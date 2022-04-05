TP and SL Calculator Indicator MT4

Calculadora de TP & SL para MT4

La Calculadora de Take Profit & Stop Loss es una herramienta esencial para los usuarios de MetaTrader 4, diseñada para ayudar a los operadores a calcular y visualizar con precisión las pérdidas y ganancias potenciales de cada operación. Este indicador cuenta con un panel de gestión dedicado que ofrece varias herramientas clave para la gestión eficaz del comercio, incluyendo:

  • Creación de niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) tanto para posiciones de compra como de venta.
  • Cálculo del volumen de operaciones en lotes
  • Visualización de la relación Riesgo-Recompensa (R/R)
  • Visualización de la cuenta atrás hasta la siguiente vela (Tiempo hasta la siguiente barra)

Tabla de especificaciones

Categoría

Detalles

Tipo

Herramienta de negociación - Gestión de capital - Gestión de riesgos

Plataforma

MetaTrader 4

Nivel de habilidad

Principiante

Tipo de Indicador

Gestión de Riesgo y Capital

Marco temporal

Multi-Tiempo

Estilo de negociación

Scalping - Intradía - Medio plazo - Largo plazo

Mercado

Todos los mercados

Visión general del indicador

El indicador muestra tres niveles clave:

  • Una línea gris de Posición Abierta
  • Una línea verde de Take Profit (TP)
  • Una línea roja de Stop Loss (SL)

Los operadores pueden personalizar sus niveles de TP y SL introduciendo la relación Riesgo/Beneficio que prefieran directamente en el panel del indicador o arrastrando manualmente las líneas sobre el gráfico.

Ejemplo de posición de compra

En el gráfico USD/CAD en el marco temporal H1, el indicador muestra cómo se posicionan el TP y el SL para las operaciones de compra:

  • El nivel de Take Profit se sitúa por encima de la línea de Posición Abierta.
  • El nivel de Stop Loss se sitúa por debajo de la línea de Posición Abierta.

El panel del indicador muestra información útil, como la relación R/R, el tamaño de lote calculado y el temporizador de cuenta atrás para la siguiente vela.

Ejemplo de Posición de Venta

En el gráfico ETH/USD en el marco de tiempo de 30 minutos, el indicador opera de manera similar para las operaciones de venta:

  • El nivel de Take Profit se coloca por debajo de la línea de Posición Abierta.
  • El nivel de Stop Loss se coloca por encima de la línea de Posición Abierta.

El panel también proporciona el volumen del lote calculado y la relación R/R.

Configuración del indicador

Basado en el panel de configuración, el indicador incluye las siguientes opciones:

  • Modo claro/oscuro: Cambiar entre temas.
  • Tiempo hasta la siguiente barra: Cuenta atrás hasta el cierre de la vela actual
  • Compra/Venta: Configurar posiciones de compra o venta
  • Borrar: Eliminar líneas TP y SL
  • Tasa R/R: Ajustar la relación Riesgo-Recompensa
  • Tasa de Lote: Ajuste manualmente el volumen de operaciones

Conclusión

El indicador calculador de TP y SL simplifica el proceso de configuración de los niveles de stop loss y take profit ofreciendo líneas visuales ajustables y un panel de información específico. Los operadores pueden configurar rápidamente los niveles de TP y SL mediante ajustes manuales del gráfico o introduciendo su ratio R/R preferido, haciendo que la gestión de las operaciones sea más eficiente e intuitiva en MT4.

