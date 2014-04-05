Day Trading Indicator MT5
- Indicadores
- Yan Zhen Du
- Versión: 5.2
- Activaciones: 5
Combinando múltiples capas de sofisticados algoritmos, el indicador escanea el gráfico en tiempo real y traduce los complejos datos del mercado en sencillas señales visuales y códigos de colores, lo suficientemente fáciles de seguir para los principiantes y lo suficientemente potentes para los profesionales.
Principales ventajas
-
Intradía y Scalping: Optimizado para operaciones rápidas y precisas a corto plazo.
-
Day & Swing Trading: Herramienta fiable para captar movimientos de precios más amplios.
-
Multidivisa y Mercados: Funciona en divisas, materias primas, índices y más.
-
Soporte Multi-Tiempo: Ofrece un rendimiento consistente en diferentes marcos temporales.
-
Estable y preciso: Todas las señales son estables - sin repintado, sin redibujar, y sin retraso.
-
Señales claras: Las flechas señalan los puntos de entrada y salida.
Flechas de entrada/salida con notificaciones (teléfono y correo electrónico)
Recomendaciones
-
Los mejores pares: EURUSD, AUDUSD, XAUUSD e instrumentos líquidos similares
-
Marco temporal óptimo: H1 (funciona en varios)
-
Tipo de cuenta: Cualquier broker ECN o de bajo spread