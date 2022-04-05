TP and SL Calculator Indicator MT4

Calculadora de TP & SL para MT4

La Calculadora de Take Profit & Stop Loss es una herramienta esencial para los usuarios de MetaTrader 4, diseñada para ayudar a los operadores a calcular y visualizar con precisión las pérdidas y ganancias potenciales de cada operación. Este indicador cuenta con un panel de gestión dedicado que ofrece varias herramientas clave para la gestión eficaz del comercio, incluyendo:

Creación de niveles de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) tanto para posiciones de compra como de venta.

Cálculo del volumen de operaciones en lotes

Visualización de la relación Riesgo-Recompensa (R/R)

Visualización de la cuenta atrás hasta la siguiente vela (Tiempo hasta la siguiente barra)

Tabla de especificaciones

Categoría Detalles Tipo Herramienta de negociación - Gestión de capital - Gestión de riesgos Plataforma MetaTrader 4 Nivel de habilidad Principiante Tipo de Indicador Gestión de Riesgo y Capital Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Scalping - Intradía - Medio plazo - Largo plazo Mercado Todos los mercados

Visión general del indicador



El indicador muestra tres niveles clave:

Una línea gris de Posición Abierta

Una línea verde de Take Profit (TP)

Una línea roja de Stop Loss (SL)

Los operadores pueden personalizar sus niveles de TP y SL introduciendo la relación Riesgo/Beneficio que prefieran directamente en el panel del indicador o arrastrando manualmente las líneas sobre el gráfico.

Ejemplo de posición de compra



En el gráfico USD/CAD en el marco temporal H1, el indicador muestra cómo se posicionan el TP y el SL para las operaciones de compra:

El nivel de Take Profit se sitúa por encima de la línea de Posición Abierta.

El nivel de Stop Loss se sitúa por debajo de la línea de Posición Abierta.

El panel del indicador muestra información útil, como la relación R/R, el tamaño de lote calculado y el temporizador de cuenta atrás para la siguiente vela.

Ejemplo de Posición de Venta



En el gráfico ETH/USD en el marco de tiempo de 30 minutos, el indicador opera de manera similar para las operaciones de venta:

El nivel de Take Profit se coloca por debajo de la línea de Posición Abierta.

El nivel de Stop Loss se coloca por encima de la línea de Posición Abierta.

El panel también proporciona el volumen del lote calculado y la relación R/R.

Configuración del indicador

Basado en el panel de configuración, el indicador incluye las siguientes opciones:

Modo claro/oscuro: Cambiar entre temas.

Tiempo hasta la siguiente barra: Cuenta atrás hasta el cierre de la vela actual

Compra/Venta: Configurar posiciones de compra o venta

Borrar: Eliminar líneas TP y SL

Tasa R/R: Ajustar la relación Riesgo-Recompensa

Tasa de Lote: Ajuste manualmente el volumen de operaciones

Conclusión



El indicador calculador de TP y SL simplifica el proceso de configuración de los niveles de stop loss y take profit ofreciendo líneas visuales ajustables y un panel de información específico. Los operadores pueden configurar rápidamente los niveles de TP y SL mediante ajustes manuales del gráfico o introduciendo su ratio R/R preferido, haciendo que la gestión de las operaciones sea más eficiente e intuitiva en MT4.