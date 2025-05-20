El Dark Mars Expert Advisor está listo para el comercio totalmente automatizado con varios símbolos.



El Dark Mars EA es un scalper que he probado en el M5, M15, M30, y H1 marcos de tiempo. El EA abre operaciones en rupturas o retrocesos basados en el indicador de Bandas de Bollinger.

El EA está listo para operar de inmediato con la configuración por defecto - no se necesita optimización para GBPUSD y USDCAD.

Una ventaja bien conocida de los scalpers es el alto número de operaciones ejecutadas diariamente. El mercado está en un rango plano el 80% del tiempo, y durante estos períodos, el scalper genera beneficios. Un inconveniente conocido de los scalpers es su incapacidad para manejar mercados en tendencia. Para superar esta limitación, he añadido dos filtros: LSTM (una red neuronal) y ATR (un indicador de volatilidad). El filtro LSTM requiere entrenamiento, por lo que sólo funciona con los siguientes símbolos: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF y USDJPY. Para otros símbolos, puede utilizar el filtro ATR u operar sin filtro.



El objetivo del filtro es predecir la formación de tendencias. Identifica una tendencia e "invierte" la operación.





Recomendaciones para operar



Símbolos: GBPUSD M15-H1 y USDCAD M15-H1

Depósito: $250 (preferiblemente $1,000)

Volumen = 0.01 e Incremento de volumen = 0.0-0.01



¿Qué esperar del EA?

Para los dos símbolos (GBPUSD y USDCAD) y un depósito de 1.000$, el beneficio mensual puede oscilar entre el 5-10%, con drawdowns típicos del 3-5%. En raros casos en los que se produce una "falsa tendencia", el drawdown puede alcanzar el 20-30%.



Cuando aparece una "falsa tendencia", el EA continúa abriendo operaciones basadas en señales para compensar las pérdidas flotantes. Dibuja un nivel de toma de beneficios virtual en el gráfico, indicando dónde tiene que llegar el precio para cerrar todas las operaciones con beneficios.



No recomiendo ejecutar más de dos símbolos con Volumen = 0,01 e Incremento de volumen = 0,01 si se prueba la estrategia con un depósito inferior a 1.000 $.





Propiedades de EA

