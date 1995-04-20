XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
- Indicadores
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.2
- Actualizado: 1 diciembre 2025
Indicador XMaster XHMaster Formula MT4 - Estrategia sin repintado
El indicador XMaster / XHMaster Formula para MetaTrader 4 (MT4) es una de las herramientas sin repintado más populares utilizadas en el comercio Forex. Según fuentes como XS.com y TradingFinder, el indicador está diseñado para detectar la dirección del mercado, la fuerza del impulso y las posibles áreas de inversión con gran precisión.
Esta versión para MT4 combina múltiples elementos técnicos, como el análisis de tendencia basado en EMA, el impulso MACD, los osciladores RSI y Estocástico y los filtros de volatilidad, para generar señales de compra y venta limpias que permanecen estables después del cierre de la vela.
Clasificación de indicadores
|
Característica
|
Descripción
|
Categoría
|
Tendencia - Momento - Reversión
|
Plataforma
|
MetaTrader 4 (MT4)
|
Nivel de habilidad
|
Principiante a Avanzado
|
Tipo de Indicador
|
Líder - Señales de Entrada/Salida
|
Marco temporal
|
M1-H4 y superiores
|
Estilo de negociación
|
Scalping - Day Trading - Swing Trading
|
Mercados
|
Divisas, Oro, Cripto, Índices
Cómo funciona el XMaster Formula MT4
Basado en la información de TradingFinder y la versión de script sin repintado en TradingView, el indicador MT4 utiliza dos capas analíticas centrales:
1. Modo Estándar
- Utiliza EMAs rápidas y lentas (por ejemplo, EMA 10 & EMA 38) para calcular el impulso normalizado entre 0-100.
- Señal de compra: El valor cruza al alza por encima del umbral alcista y el color del indicador se vuelve verde.
- Señal de venta: El valor cruza a la baja por debajo del umbral bajista y el color del indicador se vuelve rojo.
- Diseñado para una detección de tendencia sencilla y de alta claridad.
2. Modo Avanzado
Construido a partir de técnicas de confluencia multiindicador mencionadas en la versión No-Repaint de TradingView:
- MACD: Confirma el impulso positivo o negativo.
- RSI: La sobreventa (<30) permite comprar; la sobrecompra (>70) permite vender.
- Estocástico: Ayuda a identificar puntos de inflexión extremos.
- SAR parabólico: Confirma la dirección de la tendencia y reduce las señales falsas.
Una señal válida sólo aparece cuando la mayoría de estos componentes se alinean.
Sistema de señales visuales
- Flecha / Línea verde: Continuación alcista o zona de inversión.
- Flecha / Línea roja: Reversión bajista o continuación de tendencia.
- Sin repintado: Las señales permanecen fijas después del cierre de la vela - confirmado tanto por XS.com como por TradingFinder como una gran ventaja de este indicador.
Esta estabilidad hace que la versión MT4 sea especialmente efectiva en pares volátiles como XAUUSD o pares GBP.
Cómo instalar la Fórmula XMaster en MT4
- Descargue el archivo MT4 (.ex4 o .mq4).
- Abra MT4 → Archivo → Abrir carpeta de datos.
- Navegue hasta MQL4 → Indicadores.
- Pegue el archivo del indicador en la carpeta.
- Reinicie MT4 o actualice el panel Navegador.
- Arrastre el indicador a su gráfico y personalice la sensibilidad, los colores o los umbrales en función de su estrategia.
Operando con XMaster MT4
Configuración de Compra
- Aparece la señal verde.
- Indicador al alza desde niveles inferiores (fortalecimiento del impulso).
- El precio forma una vela de confirmación alcista.
- Stop-loss colocado por debajo de la vela de señal o mínimo reciente.
Configuración de venta
- Aparece una señal roja.
- El indicador cae desde niveles superiores o de sobrecompra.
- La vela bajista confirma el cambio.
- Stop-loss por encima de la vela de señal o del máximo oscilante más cercano.
Puntos fuertes y limitaciones
Puntos fuertes
- Señales no repintadas (verificadas por XS y TradingFinder).
- Funciona en todos los plazos y activos.
- Fácil interpretación visual apta incluso para principiantes.
- Puede utilizarse con líneas de tendencia, soporte/resistencia u oferta/demanda para mejorar la precisión.
Limitaciones
- Puede producir señales falsas durante los mercados laterales.
- Funciona mejor cuando se combina con la estructura del mercado, zonas de liquidez o herramientas de confirmación secundarias.
- Los cálculos basados en tendencias pueden retrasarse en condiciones de extrema volatilidad.
Resumen
El Indicador XMaster XHMaster Formula MT4 es una poderosa herramienta de tendencia y reversión no repintada ampliamente utilizada por los operadores de Forex. Construido sobre la lógica de tendencia EMA y apoyado por osciladores de impulso, proporciona señales claras y fiables de compra/venta. Con sus visuales simples y su alta precisión, la versión MT4 es ideal para scalping, trading intradía y estrategias swing. Si se combina con una adecuada gestión del riesgo y confirmación técnica, puede mejorar significativamente la toma de decisiones comerciales.