Venom Crown MT5

Venom Crown – Expert Advisor baseado em regras

Venom Crown é um Expert Advisor baseado em regras, desenvolvido para GBPUSD, operando no timeframe H1 com múltiplas condições de confluência e execução diária controlada.
O sistema aplica filtros de tempo configuráveis, regras de gestão de risco e um filtro de notícias opcional, todos ajustáveis nos parâmetros de entrada.
As operações são executadas apenas quando todas as condições internas são atendidas.

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2350520

Principais características
– Projetado para GBPUSD (H1)
– Dias e horários de negociação configuráveis
– Lote fixo ou baseado no saldo
– Stop Loss e Take Profit ajustáveis
– Filtro de notícias opcional com níveis de impacto
– Lógica de execução diária controlada
– Expert Advisor nativo do MetaTrader 5 sem DLLs externas

Configuração recomendada
– Símbolo: GBPUSD
– Timeframe: H1
– Tipo de conta: ECN ou Raw
– Lote: iniciar com valor fixo pequeno
– Ajustar corretamente o horário do broker

Backtesting e uso
– Compatível com o Strategy Tester do MetaTrader 5
– Configurar sessões conforme o horário do servidor
– Parâmetros ajustáveis no painel de entrada
– Configuração padrão pronta para uso

Instalação
– Baixar do MQL5 Market
– Anexar ao gráfico GBPUSD H1
– Configurar lote e risco
– Ativar negociação algorítmica

Aviso de risco
Negociar Forex e CFDs envolve alto risco. Resultados passados não garantem resultados futuros.
Teste sempre em conta demo antes do uso real.


