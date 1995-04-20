WPR with Dynamic OSB zones mp

Indicador Crypto_Forex "WPR con zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra" para MT4, sin repintado.





- WPR es uno de los mejores osciladores para scalping.

- Es ideal para tomar entradas de venta desde la zona dinámica de sobrecompra y entradas de compra desde la zona dinámica de sobreventa.

- Este indicador también es excelente para combinar con entradas de Price Action.

- Zona dinámica de sobrecompra: por encima de la línea amarilla.

- Zona dinámica de sobreventa: por debajo de la línea azul.

- El indicador permite ver correcciones de precios con mucha antelación.

- Con alertas para PC y móvil.





Este es un producto original que se ofrece exclusivamente en este sitio web de MQL5.