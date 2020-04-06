Venom Crown MT5

Venom Crown – Expert Advisor baseado em regras

Venom Crown é um Expert Advisor baseado em regras, desenvolvido para GBPUSD, operando no timeframe H1 com múltiplas condições de confluência e execução diária controlada.

O sistema aplica filtros de tempo configuráveis, regras de gestão de risco e um filtro de notícias opcional, todos ajustáveis nos parâmetros de entrada.

As operações são executadas apenas quando todas as condições internas são atendidas.

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2350520

Principais características

– Projetado para GBPUSD (H1)

– Dias e horários de negociação configuráveis

– Lote fixo ou baseado no saldo

– Stop Loss e Take Profit ajustáveis

– Filtro de notícias opcional com níveis de impacto

– Lógica de execução diária controlada

– Expert Advisor nativo do MetaTrader 5 sem DLLs externas

Configuração recomendada

– Símbolo: GBPUSD

– Timeframe: H1

– Tipo de conta: ECN ou Raw

– Lote: iniciar com valor fixo pequeno

– Ajustar corretamente o horário do broker

Backtesting e uso

– Compatível com o Strategy Tester do MetaTrader 5

– Configurar sessões conforme o horário do servidor

– Parâmetros ajustáveis no painel de entrada

– Configuração padrão pronta para uso

Instalação

– Baixar do MQL5 Market

– Anexar ao gráfico GBPUSD H1

– Configurar lote e risco

– Ativar negociação algorítmica

Aviso de risco

Negociar Forex e CFDs envolve alto risco. Resultados passados não garantem resultados futuros.

Teste sempre em conta demo antes do uso real.