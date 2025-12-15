Venom Crown MT5
- Experten
- Antoine Melhem
- Version: 1.2
- Aktualisiert: 15 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Venom Crown – Regelbasierter Expert Advisor
Venom Crown ist ein regelbasierter Expert Advisor für GBPUSD, der auf dem H1-Zeitrahmen mit mehreren Konfluenzbedingungen und kontrollierter täglicher Ausführung arbeitet.
Das System bietet konfigurierbare Zeitfilter, Risikomanagement-Regeln sowie einen optionalen News-Filter, die alle über die Eingabeparameter angepasst werden können.
Trades werden nur ausgeführt, wenn alle internen Bedingungen erfüllt sind.
Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2350520
Hauptmerkmale
– Für GBPUSD (H1) entwickelt
– Konfigurierbare Handelstage und -zeiten
– Feste oder kontobasierte Lotgröße
– Einstellbarer Stop Loss und Take Profit
– Optionaler News-Filter mit wählbaren Wirkungsstufen
– Kontrollierte tägliche Ausführungslogik
– Nativer MetaTrader 5 Expert Advisor ohne externe DLLs
Empfohlene Einstellungen
– Symbol: GBPUSD
– Zeitrahmen: H1
– Kontotyp: ECN oder Raw
– Mit kleiner fixer Lotgröße starten
– Broker-Serverzeit korrekt einstellen
Backtesting & Nutzung
– Kompatibel mit dem MetaTrader 5 Strategy Tester
– Handelssitzungen nach Serverzeit konfigurieren
– Alle Parameter im Eingabefeld anpassbar
– Standardeinstellungen ermöglichen sofortigen Start
Installation
– Download aus dem MQL5 Market
– Auf GBPUSD H1 Chart anwenden
– Lot- und Risikoparameter einstellen
– Algorithmischen Handel aktivieren
Risikohinweis
Der Handel mit Forex und CFDs ist mit hohem Risiko verbunden.
Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.