Venom Crown MT5

Venom Crown – Regelbasierter Expert Advisor

Venom Crown ist ein regelbasierter Expert Advisor für GBPUSD, der auf dem H1-Zeitrahmen mit mehreren Konfluenzbedingungen und kontrollierter täglicher Ausführung arbeitet.

Das System bietet konfigurierbare Zeitfilter, Risikomanagement-Regeln sowie einen optionalen News-Filter, die alle über die Eingabeparameter angepasst werden können.

Trades werden nur ausgeführt, wenn alle internen Bedingungen erfüllt sind.

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2350520

Hauptmerkmale

– Für GBPUSD (H1) entwickelt

– Konfigurierbare Handelstage und -zeiten

– Feste oder kontobasierte Lotgröße

– Einstellbarer Stop Loss und Take Profit

– Optionaler News-Filter mit wählbaren Wirkungsstufen

– Kontrollierte tägliche Ausführungslogik

– Nativer MetaTrader 5 Expert Advisor ohne externe DLLs

Empfohlene Einstellungen

– Symbol: GBPUSD

– Zeitrahmen: H1

– Kontotyp: ECN oder Raw

– Mit kleiner fixer Lotgröße starten

– Broker-Serverzeit korrekt einstellen

Backtesting & Nutzung

– Kompatibel mit dem MetaTrader 5 Strategy Tester

– Handelssitzungen nach Serverzeit konfigurieren

– Alle Parameter im Eingabefeld anpassbar

– Standardeinstellungen ermöglichen sofortigen Start

Installation

– Download aus dem MQL5 Market

– Auf GBPUSD H1 Chart anwenden

– Lot- und Risikoparameter einstellen

– Algorithmischen Handel aktivieren

Risikohinweis

Der Handel mit Forex und CFDs ist mit hohem Risiko verbunden.

Vergangene Ergebnisse garantieren keine zukünftigen Resultate.