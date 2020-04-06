Venom Crown MT5

Venom Crown — Экспертный советник на основе правил

Venom Crown — это экспертный советник на основе правил, предназначенный для торговли GBPUSD на таймфрейме H1 с использованием нескольких подтверждающих условий и контролируемого ежедневного исполнения.

Система использует настраиваемые временные фильтры, правила управления рисками и дополнительный новостной фильтр, все параметры доступны во входных настройках.

Сделки открываются только при выполнении всех внутренних условий, обеспечивая структурированную и дисциплинированную торговлю.

Ключевые особенности

– Предназначен для GBPUSD (H1)

– Настраиваемые торговые дни и часы

– Фиксированный или балансовый размер лота

– Настраиваемые Stop Loss и Take Profit

– Встроенный новостной фильтр с выбором уровня влияния

– Контролируемая логика ежедневных сделок

– Нативный экспертный советник MetaTrader 5 без внешних DLL

Рекомендуемые настройки

– Символ: GBPUSD

– Таймфрейм: H1

– Тип счёта: ECN или Raw

– Размер лота: начать с малого фиксированного значения

– Время брокера: корректно настроить серверное время

Тестирование и использование

– Совместим с тестером стратегий MetaTrader 5

– Настраивайте торговые сессии по времени брокера

– Все параметры доступны во входных настройках

– Параметры по умолчанию позволяют начать работу сразу

Установка

– Загрузите советник с MQL5 Market

– Установите на график GBPUSD H1

– Настройте лот и риск

– Включите алгоритмическую торговлю

Предупреждение о рисках

Торговля Forex и CFD связана с высоким риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих.

Перед реальной торговлей протестируйте на демо-счёте.