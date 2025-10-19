Predator IQ7

5

Predator IQ7: El cazador inteligente en trading

We are looking for   cazadores expertos   Listo para conquistar el   Depredador IQ7   — un analizador visual de trading avanzado, diseñado meticulosamente a petición de   Comerciantes profesionales de todo el mundo .
Desarrollado por   Con herramientas de navegación listas para usar , Predator IQ7 ofrece una experiencia que no solo es potente sino también   intuitivo y adictivo   a tus instintos analíticos.

Es difícil describir todas sus capacidades con palabras. Este producto se creó a partir de una investigación exhaustiva para potenciar su sentido natural de "cacería de mercados".

”Todo se muestra en un formato visual WYSIWYG , eliminando las aburridas teorías: ¡simplemente mire, arrastre y ejecute!

Predator IQ7 está diseñado para traders que ya comprenden el comportamiento del mercado y utilizan activamente MetaTrader 4/5 .

Debido a su alta complejidad de datos , recomendamos utilizar una computadora de alto rendimiento con una pantalla Full HD (1920x1080) para obtener la mejor experiencia.

Docenas de análisis magistrales , presentados de manera audaz pero amigable , agudizarán su precisión y elevarán su estrategia comercial personal.

Ya no es momento de confiar en “la suerte de otros”.

Toma el control: sé el verdadero cazador de tu propio éxito financiero.

Estamos listos para ayudarle a explorar y dominar Predator IQ7.

Después de la descarga, no dudes en enviarnos un mensaje: te guiaremos para que puedas disfrutarlo al máximo.   Experiencia de descubrir tus verdaderos instintos comerciales.

Características principales de Predator IQ7

  1. 8 pares favoritos : monitoreo automático con informes por período de tiempo.

  2. Puntos pivote + Soporte/Resistencia : actualizado diariamente para un análisis preciso del mercado.

  3. Sincronización de múltiples pares : mapeo visual de la correlación de pares.

  4. Panel avanzado de arrastrar y soltar : comercio manual rápido y sin esfuerzo.

  5. Versión de demostración visual : muestra el verdadero poder del análisis de Predator IQ7.

  6. Solo cuenta virtual (demo) : segura para la exploración y el aprendizaje interactivos.

Atención: Para los miembros de CyberBot, al usar el "ThinkBot IQ7" para operar en tiempo real, mejore sus decisiones con la experiencia y el reconocimiento de patrones de los pares principales. Los fundamentos y la psicología del trading de GPT-5, Copilot Ai, DeepSeek Ai, Meta Ai, Claude Ai, Manus Ai y Google AI Gemini facilitan la toma de decisiones inteligentes. --- Si experimenta interferencias o el programa no funciona correctamente, asegúrese de que su MetaTrader haya confirmado lo siguiente:

MPORTANT NOTICE:  We recommend that members who have completed a transaction contact us immediately to obtain an ID code that will enable this product to connect to the data center required for AI to operate over the Google network.   We also provide guidance to ensure a correct and smooth installation. |  For customer satisfaction, a one-week product trial is available.  

[Tutorial & Livestream & Add-On] Visit Our Profile / About Us :  https://www mql5 com/ru/users/BATIK

Comentarios 6
satriatf26
14
satriatf26 2025.12.28 14:04 
 

hi, this EA is very good. Is there any quota that I can fill in?

Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:11 
 

Very good！

worldofhunger
1074
worldofhunger 2025.10.25 22:13 
 

What an amazing EA, I hardly believe all the details you need is right in front of you, attractive display and information, I really like the interface and also the performance is top notch, keep doing the great job, thank you.

Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Reversal Monster Mini
Abdulfattah Yahya Mohammed Alhazmi
Asesores Expertos
El EA más avanzado y completo para operar Trend Reversals/Pullbacks Es un EA muy rentable, para operar con rupturas de tendencias, y gestionar operaciones, take profit, stoploss, move to breakeven, y trailing stop. El "Reversal Monster EA " opera Reversal/Pullbacks cuando el precio actual del par retrocede a un nivel horizontal predefinido o línea de tendencia en el gráfico de divisas. La apertura de la posición puede ser inmediata tras el pullback a la línea de tendencia trazada o tras el cie
FREE
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Account Protector MT4
Vladimir Mametov
4.56 (9)
Asesores Expertos
El Asesor Experto está diseñado para proteger la cuenta, fijar el beneficio (pérdida) y mostrar la información actual sobre la cuenta. La protección de la cuenta de trading se lleva a cabo cerrando todas las órdenes abiertas en el terminal y/o cerrando todos los gráficos. Al ejecutar el Asesor Experto con los parámetros por defecto, sólo mostrará la información de su cuenta y tendrá un tamaño reducido. A continuación, puede establecer las condiciones en las que se protegerá su cuenta de negociac
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
Sentinel Arrow
Dmytro Kasianov
Indicadores
Sentinel Arrow Características principales: ⊗ Algoritmo exclusivo para identificar tendencias, reversiones y cambios de impulso de forma rápida y precisa. ⊗ Diseñado para uso profesional, cuenta con una lógica de señales robusta que elimina retrasos y actualizaciones falsas. ⊗ Adecuado para diversos marcos temporales. ⊗ No redibuja, elimina ni modifica señales pasadas. ⊗ Todas las señales de COMPRA y VENTA se generan directamente en la vela y permanecen fijas. ⊗ En operaciones reales, no
FREE
Koala Supply Demand
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (2)
Indicadores
Presentamos el indicador de oferta y demanda Koala para MetaTrader 4 (lo invitamos a compartir su opinión o comentarios, ya sean positivos o negativos, para que otros operadores puedan beneficiarse de su experiencia). Bienvenido al Indicador de Oferta y Demanda Koala. Este indicador está diseñado para identificar zonas de oferta y demanda ininterrumpidas. Puede ayudar al trader a ver el mercado como áreas de zona; puede observar cómo el precio respeta algunas zonas poderosas. Este indicador tam
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Asesores Expertos
Trend Catcher EA Pro — Basado en el indicador Trend Catcher, uno de los más queridos por los traders, y después de muchas solicitudes, finalmente tenemos el Trend Catcher EA. Un Asesor Experto de nueva generación que combina automatización algorítmica con control manual directo, ofreciéndote control total sobre el mercado. Es rápido, adaptable y creado para traders que valoran claridad, rendimiento y libertad de decisión. Diseñado y optimizado específicamente para EURUSD utilizando datos reales
FREE
Trend Filter Pro
Aleksandr Makarov
5 (1)
Indicadores
Oferta especial h ttps:// www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Filtro de tendencia Pro Indicador de filtro de tendencia. Muy buen filtro para su sistema de comercio, recomiendo usarlo junto con - System Trend Pro o Quantum Entry PRO ¡ El indicador no repaint! Ajustes : Cambie el parámetro Período para un mejor filtrado ( por defecto es 90) ¿Tiene alguna pregunta? ¿Necesitas ayuda?, siempre estoy dispuesto a ayudar, escríbeme en mensajes privados o En Telegram: https: //t.me/Trader35_Admin
FREE
Simple RSI Forex Trading Strategy
Victor Manuel Valderrama Zamora
4 (1)
Asesores Expertos
Diversifique el riesgo de su cuenta de trading combinando nuestros Asesores Expertos. Construya su propio sistema de trading personalizado aquí: Estrategias simples de trading en Forex El asesor experto abre operaciones cuando el indicador RSI entra en zonas de sobreventa o sobrecompra. Los Stop Loss, Take Profit y Trailing Stop se calculan en base al indicador ATR. El par de divisas recomendado es EURGBP y el timeframe recomendado para operar y hacer backtests es H4. Este Asesor Experto puede
FREE
Moving Gann Angles Indicator
Yevhenii Levchenko
Indicadores
El indicador crea un abanico de líneas de tendencia (después de hacer clic en una vela determinada), similar a los ángulos de Gann clásicos. La peculiaridad del indicador es que construye ángulos no solo en una escala fija, sino que también utiliza el precio promedio de un cierto número de barras (opcional). Hay dos formas de calcular el precio medio de los ángulos en el indicador (opcional): 1) cálculo del movimiento del precio promedio (para un cierto número de barras) de Máximo a Mínimo; 2
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Descripción general del indicador Aroon Classic El indicador Aroon Classic es una herramienta técnica que identifica cuantitativamente la aparición y la persistencia de tendencias en un gráfico. Utiliza dos líneas, “Aroon Up” y “Aroon Down”, para mostrar la fuerza de la tendencia y los puntos de inflexión en un rango de 0 a 100. Un valor alto de Aroon Up indica una tendencia alcista fuerte, mientras que un valor alto de Aroon Down indica una tendencia bajista fuerte. Características clave Distin
FREE
Vanda FX
Sayan Vandenhout
5 (2)
Asesores Expertos
Vanda FX UTILIZA EL INDICADOR DE ONDA DE TENDENCIA Y PUEDE IDENTIFICAR EL INICIO Y EL FIN DE UN MOVIMIENTO DE NUEVA ONDA DE TENDENCIA. COMO OSCILADOR, EL INDICADOR IDENTIFICA LAS ZONAS DE SOBRECOMPRA Y SOBREVENTA. FUNCIONA MUY BIEN PARA CAPTURAR LAS REVERSIONES DE PRECIOS A CORTO PLAZO Y UTILIZA UNA ESTRATEGIA DE MARTINGALA PARA CERRAR TODAS LAS OPERACIONES CON GANANCIAS. UTILICE LA CONFIGURACIÓN POR DEFECTO EN H1 O UN MARCO DE TIEMPO SUPERIOR EN CUALQUIER PAR PARA OPERACIONES MÁS PRECISAS.
FREE
PatternVol EA
Alexandr Gribanov
4.5 (2)
Asesores Expertos
El EA PatternVol se crea sobre la base de sus propias observaciones del mercado y consta de patrones, análisis de velas, análisis de volúmenes de velas y, además, el EA no contiene indicadores. Por el momento, el asesor es un pequeño constructor de mis estrategias sin indicadores, puede deshabilitar y habilitar cada estrategia por separado, o hacer un ensamblaje a partir de varias estrategias. El trabajo en el asesor continúa hasta el día de hoy, se agregan nuevas estrategias, se mejoran los al
FREE
Big Chief
Joel Protusada
Asesores Expertos
BIG CHIEF Big Chief es un Asesor Experto que ejecuta sus propios 2 análisis y algoritmos propietarios. No se utiliza ningún indicador para analizar el punto de entrada en el primer método y el segundo método tiene un indicador de Ichimoku con la configuración de propiedad. Para el plan de salida, se utiliza el método de secuencia de propiedad y aplicar la estrategia cutlosses-let-profit-run. Usted se sorprenderá de que en el cierre de todas las operaciones, casi la mayoría de ellos
FREE
Filtro:
satriatf26
14
satriatf26 2025.12.28 14:04 
 

hi, this EA is very good. Is there any quota that I can fill in?

burito99
14
burito99 2025.11.27 18:41 
 

licens expired not free

Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
9940
Respuesta del desarrollador Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2025.11.28 01:10
Hey burito99, thx for stopping by the review room! So, this product needs a trigger with code = 'demo-101' to set up the full dashboard. Since there's no input, u can use the "free demo" file from the main product [.../market/product/153369]. Just activate it once from the download file, and it'll unlock the full dashboard for 7 days. If u wanna go pro and need a longer subscription, there's a sweet deal for the community with up to 95% off, but it's a limited quota =[ .../market/product/151581] Cheers!
Yong Xiang Yang
350
Yong Xiang Yang 2025.11.22 11:11 
 

Very good！

Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
9940
Respuesta del desarrollador Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2025.11.24 07:09
Hi friend, thank you for your 5-star review. We really appreciate it. If you're still having trouble, please visit https://www.mql5.com/en/blogs/post/765551 Please also contact us if you have any other questions or need information about the jackpot. And stay tuned for the latest updates. Best regards!
om muruga
18
om muruga 2025.11.07 10:37 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

ivan.mikulic.1986
14
ivan.mikulic.1986 2025.10.26 10:08 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
9940
Respuesta del desarrollador Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2025.10.27 05:51
Reply to review ivan.mikulic.1986 2025.10.26 10:08 # Looks very impressive... You can see that a lot of effort has been invested, it is very interesting and visually pleasing.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hi trader, even though your review wasn't approved by MQL5.com, we still appreciate your feedback. We've sent you the key steps to achieving a 95%+ win rate in your email/message.
worldofhunger
1074
worldofhunger 2025.10.25 22:13 
 

What an amazing EA, I hardly believe all the details you need is right in front of you, attractive display and information, I really like the interface and also the performance is top notch, keep doing the great job, thank you.

Tjia Elisabeth Jasmine Canadi
9940
Respuesta del desarrollador Tjia Elisabeth Jasmine Canadi 2025.10.25 23:35
Thank you for your positive review. In response to your goodwill, we will provide you with a special message containing optimization strategies and tips to achieve a target blue win rate of 95% or higher. In the meantime, please refer to the instructional video for guidance towards perfection. As this version does not include an ID-Code input, kindly utilize it to download and activate market/product/153369, then enter ID-Code = DEMO-101 to connect to the Artificial Intelligence (AI) Mastermind server link via Google for future analysis. Additionally, you may also backtest the highly sophisticated AI AutoRobot IQ7. Regards, BATIK.
Respuesta al comentario