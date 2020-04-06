Asia Scalper

Asia Scalper es un Asesor Experto basado en sesiones, diseñado para GBPUSD (M30) y USDJPY (M15).
El sistema opera durante la sesión asiática y el inicio de Londres, cuando estos pares suelen pasar de consolidación a movimientos más definidos.
Utiliza un enfoque selectivo y de baja frecuencia, operando solo cuando se cumplen sus condiciones.

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2344783

Características principales
• Opera solo GBPUSD (M30) y USDJPY (M15)
• Entradas basadas en sesiones con pocas operaciones al día
• Tamaño de lote fijo o automático con límite máximo
• SL/TP visibles y ajustables
• Control del número máximo de operaciones por símbolo
• Opción de cierre por cierre de vela
• Filtro opcional de noticias de alto/medio impacto
• Equity stop, equity trailing y bloqueos diarios/semanales
• EA 100% nativo de MT5, sin DLL externas

Configuración recomendada
Pares: GBPUSD (M30), USDJPY (H1)
Cuenta: ECN o Raw spread
Lotes: empezar con fijo y luego usar auto-lot tras verificar rendimiento
Horario del broker: establecer el GMT correcto

Backtesting y uso
Usar datos tick con spreads realistas y GMT correcto
Adjuntar el EA a los gráficos correctos
Ideal para trading estructurado por sesiones con pocas operaciones por día


