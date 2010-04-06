Smart Mony Concepts SMC Indicator For MT4

Conceptos de Dinero Inteligente Expert MT4

El Smart Money Concepts Expert MT4 está diseñado para mostrar automáticamente los elementos clave de Smart Money directamente en su gráfico. Esta herramienta experta incluye un panel de control flotante que permite a los operadores gestionar la visibilidad de varios componentes analíticos. Cada sección del panel corresponde a una característica esencial de la estructura del mercado, lo que permite a los usuarios activar o desactivar los dibujos automatizados según sea necesario.


Smart Money Concepts Expert - Descripción general de las especificaciones

Especificaciones

Detalles

Categoría

Utilidad de negociación - Smart Money - Zonas de liquidez

Plataforma

MetaTrader 4

Nivel de habilidad

Usuarios experimentados

Tipo de Indicador

-

Plazos

Soporta todos los plazos

Estilo de negociación

Scalping - Intradía - Swing Trading

Mercado

Universal (Todos los mercados)

Visión general

Este experto en análisis automatizado se basa en la lógica del flujo de órdenes institucionales y en el comportamiento del mercado basado en la liquidez. Identifica y dibuja en tiempo real los elementos estructurales básicos, como las rupturas de estructura, los bloques de órdenes, las brechas de valor razonable y los componentes relacionados. A medida que el precio evoluciona, el experto explora continuamente el gráfico y superpone imágenes analíticas precisas para una interpretación inmediata.

Cómo instalar el Experto en MetaTrader 4

Una guía completa de instalación paso a paso se proporciona por separado. Por favor, consulte el tutorial titulado "Instalación de Expertos en MetaTrader 4" para obtener instrucciones completas.

Habilitación del comercio automatizado y permisos DLL

Para garantizar el correcto funcionamiento del Smart Money Concepts Expert MT4:

  1. Abra el menú Herramientas en la parte superior de MetaTrader 4.
  2. Seleccione Opciones.
  3. En la pestaña Asesores Expertos, asegúrese de que lo siguiente está habilitado:
    • Permitir trading automatizado
    • Permitir importaciones DLL

Gestión de los componentes de análisis de Smart Money

La primera sección del panel de control gestiona los componentes visuales del Concepto Smart Money. Al activar una opción, se muestra automáticamente el gráfico correspondiente en el gráfico.

  • Trayectoria del precio en zigzag: Traza los máximos y mínimos de las oscilaciones, destacando los movimientos y retrocesos clave de los precios.
  • Zonas de bloques de ruptura (BB): Identifica los bloques de ruptura que suelen formarse tras rupturas estructurales y retrocesos.
  • Gaps de valor justo inverso (IFVG): Muestra las zonas de desequilibrio durante las fases correctivas de los precios.
  • Killzone: Marca ventanas temporales de alta liquidez y volatilidad.
  • Bloques de órdenes: Dibuja automáticamente regiones de bloques de órdenes como zonas sombreadas.
  • Fair Value Gaps (FVG): Destaca los gaps de precios con rectángulos de colores.
  • Zonas BPR: Muestra la superposición de regiones de brecha de valor razonable.
  • Estructura del mercado: Activa CHoCH, BOS y otros marcadores estructurales.

Ajustes expertos personalizados

La segunda sección del panel permite a los usuarios refinar el rendimiento y la visualización:

  • Velas a Comprobar: Controla cuántas velas históricas analiza el experto.
  • Últimos Bloques: Muestra sólo los bloques de órdenes más recientes.
  • Zonas No Comprobadas: Destaca las zonas de precios que aún no se han vuelto a probar.
  • Bloques Vacíos: Muestra las zonas de bloques previamente llenadas o consumidas.

Conclusión

Smart Money Concepts Expert MT4 es una potente herramienta automatizada diseñada para detectar la estructura del mercado, las zonas de liquidez y los conceptos básicos de Smart Money. Con su panel de control interactivo y ajustes personalizables, los operadores pueden adaptar el comportamiento de la herramienta y los visuales para que coincida con su estrategia y flujo de trabajo.

