Venom Crown MT5
- Asesores Expertos
- Antoine Melhem
- Versión: 1.2
- Actualizado: 15 diciembre 2025
- Activaciones: 10
Venom Crown – Asesor Experto basado en reglas
Venom Crown es un Asesor Experto basado en reglas diseñado para GBPUSD, operando en el timeframe H1 mediante múltiples condiciones de confluencia y ejecución diaria controlada.
El sistema incorpora filtros de tiempo configurables, reglas de gestión de riesgo y un filtro de noticias opcional, todos ajustables desde los parámetros de entrada.
Las operaciones se ejecutan únicamente cuando se cumplen todas las condiciones internas.
Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2350520
Características principales
– Diseñado para GBPUSD (H1)
– Días y horarios de trading configurables
– Tamaño de lote fijo o basado en balance
– Stop Loss y Take Profit ajustables
– Filtro de noticias opcional con niveles de impacto
– Lógica de ejecución diaria controlada
– Asesor Experto nativo de MetaTrader 5 sin DLL externas
Configuración recomendada
– Símbolo: GBPUSD
– Timeframe: H1
– Tipo de cuenta: ECN o Raw
– Lote: comenzar con un lote fijo pequeño
– Ajustar la hora del bróker correctamente
Backtesting y uso
– Compatible con el Strategy Tester de MetaTrader 5
– Configurar sesiones según la hora del servidor
– Parámetros ajustables desde el panel de entradas
– Configuración por defecto lista para usar
Instalación
– Descargar desde MQL5 Market
– Adjuntar al gráfico GBPUSD H1
– Configurar lote y riesgo
– Activar trading algorítmico
Aviso de riesgo
El trading de Forex y CFDs implica alto riesgo. Resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Pruebe siempre en demo antes de operar en real.