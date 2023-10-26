Gold Channel XAUUSD

Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado.

Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado.


El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan el canal o se mueven fuera de él, se trata de una oportunidad de negociación.

Canal de grupo Esta herramienta simplifica el análisis del mercado financiero (XAUUSD) al ser fácil de entender y utilizar.


Recomendación:

Par de divisas: XAUUSD


M1/M5 (Scalping/más oportunidades/más ruido)

M5 ( Scalping/operaciones del día)

M15/M30/H1 (mejores ventanas M15/M30/H1 más precisión )

H4/D1 ( negociaciones largas/swing trade)


Autor


Paulo Rocha todos los derechos reservados


Ontiretse Segoe
47
Ontiretse Segoe 2024.10.31 11:17 
 

Hi, I bought this indicator last week and I was hoping to get a signal but since I bought this indicator I haven’t received any signal for buy or sell

sam3185
136
sam3185 2024.10.29 03:55 
 

perfect indicator to entry on reversal strategy. it works for me as a scalper

Molefi Mokhethi
503
Molefi Mokhethi 2024.04.30 07:50 
 

Excellent indicator,not only with Gold but other instruments, this is exactly what I have been looking for. you will also get excellent support from Paolo.

