no es necesario para la EA para operar, pero si lo desea, puede descargarlo desde mi página de producto . La configuración del Asesor Experto es la siguiente : Adecuado para plazos de hasta H1 Los parámetros a continuación se pueden establecer de acuerdo a sus reglas de negociación. StopLoss ( Stop Loss en pip
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Indicadores
El indicador técnico Universal Oscillator es una combinación de señales comerciales de los osciladores más populares y utilizados. El indicador está representado por histogramas, así como por líneas MA rápidas y lentas, lo que permite ampliar la lista de recomendaciones comerciales y trabajar tanto en la tendencia como en el movimiento lateral del mercado. Así, los histogramas permiten determinar el momento de la ruptura de los valores de los precios y el movimiento en una nueva fase del mercado
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Max Min Delta Indicator
TitanScalper
Indicadores
Indicador Max Min Delta - Análisis de Desequilibrio de Volumen de Mercado Obtenga una visión más profunda del desequilibrio del volumen del mercado con el análisis delta ¿Qué es el indicador Max Min Delta? El indicador Max Min Delta es una potente herramienta de análisis del volumen de mercado que representa visualmente los valores delta máximos y mínimos mediante un histograma. Ayuda a los operadores a identificar con precisión la fortaleza, debilidad, absorción y actividad agresiva de compra/v
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Indicador ADX de dirección de tendencia Trend Direction ADX es parte de una serie de indicadores utilizados para caracterizar las condiciones del mercado. Casi cualquier estrategia sólo funciona bajo ciertas condiciones de mercado. Por lo tanto, es importante ser capaz de caracterizar las condiciones del mercado en cualquier momento: dirección de la tendencia, fuerza de la tendencia, volatilidad, etc. Trend Direction ADX es un indicador que se utiliza para caracterizar la dirección de la ten
Force Trade X MT5
Yu Xin Pu
Asesores Expertos
Force Trade X MT5 es un EA basado en Force Index. Los parámetros de Force Index como Period, BuyShift, BuyValue, SellShift y SellValue se pueden ajustar. Force Trade X MT5 aplica la tecnología inteligente de última generación de BTN TECHNOLOGY para ayudarle a crear resultados óptimos para sus operaciones. Que tus sueños se hagan realidad gracias a Force Trade X MT5. Buena suerte. === Consultas === E-Mail:support@btntechfx.com
Chart Pattern MT5
Young Ho Seo
Indicadores
Introducción a Chart Pattern MT Chart Pattern MT es un escáner de patrones gráficos para detectar patrones de triángulo, cuña descendente, cuña ascendente, canal, etc. Chart Pattern MT utiliza un sofisticado algoritmo de detección de patrones gráficos. Sin embargo, lo hemos diseñado con una interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar. Chart Pattern MT le mostrará todos los patrones de su gráfico en el formato más eficiente para su operativa. Ya no tendrás que realizar tediosas operaciones manu
LevelPAttern MT5
Maxim Sokolov
Indicadores
LevelPAttern MT5 es un indicador técnico basado en los niveles diarios y patrones de Acción de Precio. El indicador se basa en el indicador estándar ZigZag + patrones de velas de inversión, como Estrella, Martillo (también conocido como Pin bar), Engulfing y otros. El indicador genera notificaciones de audio y texto cuando se forma un patrón y se toca un nivel. También admite el envío de notificaciones por correo electrónico y push. Características de funcionamiento del indicador Es adecuado pa
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Currencies Strength
Jinsong Zhang
Indicadores
Este indicador se utiliza para comparar la fuerza relativa de la operación en el gráfico frente a los otros varios símbolos seleccionados. Al comparar el movimiento del precio de cada variedad negociada en base al mismo día base, se pueden ver varias líneas de tendencia de diferentes direcciones, que reflejan la relación fuerte y débil entre las diversas variedades negociadas, de modo que podemos tener una comprensión más clara de la tendencia del mercado. Por ejemplo, puede aplicar este indica
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo. ¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta! Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla. Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente: Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están
Super Trend Advance Trading
Minh Khoa Nguyen
Indicadores
El SuperTrend Advance Trading es un indicador técnico ampliamente utilizado basado en la Estrategia SuperTrend + Acción del Precio + EMA . Cómo funciona: - Se pueden generar Señales de Compra/Venta cuando la tendencia se invierte, se cumplen las condiciones de Acción del Precio, Línea de Tendencia y EMA. - Después de que aparezca la Señal , sea paciente y espere hasta que la vela se cierre, en ese momento coloque la orden lo antes posible. Puede tener tiempo para revisar su entrada, considere si
DYJ BoS
Daying Cao
Indicadores
El indicador DYJ BoS identifica y marca automáticamente los elementos esenciales de los cambios en la estructura del mercado, incluidos: Ruptura de estructura (BoS): se detecta cuando el precio realiza un movimiento significativo, rompiendo un punto de estructura anterior. Marca posibles líneas de tendencia alcista y líneas de tendencia bajista (UP & DN, es decir, nuevos máximos y nuevos mínimos continuos), y una vez que el precio rompe estas líneas, marca flechas rojas (BEAR) y verdes (BULL)
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Otros productos de este autor
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Pro BTB (Back To Break Even) Indicador de Estrategia Poursamadi MetaTrader 5 El indicador Pro BTB Strategy , desarrollado en base a la metodología analítica propia de Poursamadi , está diseñado específicamente para la plataforma de negociación MetaTrader 5 . A través de cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos bruscos de precios conocidos como picos . Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles oportunidades de compra y venta y las muestra directame
Risk Rewa Ratio Calculator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de Riesgo y Recompensa para MT5 El Risk Reward Ratio (R/R) Calculator es una valiosa herramienta diseñada para ayudar a los operadores a establecer los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico mientras se analiza instantáneamente la relación riesgo-recompensa de cada operación. Este indicador viene con un panel de gestión intuitivo que permite ajustar fácilmente todos los niveles, junto con un cuadro de información móvil que muestra claramente los valo
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT5 El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico. Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye: Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta Cálculo del volumen
FREE
XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador XMaster XHMaster Formula MT4 - Estrategia sin repintado El indicador XMaster / XHMaster Formula para MetaTrader 4 (MT4) es una de las herramientas sin repintado más populares utilizadas en el comercio Forex. Según fuentes como XS.com y TradingFinder, el indicador está diseñado para detectar la dirección del mercado, la fuerza del impulso y las posibles áreas de inversión con gran precisión. Esta versión para MT4 combina múltiples elementos técnicos, como el análisis de tendencia basado
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT4 La Calculadora de Take Profit & Stop Loss es una herramienta esencial para los usuarios de MetaTrader 4, diseñada para ayudar a los operadores a calcular y visualizar con precisión las pérdidas y ganancias potenciales de cada operación. Este indicador cuenta con un panel de gestión dedicado que ofrece varias herramientas clave para la gestión eficaz del comercio, incluyendo: Creación de niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) tanto para posiciones de compra
FREE
Risk Rewa Ratio Calculator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de riesgo y recompensa MT4 El indicador Risk Reward Ratio Calculator es una práctica herramienta diseñada para ayudar a los operadores a gestionar eficazmente sus operaciones mediante la definición de los niveles de take profit (TP) y stop loss (SL) , al tiempo que calcula automáticamente la relación riesgo-recompensa (R/R) de cada operación. El indicador cuenta con un panel de gestión en el que los operadores pueden ajustar fácilmente los valores de TP, SL y R/R. En el gráfico, los
FREE
Fair Value Gap FVG Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Fair Value Gap (FVG) para MetaTrader 4 En el mundo del trading, es esencial identificar los desequilibrios de precios y las configuraciones comerciales de alta probabilidad. El indicador Fair Value Gap (FVG) para MetaTrader 4 es una poderosa herramienta que ayuda a los operadores a detectar estas oportunidades con precisión. Un FVG representa una brecha en el mercado que se produce cuando el precio se mueve bruscamente, dejando un área donde la oferta y la demanda están fuera de equili
RRR With Multiple Orders for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Risk to Reward Ratio Múltiples Órdenes MT4 Risk to Reward Ratio Multiple Orders MT4 es un indicador dedicado de MetaTrader 4 diseñado para ayudar a los operadores a controlar con precisión la relación entre los niveles de stop loss (SL) y take profit (TP) en tiempo real. Cuando se abre una operación en MT4 con SL y TP definidos, esta herramienta calcula la distancia entre estos niveles en relación con el precio de entrada y muestra la relación riesgo/recompensa en la esquina superior izquierda d
ZigZag Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador ZigZag para MetaTrader 4 El indicador ZigZag en MetaTrader 4 es ampliamente utilizado para la identificación de máximos y mínimos significativos, conocidos como puntos de pivote, directamente en el gráfico de precios. Al marcar pivotes mayores y menores , ayuda a los operadores a reconocer posibles zonas de inversión y a comprender la estructura general del mercado. Cada pivote se etiqueta como HH, HL, LH o LL , lo que facilita la detección de las tendencias dominantes, así como los mo
Order Block ICT Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Bloqueo de Órdenes para ICT y Smart Money Trading en MT4 El indicador de bloque de órdenes es una herramienta importante para los operadores que utilizan los conceptos ICT (Inner Circle Trader) y Smart Money en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Este indicador destaca las zonas de precios clave donde es probable que se posicionen las órdenes institucionales, ayudando a los operadores a identificar posibles puntos de reversión y niveles de reacción fuertes. Los bloques de órdenes alc
Market structure indicator bos choch for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Estructura de Mercado BOS CHOCH MT4 El Indicador de Estructura de Mercado BOS-CHOCH es una herramienta inspirada en las TIC desarrollada para MetaTrader 4 (MT4). Está diseñada para ayudar a los operadores que siguen metodologías TIC a identificar cambios en las tendencias dominantes y secundarias del mercado. Al señalar las rupturas estructurales y los cambios en el carácter del mercado, este indicador mejora el análisis técnico y permite tomar decisiones de negociación más precisa
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Asistente de Gestión de Operaciones Expert TF MT4 El Asistente de Gestión de Operaciones es un Asesor Experto (EA) especializado diseñado para agilizar la asignación de capital y reforzar el control de riesgos dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Este EA ofrece un panel de control intuitivo en pantalla que permite una ejecución fluida de las operaciones, una mejor gestión del riesgo y una distribución eficiente del capital. También incluye funciones automatizadas esenciales como el ajuste
Refined Order Block Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Bloque de Órdenes Refinado MetaTrader 4 El indicador Refined Order Block (OBR ) es una herramienta especializada diseñada para los operadores que siguen las metodologías ICT y Smart Money (SMC) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Este indicador destaca los bloques de órdenes alcistas en verde y los bloques de órdenes bajistas en marrón, ayudando a los operadores a identificar las zonas críticas del mercado. Las zonas de bloques de órdenes son áreas de precios clave donde las órden
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
Easy Trade Panel Expert for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Easy Trade Panel Experto para MT4 El Easy Trade Panel es una herramienta especializada diseñada para simplificar y mejorar la gestión del riesgo y del capital en MetaTrader 4 . Este asesor experto cuenta con una interfaz intuitiva y profesional que ayuda a los operadores a gestionar sus órdenes utilizando funcionalidades básicas y avanzadas. Con esta herramienta, los operadores pueden ajustar con precisión los niveles de stop-loss y take-profit, proteger los beneficios y reducir la exposición a
Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Copiador de Operaciones Local Rápido Experto MT4 Multi TF Único El Experto Copiador Rápido de Operaciones Locales es una herramienta robusta y eficiente diseñada para replicar instantáneamente operaciones a través de múltiples cuentas MetaTrader 4. Equipado con un completo panel de control flotante, agiliza la sincronización y permite la ejecución de operaciones en tiempo real entre los terminales conectados. Con esta utilidad, los usuarios pueden duplicar con precisión las entradas de operacion
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Entry TP and SL Time Trader Manager Experto para MetaTrader 4 El Entry TP and SL Time Trader Manager es una potente herramienta de negociación semiautomatizada para MetaTrader 4, diseñada para simplificar la configuración de las operaciones, gestionar las salidas y ejecutar las órdenes con una sincronización precisa. Este asesor experto permite a los operadores optimizar su estrategia de negociación mediante la definición de parámetros clave como los niveles de entrada, el volumen de operaciones
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4 El Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4 es una herramienta especializada de gestión de riesgos diseñada para los profesionales del trading de props que utilizan la plataforma MT4. Este EA avanzado permite a los operadores controlar el comportamiento de las operaciones mediante la aplicación de condiciones predefinidas que impiden violaciones de los límites de ganancias y pérdidas. Con siete módulos de configuración dedi
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Indicador ICT Concepts para MetaTrader 4 El Indicador de Conceptos ICT para MetaTrader 4 es una herramienta analítica avanzada diseñada para operadores experimentados que siguen las metodologías ICT y Smart Money. Proporciona un conjunto completo de componentes ICT -incluyendo Bloques de Órdenes, Fair Value Gaps (FVG), Bloques Rompedores, elementos de Estructura de Mercado y Kill Zones- a través de un panel de control intuitivo y fácil de usar. Este indicador permite a los operadores basados en
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 es una avanzada utilidad de trading diseñada para optimizar la ejecución, reforzar la eficiencia del capital y mejorar la gestión del riesgo en el entorno MT4. Con un panel de control totalmente interactivo e intuitivo, este asesor experto automatiza funciones clave como Break Even, Trailing Stops adaptables y gestión precisa de operaciones multisímbolo. Construido con siete paneles de
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 4 El Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 4 es una solución totalmente especializada creada para los operadores de prop-firm que requieren un control de nivel profesional sobre su actividad comercial. Permite a los operadores de Forex gestionar con precisión el riesgo y el tamaño de la posición, apoyando la protección del capital y la consistencia a largo plazo. Diseñado como un Asesor Experto modular multisímbolo,
Price Action Trading Box Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Price Action Trading Box Manager Expert para MT4 El Price Action Trading Box Manager Expert es una herramienta avanzada diseñada para los operadores que confían en las estrategias de acción de precios y quieren agilizar partes de su ejecución de operaciones y monitoreo. Este Asesor Experto muestra múltiples formaciones de acción de precios dentro de un tablero dedicado en un formato de lista simple. Al seleccionar cualquier patrón de la lista, los operadores pueden colocar instantáneamente una z
Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Conceptos de Dinero Inteligente Expert MT4 El Smart Money Concepts Expert MT4 está diseñado para mostrar automáticamente los elementos clave de Smart Money directamente en su gráfico. Esta herramienta experta incluye un panel de control flotante que permite a los operadores gestionar la visibilidad de varios componentes analíticos. Cada sección del panel corresponde a una característica esencial de la estructura del mercado, lo que permite a los usuarios activar o desactivar los dibujos automati
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Super Arrow para MetaTrader 4 El indicador Super Arrow es una popular herramienta de señales diseñada para la plataforma MetaTrader 4. Combina varios indicadores técnicos, como el RSI , las Bandas de Bollinger , las Medias Móviles y un Filtro Mágico, para identificar puntos clave de inversión del mercado y pivotes de máximos y mínimos. En el gráfico, las flechas verdes señalan los pivotes mínimos, mientras que las rojas marcan los pivotes máximos. Al fusionar estos indicadores en un so
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Copiador de Operaciones TF Master Expert Advisor MT4 El Asesor Experto TF Master Trade Copier es una herramienta inteligente y totalmente automatizada para MetaTrader 4 , diseñada para copiar operaciones de forma rápida y precisa desde una cuenta maestra a una o varias cuentas esclavas . Este EA es ideal para los operadores que gestionan múltiples cuentas, permitiendo la replicación de operaciones entre cuentas sin errores y con un retraso mínimo. Tabla del Asesor Experto Copiador de Operaciones
FVG Channel Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Fair Value Gap Indicador de Canal MetaTrader 4 El indicador Fair Value Gap (FVG) Channel para MetaTrader 4 se ha desarrollado basándose en la metodología ICT y en los conceptos de Smart Money . Este indicador calcula el rango medio de los Fair Value Gaps y los muestra como un canal de precios dinámico , permitiendo a los operadores identificar las zonas clave relacionadas con los Fair Value Gaps no cubiertos (no mitigados) . Especificaciones del indicador de canal FVG Las especificaciones del i
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
SP2L Estrategia Poursamadi MetaTrader 4 El indicador SP2L Poursamadi Strategy es una estrategia de negociación profesional desarrollada específicamente para MetaTrader 4 , basada en los principios de los movimientos de precios en espiga y el patrón de dos piernas AB=CD . Está diseñado para generar señales precisas de compra y venta para condiciones de negociación a corto plazo. Este indicador es ideal para operadores de acción de precios, scalpers y fast scalpers , proporcionando puntos de entra
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Indicador de estrategia Pro BTB (Back To Break Even) de Poursamadi para MetaTrader 4 El indicador Pro BTB Strategy , desarrollado en base a la metodología analítica patentada de Poursamadi , está diseñado específicamente para la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) . Utilizando cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos repentinos del mercado conocidos como picos de precios . Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles retrocesos del mercado y
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Pro BTB Poursamadi Robot Asesor Experto MetaTrader 4 El Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor es un sistema de trading automatizado desarrollado en base a la detección de picos , la metodología de trading Unicorn y las reglas propias de Poursamadi , diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Combinando el análisis avanzado de la acción del precio , las estructuras de bloques de ruptura y las brechas de valor justo (FVG) , este robot identifica oportunidades comerciales de
Venom ICT Model Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Indicador Venom ICT Model para MetaTrader 4 El indicador Venom ICT Model para MetaTrader 4 está desarrollado en base a tres conceptos fundamentales del mercado: Liquidez, Tiempo y Precio , siguiendo la estrategia Venom dentro de la metodología ICT (Inner Circle Trader) . Este indicador se centra en la identificación de oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante el análisis de barridos de liquidez y cambios estructurales durante la sesión de negociación más importante del día: la
Filtro:
Ali Çelik
87
Ali Çelik 2025.12.02 20:36 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mehnoosh Karimi
4011
Respuesta del desarrollador Mehnoosh Karimi 2025.12.03 09:02
To get warnings (notifications) from it straight to your phone, here's a simple step-by-step guide:
First, in your MQL5 indicator, go to the Inputs section and set the "Notification" option to True—this lets the indicator send alerts.
To set up notifications on your phone: Download the MetaTrader 5 app from Google Play (Android) or the App Store (iOS), then log in with your trading account. Tap Settings > Messages, and copy your unique MetaQuotes ID (it's like a personal code).
On your computer, open MetaTrader 5, go to Tools > Options > Notifications. Check the box for "Enable Push notifications," paste in your MetaQuotes ID, and hit OK.
That's it! Now, every time the indicator spots a signal or warning, you'll get a push alert on your phone right away. If it doesn't work, double-check your internet connection on both devices.
Respuesta al comentario