Breakout Boxes with Volume Pressure
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.2
- Activaciones: 5
Este indicador automatiza la identificación de zonas clave de consolidación (Oferta y Demanda) basadas en Pivotes de Mercado y Volatilidad (ATR). A diferencia de las herramientas estándar de soporte/resistencia, este indicador proporciona un Análisis de Presión de Volumen único dentro de cada caja, dándole una visión de la batalla entre Compradores y Vendedores antes de que se produzca una ruptura.
Características principales
-
Zonas de Oferta y Demanda Automatizadas: Detecta automáticamente máximos y mínimos de pivote significativos para dibujar cajas de ruptura dinámicas.
-
Volatilidad Ajustada:Las dimensiones de las cajas se calculan utilizando el Average True Range (ATR), asegurando que se adaptan a los cambios de volatilidad del mercado.
-
Perfil de volumen dentro de la caja:
-
Barra Verde: Representa el porcentaje de Volumen de Compra dentro de la consolidación.
-
Barra roja: Representa el porcentaje de volumen de venta.
-
Volumen Total: Muestra el volumen total acumulado durante la duración de la caja.
-
-
Señales de Breakout: Etiqueta claramente los puntos BreakUp y BreakDncuando el precio cruza decisivamente los límites de la caja.
-
Rendimiento MQL5 estricto: Optimizado para el probador MT5 y el trading en vivo sin un uso intensivo de recursos.
🧠 Cómo Funciona
-
Detección de Pivotes: El indicador busca Máximos y Mínimos locales durante un periodo definido por el usuario (Longitud del Pivote).
-
Creación de Zona: Una vez que se confirma un pivote, se proyecta una caja hacia adelante. La anchura del recuadro viene determinada por el ATR, creando un rango dinámico.
-
Seguimiento del Volumen: A medida que el precio se mueve lateralmente dentro de la caja, el indicador acumula Tick Volume. Compara el volumen en velas alcistas frente a velas bajistas para visualizar la "Presión Compradora" frente a la "Presión Vendedora".
-
El Breakout: Cuando una vela cierra fuera de los límites de la caja, la caja deja de seguir, y se genera una Etiqueta de Breakout.
🛠 Parámetros de Entrada
-
Longitud de Detecciónde Pivote : ( Predeterminado: 5) Cuántas barras mirar hacia atrás/adelante para confirmar un pivote. Los números más altos encuentran puntos de pivote más significativos (pero menos).
-
Ancho de la caja superior: ( Predeterminado: 5) El tamaño vertical de la caja de resistencia (escalado por ATR).
-
Anchura de la Caja Inferior: ( Por defecto: 5) El tamaño vertical de la caja de Soporte (escalado por ATR).
-
Colores:Colores totalmente personalizables para las cajas superior (Resistencia) e inferior (Soporte).
📈 Consejos de estrategia de trading
-
Continuación de la Tendencia: Busque señales de rupturacuando el volumen interno muestre un alto +Vol % ( Presión de Compra) dentro de la caja.
-
Reversiones: Si el precio entra en una Caja Inferior (Soporte) y usted ve un +Vol % creciente a pesar de que el precio se mantiene bajo, puede indicar acumulación antes de una reversión.
-
Filtro Fakeout: Evite tomar rupturas si la Presión de Volumen contradice la dirección de la ruptura (por ejemplo, una señal de BreakUp pero la caja muestra un 80% de Volumen de Venta).