Venom Crown MT5

Venom Crown – Asesor Experto basado en reglas

Venom Crown es un Asesor Experto basado en reglas diseñado para GBPUSD, operando en el timeframe H1 mediante múltiples condiciones de confluencia y ejecución diaria controlada.

El sistema incorpora filtros de tiempo configurables, reglas de gestión de riesgo y un filtro de noticias opcional, todos ajustables desde los parámetros de entrada.

Las operaciones se ejecutan únicamente cuando se cumplen todas las condiciones internas.

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2350520

Características principales

– Diseñado para GBPUSD (H1)

– Días y horarios de trading configurables

– Tamaño de lote fijo o basado en balance

– Stop Loss y Take Profit ajustables

– Filtro de noticias opcional con niveles de impacto

– Lógica de ejecución diaria controlada

– Asesor Experto nativo de MetaTrader 5 sin DLL externas

Configuración recomendada

– Símbolo: GBPUSD

– Timeframe: H1

– Tipo de cuenta: ECN o Raw

– Lote: comenzar con un lote fijo pequeño

– Ajustar la hora del bróker correctamente

Backtesting y uso

– Compatible con el Strategy Tester de MetaTrader 5

– Configurar sesiones según la hora del servidor

– Parámetros ajustables desde el panel de entradas

– Configuración por defecto lista para usar

Instalación

– Descargar desde MQL5 Market

– Adjuntar al gráfico GBPUSD H1

– Configurar lote y riesgo

– Activar trading algorítmico

Aviso de riesgo

El trading de Forex y CFDs implica alto riesgo. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.

Pruebe siempre en demo antes de operar en real.