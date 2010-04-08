Venom Crown MT5

Venom Crown – 규칙 기반 Expert Advisor

Venom Crown는 GBPUSD 전용으로 설계된 규칙 기반 Expert Advisor로, H1 타임프레임에서 다중 컨플루언스 조건과 통제된 일일 실행 로직을 사용합니다.

시스템은 설정 가능한 시간 필터, 리스크 관리 규칙, 선택적 뉴스 이벤트 필터를 제공하며 모든 항목은 입력 파라미터에서 조정할 수 있습니다.

모든 내부 조건이 충족될 때만 거래가 실행됩니다.

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2350520

주요 기능

– GBPUSD(H1) 전용

– 거래 요일 및 시간 설정 가능

– 고정 로트 또는 잔고 기반 로트

– Stop Loss 및 Take Profit 조정 가능

– 영향도 선택 가능한 뉴스 필터

– 통제된 일일 실행 로직

– 외부 DLL 없는 MetaTrader 5 네이티브 Expert Advisor

권장 설정

– 심볼: GBPUSD

– 타임프레임: H1

– 계좌 유형: ECN 또는 Raw

– 작은 고정 로트로 시작

– 브로커 서버 시간 정확히 설정

백테스트 및 사용

– MetaTrader 5 전략 테스터와 호환

– 서버 시간에 맞게 세션 설정

– 모든 파라미터는 입력 패널에서 조정 가능

– 기본 설정으로 즉시 사용 가능

설치

– MQL5 Market에서 다운로드

– GBPUSD H1 차트에 적용

– 로트 및 리스크 설정

– 알고리즘 거래 활성화

위험 고지

외환 및 CFD 거래에는 높은 위험이 수반됩니다.

실거래 전 반드시 데모 계좌에서 테스트하십시오.