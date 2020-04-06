Venom Crown

Venom Crown – Asesor Experto basado en reglas (enfocado en GBPUSD)

Venom Crown es un Asesor Experto para MetaTrader 5 diseñado para trading estructurado con enfoque principal en GBPUSD, con soporte para Oro (XAUUSD) y operación multi-símbolo opcional.
Está optimizado para el marco temporal H1 y utiliza reglas predefinidas, control de riesgo estricto y filtro de noticias opcional.

Características clave
– Símbolo principal: GBPUSD
– Soporte para Oro (XAUUSD)
– Multi-símbolo opcional
– Timeframe recomendado: H1
– Horarios configurables
– Gestión de lotes fija o por balance
– Límite diario de operaciones
– Límite de pérdida diaria
– SL / TP ajustables

Configuración recomendada
– Símbolo base: GBPUSD
– Timeframe: H1

Backtesting
– Usar Strategy Tester MT5

Aviso de riesgo
El trading implica alto riesgo. Pruebe primero en demo.

