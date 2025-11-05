The Golden Cup

El EAGolden Cup es un sistema de trading automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), impulsado por avanzados algoritmos propios.

Integra el análisis de momentum y modelos de volatilidad basados en ticks para generar señales de trading de alta probabilidad. A continuación, el EA aplica un enfoque de scalping combinado con una estrategia de gestión de posiciones flotantes para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo.

El mecanismo de scalping permite al EA asegurar beneficios pequeños y consistentes utilizando un sistema dinámico de Trailing, mientras que las posiciones flotantes se gestionan y cierran automáticamente a través del marco inteligente de control de riesgos del EA.

Aunque cada operación está protegida por un Stop Loss, la lógica de gestión del EA está optimizada para trabajar con valores de Stop Loss más amplios, lo que permite flexibilidad en el movimiento de los precios mientras la estrategia se desarrolla eficazmente.

Fácil de instalar y operar - no requiere archivos de configuración.

Simplemente utilice la configuración por defecto (para Oro con cotizaciones de 2 dígitos) y un saldo mínimo de 300$ para empezar.

Ajustes:

Diferencial máximo = 30 a 50 (puntos, debe ser superior al spread medio del par)
Lote Fijo = 0.0(Lote Automático activado);Lote Fijo > 0(su tamaño de lote manual)
Lote Auto = 1.0 a 2.0 (= 1 significa tamaño de lote automático = 1 lote por $100,000 de saldo, o 0.01 lotes por $1,000 de saldo...)
Take Profit = 500 (puntos)
Stop Loss = 3000 (puntos)
Seguimiento = 10 (puntos)
Inicio Trailing = 45 (puntos)
Operaciones máximas = 15
Hora de inicio = 01:30
Hora Fin = 22:30
Número Mágico = su número

* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).

* Si establece Lote Fijo = 0 y Lote Automático > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor del Lote Automático.

Recomendado:

Este EA está diseñado específicamente parael Oro (XAUUSD).

Marco temporal: cualquier marco temporal. Utilice VPS con baja latencia (< 20ms).

Utilice EA con cuentas ECN o Raw spread, spread < 35 puntos. Saldo mínimo: $ 300

Nota:

+ Si utiliza EA con Oro y el precio tiene 3 decimales (como 4100.123), entonces necesita aumentar10 veces el valor de los parámetros Max Spread, Take Profit, SL, Trailing. Por ejemplo, establezca Take Profit = 5000 (en lugar del valor inicial = 500). Porque el cálculo del punto es diferente con 2 decimales.

Productos recomendados
EA Atom
Renat Garaev
5 (2)
Asesores Expertos
EA Atom es un asesor experto con un algoritmo comercial único. El EA trabaja sobre el desglose de los niveles altos o bajos del día anterior Las estrategias exitosas y probadas se integran en el algoritmo del asesor, lo que le permite obtener ganancias en la fijación de precios de los activos con todas las sutilezas del análisis técnico e informático. ¡Contácteme inmediatamente después de la compra para recibir instrucciones, así como acceso a un chat privado de Telegram! Los ajustes están disp
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Asesores Expertos
Gold Crazy EA es un Asesor Experto diseñado específicamente para el comercio de Oro H1/ EU M15. Utiliza algunos indicadores para encontrar la buena entrada. Y se puede establecer SL o puede DCA si lo desea. Puede ser un Scalping o una cuadrícula / Martingala dependerá de su configuración. Este EA puede Auto lote por Balance, establecer el riesgo por el comercio. También puede establecer TP / SL para el comercio earch o para la cesta de comercio. - RSI_PERIOD - si = -1, entonces la estrategia por
TradeLogicPro Long Term Trading
Matsuba Andrew Makwela
Asesores Expertos
TradeLogic Pro - El EA MT4 avanzado para invertir a largo plazo TradeLogic Pro es un avanzado Asesor Experto (EA) para MetaTrader 4 diseñado para aprovechar el poder de los desequilibrios de precios en los mercados de divisas. Si usted es un principiante o un operador profesional, TradeLogic Pro utiliza sofisticados análisis de mercado para identificar puntos de entrada de alto potencial, lo que le permite operar de manera más inteligente y más eficiente. ¿Cómo funciona TradeLogic Pro? El núcleo
Stufic
Tomas Hruby
5 (1)
Asesores Expertos
Stufic es el resultado de un largo camino de desarrollo. Se creó para su uso en la gestión del capital de grupos comerciales. La idea principal es preservar el capital a través de las fluctuaciones inesperadas de los mercados. Es uno de los sistemas que puede funcionar en el 90% de los pares de divisas. Es un participante en el Campeonato Mundial de Trading 2016 con 10K USD reales. Stufic también estuvo entre los cinco mejores traders en el concurso de dinero real organizado por Fidelis Capital
ToTheMoon MT4
Daniel Moraes Da Silva
5 (1)
Asesores Expertos
UNO DE LOS POCOS ROBOTS CON UN HISTORIAL DE SEÑALES DE MÁS DE 3 AÑOS Y ENTRE LOS 10 PRIMEROS. ENLACE A MIS ROBOTS Y PRESETS DE SEÑALES: En mi perfil hay un enlace para descargar los PRESETS que uso en mis SEÑALES, se pueden descargar y hacer Backtest gratis, hay explicaciones en la mi WebSite. https://www.mql5.com/en/users/tec_daniel ENLACE A OTRAS VERSIONES DE ROBOT: MT4: https: //www.mql5.com/en/market/product/97963 MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/97962 ALGUNOS EJEMPLOS DE SEÑALES
NSA Prop Firm Robot Ftmo Passer
Tshivhidzo Moss Mbedzi
1 (1)
Asesores Expertos
NSA Prop Firm Robot EA para MT4 es un algoritmo de trading avanzado optimizado específicamente para traders que buscan superar retos de prop firm como FTMO, MyForexFunds, o FundedNext. He probado personalmente este EA durante varias semanas, y quedé impresionado por la eficiencia con la que equilibra la rentabilidad y el riesgo - un factor clave para cualquier estrategia de cuenta financiada. El EA opera con un estricto control del drawdown y una constante acumulación de beneficios. Lo que dife
Horizontal tick volumes
Aleksandr Suchkov
Indicadores
Volúmenes horizontales por tick (HTV) Volúmenes horizontales por tick: un indicador fácil y cómodo de un perfil horizontal del mercado en un tiempo seleccionado por el usuario. Produce una imagen visual de los niveles de negociación fuertes mediante los picos máximos de los volúmenes pasados y la dirección de la negociación mediante el color (venta o compra), y también permite detectar niveles de negociación más pequeños diferenciando los volúmenes pasados. En el modo "Óptimo", cuando se visuali
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Matrix Arrow EA MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (8)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4 es un asesor experto único que puede intercambiar las señales MT4 del Matrix Arrow Indicator con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática. Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Divergencia de c
DracoAI
Hua Manh Hung
Asesores Expertos
DracoAI es un revolucionario robot automatizado de comercio de divisas basado en una red neuronal. La cobertura de pérdidas es nuestra característica premium exclusiva. DracoAI ES: EL MEJOR SERVICIO PARA GANAR DINERO E INGRESOS PASIVOS ESTABLES GANANCIA, INCLUSO SI USTED NO PARTICIPA EN LA LICITACIÓN INDEPENDENCIA FINANCIERA Y ESTABILIDAD DracoAI ES SEGURO, PORQUE: GARANTIZAMOS LA SEGURIDAD DE SUS FONDOS LOS RESULTADOS NEGATIVOS DE LAS OPERACIONES ESTÁN CUBIERTOS POR NUESTRO FONDO DE RESERVA 10
Best Martingale Strategy
Zafar Iqbal Sheraslam
Asesores Expertos
EA Martingala es una estrategia de apuestas popular que se ha aplicado a varias formas de juego, incluyendo el comercio y la inversión. Sin embargo, es importante tener en cuenta que las estrategias de Martingala pueden ser extremadamente arriesgadas y no se recomiendan para empresas financieras serias, ya que pueden conducir a pérdidas sustanciales. Esta estrategia se basa en la idea de doblar la apuesta después de cada operación perdedora con la esperanza de obtener beneficios. A continuación,
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Asesores Expertos
Tecnología impulsada por IA con ChatGPT Turbo Infinity EA es un asesor experto de trading avanzado diseñado para GBPUSD y XAUUSD. Se centra en la seguridad, los retornos consistentes y la rentabilidad infinita. A diferencia de muchos otros EA, que se basan en estrategias de alto riesgo como la martingala o el trading en cuadrícula, Infinity EA emplea una estrategia de scalping disciplinada y rentable basada en una red neuronal integrada sobre aprendizaje automático, tecnología basada en intelig
Ksm Bot4
Andriy Sydoruk
Asesores Expertos
Ksm: Solución inteligente para el trading automatizado en Forex Ksm es una herramienta diseñada para automatizar el trading en Forex, utilizando métodos modernos de análisis de datos de series temporales para trabajar con múltiples pares de divisas en diferentes marcos temporales. Principales características y ventajas Soporte multidivisa : Ksm permite operar con múltiples pares de divisas, ayudando a los operadores a adaptar sus estrategias a las distintas condiciones del mercado. Se pueden aña
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
DynamicGrid
Paranchai Tensit
Asesores Expertos
Conceptos clave del sistema de trading Dynamic grid -Dynamic Grid utiliza una base de rejilla simple de desarrollo de rejilla dinámica, el número de órdenes que varían en función de los datos. -Aprovechar la volatilidad del producto. -Utilizar la volatilidad para ayudar en la consolidación de zonas y gestionar el tamaño de las posiciones. -Las rejillas de negociación de acuerdo a las direcciones de los precios puede utilizar la ventaja para ajustar los costos y puede reducir el aumento de draw
EA Gold Reaper Mt4
Amazing Traders
Asesores Expertos
Este súper EA utiliza la última y más avanzada Inteligencia Artificial específica para el oro con una precisión sin igual para identificar puntos de compra y venta. Representa un avance revolucionario en el comercio de oro en el mercado Forex. Mezclado con unos pocos indicadores, un filtro, una rejilla de cobertura, tras el análisis, elimina las señales falsas y detecta súper entradas. EA utiliza un trailing stop adaptativo.
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Asesores Expertos
Experto forex profesional Gyroscope ( para los pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) que analiza el mercado utilizando el índice de ondas de Elliot. La teoría de las ondas de Elliott es la interpretación de los procesos en los mercados financieros a través de un sistema de modelos visuales (ondas) en los gráficos de precios. El autor de la teoría, Ralph Elliott, identificó ocho variantes de ondas alternas (de las cuales cinco está
Asteroid
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
La base del trabajo del asesor es utilizar el cambio en la fuerza de la tendencia para determinar los puntos óptimos de entrada al mercado. La lógica del trabajo del asesor combina dos estrategias: el control de la consolidación del precio y su "explosión" y el control del final de la tendencia para trabajar en el canal. El EA NO utiliza métodos de trading peligrosos. Cada operación tiene un stop loss y un take profit. Herramientas de trading recomendadas (5m): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCAD
Gecko
Profalgo Limited
4.4 (10)
Asesores Expertos
NUEVA PROMO: Sólo unos pocos ejemplares disponibles a 349$. Próximo precio: 449$. ¡ Asegúrese de consultar nuestro " Ultimate EA combo package " en nuestro blog promocional ! Gecko ejecuta una estrategia simple, pero muy eficaz y probada. Busca importantes máximos y mínimos recientes y negociará las rupturas. Los cálculos de entrada y los algoritmos de salida no sólo son únicos, sino también muy avanzados. RESULTADOS EN VIVO: https://www.mql5.com/en/signals/750475 https://www.mql5.com/en/signa
Set TP and SL by Price
Antonio Franco
Asesores Expertos
Set TP & SL by Price – Auto Order Modifier for MT4 Establece automáticamente niveles precisos de TP y SL en cualquier operación ️ Funciona con todos los pares y EAs, filtra por símbolo o número mágico Este Asesor Experto permite definir niveles exactos de Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) usando valores de precio directos (por ejemplo, 1.12345 en EURUSD). Sin puntos ni pips — solo gestión clara y precisa en todas las órdenes, con opción de filtrar por símbolo o número mágico. Caracterís
US30 Chainsaw EA
Mazen Ismail Darwish Aladgham
Asesores Expertos
Diseñado para sobrevivir a cualquier desplome del mercado, incluido el desplome covariable del 36% que se produjo en marzo de 2020 . Estos mercados han nacido para ser alcistas por naturaleza. Por lo tanto, lo que se verá en la siguiente sección es una compra sólo asesor experto. Puede detener el asesor de expertos de comercio por un tiempo cuando se siente como el mercado es empezar a caer tan mal y luego volver a conectar cuando sea necesario. Sin embargo, el asesor experto sobrevivirá en amb
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Asesores Expertos
Estimado amigo .. Comparto con ustedes este sencillo Asesor de Expertos .. es completamente automático Este Asesor Experto sigue la tendencia del par que usted instale o cualquier acción o índice, funciona así: - Cuando la tendencia en el gráfico H4 muestra un inicio de tendencia alcista, el experto esperará hasta que los gráficos 15M y 1H muestren una tendencia alcista. El EA abrirá una orden de compra directamente, y hará lo mismo para una tendencia bajista y abrirá una orden de venta. el tama
FREE
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Asesores Expertos
Experto en trading automático y manual Sistema de comercio basado en ondas de Elliott y niveles de Fibonacci . Una solución simple y asequible Visualización de marcación de ondas de Elliott (principal o alternativa) en el gráfico Formación de niveles horizontales, líneas de soporte y resistencia, canal Superposición de los niveles de Fibonacci en las ondas 1, 3, 5, A Sistema de alerta (en pantalla, correo electrónico, notificaciones push) Panel visual para la apertura de órdenes en el comercio m
MEDICI v2
Anaikh Srambickal Nazar
Asesores Expertos
Por favor, envíeme un mensaje para la configuración, la asistencia y para las solicitudes de añadir más funciones que manera ser benificial. Desbloquee el poder del trading de precisión con EA Medici, el asesor experto meticulosamente diseñado para revolucionar su experiencia de trading. Aprovechando la tecnología de vanguardia de las redes neuronales avanzadas y sofisticados algoritmos, Medici se erige como el pináculo de las soluciones de trading automatizado. Este producto está diseñado par
Darker MT4
Evgeniy Zhdan
Asesores Expertos
El EA utiliza una fórmula no lineal única para calcular los puntos de entrada en el mercado y un algoritmo único para fijar el resultado del trabajo. El experto en trading no utiliza el aumento del volumen de operaciones para bloquear posiciones no rentables. Se utilizan niveles obligatorios de take profit y stop loss. Support: https://www.mql5.com/en/channels/TrendHunter El asesor controla el aumento del spread por parte del broker y omite las operaciones hasta que el spread vuelve a sus val
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Indicadores
Awesome Oscillator de Bill Williams con la capacidad de afinar y reemplazar los algoritmos de promediación del indicador, lo que amplía significativamente las posibilidades de uso de este oscilador en el trading algorítmico y lo acerca en sus propiedades a un indicador como el MACD. Para reducir el ruido del precio, el indicador final se procesa con un promediado Smooth adicional. El indicador tiene la capacidad de dar alertas, enviar mensajes de correo y señales push cuando la dirección del mo
Ea Tw79 Macd Grid Scalping
Tufan Gocmen
Asesores Expertos
Este robot de trading automatizado utiliza las capacidades del indicador macd para crear una estrategia de cuadrícula. El algoritmo crea una estrategia de cuadrícula en niveles de sobrecompra y sobreventa y en momentos de alta volatilidad. Esto hace que sea susceptible a todas las fluctuaciones de precios. La entrada Close Money es la cantidad total de ganancias en el ciclo. Lo definimos como la cantidad total de ganancias en el ciclo. Tiene la capacidad de abrir más ciclos en periodos cortos. S
Forex Oscars PRO EA
Oskars Paeglis
Asesores Expertos
Forex Oscar's PRO EA es el sistema de algoritmos matemáticos avanzados con sofisticados métodos de filtrado para identificar sólo los puntos de entrada más seguros y la cantidad requerida de la tasa en cualquier situación del mercado. Este sistema se centra en un crecimiento estable a largo plazo . Es una herramienta profesional desarrollada por mí. He hecho cálculos matemáticos muy grandes y he encontrado la fórmula correcta para operar en el mercado Forex. Se necesita mucho trabajo y tiempo p
Pirate
Anatoliy Lukanin
3.9 (20)
Asesores Expertos
Depósito : a partir de 100 unidades de depósito Pares de negociación : Recomiendo pares de divisas: EURAUD, CHFJPY, EURCHF, EURGBP, AUDCHF, CADCHF, USDCHF. Periodo de negociación : Cualquiera Cuenta: Debería utilizar cuentas ECN-ECN.Pro con cotizaciones de cinco dígitos con un tamaño moderado (spread). Parámetros: USO - Elección, riesgo de negociación o lote fijo RIESGO/LOTE - Valor de riesgo del lote RESTORING_THE_BALANCE - Restablecer el equilibrio*. HOW_THE_RESET_WINDOW - Restablecer la varia
Goal Time
Mourad Ezzaki
Asesores Expertos
GOAL TIME es un asesor experto basado en la noción del tiempo, estudia el cambio del precio en función del tiempo, y finalmente detecta el mejor momento para ejecutar una buena orden. El EA se basa en un indicador que dibuja una curva de precios en relación al tiempo, esta curva es deducida por un algoritmo que analiza datos antiguos. A continuación, el EA explota la curva generada y ejecuta la orden correcta. En caso de elección incorrecta, el EA tiene la misión de limitar las pérdidas. Tras un
Los compradores de este producto también adquieren
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos del precio del oro (XAUUSD) en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras de mercado complejas, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tot
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (18)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan  gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Asesores Expertos
Goldex AI: El éxito de hoy, serán los frutos del mañana ¡SUPER DESCUENTO POR TIEMPO LIMITADO! ÚLTIMAS 2 COPIAS POR 299 USD ANTES DE QUE SUBA EL PRECIO. Señal en vivo > IC Markets Real:  Goldex AI Alto riesgo señal Manual y archivos de configuración: contáctame después de la compra para recibir el manual y los archivos de configuración Precio: El precio inicial es de $899 y aumentará en $199 después de cada diez ventas. Copias disponibles: 2 Goldex AI - Robot de trading avanzado con redes neu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Asesores Expertos
El XG Gold Robot MT4 está especialmente diseñado para el Oro. Decidimos incluir este EA en nuestra oferta después de extensas pruebas . XG Gold Robot y funciona perfectamente con los pares XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot ha sido creado para todos los traders a los que les gusta operar con Oro e incluye adicionalmente una función que muestra los niveles semanales de Oro con el mínimo y el máximo mostrados en el panel así como en el gráfico, lo que le ayudará en el trading manual. Es una estr
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Asesores Expertos
Jesko EA –  Jesko es un Asesor Experto (EA) especial , construido sobre una estrategia comprobada que ha sido optimizada y testeada durante años. Ha sido probado en cuentas reales y ha demostrado un rendimiento rentable y de bajo riesgo de manera consistente. Ahora hemos decidido ponerlo a disposición del público. Signal live     Cuatro meses de cuenta real  Instalación fácil  Funciona con cualquier bróker (se recomienda cuenta ECN)  Depósito mínimo: 100 USD  Soporte 24/7  ¡Compra Jesko una vez
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1072)
Asesores Expertos
EA Gold Stuff es un asesor experto diseñado específicamente para el comercio de oro. El trabajo se basa en la apertura de órdenes en el indicador Gold Stuff, por lo que el asesor trabaja en la estrategia "Trend Follow", lo que significa seguir la tendencia. IMPORTANTE! Póngase en contacto conmigo inmediatamente después de la compra para obtener instrucciones y bonificación! Puede obtener una copia gratuita de nuestro indicador Strong Support y Trend Scanner, por favor envíe un mensaje privad
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT5:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT4 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Regla       sus operaciones con precisión y
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.77 (43)
Asesores Expertos
El Asesor Experto Trend Ai está diseñado para funcionar con el indicador Trend Ai, que realiza su propio análisis de mercado combinando la identificación de tendencias con puntos de entrada accionables y alertas de reversión, y asume todas las señales del indicador de forma totalmente automática. El Asesor Experto contiene una serie de parámetros externos totalmente ajustables que permiten al operador personalizar el experto según sus preferencias. En cuanto aparezca el punto verde, el Asesor
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Asesores Expertos
Game Change EA es un sistema de trading de seguimiento de tendencias basado en el indicador Game Changer. Vende automáticamente cuando se forma un punto rojo y continúa vendiendo hasta que aparece una X amarilla, lo que indica un posible fin de la tendencia. La misma lógica se aplica a las operaciones de compra. Cuando aparece un punto azul, el EA comienza a comprar y cierra el ciclo de compra en cuanto detecta una X amarilla. Este EA es adecuado para cualquier par de divisas y cualquier marco t
Gold Medalist
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Asesores Expertos
Gold Medalist es un sistema inteligente centrado en las operaciones volátiles en el mercado XAUUSD. Su objetivo es identificar y explotar eficazmente los impulsos de los precios a corto plazo, proporcionando a los operadores nuevas oportunidades de beneficio. ¡Oferta especial para los 10 primeros compradores! Próximo precio: $1,495 La lista completa está disponible para su conveniencia en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller La ventaja clave de Gold Medalist reside en su sistema úni
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Asesores Expertos
Aura Neuron es un asesor experto distintivo que continúa la serie de sistemas de negociación Aura. Al aprovechar las redes neuronales avanzadas y las estrategias de negociación clásicas de vanguardia, Aura Neuron ofrece un enfoque innovador con un excelente rendimiento potencial. Este asesor experto, totalmente automatizado, está diseñado para operar en pares de divisas como  XAUUSD (ORO). Ha demostrado una estabilidad constante en estos pares desde 1999 hasta 2023. El sistema evita técnicas de
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Asesores Expertos
Una de las estrategias de trading automatizado más potentes de 2025 Hemos convertido una de las estrategias de trading manual más sólidas de 2025 en un Expert Advisor completamente automatizado , basado en TMA (Triangular Moving Average) con lógica CG . Solo queda una versión disponible por 550 $. Después, el precio subirá a 650 $ y 750 $, y el precio final será de 1200 $ Señal en vivo >>>>>  https://www.mql5.com/en/signals/2347208   Clic Este EA está diseñado para entradas precisas, órdenes pe
FXbot mt4
Marek Kvarda
5 (1)
Asesores Expertos
Este robot utiliza su propio oscilador incorporado y otras herramientas para medir los movimientos del mercado (volatilidad, velocidad, potencia y dirección). En el momento adecuado, coloca una orden pendiente invisible en el mercado, con la que sigue trabajando según el TradingMode establecido. Se recomienda utilizar un bróker rápido con comisiones bajas, cotizaciones precisas y sin limitación del tamaño del stop loss. Puede utilizar cualquier marco temporal. Características Protección de spre
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Asesores Expertos
El aprendizaje profundo está remodelando el trading de oro, y los asistentes inteligentes, como jardineros, cuidan de los jardines de trading. El "Gold Garden" EA emplea tecnología inteligente de aprendizaje profundo y 20 años de entrenamiento con datos para mejorar significativamente el rendimiento de la estrategia. Con él, el trading se vuelve más fácil e inteligente. Unámonos para iniciar la era del trading inteligente y transformar el trading en un jardín de felicidad. Este será tu exclusivo
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (2)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Swap Master MT4
Thang Chu
Asesores Expertos
A diferencia de la mayoría de los otros EAs en el mercado, siempre aseguro cada uno de mis EAs son de la más alta calidad: Las operaciones reales coincidirán con el backtesting. No hay pérdida oculta técnicas para ocultar las pérdidas históricas, sin backtest manipulado para hacer backtesting curva suave sin pérdida (sólo los comerciantes ingenuos creen en curva ascendente suave sin riesgo - que son más probable estafa). Mi EA siempre tiene varios años de ventaja estadística verificada. Robusto
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Asesores Expertos
El Asesor Experto es un sistema diseñado para recuperar posiciones no rentables. El algoritmo del autor bloquea una posición perdedora, la divide en muchas partes separadas y cierra cada una de ellas por separado. La configuración fácil, el lanzamiento retrasado en caso de reducción, el bloqueo, la desactivación de otros asesores expertos, el promedio con filtrado de tendencias y el cierre parcial de una posición perdedora están integrados en una sola herramienta. Es el uso de cierre de pérdida
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Asesores Expertos
Presentamos One Gold EA, un sofisticado robot de trading de oro en la plataforma Meta Trader, desarrollado para ayudar a los traders con análisis avanzados del mercado. Nuestra tecnología patentada aprovecha las redes neuronales y los algoritmos basados ​​en datos para analizar datos históricos y en tiempo real del mercado del oro, lo que proporciona información que puede ayudar en la toma de decisiones. A diferencia de las estrategias manuales tradicionales, One Gold EA opera con una intervenci
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (31)
Asesores Expertos
ACTUALIZACIÓN — DICIEMBRE 2025 A finales de noviembre de 2024, el asesor experto Aurum fue lanzado a la venta. Durante todo este tiempo operó en condiciones reales de mercado sin filtro de noticias, sin protecciones adicionales ni restricciones complejas, manteniéndose estable y confiable. Live Signal Este año completo de trading real demostró claramente la solidez del sistema de trading. Solo después de ello, basándonos en la experiencia real y en las estadísticas, en diciembre de 2025 lanza
KT Gold Drift EA MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Asesores Expertos
Señal en vivo de ICMarkets: Haga clic aquí Este EA se ofrece a un precio inicial de lanzamiento. El precio aumentará gradualmente con cada cierto número de ventas y nunca será reducido. Los compradores tempranos obtienen el mejor precio disponible. ¿Qué necesita hacer para tener éxito con KT Gold Drift EA? Paciencia. Disciplina. Tiempo. KT Gold Drift EA se basa en un enfoque de trading real utilizado por traders profesionales y gestores de fondos privados. Su fortaleza no está en la emoción a c
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Asesores Expertos
Capybara EA es un sistema avanzado de seguimiento de tendencias automatizado basado en el indicador Hama. Si el mercado se vuelve bajista y el indicador se vuelve rojo, el asesor venderá; si el mercado se vuelve alcista y el indicador se vuelve azul, el asesor comprará. El EA puede detectar con precisión el comienzo de tendencias alcistas y bajistas y controlará las operaciones abiertas en un estilo martingala/cuadrícula hasta que llegue al TP. Pares recomendados: Todos los pares principales com
XAU Flux MT4
Burak Baltaci
Asesores Expertos
XAU FLUX - Asesor experto profesional en scalping de oro XAU FLUX es un robot de trading profesional diseñado para operar de forma rápida y disciplinada en el mercado del oro. Está desarrollado para traders que desean obtener beneficios constantes a partir de pequeños movimientos diarios de los precios. Características principales: XAU FLUX utiliza un avanzado sistema de scalping que opera en los marcos temporales M1 y M5 para evaluar las microoportunidades del mercado. El EA analiza continuame
Gold King AI MT4
Rodrigo Arana Garcia
5 (1)
Asesores Expertos
Solo quedan 1/5 copias a este precio ---> Próximo precio 250$ // Versión MT5 Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo. El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecutan cu
BlackCat Grid
Dmitriq Evgenoeviz Ko
5 (1)
Asesores Expertos
"BlackCat Grid" es un asesor comercial automatizado (asesor experto) desarrollado para la plataforma MetaTrader 4, especializado en la estrategia comercial de cuadrícula. Está diseñado para el comercio automatizado en el mercado Forex, minimizando la necesidad de intervención manual constante. La lista completa está disponible para su comodidad en https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller. Principio de funcionamiento El EA abre una serie de órdenes según un paso y tamaño de lote especifica
Gann Gold EA MT4
Elif Kaya
5 (2)
Asesores Expertos
Señal en vivo (218% de ganancia en un mes - Depósito 340$ ganancia 820$) - Precio real final es de 999 $ - Descuento y el precio es de 199 $, El precio se incrementará después de esta semana. Bienvenido, Gold GANN Expert abre automáticamente el comercio con Highly profit, Fixed small Stop loss. ¡ Después de la compra, Usted recibirá una EA más gratis! ¡Póngase en contacto conmigo para este BONUS! (COMPRE 1, RECIBA 1 GRATIS) - Actualización de por vida gratis Sin Martingala, Sin Re
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Asesores Expertos
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Sólo quedan unas pocas copias a 129 dólares. Próximo precio es de $ 399 Señal en directo Monitoreo Versión MT5 Conozca a su asistente de confianza en el mercado criptográfico - Bitcoin Scalper Pro. ¡Esta es la solución perfecta para aquellos que quieren operar Bitcoin profesional y eficientemente! Este asesor de operaciones único está diseñado específic
Advanced Multi Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
5 (1)
Asesores Expertos
ADVANCED MULTI SCALPING EA : es un sistema de operaciones multipar completamente automático, muy seguro y con un crecimiento constante. Este EA de scalping rentable es realmente uno de los sistemas más estables del mercado en la actualidad: realiza entre 70 y 100 operaciones por mes. Descarga los archivos de configuración del asesor experto para probar y operar: USDCHF Set_file GBPCHF Set_file GBPCAD Set_file GBPAUD Set_file EURCHF Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file AUDCAD Set_file Cara
Otros productos de este autor
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
5 (2)
Asesores Expertos
La estrategia Quantum es una combinación de la superposición cuántica y el modelo de señales de trading. EA Quantum Dark Gold determina las posiciones de Compra y Venta simultáneamente para cada señal y coloca simultáneamente 2 órdenes Buy Stop y Sell Stop. A continuación, el impulso determina qué posición de la orden se ejecuta y cancela la orden pendiente restante. Esta idea interesante forma el Quantum Dark Gold con un método de entrada único. Las posiciones abiertas son entonces gestionadas
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Asesores Expertos
EA Quantum Scalper GBPUSD es un sistema de trading automatizado diseñado para el par de divisas GBPUSD. Empleando una estrategia de scalping y una sofisticada gestión de posiciones, su objetivo es ofrecer altos rendimientos minimizando el riesgo. El EA analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso, utilizando puntos de entrada únicos para identificar posibles oportunidades de trading. Para salvaguardar los beneficios y mejorar la eficiencia, cada operación está equipada
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
El Ichimoku a simple vista tiene un gran atractivo para mí y para la mayoría de los traders. El EA Oro en Ichimoku explota el filtro de tendencia del sistema Ichimoku, combina el recálculo de precios y el cálculo de patrones de señales para crear un sistema de trading automatizado de óptima eficiencia y bajo riesgo. Las operaciones también se ejecutan utilizando el método Scalper para salir rápidamente del mercado. Las operaciones siempre tienen Stop Loss disponible, junto con ajustes de Trailin
Beating Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
EA Beating Gold es un robot de trading automatizado en el mercado del Oro (XAUUSD) con una potente estrategia de trading de scalping. El EA está programado con los últimos algoritmos avanzados. La estrategia monitoriza continuamente los movimientos de los precios y los correlaciona con los ciclos de impulso para buscar patrones de señales de alta probabilidad. En el EA se aplica el Trailing para bloquear los beneficios y salir rápidamente del mercado con bajo riesgo, las operaciones también tien
Vertex Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
El Asesor Experto Vertex Trading es un sistema de negociación totalmente automatizado diseñado para operar en los pares Forex y Oro. Desarrollado con una mezcla patentada de algoritmos avanzados, el EA analiza con precisión las condiciones del mercado combinando el análisis de la acción del precio, el reconocimiento de patrones de tick y un algoritmo de seguimiento basado en el tiempo para identificar oportunidades de negociación de alta probabilidad. La estrategia de negociación de Vértice empl
Quantum USDJPY
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
EA Quantum USDJPY es un sistema de trading automatizado desarrollado para el par de divisas USD/JPY. Utiliza una estrategia de scalping, gestionando las posiciones en función de las condiciones específicas del mercado. El sistema analiza los patrones de tick, los movimientos de precios y el impulso para identificar posibles puntos de entrada. El EA coloca simultáneamente órdenes Buy Stop y Sell Stop. Ejecuta una operación en función del lado que muestre un impulso más fuerte. La gestión de posic
Quantum Gold Supreme
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Presentación de EA Quantum Gold Supreme es un robot de trading automatizado programado con algoritmos avanzados y exclusivos para crear estrategias de trading innovadoras y efectivas. EA dedicado al mercado del Oro (XAUUSD) con una estrategia scalper que combina la gestión inteligente de posiciones, junto con un método de entrada único para capturar los movimientos específicos del Oro. Las órdenes de trading tienen parámetros (Max) Stop Loss junto con Trailing para gestionar el riesgo y optimiz
Hamster Gold Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Advisor Hamster Gold Trading es un robot de trading automático programado con algoritmos exclusivos y únicos. El EA está optimizado para el mercado del Oro. La estrategia del EA aplica patrones de movimiento junto con el impulso del precio para obtener señales fiables y precisas. Las señales también se introducen utilizando el método inteligente de trampa de impulso, donde las órdenes Stop se cancelan a menudo cuando no se alcanza el impulso. Las operaciones se cierran rápidamente median
Martingaler Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Martingaler Scalper Expert Advisor es un sistema de trading automatizado de última generación que combina la estrategia Martingale con un enfoque de scalping, optimizado específicamente para el mercado del Oro (XAUUSD). El sistema Martingale es inherentemente de alto riesgo, sin embargo, este EA integra un mecanismo de scalping en las primeras operaciones ganadoras para minimizar las posibles rachas perdedoras y la exposición global. Cuenta con ajustes personalizables de Stop Loss y Take Profit
Deep Gold
Nguyen Hang Hai Ha
3.67 (3)
Asesores Expertos
Presentamos el último sistema de trading automatizado para el mercado del Oro (XAUUSD) - EA Deep Gold - programado con los últimos algoritmos avanzados. La estrategia analiza los movimientos de precios y los correlaciona con indicadores para encontrar señales de alta probabilidad y entrar en operaciones. Combinado con el método Trailing para optimizar los beneficios junto con Stop Loss ajustados para controlar los riesgos. Los parámetros de Stop Loss, Trailing... están disponibles para que los
Flasher Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
4 (2)
Asesores Expertos
Flasher Scalper es un Asesor Experto de auto-negociación para el mercado Forex. El EA está programado con algoritmos premium y estrategias scalper únicas. El EA monitoriza continuamente el mercado y la correlación de los pares de divisas para comparar y encontrar las mejores oportunidades de trading. La estrategia de negociación de Flasher Scalper tiene Stop Loss, Take Profit, Trailing parámetros disponibles para gestionar el riesgo y optimizar el rendimiento. EA es adecuado para cuentas con pe
All Seeing Eye
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
EA All-Seeing Eye es el último robot de trading para el mercado Forex y Oro. Programado con algoritmos avanzados y únicos, la estrategia identifica distintos patrones de volatilidad de entrada y salida para optimizar el rendimiento, controlar el riesgo y aprovechar las tendencias a corto plazo. Combina métodos de scalping y Trailing para capturar rápidamente pequeños beneficios y salir rápidamente del mercado. Los parámetros de Stop Loss y Trailing se pueden personalizar en la configuración. EA
Power GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Asesores Expertos
Este es un robot de auto-trading programado específicamente para el par GBPUSD . El EA Power GBPUSD es similar al Power of EURUSD . Sin embargo, este EA aplica la correlación de la línea ichimoku Tenkan junto con 12 pares de divisas y 3 marcos de tiempo para determinar la fuerza de GBP y USD. + La fuerza de GBP se basa en la correlación de 6 pares de divisas con GBP: EURGBP, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPNZD, GBPJPY. + La fuerza del USD se basa en la correlación de 6 pares de divisas con el USD: A
Power EURGBP
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Power EURGBP es un robot de trading automatizado programado específicamente para el par de divisas EURGBP. El EA aplica casi la misma estrategia que los EAs Power of EURUSD y Power GBPUSD. El EA aplica una estrategia de análisis multi-marco de tiempo y multi-MA de múltiples pares de divisas para determinar la fuerza del EUR y la fuerza de la GBP . A partir de ahí, determina la correlación de fuerza y crea señales de trading. + La fuerza del EUR se basa en la correlación de 6 pares de div
Robo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Se trata de la última generación de robots automáticos de trading de Oro programados con algoritmos exclusivos y avanzados. EA Robo Gold es una combinación de estrategias para analizar los movimientos de precios, correlacionar osciladores y modelos de tickspeed y construir señales fiables con alta probabilidad. Los modelos de señales están optimizados para la estrategia Scalper, tomando pequeños beneficios y saliendo del mercado rápidamente para evitar riesgos y proteger la cuenta. El EA tiene S
Neuralink
Nguyen Hang Hai Ha
4 (1)
Asesores Expertos
Expert Advisor Neuralink utiliza los algoritmos de trading automatizado más avanzados y exclusivos. Las señales de trading se analizan a partir de movimientos correlacionados de múltiples pares de divisas en múltiples marcos temporales. Combina estrategias scalper y Trailing Stop para cerrar posiciones cuando se alcanzan los objetivos de beneficios. El EA utiliza la estrategia DCA para gestionar posiciones flotantes. El EA ha sido optimizado y es fácil de usar. Si usted no tiene experiencia en e
Da Vinci Code
Nguyen Hang Hai Ha
4 (2)
Asesores Expertos
Presentamos la última generación de robots de trading automatizados para los mercados Forex y Oro. EA Da Vinci Code está programado con algoritmos avanzados, demostrando estrategias de trading inteligentes para crear operaciones eficientes y consistentes. Las opciones Trailing y Stop Loss ayudan a los usuarios a optimizar el rendimiento, bloquear los beneficios mediante Trailing y controlar los riesgos mediante Stop Loss. Los modelos de señales se determinan según modelos de movimiento de preci
Rocket Trading
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Presentación de EA Rocket Trading es un robot de trading automatizado para los mercados de divisas y Oro. EA aplica algoritmos de trading avanzados y exclusivos para crear un sistema de trading único. Las estrategias de EA monitorizan el comportamiento de los precios, analizan patrones de precios y operan con señales de alta probabilidad. También analiza múltiples pares de divisas para buscar correlaciones y seleccionar las mejores señales. Además EA aplica estrategias de salida inteligentes pa
Gold Impulse Trading
Nguyen Hang Hai Ha
3 (1)
Asesores Expertos
Expert Gold Impulse Trading es un robot de trading automatizado para el mercado del Oro (XAUUSD) programado con avanzados algoritmos propios. El EA aplica una estrategia Scalper que combina la gestión de posiciones y la gestión de riesgos para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. La estrategia monitoriza la evolución de la volatilidad para buscar señales de trading de alta probabilidad. Todas las operaciones tienen Stop Loss para proteger la cuenta, junto con Trailing para su optimizac
One Bot Scalper
Nguyen Hang Hai Ha
4 (1)
Asesores Expertos
EA One Bot Scalper es el último robot de trading automatizado para el mercado Forex y Oro programado con algoritmos avanzados. Este EA es una integración de motores de modelado computacional para encontrar las mejores señales de trading con alta probabilidad de ganar. Combinado con el método scalper para salir rápidamente del mercado con bajo riesgo. Las órdenes siempre tienen Stop Loss para proteger la cuenta y tienen Trailing Stop para optimizar el rendimiento. El EA ha sido optimizado para fa
Singularity Pips
Nguyen Hang Hai Ha
4.67 (3)
Asesores Expertos
Presentamos el último Robot de trading automatizado para los mercados Forex y Oro con algoritmos avanzados y exclusivos. El Asesor Experto Singularit Pips aplica métodos de scalping basados en Micro Tendencias y Patrones de Tick. EA entra en el mercado con el método de entrada Buy/Sell Stop, buscando oportunidades de trading de calidad con alta probabilidad, luego aplica Trailing para salir rápidamente de la posición. Las órdenes de trading siempre tienen Stop Loss para proteger la cuenta. EA es
Go Solo Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Go Solo Gold es la última generación de robots dedicados al mercado del Oro (XAUUSD) con mejoras en los algoritmos para optimizar el rendimiento. Los modelos de señales se construyen estrechamente de acuerdo con las fluctuaciones de Tickdata para encontrar oportunidades de alta probabilidad y bajo riesgo. Junto con la estrategia Scalper para seguir las tendencias a corto plazo y salir rápidamente del mercado para preservar los beneficios. EA es adecuado para XAUUSD con fuerte volatilidad
Martings on EURUSD
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
EA Martings en EURUSD es un robot automatizado con una estrategia Martingale incorporada programada específicamente para el par de divisas EURUSD. La estrategia Martingale es arriesgada y puede no ser adecuada para todo el mundo. El EA combina el método scalper con Trailing en rachas ganadoras consecutivas para reducir el riesgo y optimizar el rendimiento y reducir la probabilidad de rachas perdedoras consecutivas. Este Experto diseña señales de trading basadas en la estrecha correlación de múl
Gold on the Go
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Gold on the Go es la última generación de robots de trading automatizados programados específicamente para el Oro (XAUUSD). Los algoritmos de negociación inteligentes analizan los movimientos extremos de los ticks y buscan oportunidades de negociación a corto plazo. Los patrones de señales también se correlacionan con indicadores populares para ayudar a determinar las zonas óptimas de precios para las señales. Junto con los métodos scalper para salidas rápidas del mercado. Las posiciones
Alpha Algo
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Alpha Algo es un robot de trading automatizado para los mercados de divisas y oro. El EA está programado con algoritmos avanzados e inteligentes, con una estrategia de negociación única para controlar los riesgos y optimizar el rendimiento. Las señales se basan en patrones de volatilidad con alta probabilidad de ganar. La estrategia del EA se centra en la gestión de posiciones y la gestión de riesgos con operaciones cerradas durante el día con el parámetro "In Day Trading" como Stop Loss
Flowing Gold
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Flowing Gold es la última generación de robots automatizados de trading en Oro programados con algoritmos de trading únicos e inteligentes. El EA analiza los movimientos de precios en correlación con indicadores populares para encontrar oportunidades de trading de alta probabilidad. La estrategia de trading combina scalping y gestión inteligente de posiciones para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las operaciones a menudo se cierran rápidamente por Trailing, y Stop Loss tambié
Golden Essence
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Golden Essence es un robot de trading automatizado dedicado al mercado del Oro (XAUUSD). Programado con algoritmos avanzados, el EA analiza los patrones de volatilidad en la correlación entre los valores medios de indicadores populares para determinar señales fiables con alta probabilidad. Combina métodos de scalping y trailing para un rendimiento óptimo. Las órdenes de trading siempre tienen Stop Loss para proteger la cuenta. EA es fácil de instalar y utilizar sin complicados conjuntos
Little Pips on EURUSD
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Expert Little Pips on EURUSD es un robot de trading automatizado programado específicamente para EURUSD con algoritmos avanzados y únicos para ofrecer un rendimiento estable y eficiente. El EA coloca Buy Stop y Sell Stop al mismo tiempo de acuerdo con los patrones de movimiento de precios y ejecuta operaciones de acuerdo con el impulso de cualquier lado que sea más fuerte, junto con Trailing y métodos de gestión de posiciones para formar una estrategia completa y consistente. Las órdenes de trad
Omega Code
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Introducción EA Omega Code es una estrategia central que ha sido destilada a lo largo de muchos años de investigación y optimización para los mercados Forex y Oro. La estrategia combina Scalper y Trailing para optimizar el rendimiento y reducir el riesgo. Las órdenes de trading tienen Stop Loss, Trailing para su personalización, y proporcionan muchos otros parámetros para optimizar el sistema y adaptarlo al plan de trading de cada usuario. Promoción: con la compra del Código Omega, los usuarios
Infinity Code
Nguyen Hang Hai Ha
Asesores Expertos
Este Asesor Experto viene con código fuente, proporcionando a los usuarios la máxima personalización y desarrollo. El EA Infinity Code calcula los movimientos de precios en una escala logarítmica para encontrar señales estables y de calidad. Junto con estrategias únicas de gestión de posiciones y gestión de riesgos para un rendimiento óptimo. El EA es adecuado para los mercados de divisas y oro, pero con el código fuente al comprar este EA, los usuarios pueden seguir desarrollando para muchos me
Filtro:
noktrum
51
noktrum 2026.01.07 06:44 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Respuesta al comentario