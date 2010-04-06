FVG Channel Indicator MT4

Fair Value Gap Indicador de Canal MetaTrader 4

El indicador Fair Value Gap (FVG) Channel para MetaTrader 4 se ha desarrollado basándose en la metodología ICT y en los conceptos de Smart Money. Este indicador calcula el rango medio de los Fair Value Gaps y los muestra como un canal de precios dinámico, permitiendo a los operadores identificar las zonas clave relacionadas con los Fair Value Gaps no cubiertos (no mitigados).

Especificaciones del indicador de canal FVG

Las especificaciones del indicador de canal de Fair Value Gap se presentan en la siguiente tabla:

Característica Categoría

Detalles

Categorías de indicadores

Smart Money MT4 Indicadores
Señal y Previsión MT4 Indicadores
ICT MT4 Indicadores

Plataformas

MetaTrader 4

Habilidades de negociación

Intermedio

Tipos de Indicadores

Indicadores Reversal MT4

Marco temporal

Indicadores Multi-Timeframe MT4

Estilo de Trading

Swing Trading MT4 Indicadores
Scalper MT4 Indicadores
Day Trading MT4 Indicadores

Instrumentos de Trading

Indicadores Forex MT4
Indicadores Crypto MT4
Indicadores Stock MT4

Indicador de canal FVG de un vistazo

El indicador de canal FVG genera señales de compra y venta utilizando marcadores de flecha visuales basados en el comportamiento del precio en relación con los límites del canal:

  • Una señal de compra se genera cuando el precio rompe por debajo de la banda inferior del canal y se marca con una flecha verde.
  • Una señal de venta aparece cuando el precio se mueve por encima de la banda superior, indicada con una flecha roja.

Ejemplo de señal de compra

En el gráfico de 1 hora del EUR/JPY, el indicador produce una señal de compra, que se muestra con una flecha verde.
La señal se activa cuando el precio sale del límite inferior del canal, lo que indica una posible reversión alcista.

Análisis de tendencia alcista con el indicador de canal FVG
Identificación de una zona de inversión del precio y emisión de una señal de compra

Ejemplo de señal de venta

Basándose en el gráfico GBP/USD, el indicador destaca una señal de venta en la zona marcada con una flecha roja.
Tras la aparición de la señal, el precio entró en un claro movimiento bajista, validando la configuración de reversión.

Análisis de tendencia bajista con el Indicador de Canal FVG
Identificación de una entrada de venta óptima utilizando el Canal Fair Value Gap

Ajustes del indicador Fair Value Gap Channel

El indicador proporciona parámetros ajustables para personalizar su comportamiento según los diferentes estilos de negociación:

  • FVG Lookback no mitigado: Especifica el número de velas históricas utilizadas para detectar los Fair Value Gaps no rellenados.
  • Longitud de suavizado: Controla el periodo de suavizado del canal para mejorar la claridad de la señal.

Resumen de los parámetros ajustables en la configuración del Indicador de Canal FVG

Conclusión

El indicador Fair Value Gap Channel para MT4 visualiza los Fair Value Gaps no rellenados a través de canales de precios dinámicos, definiendo zonas de precios superiores, inferiores y medias en el gráfico.

Estos niveles ayudan a los operadores a identificar posibles puntos de reversión y a tomar decisiones informadas.
Con señales de compra y venta integradas, este indicador es una herramienta valiosa para los operadores que aplican estrategias basadas en Smart Money y TIC en MetaTrader 4.

Productos recomendados
Trend Mate Scanner
ANGEL CALLE CRUZ
5 (1)
Utilidades
Este producto se basa en el indicador único TREND MATE. Enlace: https://www.mql5.com/es/market/product/50082 El objetivo de este EA es vigilar todos los pares en un único panel para tener una visión rápida de los cambios o nuevas tendencias alcistas/bajistas. Es posible vigilar desde el móvil enviando notificaciones push cuando aparecen cambios. Si desea tener todas las notificaciones push incluso para las tendencias de salida puede recibir varios mensajes.
FREE
Session High Low
Jerome Asiusin
Indicadores
Este indicador ayuda a marcar el máximo y mínimo de la sesión de Asia, Londres, Nueva York, con la hora de ajuste personalizado Este indicador está configurado para contar a partir de velas minuto por lo que se moverá con el mercado actual y se detendrá en la hora designada y crear una línea precisa para el día. a continuación es la personalización que se puede ajustar : Descripciones de entrada EnableAsian Habilita o deshabilita la visualización de los niveles máximos y mínimos de la ses
FREE
Minutes and Seconds on Chart
Saranjit Dosanjh
5 (1)
Utilidades
El indicador Saz_Timer pertenece a la suite Saz_Forex de indicadores profesionales diseñados por Traders, para Traders. Este indicador mostrará minutos y segundos de tiempo real en la ventana del gráfico. El indicador utiliza el evento OnTimer() por lo que se puede actualizar incluso cuando no hay ticks recibidos en el gráfico. El texto se muestra en la parte inferior derecha del gráfico, rodeado de rojo en la captura de pantalla. Entradas: Color del texto, permite seleccionar el color del texto
FREE
New Bar Alarm Free
Tomoyuki Nakazima
Indicadores
Este indicador le avisa cuando/antes se forma una nueva vela de 1 o 5 minutos. En otras palabras, este indicador le alerta cada 1/5 minutos. Este indicador es especialmente útil para los comerciantes que el comercio cuando las nuevas barras formadas. *Este indicador no funciona correctamente en el probador de estrategias, utilicelo en operaciones reales para comprobar su funcionalidad. Hay una versión Pro más potente, en la que puede elegir más marcos temporales, etc. Parámetros de entrada A
FREE
Show Pips
Roman Podpora
4.26 (58)
Indicadores
Este indicador de información será útil para quienes quieran estar siempre al tanto de la situación actual de la cuenta. El indicador muestra datos como ganancias en puntos, porcentaje y moneda, así como el diferencial del par actual y el tiempo hasta que la barra se cierra en el período de tiempo actual. VERSIÓN MT5 -   Indicadores más útiles Hay varias opciones para colocar la línea de información en el gráfico: A la derecha del precio (corre detrás del precio); Como comentario (en la esquina
FREE
News Panel MT4
Omar Alkassar
1 (1)
Utilidades
El panel de noticias para MetaTrader es una herramienta que muestra datos del calendario económico dentro de la plataforma de negociación MetaTrader. La herramienta extrae noticias económicas y comunicados de datos de fuentes externas, como sitios web de noticias financieras o proveedores de datos, y los muestra en un formato fácil de leer. La herramienta permite a los comerciantes filtrar los comunicados de prensa por fuente, zona horaria, nivel de impacto, moneda y método de notificación. Tamb
IceFX ProfitInfo
Norbert Mereg
4.56 (9)
Utilidades
Este indicador le mostrará de una forma rápida y cómoda sus ganancias actuales. IceFX’s ProfitInfo - es una utility encargada de mostrar el beneficio calculado según las transacciónes reales en el gráfico (gráficos). El indicador se representa en periodos de días, semanas y meses. Muestra el beneficio en pips, divisas y tanto por ciento. Características principales: Puede configurar con facilidad IceFX’s ProfitInfo, para mostrar el beneficio de una pareja de divisas del gráfico actual, de una tr
FREE
Phone Trade Assistant
Krutik Piyushkumar Parekh
Utilidades
Calculadora inteligente de tamaño de lote y asistente de operaciones para el comercio móvil Visión General: Esta es la herramienta que cada operador en el mercado debe tener, no importa si usted es scalper, swing traders, day trader, o trader a largo plazo. Esta herramienta de comercio On-The-Go le ayudará a mantenerse disciplinado y también mantenerse libre de las tareas diarias de gestión de comercio, la mayoría de los comerciantes se enfrentan a problemas comunes como 1. Cálculo del tamaño ad
FREE
Get news
Aleksander Gladkov
Utilidades
Utilidad para leer noticias de investing.com Para acceder al sitio, es necesario añadir WebRequest en el menú Opciones del terminal, en la pestaña Asesores Expertos: https://sslecal2.investing.com Si la lectura se realiza correctamente, aparece un mensaje sobre la escritura del archivo. El archivo INV_week_this.txt se escribe en la carpeta MQL4\Files del terminal y se mantiene al día, actualizando los datos según su propio temporizador Puede adjuntar la utilidad a cualquier gráfico con cualqu
FREE
Ind4 InfoPad Information Panel
Vladislav Andruschenko
4.78 (9)
Indicadores
INFOPad es un panel de información que crea información sobre el par de divisas seleccionado en el terminal MetaTrader 4. Hay 5 funciones de este indicador: Muestra la información principal y principal sobre el símbolo seleccionado: Preguntar BID, Spread, Stop Level, Swap, valor Tick, precios de comisión; Muestra los objetivos futuros del objetivo SL y del objetivo TP (el número de puntos del límite de pérdida y la ganancia establecidos, el monto en dólares); Muestra la ganancia recibida por lo
FREE
Multi Session Forex Indicator
Tsheko Kutumela
Utilidades
Introducción ¡Lleve sus operaciones de divisas al siguiente nivel con nuestro vibrante indicador de sesión codificado por colores! Diseñado para MT4/MT5, esta herramienta separa visualmente las sesiones de Asia (púrpura) , Londres (amarillo) y Nueva York (rosa) para una estrategia de negociación óptima. Características principales Precisión codificada por colores : Sesiones asiáticas (púrpura), londinenses (amarillo) y neoyorquinas (rosa) marcadas directamente en su gráfico. Perfecto para opera
Matrix Arrow Indicator Multi Timeframe Panel MT4
Juvenille Emperor Limited
3 (2)
Indicadores
El Panel de Marco de Tiempo Múltiple de Indicador de Flecha de Matriz MT4 es un complemento gratuito y un gran activo para su Indicador de Flecha de Matriz MT4 . Muestra la señal MT4 del Indicador de Flecha de Matriz actual para 5 marcos de tiempo personalizados por el usuario y para 16 símbolos / instrumentos modificables en total. El usuario tiene la opción de habilitar / deshabilitar cualquiera de los 10 indicadores estándar de los que consta el Matrix Arrow Indicator MT4 . Los 10 atributos
FREE
ScalpingOne for MT4free
Xian Er Sha Ao
3 (1)
Utilidades
Scalping Day Trading Utilidad de apoyo Scalping One MT4 gratis Una posición se muestra con un botón. Visualiza P & L, Lote y Punto en tiempo real. Es posible cambiar la visualización de posiciones de sólo divisas del gráfico y de todos los pares de divisas. (La versión gratuita sólo tiene 3 posiciones) Soporta identificación automática en japonés e inglés La notación de divisas de la cuenta corresponde al dólar, euro, libra, yen (identificación automática) La función de dibujo de la línea de ti
FREE
Swap Detector
Dustin Ricardo Pierenz
Utilidades
El Detector de Swaps es una utilidad esencial de MQL4 que muestra los costes de swap de cualquier instrumento cuando se aplica a un gráfico. Ayuda a los operadores a tomar decisiones informadas indicando visualmente el valor del swap en colores personalizables: verde para positivo (bueno) y rojo para negativo (malo) por defecto. Esta herramienta garantiza la transparencia de los costes de mantenimiento a un día, lo que permite una mejor planificación de las operaciones y una mejor gestión del r
FREE
Pin Bars
Yury Emeliyanov
5 (4)
Indicadores
Propósito principal: "Barras Pin" está diseñado para detectar automáticamente barras pin en gráficos de mercados financieros. Una barra pin es una vela con un cuerpo característico y una cola larga, que puede indicar una inversión o corrección de tendencia. Cómo funciona: El indicador analiza cada vela en el gráfico, determinando el tamaño del cuerpo, la cola y la nariz de la vela. Cuando se detecta una barra pin correspondiente a parámetros predefinidos, el indicador la marca en el gráfico co
FREE
Screener Breakout Congestion
CARLO FINANCIAL SOFTWARE TECHNOLOGY LLC
5 (2)
Indicadores
Screener Breakout Congestión: ¿Alguna vez ha perdido una oportunidad de trading porque no estaba mirando el gráfico de ese mercado en ese marco temporal específico? Aquí está este screener para ayudarle a identificar los breakouts de congestión en los mercados que desea seguir en los diferentes marcos de tiempo requeridos. Una vez identificados los mercados (forex, índices, CDF) y los diferentes marcos temporales (1M, 5M, 15M, 30M, 1H, 4H, Diario), el screener está representado por varios botone
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indicadores
El indicador se basa en la estrategia Toby >> La vela madre que es más grande en rango que las seis velas anteriores. Una línea vertical muestra la última vela Toby con los objetivos mostrados arriba y abajo. La estrategia se basa en el precio de cierre fuera del rango de la vela Toby para alcanzar los 3 objetivos. El más probable de ser alcanzado es el objetivo 1, así que asegúrese de reservar sus ganancias y la gestión de su parada de perder.
FREE
Trendline indicator
David Muriithi
2 (1)
Indicadores
¿Está cansado de dibujar líneas de tendencia cada vez que analiza gráficos? O tal vez le gustaría tener más coherencia en su análisis técnico. Entonces esto es para usted. Este indicador dibujará líneas de tendencia automáticamente cuando se deje caer sobre un gráfico. Cómo funciona Funciona de forma similar al canal de desviación estándar que se encuentra en mt4 y mt5. Tiene 2 parámetros: 1. Barra de inicio 2. Número de barras para el cálculo La barra de inicio es la barra en la que comenzará e
FREE
Data Downloader
Mounir Cheikh
5 (1)
Utilidades
Esta herramienta le permitirá exportar los datos de las velas (Apertura, Máximo, Mínimo, Cierre, Volumen) de cualquier instrumento financiero presente en su MetaTrader 4. Puede descargar los datos de múltiples Símbolos y TimeFrames en el mismo archivo csv a la vez. Puede programar la frecuencia, simplemente elija el intervalo de actualización (1 minuto mínimo, si es 0 entonces la extracción se hará una vez) y la herramienta hará el trabajo. No es necesario abrir muchos gráficos para obtener la ú
FREE
MerkaStudent
Merkabot
Asesores Expertos
https://drive.google.com/drive/folders/1DVJHxjrRRmmET2bqfdiGJivZX5-_EYrl?usp=share_link MerkaStudent es una versión básica, de un asesor experto que permite entender parte del comportamiento de un gráfico en tiempo histórico. Se utilizan algunos parámetros básicos en el trading, que nos permite entender matemáticamente como se mueve un grafico y de esta forma saber cual es nuestra esperanza matemática en el periodo histórico analizado. Partiendo de una lógica matemática, podremos crear una estra
FREE
Tracing Spreads
Rustam Zaytsev
Utilidades
Real-time spread tracking and monitoring software Displays spread values in form of histograms on current timeframe of chart Convenient for analyzing spread changes, as well as for comparing trading conditions of different brokers By placing on desired chart, the spread changes at different trading times are displayed Additionally Fully customizable Works on any instrument Works with any broker
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
LT Candle Time with Alert MT4
Thiago Duarte
3.5 (2)
Utilidades
Este indicador muestra el tiempo restante de la vela en el gráfico y/o en la esquina de la ventana. También muestra notificaciones (popup y push) cuando se forma una nueva vela (opcional). Usted configura el temporizador en las velas y en la esquina del gráfico. No necesito explicar las funciones porque son muy simples. Versión MT5: https: //www.mql5.com/pt/market/product/38470 Cualquier duda o sugerencia para una nueva función por favor comentadla. ¡Que lo disfrutes!
FREE
Position Selective Close MT4
Francisco Manuel Vicente Berardo
Utilidades
El Cierre Selectivo de Posiciones es un script multisímbolo multitrama utilizado para cerrar simultáneamente varias posiciones. Descripción General El Cierre Selectivo de Posición posee tres modos de operación (Intersección, Unión y Todos) que controlan la forma como se utilizan cuatro características de posición (símbolo, número mágico, tipo y ganancia). Los modos, disponibles a través del parámetro de entrada Modo de Selección, se relacionan con las características, disponibles a través de l
FREE
Monitor by LRR
Luiz Rogerio Reine
Utilidades
Nuestro EA está diseñado para monitorizar la cuenta del usuario y proporcionar información útil sobre el saldo, el saldo neto y el drawdown actual del día y del mes. Además, proporciona información detallada sobre el rendimiento diario, del día anterior, semanal, mensual y anual, lo que ayuda al usuario a evaluar la eficacia de su estrategia de trading. Una de las características únicas de nuestro EA es que dibuja el beneficio al final de cada operación en el gráfico, lo que permite al usuario v
FREE
MASi Three Screens
Aleksey Terentev
5 (2)
Indicadores
MASi Three Screens se basa en la estrategia de trading del Dr. Alexander Elder. Este indicador es una colección de algoritmos. Los algoritmos se basan en el análisis de gráficos de varios marcos temporales. Puede aplicar cualquiera de los algoritmos proporcionados. Lista de versiones de algoritmos: ThreeScreens v1.0 - Una implementación simple, con el análisis de la línea MACD; ThreeScreens v1.1 - Una implementación simple, con análisis del histograma MACD; ThreeScreens v1.2 - Combina los dos
FREE
Countdown Candle Close MT4
Sid Ali Temkit
4 (1)
Indicadores
El temporizador de cuenta atrás de velas para MetaTrader 4 (también disponible para MT5) es un indicador vital diseñado para ayudarle a gestionar su tiempo de negociación con eficacia. Le mantiene informado sobre las horas de apertura y cierre del mercado mostrando el tiempo restante antes de que se cierre la vela actual y se forme una nueva. Esta poderosa herramienta le permite tomar decisiones de trading bien informadas. Características principales: Rango de Asia: Viene con una opción para am
FREE
Traditional MACD MT4
Daniel Lewis
4.58 (55)
Indicadores
El indicador MACD en MetaTrader 4/5 se diferencia de los semejantes indicadores en otros programas. Eso se debe al hecho de que en la versión MetaTrader 4/5 la línea MACD se muestra en forma del histograma, mientras que habitualmente se muestra en forma de la línea. Además, en la versión MetaTrader 4/5 la línea de señal se construye con el uso de SMA, mientras que por definición tiene que construirse usando EMA. En la versión MetaTrader 4/5 también se diferencia el histograma (la diferencia entr
FREE
Pairs Navigator
Suvashish Halder
5 (2)
Utilidades
Pairs Navigator es una herramienta sencilla y fácil de usar que le permite ver todos sus gráficos en una sola ventana. Esto elimina la necesidad de abrir múltiples gráficos desde la ventana de Observación del Mercado, ahorrándole tiempo y esfuerzo. Pairs Navigator es también muy ligero, por lo que no sobrecargará su memoria RAM ni hará que su plataforma MT4/5 se cuelgue. Para utilizar Pairs Navigator, simplemente arrastre y suelte los pares de divisas que desee ver en la ventana Pairs Navigator
FREE
IceFX TradeInfo
Norbert Mereg
4.77 (44)
Utilidades
TradeInfo de IceFX es la utilidad que muestra la información más importante sobre la cuenta corriente y sus posiciones. Información mostrada: Información sobre la cuenta corriente (balance, equidad, margen libre). Spread actual, reducción actual (Drawdown), beneficio planeado, pérdidas esperadas, etc. Número de posiciones abiertas, volumen (LOT), beneficio. Rango del día de hoy y de ayer. Tiempo que queda hasta la vela siguiente. Información sobre el beneficio del último día (usando el indicador
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Forex Trade Manager MT4
InvestSoft
4.98 (424)
Utilidades
Bienvenido a Trade Manager EA: la herramienta definitiva de gestión de riesgos diseñada para hacer que el trading sea más intuitivo, preciso y eficiente. No es solo una herramienta para realizar órdenes; es una solución integral para la planificación de operaciones, gestión de posiciones y control del riesgo. Ya seas un principiante, un trader avanzado o un scalper que necesita ejecuciones rápidas, Trade Manager EA se adapta a tus necesidades, ofreciendo flexibilidad en todos los mercados, desde
Copy Cat More Trade Copier MT4
Dilwyn Tng
5 (3)
Utilidades
Copy Cat More Trade Copier MT4 (Copia Gato MT4) no es solo un simple copiador local de operaciones; es un marco completo de gestión de riesgos y ejecución, diseñado para los desafíos actuales del trading. Desde los retos de las prop firms hasta la gestión de cuentas personales, se adapta a cada situación con una combinación de ejecución robusta, protección del capital, configuración flexible y manejo avanzado de operaciones. El copiador funciona en modo Master (emisor) y en modo Slave (receptor)
Averaging Helper
Sergey Batudayev
5 (2)
Utilidades
Asistente de promedio: este tipo de instrumento de ayuda comercial lo ayudará a promediar sus posiciones previamente no rentables mediante dos técnicas: promedio estándar Cobertura con posterior apertura de posiciones según la tendencia La utilidad permite   clasificar varias posiciones abiertas en diferentes direcciones a la vez, tanto de compra como de venta. Por ejemplo, si abriste una posición de venta y otra de compra, y ambas no son rentables, o si una no lo es y la otra sí, pero no lo suf
Telegram To MT4 Copier
Trinh Dat
4.95 (40)
Utilidades
El producto copiará todas las señales de telegramas a MT4 (de la cual usted es miembro ), también puede trabajar como copiador remoto. Fácil de configurar, copia instantánea, puede trabajar con casi todos los formatos de señal, señal de imagen, soporte para traducir otros idiomas al inglés . Trabaja con todo tipo de canales o grupos, incluso canales con "Restricción de Guardar Contenido", trabaja con multi canales, multi MT5 . Funciona como copiadora remota: si la señal tiene número de ticket, c
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
TradePanel MT4
Alfiya Fazylova
4.84 (89)
Utilidades
Trade Panel es un asistente comercial multifuncional. La aplicación contiene más de 50 funciones comerciales para operaciones manuales y le permite automatizar la mayoría de las acciones comerciales. Atención, la aplicación no funciona en el probador de estrategias. Antes de comprar, puede probar la versión demo en una cuenta de demostración. Versión de demostración aquí . Instrucciones completas aquí . Comercio. Le permite realizar operaciones comerciales con un solo clic: Abra una orden y posi
Remote Trade Copier MT4
Rashed Samir
5 (1)
Utilidades
Remote Trade Copier es una herramienta avanzada diseñada para copiar eficazmente operaciones entre cuentas, tanto en modo local como remoto . Permite replicar órdenes a la velocidad del rayo desde una cuenta maestra a una cuenta esclava. En modo local, las operaciones se copian al instante, mientras que en modo remoto, el proceso de copia tarda un segundo. En la nueva versión, en modo remoto , la operación de copia puede realizarse con un retardo de milisegundos o cero . Después de la compra, p
Trade Copier Pro
Vu Trung Kien
4.57 (14)
Utilidades
Trade Copier Pro es una poderosa herramienta para copiar el comercio a distancia entre múltiples cuentas en diferentes lugares a través de Internet. Esta es una solución ideal para el proveedor de la señal, que quieren compartir su comercio con los demás a nivel mundial en sus propias reglas. Un proveedor puede copiar los oficios a múltiples receptores y un receptor puede obtener el comercio de múltiples proveedores también. Proveedor y el receptor pueden gestionar su lista de asociados con el
News Filter EA MT4
Rashed Samir
5 (9)
Utilidades
Noticias Filtro EA: Asistente avanzado de Algo Trading El Filtro de Noticias EA es un asistente avanzado diseñado para mejorar su experiencia de trading. Mediante el uso del Filtro de Noticias EA , puede integrar un filtro de noticias económicas Forex en su asesor experto existente, incluso si no tiene acceso a su código fuente. Además del filtro de noticias, también puede especificar días y horas de negociación para su experto. El EA Filtro de Noticias también incluye funciones de gestión de r
MT4 to Telegram Signal Provider
Lukas Roth
4.88 (41)
Utilidades
El MT4 to Telegram Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable que permite enviar señales a Telegram, transformando su cuenta en un proveedor de señales. El formato de los mensajes es completamente personalizable! Sin embargo, para un uso sencillo, también puede optar por una plantilla predefinida y habilitar o deshabilitar partes específicas del mensaje. [ Demo ]  [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Discord ] [ Canal de Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ]
Profrobotrading Channel EA
Irina Cherkashina
Utilidades
With this Expert Advisor, you can seamlessly integrate various channel, arrow, and reversal indicators. It offers the flexibility to use all popular channel trading strategies, while also providing powerful tools to customize your trading conditions and risk management system.   The Expert Advisor opens orders when the price crosses the channel boundaries. Multiple crossing conditions are available for customization: Price touches boundary on re-entry into the channel Price touches boundary on
Fast Copy For Multi Plattform Multi Account MT4
Kaijun Wang
5 (11)
Utilidades
Copiadora->Interfaz de interacción cómoda y rápida, los usuarios pueden usarla de inmediato       ->>>> Recomendado para usar en computadoras Windows o VPS Windows Características: Configuraciones de copy trading personalizadas y diversificadas: 1. Se pueden configurar diferentes modos de lote para diferentes fuentes de señal 2. Se pueden configurar diferentes fuentes de señal para copy trading hacia adelante y hacia atrás 3. Las señales se pueden configurar con comentarios 4. Si se debe calibr
Trading box Order Management
Igor Zizek
5 (35)
Utilidades
Herramienta de negociación avanzada: Órdenes inteligentes con un solo clic que se ejecutan según sus condiciones Desarrollado por traders para la comunidad de traders: calculadora de tamaño de posición (tamaño de lote), abrir posición tras la acción del precio, creador de estrategias, configurar y olvidarse de operar, notificaciones móviles Gestión del riesgo: calculadora del tamaño de la posición con porcentaje de riesgo, porcentaje de ganancia, relación riesgo-recompensa objetivo, diferencial
Market Screener for MT4
Sergey Batudayev
5 (1)
Utilidades
Este evaluador le permite identificar activos que están más sobrecomprados (% de crecimiento) o sobrevendidos (% de caída) de lo habitual dentro de un período de tiempo seleccionado (período de tiempo). El mercado está regido por la ley, compre más barato, venda más caro, pero sin un escáner automático será muy difícil para usted identificar las monedas / acciones que están sobrecompradas o sobrevendidas más de lo habitual, por ejemplo, dentro de la semana actual, o el hora actual o mes. Puede
Telegram to MT4 Coppy
Sergey Batudayev
3.57 (7)
Utilidades
De Telegram a MT4:   La solución definitiva para copiar señales Optimice sus operaciones con   Telegram para MT4   , la herramienta de vanguardia diseñada para copiar señales de trading directamente desde los canales y chats de Telegram a su plataforma MetaTrader 4, sin necesidad de DLL. Esta robusta solución garantiza una ejecución fluida de señales con una precisión y opciones de personalización inigualables, ahorrándole tiempo y mejorando su eficiencia. [ Instructions and DEMO ] Característic
Take a Break
Eric Emmrich
5 (31)
Utilidades
El filtro de noticias más avanzado del mercado MQL - demo gratuita disponible Take a Break ha pasado de ser un filtro de noticias básico a una solución integral de protección de cuentas. Pausa sin problemas cualquier otro Asesor Experto durante los eventos de noticias o en base a sus filtros personalizados, a la vez que salvaguarda la configuración de su EA - restaurándolos automáticamente cuando se reanuda la negociación para una total tranquilidad. Casos de uso típicos: Un único filtro de noti
Trade Manager MT4 DaneTrades
Levi Dane Benjamin
4.09 (11)
Utilidades
Trade Manager para ayudarle a entrar y salir rápidamente de operaciones mientras calcula automáticamente su riesgo. Incluye funciones que le ayudarán a evitar el exceso de operaciones, las operaciones de venganza y las operaciones emocionales. Las operaciones se pueden gestionar automáticamente y las métricas de rendimiento de la cuenta se pueden visualizar en un gráfico. Estas características hacen que este panel sea ideal para todos los operadores manuales y ayuda a mejorar la plataforma MetaT
Intelligent Copier Slave
Vashim Mazhar
Utilidades
Esto significa que ahora puede operar en múltiples cuentas MetaTrader 4 simultáneamente, reflejar las operaciones de cualquier bot de trading a las cuentas de sus amigos y familiares (incluso si está bloqueado a su número de cuenta MT4), crear carteras de inversión de muchas cuentas MT4, eliminar el riesgo de los brokers de Forex no regulados, convertir una estrategia de trading perdedora en ganadora y convertirse en un gestor de cuentas independiente inmediatamente sin necesidad de firmar ningú
Ultimate Extractor MT4
Clifton Creath
Utilidades
Ultimate Extractor - Analítica profesional para MT4 Ultimate Extractor transforma su historial de operaciones de MetaTrader 4 en información práctica con análisis completos, gráficos interactivos y seguimiento del rendimiento en tiempo real. Posibilidad de combinar múltiples cuentas y MT4 y MT5 en un único panel de control. Qué hace Analiza automáticamente su historial de operaciones MT4 en todos los Asesores Expertos y genera informes HTML detallados con visualizaciones interactivas. Realiza un
Click and Go Trade Manager
Victor Christiaanse
5 (8)
Utilidades
Click and Go Trade Manager, la solución definitiva para una ejecución fluida de las operaciones. Con un simple clic en el gráfico, puede definir sin esfuerzo sus niveles de stop loss, precio de entrada y objetivo. Se acabaron las molestias de introducir los valores manualmente: es increíblemente intuitivo y fácil. La gestión de riesgos integrada es una característica clave de nuestro Gestor de Operaciones. Entendemos la importancia de proteger sus inversiones, por lo que Click and Go Trade Mana
The News Filter
Leolouiski Gan
5 (25)
Utilidades
Este producto filtra todos los asesores expertos y los gráficos manuales durante el tiempo de noticias, por lo que no tendrás que preocuparte por los repentinos picos de precios que podrían destruir tus configuraciones de negociación manuales o las operaciones realizadas por otros asesores expertos. Este producto también viene con un sistema completo de gestión de órdenes que puede manejar tus posiciones abiertas y órdenes pendientes antes del lanzamiento de cualquier noticia. Una vez que compre
EasyTrade MT4
Alain Verleyen
5 (1)
Utilidades
Easy Trade – Gestión de operaciones inteligente, simple y poderosa Easy Trade es la solución integral de gestión de operaciones para usuarios de MetaTrader que desean mantener el riesgo bajo control y una ejecución ultra fluida. Diseñado desde cero con los comentarios de los traders en mente, Easy Trade facilita ejecutar, supervisar y gestionar operaciones en múltiples símbolos, sin complicar tu flujo de trabajo. Ya sea que hagas scalping manual o administres una pequeña cartera de configuraci
EasyInsight AIO MT4
Alain Verleyen
4 (2)
Utilidades
EASY Insight AIO – La solución todo en uno para un trading inteligente y sin esfuerzo Resumen Imagina poder analizar todo el mercado — Forex, Oro, Cripto, Índices e incluso Acciones — en segundos, sin tener que revisar gráficos manualmente, instalar indicadores o hacer configuraciones complicadas. EASY Insight AIO es tu herramienta definitiva de exportación para trading impulsado por IA, lista para usar al instante. Ofrece una visión completa del mercado en un único archivo CSV limpio, listo p
Custom Alerts AIO MT4
Daniel Stein
Utilidades
Custom Alerts AIO: Supervisión inteligente de múltiples mercados, lista para usar sin configuración Descripción general Custom Alerts AIO es una herramienta avanzada de escaneo de mercado que funciona "nada más instalarla", sin necesidad de configurar indicadores adicionales. Incluye internamente todos los indicadores clave de Stein Investments (FX Power, FX Volume, FX Dynamic, FX Levels e IX Power), lo que te permite supervisar de forma sencilla todas las clases de activos principales: Forex,
Forward Alert To Telegram
Trinh Dat
4.73 (11)
Utilidades
El Asesor Experto le ayudará a reenviar todas las alertas emergentes con captura de pantalla desde MetaTrader 4 al canal/grupo de Telegram, también reenviará todas las notificaciones a Telegram. Parámetros - Telegram Bot Token - crea el bot en Telegram y obtén el token. - Telegram Chat ID - introduce tu ID de usuario, grupo / canal de Telegram - Reenviar Alerta - por defecto true, para reenviar la alerta. - Enviar mensaje como título de la captura de pantalla - por defecto falso, establece verda
NextGen Trade Manager AI
Bernhard Schweigert
Utilidades
Oferta especial de Navidad: ¡50% de descuento ! Advanced Trade Manager - La solución todo en uno definitiva para una operativa manual más rápida, inteligente y segura. Transforme su operativa manual con NextGen Trade Manager AI - el panel profesional sobre el gráfico que combina ejecución instantánea, planificación visual de operaciones y una potente gestión del riesgo en una herramienta intuitiva. Ejecute órdenes, gestione el riesgo y proteja los beneficios más rápido que nunca, todo ello si
Risk Manager for MT4
Sergey Batudayev
4.6 (10)
Utilidades
Expert Advisor Risk Manager para MT4 es un programa muy importante y, en mi opinión, necesario para todos los comerciantes. Con este Asesor Experto podrá controlar el riesgo en su cuenta de operaciones. El control de riesgos y beneficios puede realizarse tanto en términos monetarios como porcentuales. Para que el Asesor Experto funcione, simplemente adjúntelo al gráfico de pares de divisas y establezca los valores de riesgo aceptables en la divisa de depósito o en % del saldo actual. Funcion
MT4 to Discord Signal Provider
Lukas Roth
5 (3)
Utilidades
El MT4 to Discord Signal Provider es una herramienta fácil de usar y completamente personalizable diseñada para enviar señales de trading directamente a Discord. Esta herramienta transforma tu cuenta de trading en un proveedor de señales eficiente. ¡Personaliza los formatos de los mensajes para adaptarlos a tu estilo! Para facilitar su uso, selecciona entre plantillas pre-diseñadas y elige qué elementos del mensaje incluir o excluir. [ Demo ] [ Manual ] [ Versión MT5 ] [ Versión Telegram ]  New:
Telegram To MT4 Receiver
Levi Dane Benjamin
3.67 (6)
Utilidades
Copie señales de cualquier canal del que sea miembro (incluidos los privados y restringidos) directamente en su MT4.  Esta herramienta ha sido diseñada pensando en el usuario y ofrece muchas características que necesita para administrar y monitorear las operaciones. Este producto se presenta en una interfaz gráfica fácil de usar y visualmente atractiva. ¡Personalice su configuración y comience a usar el producto en minutos! Guía del usuario + Demo  | Versión MT5 | Versión Discord Si desea prob
All in One Candlestick Pattern Scanner MT4
Amir Atif
5 (5)
Utilidades
Candlestick Pattern Scanner es un sistema de alerta y panel de control multi-símbolo y multi-marco de tiempo que comprueba todos los marcos de tiempo y pares de divisas en busca de diferentes patrones de velas que se forman en ellos. El escáner está integrado con zonas de soporte y resistencia para que pueda comprobar los patrones de velas en las zonas más importantes del gráfico para encontrar patrones de ruptura e inversión en el gráfico de precios. Descargue la versión demo ( funciona en los
Otros productos de este autor
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Pro BTB (Back To Break Even) Indicador de Estrategia Poursamadi MetaTrader 5 El indicador Pro BTB Strategy , desarrollado en base a la metodología analítica propia de Poursamadi , está diseñado específicamente para la plataforma de negociación MetaTrader 5 . A través de cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos bruscos de precios conocidos como picos . Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles oportunidades de compra y venta y las muestra directame
Risk Rewa Ratio Calculator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de Riesgo y Recompensa para MT5 El Risk Reward Ratio (R/R) Calculator es una valiosa herramienta diseñada para ayudar a los operadores a establecer los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico mientras se analiza instantáneamente la relación riesgo-recompensa de cada operación. Este indicador viene con un panel de gestión intuitivo que permite ajustar fácilmente todos los niveles, junto con un cuadro de información móvil que muestra claramente los valo
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT5
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT5 El Take Profit & Stop Loss Calculator Indicator es una herramienta eficaz de gestión de riesgos y capital diseñada para MetaTrader 5. Ayuda a los operadores a determinar y establecer fácilmente los niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) directamente en el gráfico. Este indicador mejora la eficiencia comercial a través de su panel de control dedicado, que incluye: Creación y gestión de niveles de TP y SL para posiciones de compra y venta Cálculo del volumen
FREE
XMaster XHMaster formula MT5 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador XMaster XHMaster Formula MT5 - Estrategia sin repintado El indicador XMaster / XHMaster Formula para MetaTrader 5 (MT5 ) es una versión mejorada de la popular herramienta MT4, diseñada para detectar la dirección de la tendencia, los cambios de impulso y las zonas de inversión de alta probabilidad. Con una optimización mejorada para el motor de MT5, el indicador proporciona señales estables No Repaint y se desempeña eficientemente en múltiples clases de activos, incluyendo Forex, Oro, C
FREE
XMaster XHMaster formula MT4 Indicator No Repaint
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador XMaster XHMaster Formula MT4 - Estrategia sin repintado El indicador XMaster / XHMaster Formula para MetaTrader 4 (MT4) es una de las herramientas sin repintado más populares utilizadas en el comercio Forex. Según fuentes como XS.com y TradingFinder, el indicador está diseñado para detectar la dirección del mercado, la fuerza del impulso y las posibles áreas de inversión con gran precisión. Esta versión para MT4 combina múltiples elementos técnicos, como el análisis de tendencia basado
FREE
TP and SL Calculator Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de TP & SL para MT4 La Calculadora de Take Profit & Stop Loss es una herramienta esencial para los usuarios de MetaTrader 4, diseñada para ayudar a los operadores a calcular y visualizar con precisión las pérdidas y ganancias potenciales de cada operación. Este indicador cuenta con un panel de gestión dedicado que ofrece varias herramientas clave para la gestión eficaz del comercio, incluyendo: Creación de niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) tanto para posiciones de compra
FREE
Risk Rewa Ratio Calculator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Calculadora de riesgo y recompensa MT4 El indicador Risk Reward Ratio Calculator es una práctica herramienta diseñada para ayudar a los operadores a gestionar eficazmente sus operaciones mediante la definición de los niveles de take profit (TP) y stop loss (SL) , al tiempo que calcula automáticamente la relación riesgo-recompensa (R/R) de cada operación. El indicador cuenta con un panel de gestión en el que los operadores pueden ajustar fácilmente los valores de TP, SL y R/R. En el gráfico, los
FREE
Fair Value Gap FVG Indicator for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Fair Value Gap (FVG) para MetaTrader 4 En el mundo del trading, es esencial identificar los desequilibrios de precios y las configuraciones comerciales de alta probabilidad. El indicador Fair Value Gap (FVG) para MetaTrader 4 es una poderosa herramienta que ayuda a los operadores a detectar estas oportunidades con precisión. Un FVG representa una brecha en el mercado que se produce cuando el precio se mueve bruscamente, dejando un área donde la oferta y la demanda están fuera de equili
RRR With Multiple Orders for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Risk to Reward Ratio Múltiples Órdenes MT4 Risk to Reward Ratio Multiple Orders MT4 es un indicador dedicado de MetaTrader 4 diseñado para ayudar a los operadores a controlar con precisión la relación entre los niveles de stop loss (SL) y take profit (TP) en tiempo real. Cuando se abre una operación en MT4 con SL y TP definidos, esta herramienta calcula la distancia entre estos niveles en relación con el precio de entrada y muestra la relación riesgo/recompensa en la esquina superior izquierda d
ZigZag Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador ZigZag para MetaTrader 4 El indicador ZigZag en MetaTrader 4 es ampliamente utilizado para la identificación de máximos y mínimos significativos, conocidos como puntos de pivote, directamente en el gráfico de precios. Al marcar pivotes mayores y menores , ayuda a los operadores a reconocer posibles zonas de inversión y a comprender la estructura general del mercado. Cada pivote se etiqueta como HH, HL, LH o LL , lo que facilita la detección de las tendencias dominantes, así como los mo
Order Block ICT Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Bloqueo de Órdenes para ICT y Smart Money Trading en MT4 El indicador de bloque de órdenes es una herramienta importante para los operadores que utilizan los conceptos ICT (Inner Circle Trader) y Smart Money en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Este indicador destaca las zonas de precios clave donde es probable que se posicionen las órdenes institucionales, ayudando a los operadores a identificar posibles puntos de reversión y niveles de reacción fuertes. Los bloques de órdenes alc
Market structure indicator bos choch for MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Estructura de Mercado BOS CHOCH MT4 El Indicador de Estructura de Mercado BOS-CHOCH es una herramienta inspirada en las TIC desarrollada para MetaTrader 4 (MT4). Está diseñada para ayudar a los operadores que siguen metodologías TIC a identificar cambios en las tendencias dominantes y secundarias del mercado. Al señalar las rupturas estructurales y los cambios en el carácter del mercado, este indicador mejora el análisis técnico y permite tomar decisiones de negociación más precisa
Trade Assistant Expert TF for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Asistente de Gestión de Operaciones Expert TF MT4 El Asistente de Gestión de Operaciones es un Asesor Experto (EA) especializado diseñado para agilizar la asignación de capital y reforzar el control de riesgos dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Este EA ofrece un panel de control intuitivo en pantalla que permite una ejecución fluida de las operaciones, una mejor gestión del riesgo y una distribución eficiente del capital. También incluye funciones automatizadas esenciales como el ajuste
Refined Order Block Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador de Bloque de Órdenes Refinado MetaTrader 4 El indicador Refined Order Block (OBR ) es una herramienta especializada diseñada para los operadores que siguen las metodologías ICT y Smart Money (SMC) en la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Este indicador destaca los bloques de órdenes alcistas en verde y los bloques de órdenes bajistas en marrón, ayudando a los operadores a identificar las zonas críticas del mercado. Las zonas de bloques de órdenes son áreas de precios clave donde las órden
Three 3TP Easy Trade Pad for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Three 3TP Easy Trade Pad Expert para MT4 - Descargar El 3TP Easy Trade Pad Expert es una herramienta avanzada diseñada para la gestión del capital, el control del riesgo y la agilización de las operaciones dentro de la plataforma MetaTrader 4 (MT4). Con su interfaz funcional y especializada, este asesor experto permite a los operadores establecer y gestionar sin esfuerzo los niveles de Stop Loss (SL) y Take Profit (TP). Además de simplificar la ejecución de operaciones, la herramienta ofrece fun
Easy Trade Panel Expert for MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Easy Trade Panel Experto para MT4 El Easy Trade Panel es una herramienta especializada diseñada para simplificar y mejorar la gestión del riesgo y del capital en MetaTrader 4 . Este asesor experto cuenta con una interfaz intuitiva y profesional que ayuda a los operadores a gestionar sus órdenes utilizando funcionalidades básicas y avanzadas. Con esta herramienta, los operadores pueden ajustar con precisión los niveles de stop-loss y take-profit, proteger los beneficios y reducir la exposición a
Fast Local Trade Copier Single Multi Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Copiador de Operaciones Local Rápido Experto MT4 Multi TF Único El Experto Copiador Rápido de Operaciones Locales es una herramienta robusta y eficiente diseñada para replicar instantáneamente operaciones a través de múltiples cuentas MetaTrader 4. Equipado con un completo panel de control flotante, agiliza la sincronización y permite la ejecución de operaciones en tiempo real entre los terminales conectados. Con esta utilidad, los usuarios pueden duplicar con precisión las entradas de operacion
Entry TP and SL Time Trader Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Entry TP and SL Time Trader Manager Experto para MetaTrader 4 El Entry TP and SL Time Trader Manager es una potente herramienta de negociación semiautomatizada para MetaTrader 4, diseñada para simplificar la configuración de las operaciones, gestionar las salidas y ejecutar las órdenes con una sincronización precisa. Este asesor experto permite a los operadores optimizar su estrategia de negociación mediante la definición de parámetros clave como los niveles de entrada, el volumen de operaciones
Prop Draw Down Protector Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4 El Asesor Experto Prop Drawdown Protector para MetaTrader 4 es una herramienta especializada de gestión de riesgos diseñada para los profesionales del trading de props que utilizan la plataforma MT4. Este EA avanzado permite a los operadores controlar el comportamiento de las operaciones mediante la aplicación de condiciones predefinidas que impiden violaciones de los límites de ganancias y pérdidas. Con siete módulos de configuración dedi
ICT Concepts Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Indicador ICT Concepts para MetaTrader 4 El Indicador de Conceptos ICT para MetaTrader 4 es una herramienta analítica avanzada diseñada para operadores experimentados que siguen las metodologías ICT y Smart Money. Proporciona un conjunto completo de componentes ICT -incluyendo Bloques de Órdenes, Fair Value Gaps (FVG), Bloques Rompedores, elementos de Estructura de Mercado y Kill Zones- a través de un panel de control intuitivo y fácil de usar. Este indicador permite a los operadores basados en
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 Trade Assist Prop Firm Plus TF Expert para MetaTrader 4 es una avanzada utilidad de trading diseñada para optimizar la ejecución, reforzar la eficiencia del capital y mejorar la gestión del riesgo en el entorno MT4. Con un panel de control totalmente interactivo e intuitivo, este asesor experto automatiza funciones clave como Break Even, Trailing Stops adaptables y gestión precisa de operaciones multisímbolo. Construido con siete paneles de
Trade Panel Prop Firm Drawdawn Limiter Pro in MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 4 El Trade Panel Prop Firm Drawdown Limiter Pro para MetaTrader 4 es una solución totalmente especializada creada para los operadores de prop-firm que requieren un control de nivel profesional sobre su actividad comercial. Permite a los operadores de Forex gestionar con precisión el riesgo y el tamaño de la posición, apoyando la protección del capital y la consistencia a largo plazo. Diseñado como un Asesor Experto modular multisímbolo,
Price Action Trading Box Manager Expert For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Price Action Trading Box Manager Expert para MT4 El Price Action Trading Box Manager Expert es una herramienta avanzada diseñada para los operadores que confían en las estrategias de acción de precios y quieren agilizar partes de su ejecución de operaciones y monitoreo. Este Asesor Experto muestra múltiples formaciones de acción de precios dentro de un tablero dedicado en un formato de lista simple. Al seleccionar cualquier patrón de la lista, los operadores pueden colocar instantáneamente una z
Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Conceptos de Dinero Inteligente Expert MT4 El Smart Money Concepts Expert MT4 está diseñado para mostrar automáticamente los elementos clave de Smart Money directamente en su gráfico. Esta herramienta experta incluye un panel de control flotante que permite a los operadores gestionar la visibilidad de varios componentes analíticos. Cada sección del panel corresponde a una característica esencial de la estructura del mercado, lo que permite a los usuarios activar o desactivar los dibujos automati
Super Arrow Indicator For MT4
Mehnoosh Karimi
Indicadores
Indicador Super Arrow para MetaTrader 4 El indicador Super Arrow es una popular herramienta de señales diseñada para la plataforma MetaTrader 4. Combina varios indicadores técnicos, como el RSI , las Bandas de Bollinger , las Medias Móviles y un Filtro Mágico, para identificar puntos clave de inversión del mercado y pivotes de máximos y mínimos. En el gráfico, las flechas verdes señalan los pivotes mínimos, mientras que las rojas marcan los pivotes máximos. Al fusionar estos indicadores en un so
Trade Copier TF Master Expert Advisor MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Copiador de Operaciones TF Master Expert Advisor MT4 El Asesor Experto TF Master Trade Copier es una herramienta inteligente y totalmente automatizada para MetaTrader 4 , diseñada para copiar operaciones de forma rápida y precisa desde una cuenta maestra a una o varias cuentas esclavas . Este EA es ideal para los operadores que gestionan múltiples cuentas, permitiendo la replicación de operaciones entre cuentas sin errores y con un retraso mínimo. Tabla del Asesor Experto Copiador de Operaciones
SP2L Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
SP2L Estrategia Poursamadi MetaTrader 4 El indicador SP2L Poursamadi Strategy es una estrategia de negociación profesional desarrollada específicamente para MetaTrader 4 , basada en los principios de los movimientos de precios en espiga y el patrón de dos piernas AB=CD . Está diseñado para generar señales precisas de compra y venta para condiciones de negociación a corto plazo. Este indicador es ideal para operadores de acción de precios, scalpers y fast scalpers , proporcionando puntos de entra
Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Indicador de estrategia Pro BTB (Back To Break Even) de Poursamadi para MetaTrader 4 El indicador Pro BTB Strategy , desarrollado en base a la metodología analítica patentada de Poursamadi , está diseñado específicamente para la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) . Utilizando cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos repentinos del mercado conocidos como picos de precios . Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles retrocesos del mercado y
Pro BTB Poursamadi Robot Expert MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Pro BTB Poursamadi Robot Asesor Experto MetaTrader 4 El Pro BTB Poursamadi Robot Expert Advisor es un sistema de trading automatizado desarrollado en base a la detección de picos , la metodología de trading Unicorn y las reglas propias de Poursamadi , diseñado exclusivamente para la plataforma MetaTrader 4 (MT4) . Combinando el análisis avanzado de la acción del precio , las estructuras de bloques de ruptura y las brechas de valor justo (FVG) , este robot identifica oportunidades comerciales de
Venom ICT Model Indicator MT4
Mehnoosh Karimi
Utilidades
Indicador Venom ICT Model para MetaTrader 4 El indicador Venom ICT Model para MetaTrader 4 está desarrollado en base a tres conceptos fundamentales del mercado: Liquidez, Tiempo y Precio , siguiendo la estrategia Venom dentro de la metodología ICT (Inner Circle Trader) . Este indicador se centra en la identificación de oportunidades de negociación de alta probabilidad mediante el análisis de barridos de liquidez y cambios estructurales durante la sesión de negociación más importante del día: la
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario