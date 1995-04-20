WPR with Dynamic OSB zones mp
- Indicadores
- DMITRII GRIDASOV
- Versión: 2.31
- Activaciones: 10
Indicador Crypto_Forex "WPR con zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra" para MT4, sin repintado.
- WPR es uno de los mejores osciladores para scalping.
- Es ideal para tomar entradas de venta desde la zona dinámica de sobrecompra y entradas de compra desde la zona dinámica de sobreventa.
- Este indicador también es excelente para combinar con entradas de Price Action.
- Zona dinámica de sobrecompra: por encima de la línea amarilla.
- Zona dinámica de sobreventa: por debajo de la línea azul.
- El indicador permite ver correcciones de precios con mucha antelación.
- Con alertas para PC y móvil.
Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.