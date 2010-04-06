Price Action Trading Box Manager Expert For MT4

Price Action Trading Box Manager Expert para MT4

El Price Action Trading Box Manager Expert es una herramienta avanzada diseñada para los operadores que confían en las estrategias de acción de precios y quieren agilizar partes de su ejecución de operaciones y monitoreo. Este Asesor Experto muestra múltiples formaciones de acción de precios dentro de un tablero dedicado en un formato de lista simple.

Al seleccionar cualquier patrón de la lista, los operadores pueden colocar instantáneamente una zona de negociación (cuadro) en el gráfico. Cuando el precio de mercado alcanza estas zonas, el EA activa automáticamente órdenes de compra o venta. También incluye funciones esenciales, como herramientas de gestión de riesgos, tamaño de posición personalizable, ajustes de riesgo-recompensa (R:R) y un filtro de noticias integrado.

Especificaciones - Price Action Trading Box Manager Expert

Características Detalles Categoría Herramienta de negociación - Acción del precio - Gestión de riesgos Plataforma MetaTrader 4 (MT4) Habilidades Requeridas Intermedio Tipo de Indicador NO DISPONIBLE Soporte temporal Multi-Timeframe Estilos de negociación Scalping - Intradía - Swing Trading Mercados Todos los mercados financieros

Visión General

Cuando el Experto está conectado a su gráfico MT4, aparecerá un panel de control en la parte inferior de la pantalla. Esta interfaz ofrece un diseño intuitivo y profesional, proporcionando un acceso rápido a listas de patrones categorizados, ajustes de entrada de operaciones y opciones de configuración general.

Las características clave incluyen puntos de control de precisión, herramientas de inversión de la dirección de la operación, validación de entrada Sí/No y notificaciones de alerta en el panel.

Cómo instalar y utilizar el Experto en MT4

Para el proceso completo de instalación, por favor refiérase a Instalación de Expertos en MetaTrader 4.





Cómo habilitar el acceso a DLL en MT4

El Experto requiere importaciones DLL para funcionar correctamente. Para habilitarlas:

Abra MT4 y haga clic en Herramientas en el menú superior Seleccione Opciones Abra la pestaña Asesores Expertos Marque lo siguiente: Permitir trading automático

Permitir importación de DLL

Sección 1 del Panel - Tabla de Gestión de Patrones

Esta sección del panel muestra todos los patrones de acción de precios disponibles en una tabla. Cada fila proporciona herramientas interactivas para inspeccionar o interactuar con cada patrón. Los patrones están disponibles en las variantes Comprar (alcista) y Vender (bajista).

Nota: El Experto no dibuja automáticamente el patrón; los operadores deben ajustar el cuadro manualmente.

Descripciones de columnas

Nu - Número de secuencia de la pauta

Logo - Icono del patrón

Info - Botón para especificaciones detalladas del patrón

C.P - Indicador de punto de control para verificar la colocación del patrón

S - Cambio de dirección (invierte la lógica de la dirección de la operación)

Comprar - Dibuja un cuadro de zona alcista

Vender - Dibuja una zona bajista

Descripciones de patrones y lógica de cajas

Doble Techo / Doble Fondo

Ocurre cuando el precio vuelve a probar una zona de resistencia o soporte dos veces sin una ruptura. Al seleccionar este patrón se dibuja una caja personalizable. Después de alinearlo manualmente con la estructura de ondas, se coloca una operación una vez que se confirma el desarrollo de 5 ondas.

Zonas secuenciales

Formada por un máximo, un mínimo y un segundo máximo inferior. El Experto coloca dos casillas para ayudar a trazar la estructura del precio.

Repetición de soporte o resistencia

El precio prueba un nivel de soporte/resistencia, retrocede y vuelve a probar la zona, lo que indica una posible reversión o continuación de la tendencia.

Cabeza y hombros

Formación clásica de inversión con tres picos, siendo el central el más alto. La variación alcista se refleja. Los recuadros pueden ajustarse manualmente para mayor precisión.

Patrón QM

Caracterizado por un fuerte máximo, seguido de un descenso, una repetición del primer máximo (sin romperlo) y otro descenso. Alinearlo correctamente señala una posible configuración corta.

Rechazo en soporte/resistencia

Cuando el precio alcanza un nivel importante e inmediatamente revierte, formando un rechazo. El Experto identifica la zona y crea oportunidades comerciales en torno a la reacción.

Ajustes de Capital y Riesgo - Panel del Gestor

Este panel permite a los operadores configurar la asignación de capital, el tamaño de los lotes y las preferencias de riesgo/recompensa. Un filtro de noticias incorporado gestiona la actividad comercial durante eventos de gran impacto.

Opciones de gestión monetaria

Lote fijo : utiliza el mismo tamaño de lote para cada operación.

Porcentaje del saldo - Dimensionamiento dinámico de la posición basado en el porcentaje de la cuenta .

. Riesgo/Recompensa - Establezca ratios R:R personalizados para TP y SL

Filtrado de Noticias

Alternar filtro - Activar/desactivar el filtrado de noticias

X Minutos Antes/Después - Definir ventanas de negociación restringidas

Nota: El filtrado de noticias requiere permisos de solicitud web.

Para activarlo:

Vaya a Herramientas > Opciones En Asesores Expertos, marque Permitir Petición Web para la URL listada Añada lo siguiente:

https://nfs.faireconomy.media/

Conclusión

El Price Action Trading Box Manager Expert para MT4 sirve como un poderoso asistente para los traders que trabajan con estrategias de acción de precios.

Ofrece creación práctica de zonas, gestión avanzada de operaciones, control de riesgos y filtrado inteligente que aumenta la velocidad de reacción a la vez que reduce la carga de trabajo manual.

Su equilibrio entre sencillez y precisión lo convierte en una herramienta excelente para los operadores técnicos modernos.