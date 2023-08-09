Three Little Birds

🕊️ THREE LITTLE BIRDS EA:

Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito.

⚙️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN.

Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión:  proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel.

Combina  tres poderosas estrategias  en perfecta sincronización:

  • 🔹 Cuadrícula de pérdidas con Martingala  : absorbe las pérdidas y avanza hacia la recuperación total.
  • 🔹 Grid on Win con Martingala  : aprovecha el impulso mientras genera ganancias inteligentes.
  • 🔹 Cobertura con multiplicación de lotes  : aprovecha las reversiones y fuerza salidas rentables.

Marco temporal:  H4
Plataforma:  MetaTrader 4 (MT4)
Saldo mínimo:  $10,000
Broker:  Cualquier broker
Pares:  Cualquier par  (Configuración predeterminada:  XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500  )

📊 ¿POR QUÉ H4?

Porque la fuerza viene en el silencio. H4 corta a través del ruido. Espera. Observa. Ataca solo cuando la estructura es clara.

🔍 ¿EL NOMBRE?

Tres estrategias. Tres caminos de mercado. Tres pajaritos.  No aleatorios. No reactivos. Pero tranquilos, persistentes y letales cuando llega el momento.

📈 CONSTRUIDO SOBRE LA EXPERIENCIA. PROBADO A TRAVÉS DE TORMENTAS.

Este EA está construido sobre cicatrices. Probado. Roto. Reconstruido. Cada versión pagada en su totalidad, con pérdidas reales, investigación costosa y recalibración sin dormir.

Sin atajos. Sin ilusiones. Solo estructura, probada a presión bajo fuego.

💡 NO MIRES EL PRECIO — MIRA EL VALOR.

Si estás comparando etiquetas, te estás haciendo la pregunta equivocada. Mejor pregúntate:  ¿Cuánto me costará seguir usando sistemas baratos que fallan cuando importa?

Esto no es un juguete. Es una máquina táctica, forjada para traders que entienden el peso, no el brillo.

🔥 ¿LISTO PARA DAR UN PASO ADELANTE?

El precio filtra a los soñadores de los hacedores. No está hecho para ser popular. Está hecho para ser poderoso.

👉  Haz clic en la demo gratuita  para probar ahora.

O sigue desplazándote. Al mercado no le importa.

Puede que esto no sea para todos.
Pero si sabes lo que haces,  esta es tu ventaja.

Tu capital. Tu movimiento. Solo recuerda: el mercado no espera a nadie.
Productos recomendados
Harvesting
Ubaidillah
3 (2)
Asesores Expertos
Harvesting es un Asesor Experto (EA) que funciona enviando órdenes automáticamente basándose en las mejores posiciones que detecta. Este EA también establece el valor de Stop loss que puede cambiar dinámicamente siguiendo el precio, cuando la orden se mueve a más beneficios. Y este EA no se puede ejecutar por sí solo, los comerciantes tienen que participar en el seguimiento y la adopción de medidas para cerrar todas las órdenes rentables, como en la cosecha. Pares y marcos de tiempo Este EA pro
FREE
DawnDuskDynamics MT4
Pradana Novan Rianto
5 (1)
Asesores Expertos
EA DawnDuskDynamics DawnDuskDynamics es un sofisticado algoritmo de negociación que aprovecha los conocidos patrones de velas Morning Star y Evening Star para identificar posibles retrocesos del mercado. Este Asesor Experto está diseñado para traders que buscan automatizar sus estrategias de trading en los principales pares de divisas, asegurando un enfoque sistemático para el trading en forex. Características principales: Estrategia de negociación : Utiliza los patrones Morning Star y Evening
FREE
Fassi
Akram Hassan
Asesores Expertos
Fassi Fassi es un EA optimizado para EURJPY M15. Este robot abre operaciones por nivel Breakout. Y utiliza Stops para salir. Utilice EA en M15 Time Frame. Tamaño del lote. (0.01/USD100) La EA también se puede utilizar en diferentes monedas. El EA no negocia muchas operaciones. Mejor utilizar en ECN broker. Back-test EA antes de su uso. Y hacer una prueba en la cuenta demo antes de usar dinero real. Y no se olvide, siempre invertir sólo la cantidad que está dispuesto a perder. Usted pierde el 10
FREE
Cristoforo Gold Rush EA
Filippo Morleo
4.62 (13)
Asesores Expertos
Cristoforo Gold Rush: Su mejor aliado para operar ¡Bienvenidos, Traders e Inversores! Únase a la conversación: Canal de Telegram para Cristoforo Gold Rush Adéntrese en el mundo de la negociación avanzada con "Cristoforo Gold Rush", el mejor aliado de negociación diseñado para navegar por las complejidades de los mercados financieros con una precisión inigualable. En esta completa guía, descubra cómo esta herramienta de trading de última generación puede elevar sus estrategias, convirtiendo cada
FREE
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Asesores Expertos
Magic Grid es un asesor sin indicadores que utiliza una estrategia de rejilla. La estrategia se basa en la reapertura automática de las órdenes pendientes de la cuadrícula, después de cerrar sus posiciones en el mercado (por Take-Profit, Stop-Loss o manualmente). Las órdenes pendientes se colocan con un paso especificado desde los precios iniciales, que pueden introducirse manualmente o generarse automáticamente (una vez al inicio de la operación ). El robot puede operar en cualquier marco temp
FREE
Cape Town
Mikhail Mitin
3 (1)
Asesores Expertos
Genaral: No martingala, no una cuadrícula; Uso en EURUSD Uso en M5 Señales: Hay un buen algoritmo racional. Trabajo de dos indicadores: CCI y OsMA (de 2 marcos de tiempo) ( puede establecer un marco de tiempo independiente para cada indicador) Stop Loss / Take Profit: Hay un buen sistema de gestión de dinero (hay varios tipos de trailing stop loss); Hay niveles virtuales de Stop Loss / Take Profit; Hay lote inteligente (porcentaje por riesgo) o lote fijo Importante: EA puede trabajar en vela
FREE
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (41)
Asesores Expertos
Esta es la última versión de mi famoso scalper, Goldfinch EA, publicado por primera vez hace casi una década. Escalifica el mercado en las expansiones repentinas de volatilidad que tienen lugar en cortos períodos de tiempo: asume e intenta capitalizar la inercia en el movimiento de los precios después de una aceleración repentina de los precios. Esta nueva versión se ha simplificado para permitir al operador utilizar la función de optimización del probador fácilmente para encontrar los mejores p
FREE
EA Pamm Global
Truong Vu Van
3 (2)
Asesores Expertos
Este EA abre una orden de compra venta basada en la tendencia H4. Cuando el precio sobrepasa los 100 pips el EA sigue abriendo órdenes contra el precio hasta que el beneficio es positivo y el EA cerrará todas las órdenes y continuará la nueva ronda. Requisito - Plataforma: MT4 - Símbolo: XAUUSD. - Marco temporal: M15 - Depósito mínimo: >500 - Apalancamiento: 1:500 y superior - Broker ECN - Servidor Privado Virtual (VPS) Parámetros
FREE
Black Cat
Heinz Kappler
1.5 (2)
Asesores Expertos
Experto con estrategia martingala, para experimentar. Una operación con beneficios compensa una operación con pérdidas. Un ejemplo: Cuenta Cent, 35 USD son entonces 3500 USD. Cuenta: USD y 1: 400 Configuración de EA: Cat_type Normal, Variant 1, BaseLot 0.1 Si el caso se produce con dos operaciones de pérdida en una fila , la pérdida es de alrededor de 3000 USD . Dos operaciones con pérdidas seguidas pueden evitarse con un spread bajo y una operación continua del EA. Señal: https://www.mql5.com/e
FREE
AvanteGarde Grid
Metin Hussein
5 (1)
Asesores Expertos
Avantgarde: Grid Este asesor experto utiliza un método de cuadrícula simple y robusto para colocar operaciones. simple y fácil de usar. https://www.mql5.com/en/signals/534678 Cómo funciona: El EA no utiliza indicadores, sino que utiliza una solución matemática basada en el precio-acción. El EA realizará las mismas operaciones en cualquier marco de tiempo. Avantgarde Grid está equipado con gestión de dinero, Autolot y DD cerrar el comercio. Tenga cuidado al establecer el <step> ya que alterará la
FREE
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Asesores Expertos
Asesor de trading automático.Esta es una versión gratuita del Asesor experto "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В el robot se basa en 2 estrategias: en la intersección de medias móviles y el indicador de bandas de Bollinger.En la versión de pago, tres estrategias están disponibles, lo que aumenta la rentabilidad varias veces.Diseñado para el par de divisas EURUSD H1.Es posible utilizarlo en otras herramientas después de la optimización.Prueba sólo en datos de tick
FREE
Parabolic Sar Advisor Pro
Alexander Nikolaev
Asesores Expertos
El Asesor Experto coloca órdenes pendientes en los puntos del indicador Parabolic Sar. Después de la instalación, mueve la orden después del indicador. Puede configurar para abrir órdenes sólo BuyStop o sólo SellStop, si es necesario. Por defecto, las órdenes pendientes se colocan tanto para compra como para venta. Además del indicador Parapolic Sar, este Asesor Experto utiliza otros indicadores para una solución más correcta para la apertura de una posición. Por ejemplo, identifica divergencias
Trend Catch
Dmitriy Epshteyn
4 (2)
Asesores Expertos
Expert Advisor "Trend_Catch" entra en el mercado por medias móviles y fractales. Las medias móviles determinan la dirección de la tendencia, fractal - el momento de la entrada en el mercado. Breakeven, trailing stop, mantingale se prescriben en el Asesor de Expertos a petición del usuario. Ajustes del Asesor: Close_by_Reverse_MA_Signal = false; cierra la orden de compra si la MA rápida está por encima de la MA lenta, cierra la orden de venta si la MA rápida está por debajo de la MA lenta, si el
FREE
Super Buy Sell
Rio Purwanggono
3.25 (4)
Asesores Expertos
Super Buy Sell es una combinación de estrategia Hedging y Martingale. Compra y Venta al mismo tiempo y orden abierta cada 20 pips (configuración por defecto) con Beneficio Objetivo personalizado. Fue probado y optimizado usando ticks reales de alta calidad. El Asesor Experto ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento aproximado a las condiciones reales del mercado. Este EA puede funcionar en varios instrumentos simultáneamente. Este EA se recomienda para cuentas cent. Seguimien
FREE
Gold Angels
Hong Ling Mu
3.5 (4)
Asesores Expertos
Bienvenido al Ángel de Oro EA que es un EA altamente estable que genera beneficios. Es muy recomendable. La lógica detrás de la EA es simple. Utiliza el indicador BAND, que activa una bandera cuando el precio se desvía de la banda. Sin embargo, no entra en una operación en ese momento. En su lugar, supervisa cuidadosamente el movimiento del precio. Cuando el precio vuelve a la banda y toca la línea central, realiza una operación en la dirección de la tendencia. Esta estrategia es sencilla, pero
FREE
EA onetwothreefourx3 Gold Edition
Syed Naufal Gaddafi
Asesores Expertos
Este EA es un set n forget tipo. Una vez conectado al gráfico GOLD / XAUUSD, puede olvidarse de él. ========== Broker recomendado (EA tuned) > JustMarket (totalmente probado y optimizado) Regístrese usando este enlace & obtenga 50% de reembolso automático con reembolso diario > https://one.justmarkets.link/a/6dgco0za1a Cambie su IB actual por mí y obtenga un 50% de reembolso automático con reembolso diario. Visita este enlace para instrucciones > https://t.me/ea1234x/1 ========== Apalancamiento
FREE
Toms Dollar Cost Averaging
Thomas Alexander Kevin Anderson
1 (1)
Asesores Expertos
Este Asesor Experto implementa una estrategia de reversión media del RSI con un filtro de media móvil para las entradas comerciales. El EA utiliza condiciones de RSI en un marco temporal superior para detectar posibles oportunidades de compra o venta, confirmadas por una media móvil en un marco temporal inferior. La estrategia incluye funciones de gestión de riesgos como la limitación del número máximo de operaciones abiertas, el control del riesgo basado en el ADR y el cierre de operaciones cua
FREE
Superio
Rio Purwanggono
4.67 (3)
Asesores Expertos
Superio es un Asesor Experto semiautomático. Seguirá su orden Buy Stop o Sell stop. La primera orden seguirá su lote en Buy Stop o Sell Stop. Superio es una combinación de Martingala y estrategia de cobertura. Después de 7 posiciones erróneas, cambiará de posición y empezará a cubrir la posición. Ha sido probada y optimizada usando ticks reales de alta calidad. El Asesor Experto ha superado con éxito la prueba de estrés con deslizamiento aproximado a las condiciones reales del mercado. Este EA p
FREE
PZ CCI Trader EA
PZ TRADING SLU
4 (9)
Asesores Expertos
Este EA opera utilizando el indicador CCI. Ofrece muchos escenarios de negociación y ajustes flexibles de gestión de posiciones, además de muchas características útiles como sesiones de negociación personalizables, un modo de martingala y martingala inversa. [ Guía de Instalación | Guía de Actualización | Solución de Problemas | FAQ | Todos los Productos ] Fácil de usar y supervisar Implementa tres estrategias de entrada diferentes Punto de equilibrio, SL, TP y trailing-stop personalizables Fun
FREE
Golden Thunder Basic MT4
Adam Zolei
1 (2)
Asesores Expertos
Presentamos Golden Thunder Basic: La oportunidad ideal para probar nuestro Asesor Experto de scalping para operar con oro de forma totalmente gratuita. Golden Thunder Basic es la elección perfecta para aquellos que quieran explorar el potencial del trading en oro con este robot de scalping desarrollado específicamente para el XAUUSD. Esta versión gratuita le permite probar las funciones básicas y la estrategia de Golden Thunder en condiciones reales de mercado sin ningún riesgo. Ofrece los mismo
FREE
MA Double
Maksim Novikov
Asesores Expertos
¡ UN ROBOT EN DOS MEDIAS MÓVILES! Este Asesor Experto le permitirá operar (hacer operaciones) de forma automática utilizando DOS medias móviles. También he publicado el robot en una media móvil, también puede familiarizarse con él. Parámetros de entrada : 1. Lote 2. Stop Loss 3. Take Profit Bueno ... todo es simple aquí)) 4. El Número Mágico El número mágico de las órdenes. Para que el asesor no confunda los odradores del mercado con los suyos propios. Puede introducir "0". 5. Spread máximo
FREE
PROFESSIONAL ADVISOR
Lilita Bogachkova
Asesores Expertos
El comercio profesional minimiza las pérdidas en la mayor medida posible. Teniendo esto en cuenta, la EA PROFESSIONAL ADVISOR se ha diseñado con funciones adicionales para minimizar las pérdidas comerciales y obtener así beneficios para usted. La configuración de EA es adecuada para las transacciones financieras con  USDCHN M5,  GBPNZD M15,  USDHKD M15 ,  AUDCAD M30, AUDPLN M30, CADCHF M30, NZDUSD M30, EURCHF H1, NZDUSD H1, AUDPLN H1,  USDJPY H4, EURCAD H4 , EURUSD H4, GBPUSD H4   moneda de form
FREE
Grid Engulfing MT4
Yudi Sri Warsito
4.75 (4)
Asesores Expertos
Grid Engulfing es una estrategia de trading que combina el grid trading con patrones engulfing. Grid Trading: Una estrategia de negociación de cuadrícula consiste en colocar órdenes de compra y venta a intervalos regulares (tamaño de la cuadrícula) por encima y por debajo de un nivel de precios establecido. El objetivo es beneficiarse de los pequeños movimientos de precios dentro de un mercado de rango limitado. Patrones envolventes: Los patrones envolventes son un tipo de patrón de velas que i
FREE
The Magic Dice
Zakaria Rachid
4.1 (10)
Asesores Expertos
El Magic Dice es un asesor experto que opera durante los grandes movimientos de los mercados. Utiliza órdenes pendientes. Estoy compartiendo con ustedes este experto con el fin de encontrar el mejor corredor para el comercio en vivo porque este experto necesita un corredor con baja propagación y ejecución muy rápida. Por lo tanto, gracias de antemano por darme sus comentarios sobre este tema. Tenga en cuenta que este experto está diseñado para ser rentable sólo en condiciones de bajo spread. En
FREE
Nasdaq Curse EA MT4
Matthew Lewis Beedle
5 (2)
Asesores Expertos
Este es un bot mucho más complejo de lo que normalmente trato de hacer. Utiliza Stochastics, ADX y ATR con mecanismos de entrada bastante complejos. Después de las pruebas, la EA sigue haciendo bien. Usted puede encontrar en mis señales, por lo tanto, ahora oficialmente a la venta. Puede ser rentable en DAX, WS30, EUR/USD y tiene algunos backtests interesantes. Cualquier pregunta sólo me mensaje. Instrucciones: Añadir a un gráfico de 15min para el NASDAQ Bonificación Preguntas y respuestas que
FREE
Complex Chaos EA MT4
Robots4Forex Ltd
Asesores Expertos
El EA Complex Chaos es un sistema automatizado que utiliza un par de medias móviles exponenciales para detectar la dirección del mercado y abre operaciones en la apertura de velas. Si el mercado se mueve en contra de una operación, a una distancia determinada abrirá otra operación en la misma dirección para mover la toma de beneficios del grupo de posiciones abiertas más cerca del precio actual y hacer que el grupo de operaciones gane en general una vez que el precio se invierta. Si se detecta u
FREE
Flex Grid EA
Robots4Forex Ltd
Asesores Expertos
El Flex Grid EA es un Asesor Experto totalmente automatizado que opera basado en el RSI. El EA opera utilizando órdenes de mercado con take profit inivisible y utiliza el promedio para convertir de forma segura las operaciones negativas en positivas. Este EA funciona mejor en EURUSD, USDJPY, EURUSD, USDCAD y GBPUSD utilizando el marco de tiempo M5. Un VPS es aconsejable cuando el comercio de este sistema. Compruebe los comentarios de los resultados de las pruebas y la configuración optimizada. T
FREE
TugOfWar
Erwin Rustandi
4 (4)
Asesores Expertos
Descripción del Asesor Experto EA TugOfWar abrirá posiciones de compra y venta en diferentes momentos de acuerdo con la señal activada, el mayor número de posiciones y de acuerdo con la dirección del mercado que va a ganar y el beneficio. El objetivo de beneficio por guerra es del 1% al 5%. Warmode normal = Estrategia a largo plazo Warmode extremo = Estrategia a corto plazo Parámetros Descripción StartTrade = Hora de inicio de la operación / posición abierta EndTrade = Hora de finalización de
FREE
Three Sixty Dollar EA super unlimited Default SELL
Niklas Templin
Asesores Expertos
Tres Sesenta Dólar EA Versión VENDER IC Mercado Recomment Broker -ESTE EA SOLO VENDE El rendimiento es el mismo que la versión gratuita en DE40 sólo tiene más ajustes para cambiar para otros Indizes o Pares. (Ver Fotos) solo DE40 -mínimo 3000$/€ ...Lote 1-5 -M1 -máximo 30min por Día de Trabajo del Robot Versión 1 VENDER sólo -este EA sólo VENDER usted tiene que comprar mi segunda versión para obtener oficios para comprar. -Comercio sólo en los índices DE40 -No cierre las operaciones el robot c
FREE
Long Waiting MT4
Aleksandr Davydov
Asesores Expertos
Descripción del experto Algoritmo optimizado para la negociación en el Nasdaq El Asesor Experto se basa en el mantenimiento constante de posiciones largas con toma de beneficios diaria, si la hay, e interrupción temporal del trabajo durante la ejecución de correcciones prolongadas. El principio de negociación del Asesor Experto se basa en la volatilidad histórica del activo negociado. Los valores del Tamaño de corrección (InpMaxMinusForMarginCallShort) y Caída máxima (InpMaxMinusForMarginCallLo
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Guran xauusd
Ran Gu
Asesores Expertos
Descuento actual: 30 $ al mes para los diez primeros usuarios, y 1.000 $ al mes a partir de entonces. Introducción Cuando el cuadro de edición de la parte superior de la pantalla muestre "Mapa térmico del volumen de operaciones = 0", espere pacientemente 1. Cuando el cuadro de edición sobre la pantalla muestre "Reverse=0" (Espere=1: listo para comprar, Espere=-1: listo para vender). 2. Cuando el recuento de espera no es cero y la espera es igual al valor inverso, el EA abre oficialmente una
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Asesores Expertos
Benefit EA es un asesor de rejilla flexible no indicativo con puntos de entrada especiales que proporcionan una ventaja estadística, revelada a través del modelado matemático de los patrones del mercado. El EA no utiliza stop loss. Todas las operaciones se cierran con take profit o trailing stop. Es posible planificar los incrementos de lote. La función "Filtro de tiempo" se establece de acuerdo con la hora interna del terminal según la hora mostrada del servidor del instrumento, no del sistema
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
EA de acción de precios para scalping. Abre operaciones por la altura de la barra cuando la altura de la barra cumple con cálculos matemáticos complejos. Timerame es fundamentalmente M1 y trabaja todos los símbolos de divisas. Sistema de trailing porcentual. Limitación de tiempo. Autolot por porcentaje de saldo. Ajustes por ea automáticamente. Cierre de seguridad por tiempo en minutos y cierre su orden despues de x minuto aunque no este en ganancia o perdida por usted. Establecer stoploss y tak
CSM System
Michal Milko
Asesores Expertos
En la actualidad, el sistema CSM está totalmente automatizado con todas las características y funciones especiales, controlado y supervisado periódicamente. Su evolución, los parámetros y los algoritmos individuales son profesionalmente evaluados y optimizados por el experimentado grupo de desarrollo de los programadores que están desarrollando nuevas versiones actualizadas del sistema. A diferencia de otros sistemas, nos hemos centrado en crear un sistema en el que los resultados de las prueba
Crypto System Automatic
Michal Milko
Asesores Expertos
Criptosistema automático La criptografía automática es un sistema de cifrado automatizado que permite el acceso a datos y funciones específicos, así como su control y supervisión. Los algoritmos de control, parametrización y optimización se utilizan para mejorar y optimizar el rendimiento de los programas de control, lo que permite actualizar los sistemas. Na rozdiel od ostatných systémov sme sa zamerali na vytvorenie systému, v ktorom je spätné testovanie úspešných výsledkov zodpovedajúce situ
Raider
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
A scalper trading advisor with an innovative method for calculating the opening of trading positions. The robot is designed for high-frequency trading with MT4 terminal instruments. The expert controls the volume of trading positions, spread expansion, and slippage. Can be used on any time frame, with any deposit size. Easily optimized and configured for the desired instrument. You can use preset settings. Recommendations for using the expert Initial deposit from 100USD. Brokers with normal exec
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Asesores Expertos
22.12.2020 Nueva versión es liberada. Bug corregido y salida por MA removed.Improved totalmente automatizado Asesor Experto sin martingala. Siga la tendencia. Comprobación de los niveles de comercio importante. Es complejo calculado para atrapar estrategia de tendencia correcta. Velas especiales, indicador personalizado y las matemáticas se utilizan para las entradas. Resultados en vivo mostrados aquí https://www.mql5.com/en/signals/669290 Ajustes por defecto recomendados para EURUSD m1/m5 gmt +
BitcoinWhale
Chiedozie Titus Ugwu
5 (1)
Asesores Expertos
BitcoinWhale es un sistema de comercio automático profesional diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y el par Bitcoin / USD. Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está en funcionamiento. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, gracias a lo cual es más eficaz que un humano. Las actualizaciones y optimizaciones se realizan de forma continua y estará
GoldScalper
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
GoldScalper es un sistema de comercio automático profesional diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y el par XAU / USD. Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está en funcionamiento. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, abriendo sus operaciones en el marco de tiempo de 5M. gracias a lo cual es más eficaz que un humano. Las actualizaciones y opti
IndexPro
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
IndexPro es un sistema de comercio automático profesional diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y el comercio de índices como Ger30. S & P500, índice US30. Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está en funcionamiento. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, abriendo sus operaciones en el período H1 en Ger30. H1 o 5M en S & P500. Y 5M US30. gracias
Icaro
Christian Ricci
Asesores Expertos
PRECIO PROMOCIONAL POR TIEMPO LIMITADO 6 meses a sólo 30$ (5$/mes) VALOR RECOMENDADO: Plazo: M1 SÓLO PARA NAS100 SPREAD RECOMENDADO: 80 Broker de prueba: Vantage Fx EA SETUP: Lotes: 1 por cada 100€ (si el Balance es 1000€, Lotes = 10) TP: 5 SL: 0 min: 10 Después de comprar EA, asegúrese de escribirme en mensajes privados. Estoy dispuesto a ayudar a cada comprador a instalar y configurar el asesor. Si usted nunca ha utilizado EAs antes, voy a mostrar y enseñar cómo usarlo.
IndiceFire
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
IndiceFire es un sistema profesional de negociación automática diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y la negociación de índices como S&P500, par de índices US30. . Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está funcionando. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, abriendo sus operaciones en el marco de tiempo H4 en S&P500. Gracias a lo cual es más ef
IndicesLion
Chiedozie Titus Ugwu
Asesores Expertos
IndiceLion es un sistema profesional de negociación automática diseñado y optimizado para la plataforma MT4 y la negociación de índices como S&P500, par de índices US30. . Este sistema funciona de forma independiente en su terminal, puede ejecutarlo en su computadora o en un VPS porque la computadora debe estar encendida mientras el robot está funcionando. El robot analiza el mercado las 24 horas del día, abriendo sus operaciones en el marco de tiempo H1 en S&P500. Gracias a lo cual es más ef
MelBar RealScalper FinTech RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Asesores Expertos
MelBar RealScalper FinTech RoboTrader Versión 8.8. MT4 AutoTrading de velas abiertas en tiempo real FinTech RoboTrader con alertas de señales de compra/venta incorporadas. Verificado por MyFxBook. SÓLO UNA (1) LICENCIA DE USUARIO DE CUENTA DE TRADER POR ALQUILER. Pruébelo primero en su cuenta demo y optimice los ajustes. Funciona en múltiples gráficos. Nicho FinTech Democratization Tool & Human Right to Accumulation of Wealth software. Un software para el Derecho de las Personas a la Riqu
MasterMind Algo AI MultiStrategy EA
Pappathi Murugesan
Asesores Expertos
Forex MasterMind Algo AI Múltiples Trading Son 3 Tipo De Estrategia De Trading Trading de Velocidad Breakout Trading Trading de Reversión Velocity Trading Estrategia:- Velocidad de la estrategia de negociación son más largos que la vela de compra o venta de su mismo lado más que el comercio. Por ejemplo, en el mercado son de compra lado largo de la vela, la EA es comprar, sólo lote fijo está trabajando en la estrategia Breakout Trading Estrategia:- Breakout Trading Estrategia Instantáneament
Magnat
Alexander Buseinus
Asesores Expertos
Un Asesor Experto profesional diseñado para operar con cualquier instrumento de la plataforma Metatrader 4. Características de trabajo: Un gran número de parámetros de entrada, con una amplia gama de ajustes, le permiten trabajar en todos los instrumentos con las condiciones de negociación de cualquier broker. Dependiendo de las condiciones de negociación, puede trabajar con posiciones de mercado directas u órdenes pendientes dinámicas. Al cambiar el parámetro de entrada correspondiente, el Ase
Euro Miner Pro
Willy Wijaya
Asesores Expertos
Euro Miner no utiliza indicadores, y no requiere ajustes complicados porque el usuario sólo tiene que cargar el setfile ya disponible. Euro Miner Pro es muy adaptable puede ser rentable en el mercado lateral y no se preocupe si tiene noticias de alto impacto, tales como NFP, FOMC, no hay necesidad de apagar el Autotrading .. usted puede en 24 horas 5 días, una configuración de tiempo y olvidar sólo disfrutar de la ganancia ... IMPORTANTE! para un apoyo completo y para obtener instrucciones sob
Three Star Galaxy
Lee Ka Ying
Asesores Expertos
Interfaz fácil de usar. Protección de dedos gordos en el panel. Alta velocidad de envío de órdenes manuales. Seguimiento automático de las órdenes manuales realizadas por el panel. Parámetros altamente personalizados para órdenes de compra/venta automatizadas o manuales. Sistema de gestión de dinero personalizado. Los usuarios avanzados pueden elegir su decisión de compra/venta según sus puntos de vista y dejar el resto al EA para el seguimiento de sus decisiones iniciales. Los principiantes pu
Foli Pivots MT4
John Folly Akwetey
Asesores Expertos
El asesor experto opera por niveles de pivote, niveles de soporte y resistencia basados en niveles de pivote. Además, el asesor experto tiene en cuenta el filtro de volatilidad, utiliza los sistemas estándar Martingale y anti-Martingale, protección contra drawdown, trailing stop estándar, tiempo de negociación y negociación. Orden de operación - dirección de la operación (sólo compra, sólo venta o compra y venta) Usar Filtro de Volatilidad - activación/desactivación del filtro de volatilidad med
Promining Gold EA
Rene Taborete Repunte
Asesores Expertos
PROMINING EAi es un sistema de negociación algorítmica totalmente automatizado más eficaz en pares de oro XAUUSD. El sistema utiliza varios gráficos de marcos de tiempo para el comercio, el EA sigue la tendencia simultáneamente, también puede proteger / filtrar la volatilidad de pico de mercado repentino inesperado y puede gestionar cualquier mala condición de mercado. Es un escalper muy rápido que es muy activo con las transacciones. Es especialmente diseñado para el comercio en pares de XAUUS
Oasis
Aleksandr Shurgin
Asesores Expertos
An innovative product for trading instruments in the MT4 terminal. The Expert Advisor's algorithm is based on unique, indicator-free mathematical calculation methods. A team of traders with over 15 years of trading experience has been working on improving this model for a long time. The robot actively analyzes the market, weighs the results of several alternative equations and selects the highest positive probability value to open a trade. Oasis is a product that meets all standards, suitable f
UZ Pro EA
Francisco Correa Junior
Asesores Expertos
Upa Zvakawanda Pro EA es un asesor experto de última generación que mejora su potencial de trading mientras evoluciona con el mercado. Todas las decisiones se basan en marcos temporales superiores y se ejecutan en marcos temporales inferiores, mejorando la precisión de francotirador para la entrada. Diseñado con un marco adaptativo, este EA de aprendizaje admite actualizaciones y mejoras continuas de sus algoritmos. Con Upa Zvakawanda Pro EA , usted tiene una herramienta que constantemente apren
Ai President EA MT4
Indra Maulana
Asesores Expertos
Política de reembolso del 70% (sólo versión completa) Un experto totalmente automático Diseñado y elaborado 100% por inteligencia artificial, con la tecnología más avanzada del mundo Todas las operaciones tienen límites de pérdidas y ganancias, con la mejor y menos arriesgada estrategia de mercado, sin utilizar estrategias peligrosas como Martingala y coberturas, etc. Un especialista entrenado por la inteligencia artificial durante años para identificar correctamente las tendencias (con los últ
Gold M1 Dynamic Follow Trend Expert
Mr Morteza Janbazi
Asesores Expertos
Hola a todos, Este producto está diseñado para realizar operaciones automatizadas en XAUUSD dentro del marco temporal M1 (un minuto). El asesor experto se basa en cinco años de experiencia operando con oro en el mercado Forex y utiliza un modelo Martingala personalizado que no solo evita poner en riesgo la cuenta, sino que también mejora la rentabilidad. El experto está programado sin restricciones en los días de operación, lo que permite evaluar completamente su rendimiento. Sin embargo, se re
Prime Edge Ultimate Strategy
Akaradej Sobhonchitta
Asesores Expertos
Prime Edge - Estrategia definitiva Prime Edge es un sistema de trading automatizado de nivel profesional diseñado para un alto rendimiento, ejecución multi-gráfico. Construido a partir de más de 8 años de experiencia en operaciones en vivo, combina una profunda precisión técnica con seguridad, flexibilidad y una potente lógica de entrada. Características principales: ️ Soporta **hasta 16 gráficos operando simultáneamente**. ️ Proporciona **20 combinaciones de entrada únicas** - cada una
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza complejas estructuras de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
Otros productos de este autor
My Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
4.31 (13)
Asesores Expertos
MyBTCUSD GRID EA es una versión GRATUITA de BTCUSD GRID EA https://www.mql5.com/en/market/product/99513 MyBTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia comercial de cuadrícula MyBTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para comerciantes experimentados. Si bien hay otros tipos de bots comerciales que puede usar, la naturaleza lógica de la estrategia comercial de la red facilita que los bots comerciales de la red criptográfica realicen transacci
FREE
MyGrid Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
3.98 (54)
Asesores Expertos
MyGrid Scalper O bien lo lideras, o bien él te lidera a ti. Más de 28 000 descargas desde 2022: sin bombos ni platillos, sin descuentos. Solo una ejecución consistente en manos de quienes entienden. Información básica Símbolo:   Cualquiera (optimizado por defecto: XAUUSD) Marco de tiempo:   Cualquiera (optimizado por defecto:   M5   ) Tipo:   EA basado en cuadrícula con martingala suave (valor predeterminado 1.5) Control de lotes:   establezca el multiplicador en 1.0 para lotes fijos Tipo de c
FREE
MyVolume Profile Scalper FV
Ahmad Aan Isnain Shofwan
4 (7)
Asesores Expertos
Versión GRATUITA de MyVolume Profile Scalper EA https://www.mql5.com/en/market/product/113661 Pares de divisas recomendados: ETHUSD ORO/XAUUSD AUDCAD AUDCHF AUDJPY AUDNZD AUDUSD CADCHF CADJPY CHFJPY EURAUD EURCAD EURCHF EURGBP EURJPY EURNZD EURUSD GBPAUD GBPCAD GBPCHF GBPJPY GBPNZD GBPUSD NZDCAD CHF NZD NZDJPY NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY ETHUSD BTCUSD US30 EN EFECTIVO Plazo: trabajando para todos los plazos -----------------------------------------------
FREE
AanIsnaini Signal Matrix MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (1)
Indicadores
AanIsnaini Matriz de Señales MT5 Panel de Señales de Confianza Multi-Timeframe La versión gratuita de AanIsnaini Signal Matrix MT5 Pro AanIsnaini Signal Matrix MT5 es un poderoso indicador todo-en-uno que analiza la dirección del mercado y los niveles de confianza a través de múltiples marcos de tiempo - permitiendo a los operadores ver el sesgo general del mercado de un solo vistazo. Combina señales de Acción del Precio , Soporte-Resistencia , y varias herramientas técnicas probadas (MACD, ADX
FREE
My Risk Management MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (1)
Indicadores
Mi gestión de riesgos El panel de gestión de riesgos es una herramienta visual diseñada para ayudar a los operadores a controlar la exposición al riesgo en tiempo real. Con un diseño claro y compacto, proporciona una visión instantánea de la actividad de negociación, lo que permite una toma de decisiones más disciplinada e informada. Características principales Resumen de símbolos activos Muestra todos los símbolos negociados con el número de operaciones, el total de lotes de compra/venta y las
FREE
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Asesores Expertos
BTCUSD GRID EA es un programa automatizado diseñado para utilizar la estrategia de comercio en red BTCUSD GRID EA es muy útil tanto para principiantes como para operadores experimentados.   Si bien existen otros tipos de robots comerciales que puede utilizar, la naturaleza lógica de la estrategia de comercio en red facilita que los robots de comercio en red de criptomonedas realicen operaciones automatizadas sin problemas.   BTCUSD GRID EA es, en general, la mejor plataforma para usar si desea
MyCandleTime MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
My CandleTime Este indicador muestra el tiempo restante hasta el cierre de la vela actual directamente en el gráfico. Está diseñado para ayudar a los operadores a realizar un seguimiento de la formación de velas sin tener que comprobar constantemente la barra de estado de la plataforma. Características principales Muestra la cuenta atrás de la vela activa. Funciona en cualquier símbolo y marco temporal. Ligero, no sobrecarga el terminal. Tamaño de letra y nombre ajustables. Cómo usar Simpleme
FREE
My Fibonacci MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
Mi Fibonacci MT5 Un indicador Fibonacci automatizado para MetaTrader 5 que combina la detección de oscilaciones en ZigZag con una completa integración del Asesor Experto a través de un sistema de 20 buffers. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764114 Características principales Detección automatizada de Fibonacci El indicador identifica los puntos de oscilación utilizando parámetros configurables de ZigZag y dibuja automáticamente los ret
FREE
My Risk Management
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
Mi gestión de riesgos El panel de gestión de riesgos es una herramienta visual diseñada para ayudar a los operadores a controlar la exposición al riesgo en tiempo real. Con un diseño claro y compacto, proporciona una visión instantánea de la actividad de negociación, lo que permite una toma de decisiones más disciplinada e informada. Características principales Resumen de símbolos activos Muestra todos los símbolos negociados con el número de operaciones, el total de lotes de compra/venta y las
FREE
AanIsnaini Signal Matrix
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
Matriz de señales AanIsnaini Tablero de Señales de Confianza Multi-Tiempo AanIsnaini Signal Mat rix es un potente indicador todo-en-uno que analiza la dirección del mercado y los niveles de confianza a través de múltiples marcos de tiempo - permitiendo a los operadores ver la tendencia general del mercado de un solo vistazo. Combina señales de Acción del Precio , Soporte-Resistencia , y varias herramientas técnicas probadas (MACD, ADX, RSI, pendiente MA, ATR, y Ratio de Volumen), luego calcula u
FREE
My Fibonacci
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
Mi Fibonacci Un indicador Fibonacci automatizado que combina la detección de oscilaciones en ZigZag con una completa integración con el Asesor Experto a través de un sistema de 20 buffers. More details about data specification and EA integration: https://www.mql5.com/en/blogs/post/764109 Características principales Detección automatizada de Fibonacci El indicador identifica puntos de oscilación utilizando parámetros configurables de ZigZag y dibuja automáticamente retrocesos y extensiones de Fi
FREE
TAwES
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Utilidades
Asistente de Trading con Seguridad de Equidad (TAwES) Este EA para ayudar al trading manual (el EA se activará cuando se abra la operación manual - Semi Auto) - Este EA se activará por el trading manual/primera OPERACIÓN ABIERTA - Si se han abierto algunas operaciones manuales y se ha activado el EA, entonces todas las operaciones manuales serán asumidas por el EA por separado. - Esta característica del EA puede ser una martingala con multiplicador, orden máxima, y la distancia se puede ajus
FREE
Buas
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
BUAS EA es un sistema híbrido de ruptura de rejilla diseñado para operadores que prefieren la lógica de ejecución a la predicción. Despliega órdenes pendientes Buy Stop y Sell Stop como una trampa simétrica y sigue el lado que se active primero. La última versión introduce la lógica de la Rejilla Asimétrica Adaptativa (AAG) y el Trailing Adaptativo Dual (basado en la equidad + basado en el ATR), proporcionando tanto protección dinámica como una refinada adaptación al riesgo. Diseñado para opera
MyGrid Scalper Ultimate
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
MyGrid Scalper Ultimate es un robot comercial potente y emocionante para Forex, materias primas, criptomonedas e índices. Características: Varios modos de lote: lote fijo, lote de Fibonacci, lote de Dalembert, lote de Labouchere, lote de Martingala, lote de secuencia, lote del sistema Bet 1326 Tamaño de lote automático. Riesgo de equilibrio, relacionado con el tamaño del lote de vehículos TP manual o uso de ATR para toma de ganancias y tamaño de red (dinámico/automático) Configuración de la EM
Black Bird
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
Solo para los que conocen el personaje de Martingale (Martingale Lover). Este EA es muy bueno para aquellos que están preocupados por los generadores de REBATE. Black Bird EA se basa en la estrategia de cobertura con un algoritmo avanzado. Black Bird EA es un sistema avanzado de comercio de cuero cabelludo que utiliza algoritmos inteligentes para hacer la entrada más rápida en el mercado. Utiliza una toma de ganancias fija/dinámica basada en el estado del mercado en el momento de la entrada y
MyVolume Profile Scalper
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
Antes de comprar, realice una prueba tras otra utilizando una cuenta de demostración  MyVolume Profile FV (versión GRATUITA)  durante varios meses. Aprendalo y encuentre la mejor configuración para reunirse con el suyo. MyVolume Profile Scalper EA es un programa avanzado   y     automatizado diseñado para utilizar el perfil de volumen, que   toma   el volumen total negociado a un nivel de precio específico durante el período de tiempo especificado y divide el volumen total en volumen ascendente
Miliarto Ultimate
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
un EA que utiliza 3 indicadores de Media Móvil o Bandas de Bollinger. Usted puede elegir uno y configurar el indicador seleccionado como desee. Medias móviles y bandas de Bollinger es uno de los indicadores de gran alcance. La recomendación de utilizar la tendencia principal para entrar en el mercado, H1 o H4 marco de tiempo para la identificación de la tendencia. y se puede utilizar un corto plazo para entrar en el mercado y la configuración de cómo la EA permitió dirección del comercio (Compra
Velora
Ahmad Aan Isnain Shofwan
5 (5)
Asesores Expertos
Velora EA – Sistema de escape de rejilla y de arrastre adaptativo Velora es un asesor experto de alta calidad diseñado a partir del núcleo de Instant Volatility Breakout (IVB), con un motor de cuadrícula adaptativo, lógica de seguimiento dinámico, mecanismos de cierre parcial y entradas automatizadas basadas en la volatilidad. Diseñado para traders que buscan una combinación de agresividad, seguridad y adaptabilidad, Velora no es solo reactivo, es responsivo. Fortalezas centrales Motor de ruptur
MurreyGannQuantum
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
MurreyGannQuantum - Indicador Profesional de Trading Análisis técnico avanzado de Murrey Math y ángulo de Gann con integración completa de EA Indicador técnico profesional que combina el análisis del nivel de Murrey Math con los cálculos del ángulo de Gann. Ofrece un análisis visual exhaustivo, adaptación a múltiples marcos temporales y capacidades completas de integración de EA para sistemas de trading automatizados. El blog: https://www.mql5.com/en/blogs/post/763757 CARACTERÍSTICAS PRINCIPA
MurreyGannQuantum MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
MurreyGannQuantum - Indicador Profesional de Trading Análisis técnico avanzado de Murrey Math y ángulo de Gann con integración completa de EA Indicador técnico profesional que combina el análisis del nivel de Murrey Math con los cálculos del ángulo de Gann. Presenta un análisis visual exhaustivo, adaptación a múltiples marcos temporales y capacidades completas de integración de EA para sistemas de trading automatizados. La garantía de no repintado: Por qué es importante ¿Qué significa realment
AanIsnaini TrueChart
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
Tecnología patentada de amplificación de señales A diferencia de los indicadores convencionales que se limitan a mostrar datos, TrueChart emplea una avanzada amplificación de señales que enfatiza únicamente las oportunidades de negociación de alta probabilidad. El sistema filtra automáticamente el ruido del mercado y amplifica las señales genuinas a través de múltiples capas de confirmación, asegurando que sólo vea lo que realmente importa. Revolucionario sistema de confirmación multidimensiona
Velora MT5
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Asesores Expertos
Velora - El EA de red inteligente con lógica de riesgo dinámica Following the 5-star success of its MT4 predecessor, Velora has now been completely rebuilt and enhanced for the MT5 platform. Velora no es un asesor experto más. Es un sofisticado sistema de trading multipilares diseñado desde cero para la adaptabilidad y la conciencia del riesgo. Combina de forma inteligente una señal de ruptura dinámica con una rejilla autoconsciente y un stop loss "Smart Trailing" totalmente autónomo. En su núcl
AanIsnaini Signal Matrix MT5 Pro
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Indicadores
AanIsnaini Signal Matrix MT5 PRO Regimen de Mercado de Grado Institucional & Trend Dashboard (Zero-Repaint) DEJE DE OPERAR CON LAG. EMPIECE A OPERAR CON MATEMÁTICAS. La versión gratuita (v1.3) le da visibilidad. La versión PRO le da la ventaja . AanIsnaini Signal Matrix PRO no es sólo una actualización-es una reescritura algorítmica completa de mi popular tablero de señales. Mientras que la versión gratuita se basa en indicadores estándar (que se retrasan y reaccionan lentamente), la versión PR
Filtro:
amrimond
79
amrimond 2025.12.16 10:13 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario