Asia Scalper es un Asesor Experto basado en sesiones, diseñado para GBPUSD (M30) y USDJPY (M15).

El sistema opera durante la sesión asiática y el inicio de Londres, cuando estos pares suelen pasar de consolidación a movimientos más definidos.

Utiliza un enfoque selectivo y de baja frecuencia, operando solo cuando se cumplen sus condiciones.

Live Signal : https://www.mql5.com/en/signals/2344783

Características principales

• Opera solo GBPUSD (M30) y USDJPY (M15)

• Entradas basadas en sesiones con pocas operaciones al día

• Tamaño de lote fijo o automático con límite máximo

• SL/TP visibles y ajustables

• Control del número máximo de operaciones por símbolo

• Opción de cierre por cierre de vela

• Filtro opcional de noticias de alto/medio impacto

• Equity stop, equity trailing y bloqueos diarios/semanales

• EA 100% nativo de MT5, sin DLL externas

Configuración recomendada

Pares: GBPUSD (M30), USDJPY (H1)

Cuenta: ECN o Raw spread

Lotes: empezar con fijo y luego usar auto-lot tras verificar rendimiento

Horario del broker: establecer el GMT correcto

Backtesting y uso

Usar datos tick con spreads realistas y GMT correcto

Adjuntar el EA a los gráficos correctos

Ideal para trading estructurado por sesiones con pocas operaciones por día