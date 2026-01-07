EPoCreW Super ORB H4 Indicator

¡Bienvenido al indicador EPo-CreW Forex Super ORB-H4!

Esta guía le enseñará cómo utilizar esta poderosa herramienta para identificar oportunidades de trading de alta probabilidad, basadas en el primer rango de apertura de 4 horas del mercado. Tanto si es principiante como si es un trader experimentado, este sistema le ayudará a operar con mayor confianza y consistencia. ESTE ES UN PRODUCTO DEMO. CADUCARÁ 30 DÍAS DESPUÉS DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.

ESTRATEGIAS DE TRADING

ESTRATEGIA 1: RUPTURA Y RETROCESO (Principal)

Configuración SELL (Venta):

El precio rompe POR ENCIMA de la línea azul (ruptura del máximo)

Aparece la flecha dorada de BREAKOUT

Espere a que el precio cierre POR DEBAJO de la línea azul

Aparece la flecha roja SELL (entrada por retroceso)

Entrar en SELL al precio indicado

SL en el punto rojo (por encima del máximo del rango)

TP en los puntos azules (TP1, TP2, TP3)

Configuración BUY (Compra):

El precio rompe POR DEBAJO de la línea roja (ruptura del mínimo)

Aparece la flecha dorada de BREAKOUT

Espere a que el precio cierre POR ENCIMA de la línea roja

Aparece la flecha verde BUY (entrada por retroceso)

Entrar en BUY al precio indicado

SL en el punto rojo (por debajo del mínimo del rango)

TP en los puntos azules (TP1, TP2, TP3)

Reglas Clave:

Esperar siempre confirmación de vela cerrada

Operar solo en la dirección de la ruptura

Usar los niveles de SL / TP proporcionados

ESTRATEGIA 2: TRADING EN RANGO (Secundaria)

Activación:

Establecer Enable Intra-Range Trading = true

BUY en el mínimo del rango:

El precio se aproxima a la línea roja (mínimo diario)

Se forma un Pin Bar / patrón alcista

Aparece la flecha verde BUY_RANGE

Entrar en BUY

SL por debajo del punto rojo

TP en los puntos azules

SELL en el máximo del rango:

El precio se aproxima a la línea azul (máximo diario)

Se forma un Pin Bar / patrón bajista

Aparece la flecha roja SELL_RANGE

Entrar en SELL

SL por encima del punto rojo

TP en los puntos azules

Reglas Clave:

Operar solo cerca de los límites del rango

Máximo 2 operaciones en rango por día

Debe existir un rechazo claro

Detener el trading si ocurre una ruptura

ESTRATEGIA 3: RECHAZO DE PATRONES

Patrones reconocidos:

Pin Bars

Patrones Envolventes

Doji

Inside Bars

Reglas de Trading:

El patrón debe formarse EN el límite del rango

Aparece la flecha de rechazo (púrpura/magenta)

Operar en la dirección OPUESTA al rechazo

Usar los SL / TP proporcionados

Respetar las reglas de separación de señales

CONFIGURACIÓN

Todos los ajustes son autoexplicativos al cargar o abrir el indicador.

Mostrar señales anteriores del día

Tres modos de TP disponibles

Relación R:R para TP1 / TP2 / TP3

Trailing Stop y Break Even

Filtro de noticias

Panel de control (Dashboard)

Opción de correlación

Protección de balance negativo

Trading en rango

Notificaciones

Recuerde:

El objetivo no es acertar en cada operación, sino ser rentable a largo plazo.

Deje que EPo-CreW Forex Super ORB-H4 le guíe, pero utilice siempre su propio criterio.

EPo-CreW FX significa:

End Poverty, Create Wealth with Forex