XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
- Indicadores
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.2
- Actualizado: 1 diciembre 2025
Indicador XMaster XHMaster Formula MT5 - Estrategia sin repintado
El indicador XMaster / XHMaster Formula para MetaTrader 5 (MT5 ) es una versión mejorada de la popular herramienta MT4, diseñada para detectar la dirección de la tendencia, los cambios de impulso y las zonas de inversión de alta probabilidad. Con una optimización mejorada para el motor de MT5, el indicador proporciona señales estables No Repaint y se desempeña eficientemente en múltiples clases de activos, incluyendo Forex, Oro, Criptodivisas e Índices.
La versión MT5 integra técnicas de suavizado mejoradas, flujo de datos en múltiples marcos temporales y un procesamiento de señales más rápido, lo que lo hace adecuado para scalpers, day traders y swing traders.
Clasificación de los indicadores
|
Característica
|
Descripción
|
Categoría
|
Tendencia - Momento - Detección de reversión
|
Plataforma
|
MetaTrader 5 (MT5)
|
Nivel de habilidad
|
Intermedio a Avanzado
|
Tipo de Indicador
|
Líder - Entrada/Salida - Fuerza
|
Marco temporal
|
Soportes M1 a H4 y superiores
|
Estilo de negociación
|
Scalping - Intradía - Swing Trading
|
Mercados
|
Divisas - Oro - Cripto - Índices
Cómo funciona XMaster Formula MT5
La versión MT5 está optimizada con un filtrado mejorado y un motor de señales más suave. Combina varios componentes básicos para producir condiciones precisas de compra/venta.
1. Modo Estándar
- Utiliza diferenciales EMA rápidos y lentos, normalizados en un rango de 0-100.
- Señal de compra: El valor cruza por encima del umbral alcista y se vuelve verde.
- Señal de venta: El valor cae por debajo del umbral bajista y se vuelve rojo.
- Ideal para configuraciones de entrada y continuación de tendencia.
2. Modo Avanzado
Incorpora múltiples capas de confluencia utilizando el motor de cálculo mejorado de MT5:
- MACD Momentum: Sesgo positivo para compras, negativo para ventas.
- Extremos RSI: <30 para configuraciones alcistas, >70 para configuraciones bajistas .
- Confirmación Estocástica: Utiliza niveles extremos para validación.
- SAR Parabólico: Confirmación de tendencia para reducir las señales falsas.
Sólo cuando todos los indicadores se alinean el XMaster MT5 produce una señal de entrada fuerte.
Sistema de Señal Visual
- Flecha / Línea Verde: Indica la continuación o inversión de la tendencia alcista.
- Flecha / Línea Roja: Indica rechazo bajista o reanudación de tendencia bajista.
- Mecánica de no repintado: Las señales permanecen fijas una vez que la vela se cierra, mejorando la fiabilidad durante condiciones volátiles.
Los gráficos MT5 mejorados permiten transiciones más suaves y una representación de colores más precisa.
Cómo instalar XMaster Formula en MT5
- Descargue la versión MT5 del indicador (.mq5 o .ex5).
- Abra MT5 → Archivo > Abrir carpeta de datos.
- Vaya a MQL5 → Indicadores y pegue el archivo.
- Reinicie MT5 o actualice el panel Navegador.
- Aplique el indicador a su gráfico y ajuste la sensibilidad de la tendencia, el suavizado o los umbrales de señal en función de su estilo.
Como Operar Usando XMaster MT5
Configuración de compra
- Señal verde impresa.
- El indicador se eleva desde el rango de sobreventa.
- El precio crea una vela de confirmación alcista.
- Stop-loss colocado por debajo de la vela de señal o el último swing bajo.
Configuración de venta
- Señal roja impresa.
- Indicador cayendo desde niveles de sobrecompra.
- La vela bajista confirma el cambio de tendencia.
- Stop-loss situado por encima de la vela de señal o del último máximo oscilante.
Fortalezas y limitaciones
Puntos fuertes
- Optimizado para el motor de procesamiento más rápido de MT5.
- Las señales no repintadas garantizan una toma de decisiones estable.
- Funciona en múltiples mercados con gran adaptabilidad.
- Diseño visual limpio y detección eficaz de inversiones.
Limitaciones
- Durante las sesiones laterales o de baja volatilidad, las señales pueden ser menos precisas.
- Funciona mejor cuando se combina con análisis basados en la estructura (S/R, zonas de liquidez).
- No es un sistema independiente: la gestión del riesgo es esencial.
Resumen
El indicador XMaster XHMaster Formula MT5 es una herramienta de señales de tendencia y reversión refinada y fiable diseñada para operadores que buscan un sistema estable sin repintado en MetaTrader 5. Con un filtrado mejorado, alineación multiindicador y una gran claridad visual, ayuda a los operadores a identificar zonas de entrada de alta probabilidad en los mercados de divisas, oro, criptomonedas e índices. Cuando se combina con la estructura del mercado y el control de riesgos adecuado, se convierte en un poderoso complemento para cualquier estrategia de trading en MT5.
First, in your MQL5 indicator, go to the Inputs section and set the "Notification" option to True—this lets the indicator send alerts.
To set up notifications on your phone: Download the MetaTrader 5 app from Google Play (Android) or the App Store (iOS), then log in with your trading account. Tap Settings > Messages, and copy your unique MetaQuotes ID (it's like a personal code).
On your computer, open MetaTrader 5, go to Tools > Options > Notifications. Check the box for "Enable Push notifications," paste in your MetaQuotes ID, and hit OK.
That's it! Now, every time the indicator spots a signal or warning, you'll get a push alert on your phone right away. If it doesn't work, double-check your internet connection on both devices.