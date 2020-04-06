CycleMind Pro
- Asesores Expertos
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Versión: 1.195
- Activaciones: 5
CycleMind Pro (Koji_Pegasus_v1.195) es un Asesor Experto profesional diseñado para operar el mercado mediante ciclos inteligentes.
Las operaciones se inician solo tras señales RSI confirmadas al cierre de la vela.
Las posiciones se construyen gradualmente dentro de cada ciclo.
Cuando cambia la dinámica del mercado, se utiliza hedging inteligente para equilibrar la exposición.
El hedging se aplica de forma estratégica y controlada.
Las reglas estrictas de distancia evitan la saturación de órdenes.
No utiliza stop loss tradicional, sino control real del margen.
Incluye Money Management avanzado controlable desde el gráfico.
El ciclo se cierra automáticamente al alcanzar el objetivo de beneficio.
CycleMind Pro es trading profesional basado en disciplina.