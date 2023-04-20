Support Resistance Propulsion Targets

5
Dibuja automáticamente los niveles de soporte y resistencia MÁS los gaps de las velas de propulsión en su gráfico, para que pueda ver hacia dónde es probable que el precio se dirija a continuación y/o potencialmente retroceda.

Este indicador está diseñado para ser utilizado como parte de la metodología de negociación de posiciones que se enseña en mi sitio web (The Market Structure Trader) y muestra información clave para la orientación y entradas potenciales.

Hay 2 características PRINCIPALES en el indicador y 4 adicionales:
CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 1 - Líneas automáticas de soporte y resistencia para plazos diarios, semanales y mensuales
El indicador dibuja automáticamente los niveles de soporte y resistencia más recientes de los últimos 2 días y de hasta 6 semanas y meses atrás. Puede personalizar completamente el aspecto de estos niveles para que se adapten a usted y visualizar cuántos se muestran. Estos niveles clave a menudo actúan como las principales zonas de soporte y resistencia donde el precio girará y retrocederá o revertirá. También son objetivos a los que el precio se dirigirá, por lo que puede ver rápidamente la distancia potencial disponible para una operación antes de que sea probable que gire.

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 2 - Objetivos de Gap de Velas de Propulsión
Las velas de gap de propulsión son movimientos fuertes y rápidos creados por bancos e instituciones mediante la ejecución de grandes posiciones en cualquier mercado. Estas grandes velas sirven para dos propósitos clave una vez que se han formado.

1. 1. Actúan como una señal direccional, ya que los grandes participantes del mercado han elegido una dirección en la que el precio a menudo continuará moviéndose durante un período de tiempo una vez que se han producido.

2. Y lo que es más importante, actúan como objetivos, ya que estas zonas a menudo dejarán a otros grandes participantes atrapados "fuera de juego" en sus posiciones y el precio retrocederá hasta estos niveles la gran mayoría de las veces (ver capturas de pantalla).

Los gaps de las velas de propulsión son útiles a la hora de entrar en operaciones, principalmente con fines de fijación de objetivos, para que pueda ver dónde estará el punto final más probable de un movimiento. Sabemos que estas áreas se vuelven a probar más del 90% de las veces en un corto período de tiempo. Independientemente de la razón por la que entre en una operación, puede ser muy beneficioso SABER HACIA DÓNDE SE DIRIGEN LOS PRECIOS con un alto grado de certeza. También puede utilizarlos para tomar decisiones importantes si opera basándose en la relación riesgo:beneficio. Si usted está apuntando a una cierta relación riesgo: recompensa con su comercio, pero no se puede ver un objetivo potencial de propulsión gap vela dentro de su rango, o si ve uno que está demasiado cerca, esto puede ayudarle a decidir si un comercio es viable para tomar o no.

***CARACTERÍSTICAS ADICIONALES
Muestre el instrumento y el marco temporal en su gráfico
Muestre el símbolo y el marco temporal en el gráfico del instrumento con el que está operando, esto es útil para futuros análisis de sus operaciones si realiza capturas de pantalla, de modo que pueda identificar fácilmente con qué se estaba operando y el marco temporal para el análisis.

Mostrar el historial de operaciones en el gráfico
Muestra automáticamente sus operaciones pasadas en su gráfico, para que pueda analizar el rendimiento pasado y ver lo bien que sus entradas y salidas fueron para ayudarle a mejorar.

Mostrar su punto de equilibrio o nivel de precio medio + pips de beneficio
Esta función es útil para los operadores que entran y salen de posiciones con múltiples operaciones. La línea del punto de equilibrio muestra su precio medio para posiciones largas y cortas por separado. Si está promediando el coste del dólar mientras opera, cubriendo o utilizando un método de entrada de estilo martingala, puede ver instantáneamente dónde volverá a alcanzar el punto de equilibrio en sus operaciones. La cantidad de pips que sus operaciones están en ganancia o reducción también se muestra en el gráfico, por lo que puede ver sus posiciones en pips también.

Cuenta atrás de velas
Muestra la cantidad de tiempo que queda antes de que la vela actual se cierre en el marco de tiempo que está viendo en su gráfico. Muy útil para scalpers o aquellos que sólo entran en las operaciones cuando una vela se ha cerrado, por lo que puede ver fácilmente cuando la próxima señal puede ocurrir.
Comentarios 6
sahilrao
49
sahilrao 2023.04.27 03:23 
 

Very useful indicator, the best part is Lee uses the Indicator in his daily live sessions which helps tremendously. Thanks

BernardWG
334
BernardWG 2023.04.26 18:14 
 

Good job on software development, Lee. You really put a lot into it. The indicator is excellent and of good use for intraday as well as position trading. Will follow up on more of your products. Your daily London and NY sessions are very open and transparent. Thanks. Bernard

Junaid Munawar
1062
Junaid Munawar 2023.04.26 12:01 
 

Good Indicator

Productos recomendados
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
PZ Support Resistance
PZ TRADING SLU
3.33 (3)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
Rainbow Price Visualizer
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Visualizador de precios Rainbow v1.21 Vea dónde respira realmente el mercado. Convierte tu gráfico MT4 en un mapa de calor ultra-preciso que destaca las zonas de precios favorecidas por los grandes jugadores. Por qué es importante 300 niveles de precios con una resolución de 0,2 pips - detalle microscópico. 8 temas visuales (Arco Iris, Fuego, Océano...) para una legibilidad instantánea. Opacidad inteligente: desvanecimientos con poco ruido, zonas realmente pop. Renderizado ligero con limpieza a
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Edge Finder 10
Hassan Al-banna Ahmed Mohamed Ahmed Abdullah
Indicadores
(Sorprendentemente simple, poderosamente rentable) Edge Finder es su asistente visual de trading todo en uno, diseñado para eliminar el ruido del mercado y destacar las oportunidades de trading de alta probabilidad de un vistazo. Cómo funciona (la idea central): En lugar de sobrecargar su gráfico con números complejos, Edge Finder utiliza un sistema único, codificado por colores para pintar el panorama del mercado con claridad. Visualización de Tendencia y Momento: El indicador analiza el mercad
Harmonic Patterns by ZZ MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general Harmonic Patterns MT4 es un indicador de análisis técnico diseñado para la plataforma MetaTrader 5. Identifica y muestra patrones de precios armónicos, como Butterfly, Cypher, Crab, Bat, Shark y Gartley, tanto en direcciones alcistas como bajistas. El indicador calcula los niveles de precios clave, incluidos los niveles de entrada, stop loss y tres niveles de toma de beneficios, para ayudar a los operadores a analizar los movimientos del mercado. Los elementos visuales y las alert
Support and Resistance Levels on AZZD and EF
Sergey Efimenko
5 (4)
Indicadores
Este es un indicador MTF de niveles de soporte y resistencia basado en los   extremos del indicador Advanced ZigZag Dynamic   y / o   Extended Fractals   con etiquetas de precio (se puede deshabilitar). Se pueden seleccionar TF más altos para el modo MTF. De forma predeterminada, los niveles se generan en función de los puntos indicadores de ZigZag. Los puntos indicadores de fractales también se pueden usar junto con ZigZag o en su lugar. Para simplificar el uso y ahorrar tiempo de CPU, el cálcu
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Indicadores
Versión MT5  |   FAQ El   Indicador Owl Smart Levels   es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como   los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye   la estructura de onda correcta   del mercado y   los niveles de Fibonacci   que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indi
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
El indicador "Auto FIBO Pro" de Crypto_Forex es una gran herramienta auxiliar para operar. - El indicador calcula y coloca automáticamente en el gráfico los niveles de Fibonacci y las líneas de tendencia locales (color rojo). - Los niveles de Fibonacci indican áreas clave donde el precio puede revertirse. - Los niveles más importantes son 23,6 %, 38,2 %, 50 % y 61,8 %. - Puede usarlo para scalping de reversión o para operar en cuadrículas de zonas. - También existen muchas oportunidades para m
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indicadores
Monster Harmonics Indicator es un indicador de patrones armónicos. Reconoce Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark y varios otros patrones. También reconoce patrones proyectados que aún no se han completado. Monster incluso muestra la PRZ (Potential Reversal Zone). Los usuarios pueden añadir sus propios patrones a Monster. Además de la pauta actual, Monster también muestra todas las pautas del historial de símbolos. Monster proporcionará alertas para patrones en des
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
Gold Phoenix
Yaroslav Varankin
Indicadores
La herramienta perfecta para Scalng en los mercados de divisas Puede operar tanto de señal a señal y el uso de tomar ganancias ¡ El algoritmo no utiliza Zigzag ! ¡ No redibuja ! Este es un instrumento de canal que utiliza una media móvil como filtro. Media móvil Hay 2 parámetros para los ajustes Periodo Ma = Media Móvil de 5 periodos Canal 1.0 distancia de las líneas del canal desde el gráfico Price Signal Filter - cálculo de la apertura de la señal y el filtro Hay un conjunto completo de Alerta
Two Pairs Square Hedge Meter
Mohamed yehia Osman
Indicadores
MEDIDOR DE SETOS CUADRADO DE DOS PARES Pruebe este brillante indicador de 2 pares cuadrados Dibuja una onda cuadrada de la relación entre sus dos símbolos de entrada cuando la onda cuadrada indica -1 entonces es una gran oportunidad para VENDER par1 y COMPRAR par2 cuando la onda cuadrada indica +1 entonces es una gran oportunidad para COMPRAR el par1 y VENDER el par2 las entradas son : 2 pares de símbolos entonces valor del índice : uso 20 para gráficos M30 ( puede probar otros valores : 40/50
Master 360 Circle Chart With Arrows
Francesco Rubeo
5 (1)
Indicadores
¡Opere con Gann de su lado! MASTER CIRCLE 360 CIRCLE CHART, originalmente creado por Gann admitió que este es "La Madre de todos los gráficos". Es uno de los últimos estudios que nos dejó este gran trader. La tabla numérica es aparentemente bastante simple como todas las tablas y está basada en números cuadrados, el CUADRADO DE 12 y es por evolución, uno de los números cuadrados más importantes. Aquí podemos encontrar CICLO, PRECIO Y TIEMPO gracias a ángulos y grados, para mostrar soportes y re
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Indicadores
El indicador SMC Venom Model BPR es una herramienta profesional para operadores que trabajan con el concepto de Dinero Inteligente (SMC). Identifica automáticamente dos patrones clave en el gráfico de precios: FVG   (Fair Value Gap) es una combinación de tres velas, con un gap entre la primera y la tercera. Forma una zona entre niveles donde no hay soporte de volumen, lo que suele provocar una corrección del precio. BPR   (Balanced Price Range) es una combinación de dos patrones FVG que forman
Market Perspective Structure Indicator MT4
Mykola Khandus
Indicadores
Visión general El Indicador de Estructura de Perspectiva de Mercado es un indicador completo de MetaTrader diseñado para proporcionar a los operadores un análisis detallado de la estructura del mercado a través de múltiples marcos temporales. Identifica y visualiza los elementos clave de la acción del precio, incluidos los máximos y mínimos oscilantes, la ruptura de la estructura (BOS), el cambio de carácter (CHOCH), las estructuras internas, los máximos/mínimos iguales, los niveles de prima/de
Trend Scanner
Vladimir Kalendzhyan
4.33 (6)
Indicadores
Al comprar este indicador, tiene derecho a recibir una copia gratuita de uno de mis otros indicadores o asesores. (Todas las actualizaciones futuras están incluidas. Sin límites) . ¡ Para obtenerlo , por favor póngase en contacto conmigo por mensaje mql5 ! El indicador de línea de tendencia Trend Scanner muestra la dirección de la tendencia y sus cambios. El indicador funciona en todos los pares de divisas y plazos. El indicador muestra simultáneamente múltiples lecturas en el gráfico de precios
Alpha Trend Mt4 Signs
Guang Jun Huang
Indicadores
Alpha Trend es una herramienta de negociación muy popular en nuestra empresa desde hace mucho tiempo. Puede verificar nuestro sistema de trading e indicar claramente las señales de trading, y las señales no se desviarán. Funciones principales: Basándose en la visualización del mercado de las áreas activas, los indicadores se pueden utilizar para determinar intuitivamente si la tendencia actual del mercado pertenece a un mercado de tendencia o a un mercado volátil. Y entrar en el mercado segú
Trend Ray
Andriy Sydoruk
Indicadores
El indicador muestra la dirección potencial de la tendencia por dependencia de la onda cíclica. Así, todos los rayos de la intersección serán rayos óptimos, en cuya dirección se espera que se mueva el precio, teniendo en cuenta el periodo del indicador. Los rayos pueden utilizarse como una dirección para el movimiento potencial del mercado. Pero no hay que olvidar que el enfoque debe ser integral, las señales del indicador requieren información adicional para entrar en el mercado.
Trendiness Index
Libertas LLC
5 (3)
Indicadores
" La tendencia es tu amiga" es uno de los refranes más conocidos en inversión, porque captar los grandes movimientos tendenciales de los precios puede ser extremadamente rentable. Sin embargo, operar con la tendencia es a menudo más fácil de decir que de hacer, porque muchos indicadores se basan en los retrocesos de los precios, no en las tendencias. No son muy eficaces para identificar los periodos de tendencia ni para predecir si ésta continuará. Hemos desarrollado el Trendiness Index para ayu
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Fibonacci Confluence Higher TF
Minh Truong Pham
Indicadores
Fibonacci Confluence Toolkit es una herramienta de análisis técnico diseñada para ayudar a los operadores a identificar posibles zonas de reversión de precios mediante la combinación de señales y patrones clave del mercado. Destaca áreas de interés en las que se prevén acciones o reacciones significativas de los precios, aplica automáticamente niveles de retroceso de Fibonacci para delimitar posibles zonas de retroceso y detecta patrones de velas envolventes. Su singularidad radica en que se bas
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
Weekly support and resistance levels
Antony Augustine
Indicadores
En el análisis técnico bursátil, soporte y resistencia es un concepto según el cual el movimiento del precio de un valor tenderá a detenerse e invertirse en determinados niveles de precios predeterminados. Los niveles de soporte y resistencia pueden identificarse en cualquier marco temporal. Sin embargo, los más significativos se encuentran en los marcos temporales superiores, como el diario, el semanal y el mensual. Este indicador utiliza los datos OHLC semanales para identificar los niveles re
Harmonic 3Drives
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra 3 Drives patrón armónico (ver la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez com
RTrends
Nikolay Likhovid
Indicadores
El indicador RTrends hace dos cosas: en primer lugar, dibuja automáticamente el trazado del gráfico de precios trazando líneas de tendencia y, en segundo lugar, produce señales bajistas y alcistas. El trazado refleja la naturaleza fractal del mercado. Las tendencias de diferentes horizontes temporales se aplican simultáneamente en el gráfico. Así, desde un único gráfico, un operador puede ver líneas de tendencia de plazos superiores. Las líneas, dependiendo del horizonte, difieren en color y anc
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Blahtech Market Profile
Blahtech Limited
4.53 (15)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
MTF Stochastic
Sergey Deev
Indicadores
El indicador muestra los datos del oscilador estocástico de un marco temporal superior en el gráfico. Las líneas principal y de señal se muestran en una ventana separada. La respuesta escalonada no se suaviza. El indicador es útil para practicar estrategias "manuales" de comercio de divisas, que utilizan los datos de varias pantallas con diferentes marcos temporales de un solo símbolo. El indicador utiliza una configuración idéntica a la estándar y una lista desplegable para seleccionar el marco
RSI Speed mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "RSI SPEED" para MT4: una excelente herramienta predictiva, sin necesidad de repintado. - El cálculo de este indicador se basa en ecuaciones físicas. RSI SPEED es la primera derivada del propio RSI. - RSI SPEED es ideal para realizar scalping en la dirección de la tendencia principal. - Úselo en combinación con un indicador de tendencia adecuado, por ejemplo, HTF MA (como se muestra en las imágenes). - El indicador RSI SPEED muestra la rapidez con la que el RSI cambia de
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
4.75 (4)
Indicadores
AÑO NUEVO 2026 PRECIO DE OFERTA A SÓLO 80 DÓLARES POCAS COPIAS A ESTE PRECIO Del 5 de enero al 10 de enero A MEDIANOCHE Oferta final ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Los precios se incrementarán a 150 una vez finalizado el periodo de oferta En esta oferta también se proporcionará el EA completo junto con la compra del Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto SMC Blast Señal con FVG, BOS y Breakout tendencia El SMC Blast Signal es un sistem
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
F 16 Plane Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
Presentamos el Indicador de Avión F-16, una herramienta de vanguardia para MT4 diseñada para revolucionar tu experiencia de trading. Inspirado en la velocidad y precisión incomparables del avión de combate F-16, este indicador combina algoritmos avanzados y tecnología de última generación para ofrecer un rendimiento sin igual en los mercados financieros. Con el Indicador de Avión F-16, sobrevolarás a la competencia, ya que proporciona análisis en tiempo real y genera señales de trading altamente
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Para celebrar el nuevo lanzamiento, se ofrece un precio especial por tiempo limitado. KATANA Scalper está diseñado para cortar a través del ruido del mercado con un borde afilado como una espada y visualizar sólo el puro 'núcleo de impulso' oculto en el precio. El Scalper está diseñado para visualizar únicamente el "núcleo de impulso" puro oculto en el precio. Simplifica los mercados complejos y proporciona "visibilidad" para la entrada con precisión de cirujano. Cinco ventajas fundamentales de
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Rebajas de Navidad - La Única Herramienta 100% Universal Consiga Hidden Cycles por sólo 129 $ (precio normal: 179 $). ¡Deje de operar contra natura! Esta es su oportunidad de asegurarse el único indicador basado en las leyes absolutas que gobiernan el universo entero. La mayoría de las herramientas adivinan - ésta revela la verdad. La oferta termina pronto - Compre otro juguete o compre la verdad. Usted elige... Basado en Leyes Universales - NO en Algoritmos de algún tipo: Deje que el mercado
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (299)
Indicadores
Versión MT5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Canal y grupo de Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acceso al grupo V.I.P: Envía el comprobante de pago de cualquiera de nuestros productos de pago a nuestro buzón Broker recomendado: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Indicador potente para detección de reversión y rupturas en MT4 Sistema todo en uno y sin repintado para identificar cambios en la estructura del mercado, rupturas y r
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,   Quantum Breakout PRO   está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas objetivo de g
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT4 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicadores
¡¡ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO !! Este indicador es una super combinación de nuestros dos indicadores principales ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Muestra los valores de la Fuerza de la Divisa para TICK-UNIDADES y señales de alerta para 28 pares de divisas. Se pueden utilizar 11 Tick-Units diferentes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 segundos. La barra de Tick-Unit en la sub-ventana se mostrará y se desplazará hacia la izquierda cuando haya
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Atomic Analyst
Issam Kassas
5 (3)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Otros productos de este autor
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons
LEE SAMSON
Utilidades
Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 4. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool combin
Trade Portfolio Dashboard
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
Zone Trader MT4
LEE SAMSON
5 (1)
Utilidades
Opera con soporte y resistencia o con zonas de oferta y demanda automáticamente una vez que hayas identificado las áreas clave desde las que quieres operar. Este EA te permite dibujar zonas de compra y venta con un solo clic y luego colocarlas exactamente donde esperas que gire el precio. El EA luego monitorea esas zonas y automáticamente tomará operaciones en función de la acción del precio que especifiques para las zonas. Una vez que se realiza la operación inicial, el EA obtendrá ganancias e
Market Reversal Alerts EA MT5
LEE SAMSON
4.36 (11)
Asesores Expertos
Market Reversal Alerts EA funciona con el indicador del mismo nombre ( https://www.mql5.com/en/market/product/57892 ) y se negocia en función de los cambios en la estructura del mercado. Por defecto, el EA realizará una operación cada vez que el indicador envíe una alerta de reversión del mercado y negociará esas alertas en función de las condiciones y los filtros que establezca en la configuración del EA. Dibuja rectángulos de soporte a medida que el precio se mueve en la dirección de la te
RSI and TDI Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
3.67 (3)
Indicadores
El panel de alertas RSI / TDI le permite monitorear los RSI a la vez (seleccionables por usted) en cada par principal que opere. Puedes usarlo de dos maneras: 1. Seleccione varios marcos de tiempo y el guión le mostrará cuándo hay varios marcos de tiempo que se extienden más allá de las condiciones comerciales normales. Un gran indicador de que el precio ha subido con fuerza recientemente, ya que ha alcanzado un nivel de sobrecompra o sobreventa en múltiples marcos de tiempo, por lo que pron
Market Reversal Alerts MT5
LEE SAMSON
4.43 (21)
Indicadores
Conviértase en un Breaker Trader y obtenga beneficios de los cambios en la estructura del mercado a medida que se invierte el precio. El indicador de ruptura de bloque de órdenes identifica cuándo una tendencia o movimiento de precio se acerca al agotamiento y está listo para revertirse. Le alerta sobre cambios en la estructura del mercado que generalmente ocurren cuando una reversión o un retroceso importante están a punto de suceder. El indicador utiliza un cálculo patentado que identifica
ADR Alert Dashboard MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Indicadores
El panel de alertas de ADR le muestra de un vistazo dónde se negocia actualmente el precio en relación con su rango diario promedio normal. Recibirá alertas instantáneas a través de una ventana emergente, correo electrónico o push cuando el precio exceda su rango promedio y los niveles por encima de su elección para que pueda saltar rápidamente a retrocesos y reversiones. El guión está diseñado para colocarse en un gráfico en blanco y sentarse en el fondo y alertarlo cuando se alcanzan los nive
Market Reversal Alerts
LEE SAMSON
4.2 (115)
Indicadores
Conviértase en un Breaker Trader y obtenga beneficios de los cambios en la estructura del mercado a medida que se invierte el precio. El indicador de ruptura de bloque de órdenes identifica cuándo una tendencia o movimiento de precio se acerca al agotamiento y está listo para revertirse. Le alerta sobre cambios en la estructura del mercado que generalmente ocurren cuando una reversión o un retroceso importante están a punto de suceder. El indicador utiliza un cálculo patentado que identifica
Trade Manager Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Utilidades
Tome el control de su cartera de divisas. ¡Vea instantáneamente dónde se encuentra, qué funciona y qué le causa dolor! VERSIÓN MT5 DISPONIBLE AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/58658 El Trade Manager Dashboard está diseñado para mostrarle de un vistazo dónde se encuentra actualmente cada posición que tiene en el mercado de divisas, y hacer que la gestión de riesgos y la exposición a las divisas sean más fáciles de entender. Para los comerciantes que escalan gradualmente en el mercado
Trade Portfolio Dashboard MT5
LEE SAMSON
Utilidades
¡Vea instantáneamente su historial de operaciones cerradas por día y semana, sus operaciones abiertas actuales y su exposición al mercado de divisas en un solo gráfico! Utilice el mapa de calor para identificar operaciones rentables y dónde se encuentra su reducción actual dentro de su cartera de operaciones. Botones de cierre rápido Utilice los botones de cierre rápido para cerrar cada operación en un solo símbolo, cerrar operaciones individuales en su totalidad o tomar ganancias o pérdidas p
ADR Reversal Indicator
LEE SAMSON
4.21 (14)
Indicadores
El indicador de reversión de ADR le muestra de un vistazo dónde se cotiza actualmente el precio en relación con su rango diario promedio normal. Recibirá alertas instantáneas a través de una ventana emergente, correo electrónico o push cuando el precio exceda su rango promedio y los niveles por encima de su elección para que pueda saltar rápidamente a retrocesos y reversiones. El indicador dibuja líneas horizontales en el gráfico en los extremos del rango promedio diario y también extensiones p
Market Reversal Alerts EA
LEE SAMSON
4.13 (23)
Asesores Expertos
Market Reversal Alerts EA funciona con el indicador del mismo nombre (disponible aquí) y se negocia en función de los cambios en la estructura del mercado. Por defecto, el EA realizará una operación cada vez que el indicador envíe una alerta de reversión del mercado y negociará esas alertas en función de las condiciones y los filtros que establezca en la configuración del EA. Dibuja rectángulos de soporte a medida que el precio se mueve en la dirección de la tendencia actual y opera cuando e
Position Trader EA
LEE SAMSON
4.64 (11)
Asesores Expertos
Convierta cualquier estrategia comercial en una estrategia de negociación de posiciones o opere con las probadas estrategias de negociación de posiciones basadas en RSI y ADR, incluido el sistema de control de reducción automatizado para posiciones que se mueven en su contra. Este EA es una evolución y una simplificación del EA MRA que se ha utilizado para las estrategias de negociación de posiciones que se enseñan en el sitio web de Market Structure Trader durante muchos años. Consulte mi perf
Index Statistics and Session Level Analysis MT5
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
Risk Calculator Fast Trade Management Buttons MT5
LEE SAMSON
Utilidades
El Risk/Reward Tool es un Expert Advisor de grado profesional diseñado para revolucionar la forma en que planifica, visualiza y ejecuta operaciones en MetaTrader 5. Ya sea que sea un trader discrecional que valora la gestión precisa del riesgo o un desarrollador de estrategias que necesita probar configuraciones de trading visualmente, esta herramienta proporciona todo lo que necesita en una interfaz elegante e intuitiva. A diferencia de las calculadoras de posición básicas, Risk/Reward Tool com
Opening Range Breakout MT5
LEE SAMSON
3.29 (7)
Asesores Expertos
Benefíciese de los movimientos explosivos que se producen en la apertura de los índices bursátiles y obtenga una ventaja procesable todos los días. El EA de ruptura del rango de apertura se puede modificar a su gusto para capturar las tendencias que se forman justo después de la apertura todos los días en los principales índices bursátiles como DAX, DOW, NASDAQ y S&P500. Estas aperturas ocurren a la misma hora todos los días para que sepa cuándo ocurrirá la volatilidad y, a menudo, justo despué
Opening Range Breakout
LEE SAMSON
5 (4)
Asesores Expertos
Benefíciese de los movimientos explosivos que se producen en la apertura de los índices bursátiles y obtenga una ventaja procesable todos los días. El EA de ruptura del rango de apertura se puede modificar a su gusto para capturar las tendencias que se forman justo después de la apertura todos los días en los principales índices bursátiles como DAX, DOW, NASDAQ y S&P500. Estas aperturas ocurren a la misma hora todos los días para que sepa cuándo ocurrirá la volatilidad y, a menudo, justo despué
Position Trader EA MT5
LEE SAMSON
5 (3)
Asesores Expertos
Convierta cualquier estrategia comercial en una estrategia de negociación de posiciones o opere con las probadas estrategias de negociación de posiciones basadas en RSI y ADR, incluido el sistema de control de reducción automatizado para posiciones que se mueven en su contra. Este EA es una evolución y una simplificación del EA MRA que se ha utilizado para las estrategias de negociación de posiciones que se enseñan en el sitio web de Market Structure Trader durante muchos años. Consulte mi perf
Symmetrical Triangle Patterns
LEE SAMSON
5 (4)
Indicadores
Un patrón de gráfico de triángulo simétrico representa un período de contracción y consolidación antes de que el precio se vea obligado a romper al alza o romperse. Una ruptura desde la línea de tendencia inferior marca el inicio de una nueva tendencia bajista, mientras que una ruptura desde la línea de tendencia superior indica el inicio de una nueva tendencia alcista. ¡Obtenga el tablero para monitorear todos los instrumentos y marcos de tiempo que intercambia por patrones de triángulos simét
Market Reversal Alerts Dashboard MT5
LEE SAMSON
3 (3)
Indicadores
Este tablero es una herramienta de alerta para usar con el indicador de reversión de la estructura del mercado. Su propósito principal es alertarlo sobre oportunidades de reversión en marcos de tiempo específicos y también para volver a probar las alertas (confirmación) como lo hace el indicador. El tablero está diseñado para ubicarse en un gráfico por sí solo y funcionar en segundo plano para enviarle alertas sobre los pares y marcos de tiempo elegidos. Fue desarrollado después de que muchas p
Symmetrical Triangle Patterns MT5
LEE SAMSON
3 (2)
Indicadores
Un patrón de gráfico de triángulo simétrico representa un período de contracción y consolidación antes de que el precio se vea obligado a romper al alza o romperse. Una ruptura desde la línea de tendencia inferior marca el inicio de una nueva tendencia bajista, mientras que una ruptura desde la línea de tendencia superior indica el inicio de una nueva tendencia alcista. Versión MT4 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/68709/ Este indicador identifica estos patrones y le avi
ADR Reversal Indicator MT5
LEE SAMSON
4.63 (8)
Indicadores
El indicador de reversión de ADR le muestra de un vistazo dónde se cotiza actualmente el precio en relación con su rango diario promedio normal. Recibirá alertas instantáneas a través de una ventana emergente, correo electrónico o push cuando el precio exceda su rango promedio y los niveles por encima de su elección para que pueda saltar rápidamente a retrocesos y reversiones. El indicador dibuja líneas horizontales en el gráfico en los extremos del rango promedio diario y también extensiones p
RSI and TDI Alert Dashboard
LEE SAMSON
5 (5)
Indicadores
El panel de alertas RSI / TDI le permite monitorear los RSI a la vez (seleccionables por usted) en cada par principal que opere. Puedes usarlo de dos maneras: 1. Seleccione varios marcos de tiempo y el guión le mostrará cuándo hay varios marcos de tiempo que se extienden más allá de las condiciones comerciales normales. Un gran indicador de que el precio ha subido con fuerza recientemente, ya que ha alcanzado un nivel de sobrecompra o sobreventa en múltiples marcos de tiempo, por lo que pron
Market Reversal Alerts Dashboard
LEE SAMSON
5 (9)
Indicadores
Este tablero es una herramienta de alerta para usar con el indicador de reversión de la estructura del mercado. Su propósito principal es alertarlo sobre oportunidades de reversión en marcos de tiempo específicos y también para volver a probar las alertas (confirmación) como lo hace el indicador. El tablero está diseñado para ubicarse en un gráfico por sí solo y funcionar en segundo plano para enviarle alertas sobre los pares y marcos de tiempo elegidos. Fue desarrollado después de que muchas p
Stock Index Hedge EA MT5
LEE SAMSON
5 (2)
Asesores Expertos
Aproveche la volatilidad de apertura de los principales índices bursátiles y aproveche los movimientos repentinos creados en esos momentos en que el mercado se rompe al sonar la campana de apertura. El objetivo de las estrategias es simplemente beneficiarse de esos días en los que el mercado se mueve rápido y con fuerza en una dirección en la apertura y deposita ese movimiento. Si el mercado abre débil y sin dirección, el EA bloquea una pérdida de cobertura y espera a que el mercado decida una
Support Resistance Propulsion Targets MT5
LEE SAMSON
3.5 (4)
Indicadores
Dibuja automáticamente los niveles de soporte y resistencia MÁS los gaps de las velas de propulsión en su gráfico, para que pueda ver hacia dónde es probable que el precio se dirija a continuación y/o potencialmente retroceda. Este indicador está diseñado para ser utilizado como parte de la metodología de negociación de posiciones que se enseña en mi sitio web (The Market Structure Trader) y muestra información clave para la orientación y entradas potenciales. MT4 Version:  https://www.mql5.co
Multi Timeframe MTF Visual Stochastics Display
LEE SAMSON
5 (1)
Indicadores
¡AL FINAL! ¡Un indicador estocástico para MT4 que muestra múltiples marcos de tiempo en un gráfico! Vea la posición real de las líneas principal y de señal en 4 marcos de tiempo separados al instante para ayudarlo a tomar decisiones comerciales informadas. Un verdadero indicador estocástico de MTF para los operadores que necesitan ver visualmente lo que el indicador les dice en varios períodos de tiempo, sin flechas que solo apunten hacia arriba o hacia abajo o se muestren los números. ¡No más
FREE
ADR Alert Dashboard
LEE SAMSON
3.83 (12)
Indicadores
El panel de alertas de ADR le muestra de un vistazo dónde se negocia actualmente el precio en relación con su rango diario promedio normal. Recibirá alertas instantáneas a través de una ventana emergente, correo electrónico o push cuando el precio exceda su rango promedio y los niveles por encima de su elección para que pueda saltar rápidamente a retrocesos y reversiones. El guión está diseñado para colocarse en un gráfico en blanco y sentarse en el fondo y alertarlo cuando se alcanzan los nive
The Strat Dashboard MT5
LEE SAMSON
Indicadores
The Strat Dashboard – Escáner Multisímbolo de Patrones para la Estrategia Strat de Rob Smith Transforma tu Trading con Análisis Strat Multisímbolo en Tiempo Real The Strat Dashboard es un indicador potente y de nivel profesional diseñado específicamente para traders que usan la reconocida metodología “Strat” de Rob Smith. Monitorea símbolos ilimitados en varios marcos de tiempo simultáneamente, identifica configuraciones de alta probabilidad al instante y no te pierdas nunca otro patrón accion
Filtro:
sahilrao
49
sahilrao 2023.04.27 03:23 
 

Very useful indicator, the best part is Lee uses the Indicator in his daily live sessions which helps tremendously. Thanks

BernardWG
334
BernardWG 2023.04.26 18:14 
 

Good job on software development, Lee. You really put a lot into it. The indicator is excellent and of good use for intraday as well as position trading. Will follow up on more of your products. Your daily London and NY sessions are very open and transparent. Thanks. Bernard

Junaid Munawar
1062
Junaid Munawar 2023.04.26 12:01 
 

Good Indicator

elite luis
3483
elite luis 2023.04.25 16:44 
 

Just bought I like it 5 stars many key essential feature powerpack! please make MT5 also okie Author? *updaated* Author is super passionate open minded and took immediate action to improve the indicator, super impressive now Best Buy for 2023, deserved more than 5 stars, Big Thank you and Loving your product more than ever! :)

LEE SAMSON
71608
Respuesta del desarrollador LEE SAMSON 2023.04.25 17:10
MT5 version being worked on ;)
Muhammad Muhaizam Musa
88
Muhammad Muhaizam Musa 2023.04.20 20:22 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

LEE SAMSON
71608
Respuesta del desarrollador LEE SAMSON 2023.04.20 21:48
Happy to hear you are finding use for the products and training. Keep doing what you are doing! :)
Steve Agleron
319
Steve Agleron 2023.04.20 18:15 
 

Excellent indicator from the master trader/teacher MST. Thanks Lee, its really cleaned up my charts but kept all the stuff i need! This indicator is highly recommended.. if you don't have it.. get it now! 5 STARS!

LEE SAMSON
71608
Respuesta del desarrollador LEE SAMSON 2023.04.20 18:29
Thanks for the review. Glad you find what I do useful. :)
Respuesta al comentario