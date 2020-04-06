CycleMind Pro

CycleMind Pro (Koji_Pegasus_v1.195) es un Asesor Experto profesional diseñado para operar el mercado mediante ciclos inteligentes.
Las operaciones se inician solo tras señales RSI confirmadas al cierre de la vela.
Las posiciones se construyen gradualmente dentro de cada ciclo.
Cuando cambia la dinámica del mercado, se utiliza hedging inteligente para equilibrar la exposición.
El hedging se aplica de forma estratégica y controlada.
Las reglas estrictas de distancia evitan la saturación de órdenes.
No utiliza stop loss tradicional, sino control real del margen.
Incluye Money Management avanzado controlable desde el gráfico.
El ciclo se cierra automáticamente al alcanzar el objetivo de beneficio.
CycleMind Pro es trading profesional basado en disciplina.


Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios. Características principales: XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuame
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Asesores Expertos
Solo quedan 1/5 copias a este precio ---> Próximo precio 250$ // Versión MT5 Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo. El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecutan cu
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo (218% de ganancia en un mes - Depósito 340$ ganancia 820$) - Precio real final es de 999 $ - Descuento y el precio es de 199 $, El precio se incrementará después de esta semana. Bienvenido, Gold GANN Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed small Stop loss. ¡ Después de la compra, Usted recibirá una EA más gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para este BONUS! (COMPRE 1, RECIBA 1 GRATIS) - Actualización de por vida gratis Sin Martingala, Sin Re
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
