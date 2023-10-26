Gold Channel XAUUSD
- Indicadores
- Paulo Rocha
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
El precio del mercado caerá generalmente entre los límites del canal. Si los precios tocan el canal o se mueven fuera de él, se trata de una oportunidad de negociación.
Canal de grupo Esta herramienta simplifica el análisis del mercado financiero (XAUUSD) al ser fácil de entender y utilizar.
M1/M5 (Scalping/más oportunidades/más ruido)
M5 ( Scalping/operaciones del día)
M15/M30/H1 (mejores ventanas M15/M30/H1 más precisión )
H4/D1 ( negociaciones largas/swing trade)
Canal de grupo - https://www.mql5.com/pt/messages/01fd274e1f29da01
Hi, I bought this indicator last week and I was hoping to get a signal but since I bought this indicator I haven’t received any signal for buy or sell