NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer

1

NSA Prop Firm Robot EA para MT4 es un algoritmo de trading avanzado optimizado específicamente para traders que buscan superar retos de prop firm como FTMO, MyForexFunds, o FundedNext. He probado personalmente este EA durante varias semanas, y quedé impresionado por la eficiencia con la que equilibra la rentabilidad y el riesgo - un factor clave para cualquier estrategia de cuenta financiada.

El EA opera con un estricto control del drawdown y una constante acumulación de beneficios. Lo que diferencia a NSA Prop Firm Robot EA de otros sistemas automatizados es su capacidad para mantener bajas las fluctuaciones de la equidad sin dejar de lograr un crecimiento constante. En las pruebas retrospectivas, el sistema demostró una suave curva de capital con mínimas caídas bruscas, lo que indica una fuerte lógica interna de gestión del capital.

Configuración recomendada del EA NSA Prop Firm Robot

  • Pares de divisas: EURUSD , XAUUSD (Oro), NAS100
  • Plazos: M30 - H1
  • Depósito Mínimo: $200 (o mínimo estándar de cuenta prop)
  • Apalancamiento: 1 :100 o superior
  • Tipo de cuenta: ECN o cuenta compatible con Prop-Firm
  • Nivel de riesgo: Bajo a medio (adecuado para límites de reducción del 5-10%)

En mi experiencia, EURUSD M30 y XAUUSD H1 proporcionaron el rendimiento más estable, mientras que NAS100 proporcionó un crecimiento más rápido pero una volatilidad ligeramente superior. El EA es compatible con los principales brokers y funciona perfectamente con las reglas FTMO cuando se configura correctamente.

Características del EA NSA Prop Firm Robot para MT4

El EA NSA Prop Firm Robot fue diseñado con una misión: superar los retos de financiación adhiriéndose a una estricta gestión del riesgo. Después de múltiples pruebas de avance, esto es lo que se destacó:

  • Control de Riesgo Compatible con FTMO: El EA respeta los límites de detracción tanto diarios como globales de forma automática.
  • Algoritmo de entrada inteligente: Identifica las configuraciones basadas en el impulso con la confirmación de las zonas de volatilidad.
  • Stop-Loss y Take-Profit automáticos: Cada operación está protegida por niveles de riesgo dinámicos basados en el ATR (Average True Range) actual.
  • Lógica de Objetivo de Beneficio Diario: Una vez que se alcanza el objetivo de beneficio, el EA deja de operar durante el día para evitar una exposición innecesaria.
  • Sistema de protección de la equ idad: Pausa nuevas operaciones si la equidad cae por debajo de un porcentaje predefinido.
  • Configuración Prop-Friendly: Construido específicamente para pasar las fases de la firma prop con consistencia en lugar de agresión.
  • Configuración Plug-and-Play: Funciona eficientemente fuera de la caja, pero todavía ofrece la personalización para los operadores experimentados.

Encontré que el sistema es muy disciplinado en la ejecución - rara vez overtrades y mantiene el espaciamiento lógico entre las entradas. El filtro de spread también funciona bien, evitando las operaciones durante los períodos de baja liquidez.

Estrategia

La estrategia detrás de NSA Prop Firm Robot es un enfoque híbrido que combina el comercio de impulso con la lógica de continuación de tendencia. Identifica zonas clave del mercado, ejecuta operaciones en puntos de retroceso y sale en objetivos de beneficios estructurados.

El EA utiliza un modelo adaptable a la volatilidad, lo que significa que reacciona de manera diferente en condiciones de calma y de noticias de alto impacto. Por ejemplo:

  • Durante las sesiones estables (Londres o Nueva York), compone gradualmente las ganancias utilizando entradas precisas.
  • Durante las sesiones volátiles, limita la frecuencia de las operaciones y da prioridad a la protección frente a los beneficios.

Según mis pruebas, funciona mejor en mercados direccionales -tanto en tendencias alcistas moderadas como en tendencias bajistas-, mientras que se mantiene conservador en condiciones planas o agitadas. Este equilibrio entre ataque y defensa lo hace ideal para los retos de los puntales, donde la consistencia importa más que el beneficio bruto.

Señales de Trading

El Robot NSA Prop Firm utiliza un filtrado inteligente de operaciones para garantizar que sólo se ejecuten las configuraciones de alta calidad.

  • Señal de compra: Se activa cuando el impulso del precio a corto plazo se alinea con la dirección de la tendencia y la volatilidad disminuye, señalando una ventana de entrada.
  • Señal de venta: Se activa cuando la acción del precio confirma el potencial de reversión bajo una fuerte presión del impulso.
  • Lógica de salida: El EA cierra las posiciones una vez que se alcanzan los objetivos de beneficios preestablecidos o los trailing stops, evitando salidas emocionales o tardías.
  • Pausa de seguridad: Desactiva automáticamente las operaciones si se superan los límites de pérdidas diarios o los umbrales de spread.

En mis pruebas retrospectivas, el sistema promedió alrededor del 2-4% de crecimiento mensual con menos del 5% de reducción máxima, por lo que es muy adecuado para las condiciones de las empresas de utilería.

Conclusión

Después de un extenso uso práctico, puedo decir con confianza que NSA Prop Firm Robot EA para MT4 es uno de los EAs más disciplinados y bien equilibrados que he probado para FTMO y los retos de las empresas de apoyo. Prioriza la seguridad y el cumplimiento de las reglas sin comprometer el rendimiento.

El EA funciona mejor en EURUSD y Oro, adaptándose bien a las condiciones estructuradas del mercado. Si bien no persigue ganancias extremas, construye de manera constante la equidad con un mínimo de participación emocional - exactamente lo que los comerciantes prop necesitan.

NSA Prop Firm Robot EA es una opción fiable para los comerciantes serios acerca de pasar los desafíos de cuentas financiadas. Sus capas de seguridad incorporadas, el control de la equidad y la estrategia adaptativa lo convierten en una herramienta de nivel profesional para un crecimiento constante y de bajo riesgo.

Filtro:
Chin85
56
Chin85 2023.06.25 14:49 
 

Poor customer service. No settings advised or given. Ea does not work. Don’t waste your time.

Tshivhidzo Moss Mbedzi
3301
Respuesta del desarrollador Tshivhidzo Moss Mbedzi 2023.06.25 19:37
We are sorry for what you went through. But we never received a message single message from you so we advise you to message us and we will tell you how it works and the settings.
Respuesta al comentario