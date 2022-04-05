TP and SL Calculator Indicator MT4
- Utilidades
- Mehnoosh Karimi
- Versión: 3.2
- Actualizado: 8 diciembre 2025
Calculadora de TP & SL para MT4
La Calculadora de Take Profit & Stop Loss es una herramienta esencial para los usuarios de MetaTrader 4, diseñada para ayudar a los operadores a calcular y visualizar con precisión las pérdidas y ganancias potenciales de cada operación. Este indicador cuenta con un panel de gestión dedicado que ofrece varias herramientas clave para la gestión eficaz del comercio, incluyendo:
- Creación de niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) tanto para posiciones de compra como de venta.
- Cálculo del volumen de operaciones en lotes
- Visualización de la relación Riesgo-Recompensa (R/R)
- Visualización de la cuenta atrás hasta la siguiente vela (Tiempo hasta la siguiente barra)
Tabla de especificaciones
|
Categoría
|
Detalles
|
Tipo
|
Herramienta de negociación - Gestión de capital - Gestión de riesgos
|
Plataforma
|
MetaTrader 4
|
Nivel de habilidad
|
Principiante
|
Tipo de Indicador
|
Gestión de Riesgo y Capital
|
Marco temporal
|
Multi-Tiempo
|
Estilo de negociación
|
Scalping - Intradía - Medio plazo - Largo plazo
|
Mercado
|
Todos los mercados
Visión general del indicador
El indicador muestra tres niveles clave:
- Una línea gris de Posición Abierta
- Una línea verde de Take Profit (TP)
- Una línea roja de Stop Loss (SL)
Los operadores pueden personalizar sus niveles de TP y SL introduciendo la relación Riesgo/Beneficio que prefieran directamente en el panel del indicador o arrastrando manualmente las líneas sobre el gráfico.
Ejemplo de posición de compra
En el gráfico USD/CAD en el marco temporal H1, el indicador muestra cómo se posicionan el TP y el SL para las operaciones de compra:
- El nivel de Take Profit se sitúa por encima de la línea de Posición Abierta.
- El nivel de Stop Loss se sitúa por debajo de la línea de Posición Abierta.
El panel del indicador muestra información útil, como la relación R/R, el tamaño de lote calculado y el temporizador de cuenta atrás para la siguiente vela.
Ejemplo de Posición de Venta
En el gráfico ETH/USD en el marco de tiempo de 30 minutos, el indicador opera de manera similar para las operaciones de venta:
- El nivel de Take Profit se coloca por debajo de la línea de Posición Abierta.
- El nivel de Stop Loss se coloca por encima de la línea de Posición Abierta.
El panel también proporciona el volumen del lote calculado y la relación R/R.
Configuración del indicador
Basado en el panel de configuración, el indicador incluye las siguientes opciones:
- Modo claro/oscuro: Cambiar entre temas.
- Tiempo hasta la siguiente barra: Cuenta atrás hasta el cierre de la vela actual
- Compra/Venta: Configurar posiciones de compra o venta
- Borrar: Eliminar líneas TP y SL
- Tasa R/R: Ajustar la relación Riesgo-Recompensa
- Tasa de Lote: Ajuste manualmente el volumen de operaciones
Conclusión
El indicador calculador de TP y SL simplifica el proceso de configuración de los niveles de stop loss y take profit ofreciendo líneas visuales ajustables y un panel de información específico. Los operadores pueden configurar rápidamente los niveles de TP y SL mediante ajustes manuales del gráfico o introduciendo su ratio R/R preferido, haciendo que la gestión de las operaciones sea más eficiente e intuitiva en MT4.