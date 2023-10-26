Gold Channel XAUUSD

Gold Channel es un indicador basado en la volatilidad, desarrollado con un algoritmo de sincronización específico para el par XAUUSD, que consiste en encontrar posibles correcciones en el mercado.





Este indicador muestra dos líneas exteriores, una línea interior (línea de retroceso) y un signo de flecha, donde la teoría del canal es ayudar a identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado.



El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan el canal o se mueven fuera de él, se trata de una oportunidad de negociación.

Canal de grupo Esta herramienta simplifica el análisis del mercado financiero (XAUUSD) al ser fácil de entender y utilizar.





Recomendación:





Par de divisas: XAUUSD





M1/M5 (Scalping/más oportunidades/más ruido) M5 ( Scalping/operaciones del día) M15/M30/H1 (mejores ventanas M15/M30/H1 más precisión ) H4/D1 ( negociaciones largas/swing trade)

