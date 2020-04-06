Venom Crown MT5
- Эксперты
- Antoine Melhem
- Версия: 1.2
- Обновлено: 15 декабря 2025
- Активации: 10
Venom Crown — Экспертный советник на основе правил
Venom Crown — это экспертный советник на основе правил, предназначенный для торговли GBPUSD на таймфрейме H1 с использованием нескольких подтверждающих условий и контролируемого ежедневного исполнения.
Система использует настраиваемые временные фильтры, правила управления рисками и дополнительный новостной фильтр, все параметры доступны во входных настройках.
Сделки открываются только при выполнении всех внутренних условий, обеспечивая структурированную и дисциплинированную торговлю.
Ключевые особенности
– Предназначен для GBPUSD (H1)
– Настраиваемые торговые дни и часы
– Фиксированный или балансовый размер лота
– Настраиваемые Stop Loss и Take Profit
– Встроенный новостной фильтр с выбором уровня влияния
– Контролируемая логика ежедневных сделок
– Нативный экспертный советник MetaTrader 5 без внешних DLL
Рекомендуемые настройки
– Символ: GBPUSD
– Таймфрейм: H1
– Тип счёта: ECN или Raw
– Размер лота: начать с малого фиксированного значения
– Время брокера: корректно настроить серверное время
Тестирование и использование
– Совместим с тестером стратегий MetaTrader 5
– Настраивайте торговые сессии по времени брокера
– Все параметры доступны во входных настройках
– Параметры по умолчанию позволяют начать работу сразу
Установка
– Загрузите советник с MQL5 Market
– Установите на график GBPUSD H1
– Настройте лот и риск
– Включите алгоритмическую торговлю
Предупреждение о рисках
Торговля Forex и CFD связана с высоким риском. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Перед реальной торговлей протестируйте на демо-счёте.