Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4

Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 4

El Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 4 es una solución totalmente especializada creada para los operadores de prop-firm que requieren un control de nivel profesional sobre su actividad comercial. Permite a los operadores de Forex gestionar con precisión el riesgo y el tamaño de la posición, apoyando la protección del capital y la consistencia a largo plazo.

Diseñado como un Asesor Experto modular multisímbolo, el sistema permite la gestión completa de órdenes con una configuración rápida e intuitiva de stop loss, take profit, reglas de equilibrio y operaciones de cierre parcial.

Su avanzada interfaz de gestión de capital cuenta con siete pestañas dedicadas que permiten a los operadores personalizar cada parámetro en función de su estrategia de negociación. Y lo que es más importante, la herramienta aplica estrictas normas de reducción del capital -ya se definan en dólares o en porcentajes- que proporcionan protección diaria y evitan infracciones durante las evaluaciones de las empresas de propulsión.

Especificaciones

Características Detalles Categorías de indicadores Gestión monetaria, Ayuda a la negociación, Gestión de riesgos para MT4 Plataforma MetaTrader 4 Nivel de habilidad Avanzado Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Day Trading, Scalping, Intradía

Visión general



Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro ofrece un conjunto completo de herramientas avanzadas de gestión de operaciones, incluidas configuraciones multinivel de stop loss y take profit, límites de negociación diarios y semanales, restricciones horarias basadas en sesiones y permisos específicos para cada instrumento. Los operadores se benefician de una sincronización mejorada y de una ejecución controlada, lo que resulta ideal para los requisitos de riesgo de las sociedades de valores.

También admite las funciones de cierre parcial y punto muerto (sin riesgo), lo que garantiza una gestión disciplinada y precisa de las operaciones.

Activación de licencia



Para activar Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro en MetaTrader 4, se requiere una licencia válida. Póngase en contacto con nosotros a través del chat en vivo, Telegram o WhatsApp para recibir su código de activación o acceso gratuito a la licencia.

Ejemplo de operación de compra (NDQ100, gráfico de 30 minutos)



En el gráfico de 30 minutos del NDQ100, una orden de compra realizada con la herramienta demuestra el control estructurado del capital. La interfaz limpia y el cuadro de operaciones dedicado incluyen acceso instantáneo a las funciones de punto de equilibrio, cierre parcial y cierre. El panel también muestra el tipo de orden, el volumen, las ganancias/pérdidas en tiempo real y los parámetros de riesgo, lo que permite a los operadores tomar decisiones rápidas y precisas.

Ejemplo de operación de venta (GBP/USD, gráfico de 4 horas)



Un ejemplo de venta en GBP/USD destaca la colocación de un stop loss completo y múltiples objetivos de toma de beneficios. Con la función Multi-TP, los operadores pueden obtener beneficios en diferentes etapas a medida que avanza el precio. Las funciones clave -Cierre total, Punto de equilibrio y Cierre parcial- están disponibles inmediatamente después de la entrada. Las herramientas de sincronización también alinean las entradas con las principales aperturas y cierres de las sesiones de Forex.

Panel principal de gestión de operaciones



Este panel central permite órdenes pendientes y de mercado instantáneas, ajuste de volumen y personalización de TP/SL.

Entre sus funciones se incluyen:

Operaciones con un solo clic

Control total de TP y SL

TP/SL virtual (independiente del servidor)

Cierre parcial automatizado (por ejemplo, 50%)

Conmutación de visibilidad TP/SL

Temporizador de cuenta atrás de velas

Botones de ejecución de compra/venta

Configuración de órdenes pendientes

Medición del riesgo en dólares, % o pips

TP simple o múltiple con configuración R:R

Punto de equilibrio "B All

Cerrar todo/cerrar última posición

Métricas R/R visuales

Paneles de protección de posiciones y cuentas

Panel de gestión del Protector de Cuenta



Un completo módulo de control de riesgos diseñado para evitar el exceso de operaciones y las pérdidas consecutivas, ideal para las normas de las sociedades de propulsión. Siete pestañas permiten una personalización detallada de la gestión del capital.

Ficha Volumen

Establezca límites en el tamaño de las operaciones individuales, el volumen diario y semanal, el número de operaciones y los umbrales de ganancias/pérdidas consecutivas.

Pestaña Hora

Especifique las horas de negociación autorizadas para cada día de la semana con el fin de garantizar que las entradas coincidan con las condiciones preferidas del mercado.

Pestaña Ganancias/Pérdidas

Establezca límites diarios y semanales de ganancias o pérdidas en dólares, porcentajes o pips. Cuando se alcanzan los límites, la negociación se detiene automáticamente.

Ficha Símbolo

Permita operar sólo con los instrumentos aprobados para una ejecución centrada.

Pestaña Operaciones

Ver resúmenes de saldos diarios/semanales, rachas de ganancias/pérdidas y detracciones. Un panel en tiempo real está disponible a través de la pestaña Datos.

Pestaña TP y SL

Aplica los ajustes requeridos de stop loss y take profit, alertando al operador si faltan y evitando modificaciones no autorizadas.

Pestaña Noticias

Integre filtros de noticias de alto impacto, con periodos de congelación personalizables antes o después de los eventos, especialmente útiles para pares de divisas volátiles.

Conclusión



Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 4 ofrece un marco completo de gestión de capital y riesgos para los operadores de Forex y Crypto prop-firm. Con una amplia personalización, este asesor experto ayuda a los operadores a ejecutar con precisión y disciplina, reducir las respuestas emocionales, y alinear su flujo de trabajo con Smart Money, TIC, u otras metodologías de negociación profesional.

Aumenta la coherencia, la precisión y el control del riesgo, al tiempo que protege contra la reducción innecesaria y la exposición al margen.