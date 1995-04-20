SMC Breakout Channels MT4

Ventajas de este indicador: Esta herramienta está diseñada para el trading de Smart Money Concepts (SMC), enfocándose en identificar consolidaciones (Rangos/Laterales) y rupturas (Breakouts), junto con un análisis profundo del volumen.

  1. Detección Automática de Rangos:

    • Sin dibujar manualmente: El indicador traza canales (Cajas) automáticamente cuando el mercado entra en fase lateral.

    • Zonas Clave: Identifica claramente zonas de Acumulación y Distribución.

  2. Desglose de Volumen (Volume Breakdown):

    • Análisis interno: A diferencia del volumen estándar, este analiza el interior de la caja de precios.

    • Compra vs Venta: Muestra si hay más volumen de compra o de venta dentro del rango.

    • Delta de Volumen: Calcula la diferencia neta para confirmar la fuerza antes de una ruptura.

  3. Punto de Control (POC):

    • Traza la línea POC (línea discontinua naranja).

    • Beneficio: Indica el precio con mayor volumen negociado, actuando como soporte/resistencia fuerte o un imán para el precio.

  4. Señales de Ruptura Claras:

    • Alerta inmediatamente cuando el precio rompe el rango (flechas).

    • Menos señales falsas: La lógica de "Esperar Ruptura" evita dibujar nuevas cajas prematuramente.

  5. Medidor de Fuerza (Strength Gauge):

    • Una barra visual lateral que estima el impulso actual del precio.

    • Permite ver rápidamente si el mercado es Alcista (Bullish) o Bajista (Bearish).

  6. Alta Personalización:

    • Fuente de Volumen: Puede usar Volumen Tick o "Distancia del Precio" si no hay volumen real.

    • Gráfico Limpio: Evita la superposición de cajas para mantener el análisis claro.


Productos recomendados
Harmonic Butterfly
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra М. Mariposa de Gartley. El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por la ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. Los parámetros del patrón y de la onda se muestran en las capturas de pantalla. Los parámetros por defecto se utilizan sólo para fines de demostración con el fin de aumentar la cantidad de p
Level Moving Averages Message
Dmitriy Moshnin
Indicadores
El indicador Level Moving Averages Message (vea la descripción y el vídeo ) no dibuja la línea de la Media Móvil en la ventana del gráfico, sino que marca el nivel de la Media Móvil en todos los marcos temporales de acuerdo con los parámetros especificados. La frecuencia de movimiento del nivel corresponde al valor del parámetro TimeFrame especificado. La ventaja de este indicador radica en que ofrece la posibilidad de monitorear la interacción entre el precio y la MA de un marco de tiempo super
HMA Trend
Pavel Zamoshnikov
4.59 (69)
Indicadores
Un indicador de tendencia basado en la media móvil de Hull (HMA) con dos periodos. La media móvil de Hull es una variante mejorada de la media móvil, que muestra con bastante precisión el momento del cambio de tendencia. Suele utilizarse como filtro de señales. La combinación de dos tipos de medias móviles de Hull permite aprovechar mejor estas ventajas: La HMA con un periodo lento identifica la tendencia, mientras que la HMA con un periodo rápido determina los movimientos a corto plazo y las se
FREE
TwoMA Crosses
Nedyalka Zhelyazkova
5 (1)
Indicadores
El indicador TwoMA Crosses muestra flechas en función de si la media móvil a corto plazo cruza por encima o por debajo de la media móvil a largo plazo. Una media móvil no predice la dirección del precio. En su lugar, define la dirección actual. A pesar de ello, los inversores utilizan las medias móviles para filtrar el ruido. Los operadores y los inversores tienden a utilizar el indicador EMA, especialmente en un mercado altamente volátil, ya que es más sensible a los cambios de precios que el
FREE
TurboTrend
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (1)
Indicadores
Resumen del producto gratuito pero avanzado Turbo Trend es un indicador poderoso diseñado para ayudar a los traders a identificar y actuar sobre las tendencias del mercado. Utiliza una combinación de medias móviles avanzadas y análisis de volumen para proporcionar señales claras de la dirección de la tendencia. Turbo Trend simplifica la toma de decisiones al categorizar las condiciones del mercado en tres estados distintos: Tendencia alcista , Tendencia bajista y Tendencia neutral, usando línea
FREE
Stat Monitor 4
Sergei Linskii
Indicadores
Stat Monitor es un buen indicador de información. Ventajas del indicador: El indicador proporciona información útil: el spread actual, el coste de un lote del símbolo, el apalancamiento comercial y el tamaño de lote recomendado para operar. Puede utilizar el indicador en la plataforma MetaTrader 4 de cualquier broker. El indicador proporciona información útil. Versión del indicador Stat Monitor para MetaTrader 5 ¡Les deseo a todos buena suerte en el comercio y ganancias estables!
FREE
Power Trend Free
Yurij Kozhevnikov
5 (2)
Indicadores
Power Trend Free - el indicador muestra la fuerza de la tendencia en el periodo seleccionado. Parámetros de entrada El indicador tiene tres parámetros de entrada: Período - un número positivo mayor que uno, muestra el número de velas utilizadas para los cálculos. Si introduce uno o cero, no habrá error, pero el indicador no se dibujará. Precio Aplicado - el conjunto estándar "Aplicar a:" que significa datos utilizados para el cálculo del indicador: Close - Precios de cierre; Open - Precios de a
FREE
Trendlines Oscillator MT4
Cao Minh Quang
Indicadores
El oscilador de líneas de tendencia ayuda a los operadores a identificar tendencias e impulso basándose en las distancias normalizadas entre el precio actual y las líneas de tendencia alcista y bajista detectadas más recientemente. El indicador presenta impulso alcista y bajista, una línea de señal con cruces y múltiples opciones de suavizado. USO El Oscilador de Líneas de Tend encia funciona sistemáticamente: Identificando pivotes máximos y mínimos. Conectando pivotes para formar líneas de te
Moving Average Cross Over with filters
Benjamin Obafemi
Indicadores
Indicador fácil de usar. Este indicador le ayudará a coger la tendencia lo más rápido posible. Indicador desarrollado en base a medias móviles. El usuario puede seleccionar qué tipo de medias móviles desea utilizar. El indicador dibuja una flecha cuando la media móvil se cruza. La flecha de cruce de medias móviles puede filtrarse con RSI, OsMA y Sar parabólico. Hay opciones para seleccionar criterios específicos para los filtros. Tales como periodo de Rsi y niveles de Rsi. También se pueden sele
Dual Onset
Dariel Iserne Carrera
4.5 (2)
Indicadores
Es un algoritmo para detectar los cambios de tendencia a tiempo. Debe probar varios valores para el parámetro Multiplier (1 <valor <10 recomendado). A primera vista se pueden ver entradas efectivas. Esta es, de hecho, una de las filas que Geleg Faktor tenía inicialmente. Pero se eliminó porque ya no era necesario. Las otras filas eran suficientes para la efectividad de G.Faktor, pero todavía quería compartir esta. Siempre pruébelo antes de usarlo en su cuenta real para que entienda completamente
FREE
Trend MA Candles
Claus Dietrich
4.14 (7)
Indicadores
TENDENCIA DE COLOR MA / MACD VELAS dibujar Velas MA por encima/por debajo de la Media Móvil en un solo color dibujar la MA como una línea principal como una supertendencia dibujar la MA como un Canal => Máximo y Mínimo de la MA dibujar velas MACD por encima y por debajo de 0 y la línea de señal Su ventaja : una vista simple sobre la dirección de la tendencia una vista simple sobre la dirección de tendencia superior un gráfico más tranquilo para el ojo se pueden definir reglas claras Ajustes : B
FREE
TPX Heiken Ashi
TPX
Indicadores
Indicador que debe colocarse en la misma carpeta que Dash para activar el filtro de alertas con Heiken Aish. Después de descargar el indicador, cópielo en la misma carpeta para que Dash pueda leer el indicador. No es necesario insertarlo en el gráfico, esto es sólo para que Dash busque señales e informe la dirección de compra y venta del Indicador. Comprueba si la ruta del indicador es correcta dentro de Dash.
FREE
Cart Indicator
Akira Egashira
Indicadores
Este es un indicador de árbol de regresión para MT4/MT5. Este indicador clasifica los nodos en el periodo de tiempo para que la desviación sea menor, y muestra la línea de regresión y el canal para cada nodo. ¡Es gratis! Adjunto CartDemo.ex4 y CartDemo.ex5 es una versión Demo y tiene las siguientes limitaciones: No puede usar el método HighSpeed (el método por defecto es RandomForest) El número máximo de barras es 260 (incremento desde 200) No tiene fecha de expiración y puede ser iniciado muc
FREE
Multi Moving Average
Stefanus Wardoyo
Indicadores
Este es un indicador simple para mostrar la línea de Multi Moving Average en el gráfico, con un solo indicador. Sólo tiene que colocar el indicador en su gráfico, seleccione cuántos MAs que desea mostrar y ya está listo para ir. Los parámetros se pueden cambiar sobre la marcha por el panel de control proporcionado por el indicador. Este indicador está todavía en desarrollo, si usted tiene cualquier otra solicitud de características, por favor hágamelo saber en el comentario.
FREE
Ppr PA
Yury Emeliyanov
4.5 (2)
Indicadores
"Ppr PA" is a unique technical indicator created to identify "PPR" patterns on the currency charts of the MT4 trading platform. These patterns can indicate possible reversals or continuation of the trend, providing traders with valuable signals to enter the market. Features: Automatic PPR Detection:   The indicator automatically identifies and marks PPR patterns with arrows on the chart. Visual Signals:   Green and red arrows indicate the optimal points for buying and selling, respectively. Ar
FREE
Accelerator Decelerator Alerts Serie MT4
Boris Armenteros
Indicadores
Señales y Alertas del indicador Acelerador/Decelerador basadas en estos posts de MQL5: Accelerator Oscillator y Señales del indicador Accelerator Oscillator . Nota : esta herramienta está basada en el código del indicador Accelerator desarrollado por MetaQuotes Software Corp. Características Las señales se activan al cierre de la última barra/apertura de una nueva barra; Se puede activar cualquier tipo de alerta: Cuadro de diálogo, mensaje de correo electrónico, notificaciones SMS para teléfono
FREE
Wise Men Indicator demo
Bohdan Kasyanenko
3 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales según la estrategia de Bill Williams en el gráfico. La versión demo del indicador tiene las mismas características que la de pago, excepto que sólo puede funcionar en una cuenta demo . La señal "Primer Sabio" se forma cuando hay una barra divergente con angulación. Barra divergente alcista - con mínimo inferior y precio de cierre en la mitad superior. Barra divergente bajista - con el máximo más alto y el precio de cierre en la mitad inferior. La angulación se forma
FREE
Tmcd
Shaheen Hassanali
Indicadores
El Tmcd es un oscilador muy suave y un buen indicador de tendencia. Tiene un filtro de ruido incorporado que muestra los mercados laterales y también puede mostrar el comienzo de una tendencia. Funciona con cualquier símbolo, desde Forex hasta materias primas, así como criptomonedas. No requiere un cambio de configuración. Los ajustes por defecto están bien. El uso de la misma puede ser variada y recomiendo que se utiliza en conjunción con otros indicadores. El indicador es de uso gratuito y su
FREE
TrendBite MT4
Burak Baltaci
3 (2)
Indicadores
TrendBite v1.5 - Indicador profesional de seguimiento de tendencias Desarrollador: 8aLt4 Versión: 1.5 Plataforma: MetaTrader 4  Descripción general TrendBite v1.5 es un indicador de análisis técnico avanzado diseñado para detectar cambios de tendencia en el mercado y proporcionar a los inversores señales claras de compra y venta. Basado en el algoritmo de las bandas de Bollinger, esta herramienta detecta con precisión los cambios de tendencia y es ideal tanto para principiantes como para trade
FREE
MASi Adaptive MA
Aleksey Terentev
5 (1)
Indicadores
Adaptive MA es una sencilla modificación de las medias móviles (MA) que permite mostrar en el gráfico una línea de valor medio basada en múltiples MA. Los parámetros permiten establecer cualquier número de periodos de MA. El número de parámetros es igual al número de medias móviles aplicadas en el cálculo. Al principio, puede parecer que no se ha inventado nada nuevo y que este enfoque no tiene sentido. Sin embargo, esta impresión es engañosa. Como sabemos, las tendencias tienen distinta duració
FREE
VR Donchian
Vladimir Pastushak
4.87 (15)
Indicadores
El indicador VR Donchian es una versión mejorada del canal Donchian. Las mejoras afectaron a casi todas las funciones del canal, pero se conservaron el algoritmo operativo principal y la construcción del canal. Se ha agregado un cambio en el color de los niveles al indicador de bola dependiendo de la tendencia actual; esto muestra claramente al operador un cambio en la tendencia o un nivel plano. Se ha añadido la posibilidad de informar al operador sobre la ruptura de uno de los dos niveles de c
FREE
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Plot Spread
Vladimir Tkach
Indicadores
El indicador lee el diferencial actual y lo muestra en el gráfico. El valor máximo, el valor mínimo, el valor en el momento de la apertura de la barra y el valor máximo dividido por 10 se muestran por separado. El indicador no recuerda estos valores, por lo que los datos se perderán si se produce un cambio en el marco temporal. El indicador es útil para analizar la volatilidad del mercado, comparar el spread entre brokers y diferentes tipos de cuentas. Por defecto: Línea roja - spread máximo;
FREE
Harmonic Shark
Sergey Deev
Indicadores
El indicador detecta y muestra el patrón armónico Shark (véase la captura de pantalla). El patrón es trazado por los valores extremos del indicador ZigZag (incluido en los recursos, no es necesario instalar). Después de detectar el patrón, el indicador notifica de que por una ventana emergente, una notificación móvil y un correo electrónico. El indicador destaca el proceso de formación del patrón y no sólo el patrón completo. En el primer caso, se muestra en los triángulos de contorno. Una vez c
Strong Trends With Magic Entries Free
FXsolutions
5 (6)
Indicadores
Con este sistema puede detectar operaciones de alta probabilidad en dirección a tendencias fuertes. ¡Puede beneficiarse de los movimientos stop hunt iniciados por el dinero inteligente! Información importante Cómo puede maximizar el potencial del escáner, por favor lea aquí: www.mql5.com/en/blogs/post/718109 Lea también el blog sobre el uso del indicador: Trading profesional con fuerte impulso Esta versión GRATUITA del indicador funciona sólo en EURUSD y GBPUSD. La versión completa del indicado
FREE
TrailingStop MA 4
Andrej Nikitin
4 (1)
Indicadores
El indicador representa dos medias móviles sencillas según los precios High y Low. La línea MA_High se representa cuando la media móvil está dirigida hacia abajo. Puede ser usada para establecer una orden stop para una posición de venta. La línea MA_Low se representa cuando la media móvil está dirigida hacia arriba. Puede ser usada para establecer una orden stop para una posición de compra. El indicador se usa en el experto TrailingStop . Parámetros Period - periodo de cálculo de la media móvil
FREE
Aroon Classic
Etsushi Ishizuka
Indicadores
Descripción general del indicador Aroon Classic El indicador Aroon Classic es una herramienta técnica que identifica cuantitativamente la aparición y la persistencia de tendencias en un gráfico. Utiliza dos líneas, “Aroon Up” y “Aroon Down”, para mostrar la fuerza de la tendencia y los puntos de inflexión en un rango de 0 a 100. Un valor alto de Aroon Up indica una tendencia alcista fuerte, mientras que un valor alto de Aroon Down indica una tendencia bajista fuerte. Características clave Distin
FREE
FlatBreakout
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT4 - Sólo GBPUSD FlatBreakout es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para los traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout y probar las señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders que prefiere
FREE
WFx Hull Moving Average
Tu Thu Van Nguyen
Indicadores
La Media Móvil de Hull (HMA), desarrollada por Alan Hull en 2005, es una de las medias más rápidas, con menor retardo y fácil de usar para identificar tendencias tanto a corto como a largo plazo. Este indicador se basa en la fórmula exacta de la media móvil de Hull con 3 fases de cálculo: Cálculo de la Media Móvil Ponderada (WMA_01) con periodo n/2 & (WMA_02) con periodo n Calcular RAW-HMA: RAW-HMA = 2 * WMA_01(n/2) - WMA_02(n) Media móvil ponderada con periodo sqrt(n) de RAW HMA HMA = WMA (RAW
FREE
Toby Strategy Indicator
Ahmd Sbhy Mhmd Ahmd ʿYshh
Indicadores
El indicador se basa en la estrategia Toby >> La vela madre que es más grande en rango que las seis velas anteriores. Una línea vertical muestra la última vela Toby con los objetivos mostrados arriba y abajo. La estrategia se basa en el precio de cierre fuera del rango de la vela Toby para alcanzar los 3 objetivos. El más probable de ser alcanzado es el objetivo 1, así que asegúrese de reservar sus ganancias y la gestión de su parada de perder.
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Market Structure Patterns MT4
Samuel Manoel De Souza
5 (17)
Indicadores
Disponible para   MT4   y   MT5 . Únete al canal Market Structure Patterns para descargar materiales de estudio y/o información adicional. Publicaciones relacionadas: Market Structure Patterns - Introducción Consíguelo ahora con 50 % de descuento | Precio anterior $90 | Oferta válida hasta el 31 de diciembre | Una gran actualización llegará pronto y el precio original será ajustado. Market Structure Patterns   es un indicador basado en   Smart Money Concepts   que muestra   elementos SMC/ICT
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
M1 Arrow
Oleg Rodin
5 (19)
Indicadores
Una estrategia intradía basada en dos principios fundamentales del mercado. El algoritmo se basa en el análisis de volúmenes y ondas de precios utilizando filtros adicionales. El algoritmo inteligente del indicador da una señal solo cuando dos factores de mercado se combinan en uno. El indicador calcula ondas de cierto rango en el gráfico M1 utilizando los datos del marco de tiempo más alto. Y para confirmar la onda, el indicador utiliza el análisis por volumen. Este indicador es un sistema come
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Scalper Vault
Oleg Rodin
5 (34)
Indicadores
Scalper Vault es un sistema profesional de reventa que le brinda todo lo que necesita para una reventa exitosa. Este indicador es un sistema comercial completo que puede ser utilizado por operadores de divisas y opciones binarias. El marco de tiempo recomendado es M5. El sistema le proporciona señales de flecha precisas en la dirección de la tendencia. También le proporciona señales superiores e inferiores y niveles de mercado de Gann. Los indicadores proporcionan todo tipo de alertas, incluidas
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
Market Structure Break Out
Ashkan Hazegh Nikrou
5 (8)
Indicadores
Market Structure Break Out (MSB) es una herramienta avanzada diseñada para MT4 y MT5 que ayuda a los traders a analizar el movimiento del mercado en forma de estructura. Detecta y muestra señales de trading clave mediante flechas y alertas , tanto en la dirección de la tendencia como en reversas . Una de sus funciones más importantes es el dibujo de zonas de oferta y demanda continuas , lo que permite identificar niveles clave de precios. Además, su capacidad de backtesting en vivo permite a lo
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Otros productos de este autor
Elliott Wave MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Teoría de Ondas de Elliott Automatizada 1. Conteo automático de ondas y reducción del sesgo (Objetividad) Normalmente, el conteo de Ondas de Elliott implica mucha "imaginación" u opinión personal. Este indicador ayuda al: Encontrar Ondas de Impulso (1-2-3-4-5): Utiliza reglas estrictas (ej. la onda 3 no puede ser la más corta, la onda 4 no debe solaparse con la 1) para mostrar la estructura de precios teóricamente correcta. Encontrar Ondas Correctivas (A-B-C): Ayuda a detectar retrocesos para en
Smart Volume Profile MT4
Sathit Sukhirun
5 (1)
Indicadores
Spanish Escaneo de "Smart Money" (Marcadores de Volumen): Flechas indican velas con volumen anormal (superior al promedio) con colores verde/rojo claros. Ayuda a identificar la entrada de "dinero inteligente" y filtrar señales falsas. Alertas de Puntos Críticos (Alerts): No es necesario vigilar la pantalla. El sistema le avisa inmediatamente cuando el precio cruza la línea POC (Punto de Control), que suele ser un punto decisivo para la continuación o reversión. Estructura de Mercado Actual (Deve
Elliott Wave MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Teoría de Ondas de Elliott Automatizada 1. Conteo automático de ondas y reducción del sesgo (Objetividad) Normalmente, el conteo de Ondas de Elliott implica mucha "imaginación" u opinión personal. Este indicador ayuda al: Encontrar Ondas de Impulso (1-2-3-4-5): Utiliza reglas estrictas (ej. la onda 3 no puede ser la más corta, la onda 4 no debe solaparse con la 1) para mostrar la estructura de precios teóricamente correcta. Encontrar Ondas Correctivas (A-B-C): Ayuda a detectar retrocesos para en
Squeeze Momentum Alert MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Squeeze Momentum Alert 1. Identifica los Puntos de "Explosión" del Precio (The "Squeeze") La mayor ventaja de este indicador es su capacidad para detectar los momentos en que el mercado "descansa" o "acumula energía" (Consolidación) antes de un movimiento masivo. Por qué es bueno: El mercado alterna entre calma y volatilidad. Esta herramienta te dice: "El gráfico se está comprimiendo, prepárate para el próximo impulso" , asegurando que no te pierdas el inicio de una gran tendencia. 2. Distingue
Squeeze Momentum Alert MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Squeeze Momentum Alert 1. Identifica los Puntos de "Explosión" del Precio (The "Squeeze") La mayor ventaja de este indicador es su capacidad para detectar los momentos en que el mercado "descansa" o "acumula energía" (Consolidación) antes de un movimiento masivo. Por qué es bueno: El mercado alterna entre calma y volatilidad. Esta herramienta te dice: "El gráfico se está comprimiendo, prepárate para el próximo impulso" , asegurando que no te pierdas el inicio de una gran tendencia. 2. Distingue
ICT Supertrend MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Spanish (Español) ICT_SuperTrend es una herramienta "Todo en Uno" diseñada para ayudar a los traders a ver la imagen completa del mercado sin necesidad de abrir múltiples ventanas superpuestas. Estas son las principales ventajas de este indicador: Sistema de Trading Híbrido Combina el Seguimiento de Tendencias (Trend Following) con los Conceptos de Smart Money / ICT (Estructura de Precio) . SuperTrend: Indica la dirección principal (Compra o Venta). Conceptos ICT: Identifica puntos estructurales
Currency Strength Meter Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador: Currency Strength Meter Pro Visualización de la Amplitud del Mercado Ventajas: En lugar de ver gráficos desordenados, este indicador muestra los datos en un formato de "Panel de Control" limpio. Los traders pueden saber al instante qué pares son los más fuertes o débiles. Beneficios: Ahorra tiempo al no tener que revisar gráficos uno por uno y ayuda a decidir qué operar más rápido. Clasificación y Ordenación Automática Ventajas: Cuenta con un modo de "Clasificación Horizontal" que ord
Auto TPSL MT5
Sathit Sukhirun
Utilidades
Compre 1 y llévese 1 gratis Beneficios clave del uso de Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" es un Asesor Experto (EA) diseñado para gestionar automáticamente Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) para sus órdenes en MetaTrader. Esto ofrece ventajas significativas para los traders: Ahorra tiempo y reduce la carga de trabajo: Usted no necesita establecer manualmente TP / SL para cada orden. El EA lo gestionará automáticamente en cuanto se abra una orden. Consistencia en la Gestión del Ri
FREE
Market Structure ICT MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Market Structure ICT 1. Estructura de Mercado Automatizada La mayor ventaja es reducir los errores de la interpretación subjetiva. Identificación precisa de tendencias: Identifica automáticamente BOS (Ruptura de Estructura) para la continuación de la tendencia y CHoCH (Cambio de Carácter) para reversiones. Clasificación de Swings: El usuario puede elegir el tipo de estructura (corto, medio o largo plazo), ideal tanto para Scalpers como para Swing Traders. 2. Panel de Control Profesiona
Volume Profile Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Volume Profile Pro Este indicador es la herramienta Volume Profile Pro , que ayuda a analizar "en qué precio ocurre la mayor actividad comercial". Cuenta con las siguientes características especiales: Modos de Visualización (Display Modes) Volume Profile (Normal): Muestra el volumen total de operaciones (Total Volume) en cada nivel de precios para identificar zonas clave de soporte y resistencia. Delta / Money Flow: Muestra la "diferencia" entre la presión de compra y venta (Buy vs Sel
Auto TPSL MT4
Sathit Sukhirun
Utilidades
Compre 1 y llévese 1 gratis Beneficios clave del uso de Auto TPSL (Take Profit / Stop Loss) "Auto TPSL" es un Asesor Experto (EA) diseñado para gestionar automáticamente Take Profit (TP) y Stop Loss (SL) para sus órdenes en MetaTrader. Esto ofrece ventajas significativas para los traders: Ahorra tiempo y reduce la carga de trabajo: Usted no necesita establecer manualmente TP / SL para cada orden. El EA lo gestionará automáticamente en cuanto se abra una orden. Consistencia en la Gestión del Ri
FREE
VWAP Volume Weighted Average Price MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Compre 1 y llévese 1 gratis Principales características y ventajas de VWAP 1. Muestra el "Precio verdadero" o "Precio de consenso". Esta es su característica más importante. Mientras que una Media Móvil Simple (MA) da el mismo peso a cada precio, el VWAP nos dice cuál es realmente el precio medio, basándose en dónde la mayoría del dinero (volumen) acordó operar. Ejemplo: Si el precio de 100 tuvo 1.000.000 de acciones negociadas, pero el precio de 101 sólo tuvo 100 acciones negociadas... El V
Polynomial Regression Channel MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Compre 1 y llévese 1 gratis cómo se utiliza cada uno de estos campos de entrada y qué ocurre en su gráfico cuando ajusta sus valores: Texto personalizado para comentarios : Cómo utilizarlo : Escriba el texto que desee en el campo "Valor". Resultado : El texto que escriba aparecerá en la esquina superior izquierda de la ventana del gráfico (conocido como Comentario del Gráfico). Puede utilizarlo para el nombre del indicador, la versión o sus propias notas breves. Periodo de retrospectiva para e
Market Structure ICT MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Market Structure ICT 1. Estructura de Mercado Automatizada La mayor ventaja es reducir los errores de la interpretación subjetiva. Identificación precisa de tendencias: Identifica automáticamente BOS (Ruptura de Estructura) para la continuación de la tendencia y CHoCH (Cambio de Carácter) para reversiones. Clasificación de Swings: El usuario puede elegir el tipo de estructura (corto, medio o largo plazo), ideal tanto para Scalpers como para Swing Traders. 2. Panel de Control Profesiona
Auto Trendline indicator MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Este sistema es muy útil para el trading porque resuelve varios problemas clásicos: 1. Objetividad y precisión Ventaja: Elimina el sesgo personal del trader. Cada trader puede dibujar una línea de tendencia de forma ligeramente diferente, pero este indicador utiliza una lógica matemática precisa (Fractales) para encontrar los puntos de pivote. Las líneas resultantes son objetivas y consistentes en todo momento. 2. ️ Actualizaciones dinámicas Ventaja: Su gráfico está siempre actualizado. En
ICT Supertrend MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Spanish (Español) ICT_SuperTrend es una herramienta "Todo en Uno" diseñada para ayudar a los traders a ver la imagen completa del mercado sin necesidad de abrir múltiples ventanas superpuestas. Estas son las principales ventajas de este indicador: Sistema de Trading Híbrido Combina el Seguimiento de Tendencias (Trend Following) con los Conceptos de Smart Money / ICT (Estructura de Precio) . SuperTrend: Indica la dirección principal (Compra o Venta). Conceptos ICT: Identifica puntos estructurales
Currency Strength Meter Pro MT4
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador: Currency Strength Meter Pro Visualización de la Amplitud del Mercado Ventajas: En lugar de ver gráficos desordenados, este indicador muestra los datos en un formato de "Panel de Control" limpio. Los traders pueden saber al instante qué pares son los más fuertes o débiles. Beneficios: Ahorra tiempo al no tener que revisar gráficos uno por uno y ayuda a decidir qué operar más rápido. Clasificación y Ordenación Automática Ventajas: Cuenta con un modo de "Clasificación Horizontal" que ord
Polynomial Regression Channel MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Compre 1 y llévese 1 gratis cómo se utiliza cada uno de estos campos de entrada y qué ocurre en su gráfico cuando ajusta sus valores: Texto personalizado para comentario : Cómo utilizarlo : Escriba el texto que desee en el campo "Valor". Resultado : El texto que escriba aparecerá en la esquina superior izquierda de la ventana del gráfico (conocido como Comentario del Gráfico). Puede utilizarlo para el nombre del indicador, la versión o sus propias notas breves. Periodo de retrospectiva para el
Auto Trendline indicator MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Este sistema es muy útil para el trading porque resuelve varios problemas clásicos: 1. Objetividad y precisión Ventaja: Elimina el sesgo personal del trader. Cada trader puede dibujar una línea de tendencia de forma ligeramente diferente, pero este indicador utiliza una lógica matemática precisa (Fractales) para encontrar los puntos de pivote. Las líneas resultantes son objetivas y consistentes en todo momento. 2. ️ Actualizaciones dinámicas Ventaja: Su gráfico está siempre actualizado. En c
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Compre 1 y llévese 1 gratis Principales características y ventajas de VWAP 1. Muestra el "Precio verdadero" o "Precio de consenso". Esta es su característica más importante. Mientras que una Media Móvil Simple (MA) da el mismo peso a cada precio, el VWAP nos dice cuál es realmente el precio medio, basándose en dónde la mayoría del dinero (volumen) acordó operar. Ejemplo: Si el precio de 100 tuvo 1.000.000 de acciones negociadas, pero el precio de 101 sólo tuvo 100 acciones negociadas... El V
Volume Profile Pro MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Indicador Volume Profile Pro Este indicador es la herramienta Volume Profile Pro , que ayuda a analizar "en qué precio ocurre la mayor actividad comercial". Cuenta con las siguientes características especiales: Modos de Visualización (Display Modes) Volume Profile (Normal): Muestra el volumen total de operaciones (Total Volume) en cada nivel de precios para identificar zonas clave de soporte y resistencia. Delta / Money Flow: Muestra la "diferencia" entre la presión de compra y venta (Buy vs Sel
Smart Volume Profile MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Spanish Escaneo de "Smart Money" (Marcadores de Volumen): Flechas indican velas con volumen anormal (superior al promedio) con colores verde/rojo claros. Ayuda a identificar la entrada de "dinero inteligente" y filtrar señales falsas. Alertas de Puntos Críticos (Alerts): No es necesario vigilar la pantalla. El sistema le avisa inmediatamente cuando el precio cruza la línea POC (Punto de Control), que suele ser un punto decisivo para la continuación o reversión. Estructura de Mercado Actual (Deve
SMC Breakout Channels MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Ventajas de este indicador: Esta herramienta está diseñada para el trading de Smart Money Concepts (SMC) , enfocándose en identificar consolidaciones (Rangos/Laterales) y rupturas (Breakouts), junto con un análisis profundo del volumen. Detección Automática de Rangos: Sin dibujar manualmente: El indicador traza canales (Cajas) automáticamente cuando el mercado entra en fase lateral. Zonas Clave: Identifica claramente zonas de Acumulación y Distribución. Desglose de Volumen (Volume Breakdown): An
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario