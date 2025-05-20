Dark Mars
El Dark Mars Expert Advisor está listo para el comercio totalmente automatizado con varios símbolos.
El Dark Mars EA es un scalper que he probado en el M5, M15, M30, y H1 marcos de tiempo. El EA abre operaciones en rupturas o retrocesos basados en el indicador de Bandas de Bollinger.
El EA está listo para operar de inmediato con la configuración por defecto - no se necesita optimización para GBPUSD y USDCAD.
Una ventaja bien conocida de los scalpers es el alto número de operaciones ejecutadas diariamente. El mercado está en un rango plano el 80% del tiempo, y durante estos períodos, el scalper genera beneficios. Un inconveniente conocido de los scalpers es su incapacidad para manejar mercados en tendencia. Para superar esta limitación, he añadido dos filtros: LSTM (una red neuronal) y ATR (un indicador de volatilidad). El filtro LSTM requiere entrenamiento, por lo que sólo funciona con los siguientes símbolos: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF y USDJPY. Para otros símbolos, puede utilizar el filtro ATR u operar sin filtro.
El objetivo del filtro es predecir la formación de tendencias. Identifica una tendencia e "invierte" la operación.
Recomendaciones para operar
- Símbolos: GBPUSD M15-H1 y USDCAD M15-H1
- Depósito: $250 (preferiblemente $1,000)
- Volumen = 0.01 e Incremento de volumen = 0.0-0.01
Para los dos símbolos (GBPUSD y USDCAD) y un depósito de 1.000$, el beneficio mensual puede oscilar entre el 5-10%, con drawdowns típicos del 3-5%. En raros casos en los que se produce una "falsa tendencia", el drawdown puede alcanzar el 20-30%.
¿Qué esperar del EA?
Cuando aparece una "falsa tendencia", el EA continúa abriendo operaciones basadas en señales para compensar las pérdidas flotantes. Dibuja un nivel de toma de beneficios virtual en el gráfico, indicando dónde tiene que llegar el precio para cerrar todas las operaciones con beneficios.
No recomiendo ejecutar más de dos símbolos con Volumen = 0,01 e Incremento de volumen = 0,01 si se prueba la estrategia con un depósito inferior a 1.000 $.
Propiedades de EA
- Número máximo de operaciones por símbolo >> número máximo de operaciones por símbolo. Si una señal se repite, el EA sigue abriendo operaciones similares hasta alcanzar el número máximo.
- Cerrar todas las ganancias (%) >> un objetivo de ganancias como porcentaje para permitir el cierre de todas las operaciones. Establecer 0 para desactivar.
- Filtro para detectar una tendencia >> filtro para la detección de tendencias. Si se identifica una tendencia, el filtro "invierte" la operación. Actualmente, el filtro LSTM sólo funciona con seis símbolos principales: AUDUSD, EURUSD, GBPUSD, USDCAD, USDCHF y USDJPY. Para otros símbolos, puede utilizar el filtro de volatilidad ATR o ningún filtro. El filtro ATR también se puede utilizar en los seis símbolos principales.
- Máx spread >> el EA no abrirá o cerrará operaciones si el spread es superior a este valor.
- Mostrar medidor de potencia >> muestra un panel de la potencia de la señal para el símbolo del gráfico. Si la potencia de la señal supera el valor objetivo, el mercado está entrando en una fase de tendencia.
- Marco temporal para decisiones de negociación >> el marco temporal utilizado para calcular el indicador de Bandas de Bollinger y tomar decisiones de negociación.
- Plazo para el filtro ATR >> plazo para calcular el indicador de volatilidad ATR. Recomiendo utilizar un timeframe superior al timeframe de trading.
- Comentario
- Magia
- Takeprofit
- Stoploss >> el EA gestiona las operaciones internamente en base a sus cálculos. El stoploss sirve más como una salvaguarda nominal.
- Volumen >> volumen por operación.
- Incremento de volumen >> Incremento de volumen (añadiendo al volumen de la última operación) para cada operación posterior.
Been running this EA for about a month now on a $10,000 account,1:1000 Leverage in ICMARKET, only trading GBPUSD and USDCAD with the default 0.05 lot settings. Honestly, I’m pretty happy with it so far. Profit: Around 6–7% growth Drawdown: Most of the time it stayed around 30–50%. Had one “false trend” week where it went down close to 70%, but it recovered over the next few days as the EA kept adding trades and managing the basket. Features I liked: The virtual TP line is super handy – lets you see exactly where the market needs to go to close everything in profit. The power meter also gives a nice heads-up when a trend might be forming. Filters: Tried both ATR and LSTM filters – ATR felt more reliable when things got volatile, but LSTM is great for major pairs. Pros: Consistent profits (if you keep it to 1 pair). Easy setup, clear explanation of settings. Cons: Recovery can take a while in trending markets! Not for overloading with too many pairs on a small account. Final thoughts: If you’re looking for crazy fast profits, this isn’t it. But if you want steady growth and can ride out the occasional drawdown, this EA does the job. Just stick to the recommended setup and don’t overtrade.