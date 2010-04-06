FVG Channel Indicator MT4

Fair Value Gap Indicador de Canal MetaTrader 4

El indicador Fair Value Gap (FVG) Channel para MetaTrader 4 se ha desarrollado basándose en la metodología ICT y en los conceptos de Smart Money. Este indicador calcula el rango medio de los Fair Value Gaps y los muestra como un canal de precios dinámico, permitiendo a los operadores identificar las zonas clave relacionadas con los Fair Value Gaps no cubiertos (no mitigados).

Especificaciones del indicador de canal FVG

Las especificaciones del indicador de canal de Fair Value Gap se presentan en la siguiente tabla:

Característica Categoría Detalles Categorías de indicadores Smart Money MT4 Indicadores

Señal y Previsión MT4 Indicadores

ICT MT4 Indicadores Plataformas MetaTrader 4 Habilidades de negociación Intermedio Tipos de Indicadores Indicadores Reversal MT4 Marco temporal Indicadores Multi-Timeframe MT4 Estilo de Trading Swing Trading MT4 Indicadores

Scalper MT4 Indicadores

Day Trading MT4 Indicadores Instrumentos de Trading Indicadores Forex MT4

Indicadores Crypto MT4

Indicadores Stock MT4

Indicador de canal FVG de un vistazo

El indicador de canal FVG genera señales de compra y venta utilizando marcadores de flecha visuales basados en el comportamiento del precio en relación con los límites del canal:

Una señal de compra se genera cuando el precio rompe por debajo de la banda inferior del canal y se marca con una flecha verde .

Una señal de venta aparece cuando el precio se mueve por encima de la banda superior, indicada con una flecha roja.

Ejemplo de señal de compra

En el gráfico de 1 hora del EUR/JPY, el indicador produce una señal de compra, que se muestra con una flecha verde.

La señal se activa cuando el precio sale del límite inferior del canal, lo que indica una posible reversión alcista.

Análisis de tendencia alcista con el indicador de canal FVG

Identificación de una zona de inversión del precio y emisión de una señal de compra

Ejemplo de señal de venta

Basándose en el gráfico GBP/USD, el indicador destaca una señal de venta en la zona marcada con una flecha roja.

Tras la aparición de la señal, el precio entró en un claro movimiento bajista, validando la configuración de reversión.

Análisis de tendencia bajista con el Indicador de Canal FVG

Identificación de una entrada de venta óptima utilizando el Canal Fair Value Gap

Ajustes del indicador Fair Value Gap Channel

El indicador proporciona parámetros ajustables para personalizar su comportamiento según los diferentes estilos de negociación:

FVG Lookback no mitigado : Especifica el número de velas históricas utilizadas para detectar los Fair Value Gaps no rellenados.

Longitud de suavizado : Controla el periodo de suavizado del canal para mejorar la claridad de la señal.

Resumen de los parámetros ajustables en la configuración del Indicador de Canal FVG

Conclusión



El indicador Fair Value Gap Channel para MT4 visualiza los Fair Value Gaps no rellenados a través de canales de precios dinámicos, definiendo zonas de precios superiores, inferiores y medias en el gráfico.

Estos niveles ayudan a los operadores a identificar posibles puntos de reversión y a tomar decisiones informadas.

Con señales de compra y venta integradas, este indicador es una herramienta valiosa para los operadores que aplican estrategias basadas en Smart Money y TIC en MetaTrader 4.