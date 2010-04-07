Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4

Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4

Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 es una avanzada utilidad de trading diseñada para optimizar la ejecución, reforzar la eficiencia del capital y mejorar la gestión del riesgo en el entorno MT4.

Con un panel de control totalmente interactivo e intuitivo, este asesor experto automatiza funciones clave como Break Even, Trailing Stops adaptables y gestión precisa de operaciones multisímbolo. Construido con siete paneles de configuración personalizables, apoya un comportamiento de negociación disciplinado y mejora el rendimiento de las estrategias basadas en reglas. Su sistema inteligente de alertas y notificaciones lo hace especialmente adecuado para los operadores que siguen las directrices de negociación de las empresas de puntales.

Especificaciones

Categoría

Gestión de capital - Control de riesgos - Automatización de operaciones

Plataforma

MetaTrader 4

Nivel de experiencia

Avanzado

Tipo

Herramienta de gestión de operaciones y riesgos

Marcos temporales

Marcos temporales múltiples

Estilos de negociación

Scalping, Intradía, Day Trading

Mercados aplicables

Divisas, Acciones, Índices

Características principales

Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert promueve una ejecución estructurada y basada en reglas, permitiendo a los operadores definir el tamaño de los lotes, la lógica de entrada, los parámetros de riesgo y las limitaciones de los símbolos. Diseñado teniendo en cuenta los retos de las empresas de apoyo, se centra en la coherencia, la asignación disciplinada del capital y el cumplimiento de las normas estratégicas.

Su sencilla interfaz ofrece a los operadores acceso instantáneo a funciones esenciales como el punto de equilibrio dinámico, enfoques de seguimiento avanzados, cierres parciales y herramientas de piramidación, todo ello basado en los principios de gestión monetaria estándar del sector.

Instrucciones de licencia

Se requiere una licencia personal para activar este asesor experto. Para solicitar su clave de activación o acceso gratuito, póngase en contacto con el soporte en vivo a través de Telegram o WhatsApp.


Ejemplo: Ejecución de orden de compra

Por ejemplo, en un gráfico de USDJPY de 5 minutos, se ejecutó una configuración de compra utilizando el EA. Los operadores pueden definir el volumen y el stop loss en función de:

  • Valor del pip
  • Porcentaje del capital
  • Riesgo monetario fijo

Existen múltiples configuraciones de riesgo-recompensa, que permiten un control preciso de la exposición y una rentabilidad estructurada en línea con los marcos profesionales de gestión de riesgos.

Ejemplo: Configuración de una orden de venta pendiente

En un gráfico SOLANA (SOL) de 1 hora, los operadores pueden utilizar la interfaz Visual para definir los niveles SL, TP y de entrada directamente en el gráfico. Una vez colocados los niveles, el sistema determina automáticamente si la orden pendiente debe ser una orden Stop o Límite.

Este enfoque visual mejora la precisión, la sincronización y la claridad general durante la configuración de la orden.

Descripción Funcional Detallada

Pestaña de Operaciones

Proporciona un control completo sobre los parámetros de ejecución:

  • Tipo de posición: Mercado o pendiente
  • Tamaño de lote: Basado en su modelo de riesgo
  • Stop Loss: Puntos, % de cuenta o riesgo fijo
  • Toma de beneficios: Puntos, valor en dólares, % o ratio R:R
  • Ejecución rápida: Instantánea o pendiente mediante Compra/Venta y Compra.p/Venta.p

Garantiza que cada posición siga un plan estructurado y conforme a las reglas.

Colocación visual de órdenes

Un módulo visual que ofrece una representación en tiempo real de:

  • Entrada (OP)
  • Stop Loss (SL)
  • Take Profit (TP)
  • Riesgo/Recompensa y P/L proyectado

Incluye botones de órdenes pendientes instantáneas (Buy.p, Sell.p) y conmutadores para la visibilidad de SL/TP. Diseñado para operadores que confían en la confirmación visual y la precisión.

Pestaña de Gestión Monetaria (MM)

Proporciona herramientas profesionales para la protección del riesgo y la automatización:

  • Configuración de BreakEven y Trailing Stop
  • Controles con un solo toque (Cerrar todo, Cancelar pendientes, Break Even todo)
  • Acceso directo al panel Protector de cuenta (AP)

Admite la reducción de riesgos mecánica y basada en reglas.

Ficha Límites de volumen

Aplica la disciplina emocional y el control de la exposición:

  • Límites de volumen máximo de operaciones (por operación/día/semana)
  • Límites para ganancias/pérdidas consecutivas
  • Restricciones para evitar las operaciones de venganza y la sobreexposición.

De este modo, se garantiza el cumplimiento estricto de las normas de capital propias de las empresas de servicios financieros.

Restricciones temporales

Implementa límites de negociación basados en el horario:

  • Define ventanas de negociación para cada día de la semana
  • Bloquea la negociación durante las horas no óptimas o restringidas.
  • Alinee la actividad de negociación con sesiones de gran liquidez

Perfecto para estrategias disciplinadas basadas en sesiones.

Umbrales de pérdidas y ganancias

Permite a los operadores fijar umbrales diarios y semanales:

  • Límites de beneficios
  • Límites de Drawdown
  • Umbrales basados en porcentajes o valores

Una vez superados, el EA detiene automáticamente las operaciones para evitar la toma de decisiones emocionales.

Pestaña de filtrado de símbolos

Garantiza la concentración restringiendo los activos con los que se puede operar:

  • Gráfico actual
  • Todos los gráficos
  • Observación del mercado
  • Lista de símbolos personalizada

Evita operaciones accidentales en mercados no estratégicos o no supervisados.

Panel general de operaciones

Muestra métricas de rendimiento en tiempo real:

  • P/L flotante
  • Saldos iniciales diarios/semanales
  • Seguimiento de rachas de victorias y derrotas
  • Información sobre la reducción

El HUD minimalista opcional mantiene la información visible sin saturar el gráfico.


Cumplimiento de TP/SL

Mantiene estrictos límites de riesgo:

  • Ajustes obligatorios de SL/TP
  • Alertas si faltan después de X minutos
  • Límites sobre el número de veces que se puede editar SL/TP

Evita los ajustes emocionales y protege la disciplina general de la estrategia.

Filtro de noticias

Ayuda a evitar la volatilidad en torno a los acontecimientos económicos:

  • Personaliza el tiempo de visualización antes/después de las noticias
  • Activar alertas sólo para pares específicos
  • Resalte las noticias de mayor impacto

Permite a los operadores evitar entrar en operaciones durante picos de mercado impredecibles.

Conclusión

El Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 es un sistema de gestión totalmente integrado construido para los traders serios y los practicantes de prop firm. Apoyando metodologías como Smart Money y ICT, proporciona las herramientas necesarias para mantener el control emocional, ejecutar con precisión y seguir un enfoque sistemático de trading.

Con herramientas avanzadas para la planificación, la estructuración de la relación riesgo-recompensa, el control del volumen y la disciplina psicológica, este EA destaca como una solución integral para los operadores que buscan un rendimiento profesional, consistente y con gestión del riesgo.

