Venom Crown MT5
- 专家
- Antoine Melhem
- 版本: 1.2
- 更新: 15 十二月 2025
- 激活: 10
Venom Crown —— 规则型智能交易系统
Venom Crown 是一款规则型智能交易系统，专为 GBPUSD 设计，运行于 H1 周期，通过多重共振条件并结合受控的日内执行逻辑进行交易。
系统提供可配置的时间过滤、风险管理规则以及可选的新闻事件过滤器，所有参数均可在输入设置中调整。
仅在所有内部条件满足时才会执行交易，以确保结构化与纪律性的交易方式。
主要功能
– 适用于 GBPUSD（H1）
– 可配置交易日期与交易时间
– 固定手数或基于余额的仓位管理
– 可调止损与止盈
– 内置可选新闻过滤（支持影响级别选择）
– 受控的日内执行逻辑
– 原生 MetaTrader 5 智能交易系统，无外部 DLL
推荐设置
– 交易品种：GBPUSD
– 周期：H1
– 账户类型：ECN 或 Raw
– 仓位：先使用小固定手数进行测试
– 确保服务器时间设置正确
回测与使用
– 兼容 MetaTrader 5 策略测试器
– 根据经纪商服务器时间设置交易时段
– 所有参数均可在输入面板中调整
– 默认参数可直接运行
安装
– 从 MQL5 Market 下载
– 加载到 GBPUSD H1 图表
– 设置仓位与风险参数
– 启用算法交易
风险提示
外汇与差价合约交易具有高风险。过往表现不代表未来结果。
实盘前请先在模拟账户测试。