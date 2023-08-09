Three Little Birds
- Asesores Expertos
- Ahmad Aan Isnain Shofwan
- Versión: 33.993
- Actualizado: 16 diciembre 2025
- Activaciones: 9
🕊️ THREE LITTLE BIRDS EA:
Forjado a partir de la pérdida. Perfeccionado con dolor. Lanzado con propósito.
⚙️ ESTRUCTURA. NO ESPECULACIÓN.
Three Little Birds EA no es un simple robot de trading. Es un motor forjado en la batalla, creado tras años de fracasos reales y diseñado con una sola misión: proteger, recuperar y hacer crecer su capital cuando el mercado se vuelve cruel.
Combina tres poderosas estrategias en perfecta sincronización:
Marco temporal: H4
Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)
Saldo mínimo: $10,000
Broker: Cualquier broker
Pares: Cualquier par (Configuración predeterminada: XAUUSD, BTCUSD, OIL, US30, US100, US500 )
📊 ¿POR QUÉ H4?
Porque la fuerza viene en el silencio. H4 corta a través del ruido. Espera. Observa. Ataca solo cuando la estructura es clara.
🔍 ¿EL NOMBRE?
Tres estrategias. Tres caminos de mercado. Tres pajaritos. No aleatorios. No reactivos. Pero tranquilos, persistentes y letales cuando llega el momento.
📈 CONSTRUIDO SOBRE LA EXPERIENCIA. PROBADO A TRAVÉS DE TORMENTAS.
Este EA está construido sobre cicatrices. Probado. Roto. Reconstruido. Cada versión pagada en su totalidad, con pérdidas reales, investigación costosa y recalibración sin dormir.
Sin atajos. Sin ilusiones. Solo estructura, probada a presión bajo fuego.
💡 NO MIRES EL PRECIO — MIRA EL VALOR.
Si estás comparando etiquetas, te estás haciendo la pregunta equivocada. Mejor pregúntate: ¿Cuánto me costará seguir usando sistemas baratos que fallan cuando importa?
Esto no es un juguete. Es una máquina táctica, forjada para traders que entienden el peso, no el brillo.
🔥 ¿LISTO PARA DAR UN PASO ADELANTE?
El precio filtra a los soñadores de los hacedores. No está hecho para ser popular. Está hecho para ser poderoso.
👉 Haz clic en la demo gratuita para probar ahora.
O sigue desplazándote. Al mercado no le importa.
Puede que esto no sea para todos.
Pero si sabes lo que haces, esta es tu ventaja.
Tu capital. Tu movimiento. Solo recuerda: el mercado no espera a nadie.
