Pro BTB Poursamadi Strategy Indicator MT4

Indicador de estrategia Pro BTB (Back To Break Even) de Poursamadi para MetaTrader 4

El indicador Pro BTB Strategy, desarrollado en base a la metodología analítica patentada de Poursamadi, está diseñado específicamente para la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4).

Utilizando cálculos internos avanzados, este indicador detecta movimientos repentinos del mercado conocidos como picos de precios. Tras analizar el comportamiento de los precios, identifica posibles retrocesos del mercado y muestra señales de compra y venta directamente en el gráfico.

Además de la generación de señales, el indicador Pro BTB cuenta con un panel de datos estadísticos que proporciona información en tiempo real sobre las condiciones del mercado y la actividad de las señales, ayudando a los operadores a tomar decisiones más informadas.

Especificaciones del indicador Pro BTB Poursamadi Strategy

Característica Descripción Categorías de Indicadores Indicadores MT4 de acción del precio

Indicadores MT4 de señal y previsión

Indicadores MT4 de ayuda a la negociación Plataforma MetaTrader 4 Nivel de habilidad Intermedio Tipo de Indicador Indicador de Reversión Marco temporal Multi-Tiempo Estilo de negociación Swing Trading

Scalping

Day Trading Instrumentos de negociación Divisas

Criptodivisas

Acciones

Visión general del indicador Pro BTB Strategy

El Indicador de Estrategia Pro BTB Poursamadi primero identifica picos alcistas o bajistas utilizando su lógica interna. A continuación, evalúa si es probable que el precio vuelva al nivel de equilibrio (BTB).

- Cuando el precio vuelve a alcanzar la zona de equilibrio tras un pico alcista, aparece una flecha verde que indica una señal de compra.

- En condiciones bajistas, una vez que el precio vuelve al nivel de equilibrio, aparece una flecha roja como señal de venta.

Cómo instalar y activar el indicador Pro BTB en MT4

Paso 1: Activar Importación de DLL

Para asegurar el correcto funcionamiento del indicador, las importaciones DLL deben estar habilitadas.

Pasos para activar DLL en MetaTrader 4:

1. Abra el menú Herramientas

2. Seleccione Opciones

3. Ir a la pestaña Asesores Expertos

4. Habilitar:

o Permitir trading automatizado

o Permitir importación de DLL

Paso 2: Obtener la clave de licencia

Para recibir su código de licencia, póngase en contacto con el equipo de soporte de TradingFinder a través de:

- Sección de soporte de la web oficial

- Telegram

- WhatsApp

Paso 3: Introducir el código de licencia

Después de recibir la licencia

- Abre los ajustes del indicador

- Introduzca el código en el campo "Su clave".

- Confirme y aplique los ajustes

Panel de datos del indicador Pro BTB Strategy

El indicador incluye un cuadro de información estadística integrado que muestra datos del mercado y de la señal en tiempo real.

Información mostrada en el panel

Parámetro Descripción Cuenta atrás Tiempo restante hasta el cierre de la vela actual Número de picos Número total de picos detectados Disparadores Número de veces que se activaron las condiciones de señal Operaciones de compra Total de señales de compra generadas Operaciones de venta Total de señales de venta generadas

Ejemplo de señal de compra

En el gráfico de 30 minutos de Cardano (ADA ), el indicador detecta un pico alcista y lo resalta con un recuadro verde.

Cuando el precio vuelve a alcanzar la zona de equilibrio, aparece una flecha verde que indica una oportunidad de compra.

Ejemplo de señal de venta

En el gráfico GBP/USD de 15 minutos, un pico bajista se marca con un recuadro rojo.

Después de que el precio vuelve al nivel de equilibrio, el indicador genera una flecha roja, confirmando una señal de venta.

Configuración del indicador Pro BTB Poursamadi Strategy

Opciones de configuración del indicador

Configuración Categoría Parámetros Configuración de Licencia Su Clave - Código de activación de la licencia Parámetros de Cálculo Velas a considerar - Número de velas utilizadas para el análisis

Tamaño del pico basado en la distribución media Parámetros de alerta Envío de alerta - On/Off

Envío de notificación - On/Off

Conclusión

El indicador Pro BTB Poursamadi Strategy para MetaTrader 4 es una potente herramienta analítica basada en el concepto de trading Back to Break-Even.

Mediante la detección de picos de precios, la evaluación de las condiciones de retroceso, y la emisión de señales claras de compra y venta, este indicador ayuda a los operadores a identificar configuraciones comerciales de alta probabilidad.

La inclusión de un panel de datos estadísticos y una configuración flexible lo convierten en una solución eficaz para una mejor gestión de las operaciones y un análisis preciso del mercado.