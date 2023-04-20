Support Resistance Propulsion Targets

Dibuja automáticamente los niveles de soporte y resistencia MÁS los gaps de las velas de propulsión en su gráfico, para que pueda ver hacia dónde es probable que el precio se dirija a continuación y/o potencialmente retroceda.





Este indicador está diseñado para ser utilizado como parte de la metodología de negociación de posiciones que se enseña en mi sitio web (The Market Structure Trader) y muestra información clave para la orientación y entradas potenciales.





Hay 2 características PRINCIPALES en el indicador y 4 adicionales:

CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 1 - Líneas automáticas de soporte y resistencia para plazos diarios, semanales y mensuales

El indicador dibuja automáticamente los niveles de soporte y resistencia más recientes de los últimos 2 días y de hasta 6 semanas y meses atrás. Puede personalizar completamente el aspecto de estos niveles para que se adapten a usted y visualizar cuántos se muestran. Estos niveles clave a menudo actúan como las principales zonas de soporte y resistencia donde el precio girará y retrocederá o revertirá. También son objetivos a los que el precio se dirigirá, por lo que puede ver rápidamente la distancia potencial disponible para una operación antes de que sea probable que gire.





CARACTERÍSTICA PRINCIPAL 2 - Objetivos de Gap de Velas de Propulsión

Las velas de gap de propulsión son movimientos fuertes y rápidos creados por bancos e instituciones mediante la ejecución de grandes posiciones en cualquier mercado. Estas grandes velas sirven para dos propósitos clave una vez que se han formado.





1. 1. Actúan como una señal direccional, ya que los grandes participantes del mercado han elegido una dirección en la que el precio a menudo continuará moviéndose durante un período de tiempo una vez que se han producido.





2. Y lo que es más importante, actúan como objetivos, ya que estas zonas a menudo dejarán a otros grandes participantes atrapados "fuera de juego" en sus posiciones y el precio retrocederá hasta estos niveles la gran mayoría de las veces (ver capturas de pantalla).





Los gaps de las velas de propulsión son útiles a la hora de entrar en operaciones, principalmente con fines de fijación de objetivos, para que pueda ver dónde estará el punto final más probable de un movimiento. Sabemos que estas áreas se vuelven a probar más del 90% de las veces en un corto período de tiempo. Independientemente de la razón por la que entre en una operación, puede ser muy beneficioso SABER HACIA DÓNDE SE DIRIGEN LOS PRECIOS con un alto grado de certeza. También puede utilizarlos para tomar decisiones importantes si opera basándose en la relación riesgo:beneficio. Si usted está apuntando a una cierta relación riesgo: recompensa con su comercio, pero no se puede ver un objetivo potencial de propulsión gap vela dentro de su rango, o si ve uno que está demasiado cerca, esto puede ayudarle a decidir si un comercio es viable para tomar o no.





***CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Muestre el instrumento y el marco temporal en su gráfico

Muestre el símbolo y el marco temporal en el gráfico del instrumento con el que está operando, esto es útil para futuros análisis de sus operaciones si realiza capturas de pantalla, de modo que pueda identificar fácilmente con qué se estaba operando y el marco temporal para el análisis.





Mostrar el historial de operaciones en el gráfico

Muestra automáticamente sus operaciones pasadas en su gráfico, para que pueda analizar el rendimiento pasado y ver lo bien que sus entradas y salidas fueron para ayudarle a mejorar.





Mostrar su punto de equilibrio o nivel de precio medio + pips de beneficio

Esta función es útil para los operadores que entran y salen de posiciones con múltiples operaciones. La línea del punto de equilibrio muestra su precio medio para posiciones largas y cortas por separado. Si está promediando el coste del dólar mientras opera, cubriendo o utilizando un método de entrada de estilo martingala, puede ver instantáneamente dónde volverá a alcanzar el punto de equilibrio en sus operaciones. La cantidad de pips que sus operaciones están en ganancia o reducción también se muestra en el gráfico, por lo que puede ver sus posiciones en pips también.





Cuenta atrás de velas

Muestra la cantidad de tiempo que queda antes de que la vela actual se cierre en el marco de tiempo que está viendo en su gráfico. Muy útil para scalpers o aquellos que sólo entran en las operaciones cuando una vela se ha cerrado, por lo que puede ver fácilmente cuando la próxima señal puede ocurrir.