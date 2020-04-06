Venom Crown MT5

Venom Crown —— 规则型智能交易系统

Venom Crown 是一款规则型智能交易系统，专为 GBPUSD 设计，运行于 H1 周期，通过多重共振条件并结合受控的日内执行逻辑进行交易。

系统提供可配置的时间过滤、风险管理规则以及可选的新闻事件过滤器，所有参数均可在输入设置中调整。

仅在所有内部条件满足时才会执行交易，以确保结构化与纪律性的交易方式。

主要功能

– 适用于 GBPUSD（H1）

– 可配置交易日期与交易时间

– 固定手数或基于余额的仓位管理

– 可调止损与止盈

– 内置可选新闻过滤（支持影响级别选择）

– 受控的日内执行逻辑

– 原生 MetaTrader 5 智能交易系统，无外部 DLL

推荐设置

– 交易品种：GBPUSD

– 周期：H1

– 账户类型：ECN 或 Raw

– 仓位：先使用小固定手数进行测试

– 确保服务器时间设置正确

回测与使用

– 兼容 MetaTrader 5 策略测试器

– 根据经纪商服务器时间设置交易时段

– 所有参数均可在输入面板中调整

– 默认参数可直接运行

安装

– 从 MQL5 Market 下载

– 加载到 GBPUSD H1 图表

– 设置仓位与风险参数

– 启用算法交易

风险提示

外汇与差价合约交易具有高风险。过往表现不代表未来结果。

实盘前请先在模拟账户测试。