Gold Trend Master MT5
- Asesores Expertos
- Sahib Ul Ahsan
- Versión: 3.0
- Actualizado: 16 octubre 2025
- Activaciones: 5
Convierta automáticamente las tendencias del mercado en beneficios - ¡Comercie con oro y divisas como un profesional!
Deje de adivinar y empiece a operar con precisión. El EA XAUUSD & Forex Smart Trend detecta las tendencias fuertes, espera los retrocesos óptimos y ejecuta las operaciones con una gestión avanzada del riesgo, para que pueda maximizar los beneficios mientras protege su capital.
Por qué los operadores eligen este EA:
-
Entrada tras tendencia confirmada con detección inteligente de retrocesos (EMA o Fibonacci).
-
Stop Loss basado en Trailing y ATR para un control dinámico del riesgo.
-
Opciones de Take Profit: relación riesgo-recompensa o TP manual flexible.
-
Tamaño de lote fijo o basado en el saldo para una gestión inteligente del dinero.
-
Smart Ribbon Band para identificar la fuerza y la dirección de la tendencia.
-
Panel de control en tiempo real que muestra los beneficios/pérdidas diarios, el saldo de la cuenta y el capital.
-
Totalmente automatizado para el oro (XAUUSD) y los principales pares de divisas.
Diseñado para los traders que quieren precisión, eficiencia y seguridad, este EA elimina el estrés del trading mientras mantiene su estrategia totalmente automatizada.