The Golden Cup

El EAGolden Cup es un sistema de trading automatizado diseñado específicamente para XAUUSD (Oro), impulsado por avanzados algoritmos propios.

Integra el análisis de momentum y modelos de volatilidad basados en ticks para generar señales de trading de alta probabilidad. A continuación, el EA aplica un enfoque de scalping combinado con una estrategia de gestión de posiciones flotantes para maximizar el rendimiento y minimizar el riesgo.

El mecanismo de scalping permite al EA asegurar beneficios pequeños y consistentes utilizando un sistema dinámico de Trailing, mientras que las posiciones flotantes se gestionan y cierran automáticamente a través del marco inteligente de control de riesgos del EA.

Aunque cada operación está protegida por un Stop Loss, la lógica de gestión del EA está optimizada para trabajar con valores de Stop Loss más amplios, lo que permite flexibilidad en el movimiento de los precios mientras la estrategia se desarrolla eficazmente.

Fácil de instalar y operar - no requiere archivos de configuración.

Simplemente utilice la configuración por defecto (para Oro con cotizaciones de 2 dígitos) y un saldo mínimo de 300$ para empezar.

Ajustes:

Diferencial máximo = 30 a 50 (puntos, debe ser superior al spread medio del par) Lote Fijo = 0.0 (Lote Automático activado) ; Lote Fijo > 0 (su tamaño de lote manual) Lote Auto = 1.0 a 2.0 (= 1 significa tamaño de lote automático = 1 lote por $100,000 de saldo, o 0.01 lotes por $1,000 de saldo...) Take Profit = 500 (puntos) Stop Loss = 3000 (puntos) Seguimiento = 10 (puntos) Inicio Trailing = 45 (puntos) Operaciones máximas = 15 Hora de inicio = 01:30 Hora Fin = 22:30 Número Mágico = su número

* Si establece Lote Fijo > 0, el EA operará con Tamaño de Lote = Lote Fijo (si Lote Fijo es un tamaño de lote válido).

* Si establece Lote Fijo = 0 y Lote Automático > 0, el EA calculará el Tamaño del Lote de acuerdo con el valor del Lote Automático.

Recomendado: