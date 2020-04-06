🇯🇵 Japanese

Venom Crown ― ルールベース Expert Advisor

Venom Crown は GBPUSD 向けに設計されたルールベースの Expert Advisor で、H1 タイムフレームにて複数のコンフルエンス条件と日次実行制御を用いて運用されます。

時間フィルター、リスク管理ルール、オプションのニュースフィルターはすべて入力パラメータから調整可能です。

すべての内部条件が満たされた場合にのみ取引が実行されます。

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2350520

主な特徴

– GBPUSD（H1）向け

– 取引日・時間の設定が可能

– 固定ロットまたは残高ベースのロット

– Stop Loss / Take Profit 調整可能

– 影響度選択可能なニュースフィルター

– 日次実行制御ロジック

– 外部 DLL を使用しない MT5 ネイティブ EA

推奨設定

– 通貨ペア：GBPUSD

– タイムフレーム：H1

– 口座タイプ：ECN / Raw

– 小さな固定ロットから開始

– ブローカー時間を正しく設定

バックテストと使用

– MT5 ストラテジーテスター対応

– サーバー時間に合わせてセッション設定

– すべてのパラメータは入力画面から調整可能

– デフォルト設定ですぐに使用可能

インストール

– MQL5 Market からダウンロード

– GBPUSD H1 チャートに適用

– ロットとリスクを設定

– アルゴリズム取引を有効化

リスク警告

Forex および CFD 取引には高いリスクがあります。

必ずデモ口座でテストしてください。