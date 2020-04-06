Gold Trend Master MT5

Convierta automáticamente las tendencias del mercado en beneficios - ¡Comercie con oro y divisas como un profesional!

Deje de adivinar y empiece a operar con precisión. El EA XAUUSD & Forex Smart Trend detecta las tendencias fuertes, espera los retrocesos óptimos y ejecuta las operaciones con una gestión avanzada del riesgo, para que pueda maximizar los beneficios mientras protege su capital.

Por qué los operadores eligen este EA:

Entrada tras tendencia confirmada con detección inteligente de retrocesos (EMA o Fibonacci).

Stop Loss basado en Trailing y ATR para un control dinámico del riesgo.

Opciones de Take Profit: relación riesgo-recompensa o TP manual flexible.

Tamaño de lote fijo o basado en el saldo para una gestión inteligente del dinero.

Smart Ribbon Band para identificar la fuerza y la dirección de la tendencia.

Panel de control en tiempo real que muestra los beneficios/pérdidas diarios, el saldo de la cuenta y el capital.

Totalmente automatizado para el oro (XAUUSD) y los principales pares de divisas.

Diseñado para los traders que quieren precisión, eficiencia y seguridad, este EA elimina el estrés del trading mientras mantiene su estrategia totalmente automatizada.