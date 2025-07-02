London Edge
- Asesores Expertos
- Antoine Melhem
- Versión: 1.8
- Actualizado: 7 agosto 2025
- Activaciones: 10
LONDON EDGE – Asesor Experto para Scalping en GBPUSD M30
LONDON EDGE es un Asesor Experto estructurado diseñado para operar GBPUSD en el marco temporal de M30. Utiliza una lógica coherente con niveles fijos de Stop Loss y Take Profit. El tamaño de la posición se ajusta automáticamente en función del saldo de la cuenta. No utiliza martingala, grid ni cobertura.
Este EA es apto para su uso en empresas de fondeo, cumpliendo con reglas estrictas de gestión de riesgo y requisitos de baja reducción.
Señal en vivo
Parámetros del sistema
Par: GBPUSD
Marco temporal: M30
Stop Loss: 500 puntos
Take Profit: 200 puntos
Tamaño de lote: Se ajusta automáticamente al balance
Modo de recuperación: Disponible para posiciones abiertas si se activa
Capital mínimo: 100 USD
Tipo de bróker: Recomendado ECN
VPS: Recomendado para operación continua
Características principales
SL y TP fijos para riesgo estructurado
Sin uso de martingala, grid o cobertura
Opera de forma continua durante horas de mercado
Tamaño de lote adaptable al saldo
Sistema de recuperación opcional para gestión de operaciones
Compatible con retos de empresas de fondeo
Mejor rendimiento con brókers ECN de bajo spread
Recomendaciones de uso
Utilizar solo en GBPUSD M30
Ejecutar de forma continua en un VPS confiable
Seleccionar bróker con baja latencia
Soporte
Contáctame por el chat de MQL5 para ayuda o soporte
Profitable