EPoCreW Super ORB H4 Indicator
- Indicadores
- Livhuwani Neville Ramovha
- Versión: 3.2
¡Bienvenido al indicador EPo-CreW Forex Super ORB-H4!
Esta guía le enseñará cómo utilizar esta poderosa herramienta para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, basadas en el primer rango de apertura de 4 horas del mercado. Tanto si es principiante como si es un trader experimentado, este sistema le ayudará a operar con mayor confianza y consistencia. ESTE ES UN PRODUCTO DEMO. CADUCARÁ 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
ESTRATEGIAS DE TRADING
ESTRATEGIA 1: RUPTURA Y RETROCESO (Principal)
Configuración SELL (Venta):
El precio rompe POR ENCIMA de la línea azul (ruptura del máximo)
Aparece la flecha dorada de BREAKOUT
Espere a que el precio cierre POR DEBAJO de la línea azul
Aparece la flecha roja SELL (entrada por retroceso)
Entrar en SELL al precio indicado
SL en el punto rojo (por encima del máximo del rango)
TP en los puntos azules (TP1, TP2, TP3)
Configuración BUY (Compra):
El precio rompe POR DEBAJO de la línea roja (ruptura del mínimo)
Aparece la flecha dorada de BREAKOUT
Espere a que el precio cierre POR ENCIMA de la línea roja
Aparece la flecha verde BUY (entrada por retroceso)
Entrar en BUY al precio indicado
SL en el punto rojo (por debajo del mínimo del rango)
TP en los puntos azules (TP1, TP2, TP3)
Reglas Clave:
Esperar siempre confirmación de vela cerrada
Operar solo en la dirección de la ruptura
Usar los niveles de SL / TP proporcionados
ESTRATEGIA 2: TRADING EN RANGO (Secundaria)
Activación:
Establecer Enable Intra-Range Trading = true
BUY en el mínimo del rango:
El precio se aproxima a la línea roja (mínimo diario)
Se forma un Pin Bar / patrón alcista
Aparece la flecha verde BUY_RANGE
Entrar en BUY
SL por debajo del punto rojo
TP en los puntos azules
SELL en el máximo del rango:
El precio se aproxima a la línea azul (máximo diario)
Se forma un Pin Bar / patrón bajista
Aparece la flecha roja SELL_RANGE
Entrar en SELL
SL por encima del punto rojo
TP en los puntos azules
Reglas Clave:
Operar solo cerca de los límites del rango
Máximo 2 operaciones en rango por día
Debe existir un rechazo claro
Detener el trading si ocurre una ruptura
ESTRATEGIA 3: RECHAZO DE PATRONES
Patrones reconocidos:
Pin Bars
Patrones Envolventes
Doji
Inside Bars
Reglas de Trading:
El patrón debe formarse EN el límite del rango
Aparece la flecha de rechazo (púrpura/magenta)
Operar en la dirección OPUESTA al rechazo
Usar los SL / TP proporcionados
Respetar las reglas de separación de señales
CONFIGURACIÓN
Todos los ajustes son autoexplicativos al cargar o abrir el indicador.
Mostrar señales anteriores del día
Tres modos de TP disponibles
Relación R:R para TP1 / TP2 / TP3
Trailing Stop y Break Even
Filtro de noticias
Panel de control (Dashboard)
Opción de correlación
Protección de balance negativo
Trading en rango
Notificaciones
Recuerde:
El objetivo no es acertar en cada operación, sino ser rentable a largo plazo.
Deje que EPo-CreW Forex Super ORB-H4 le guíe, pero utilice siempre su propio criterio.
EPo-CreW FX significa:
End Poverty, Create Wealth with Forex
