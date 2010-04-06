Volume Profile Trading System
Volume Profile Trading System NO es sólo otro indicador de volumen. Es un completo ecosistema de negociación que combina la visualización profesional del perfil de volumen con una estrategia de negociación automatizada inteligente. Mientras que otros indicadores le muestran DÓNDE se concentra el volumen , Volume Profile Trading System le muestra DÓNDE , CUÁNDO y CÓMO negociarlo , mostrando la distribución real del volumen por precio en lugar de por tiempo. Ayuda a los operadores a identificar con precisión las zonas de valor razonable, la actividad institucional y las áreas de negociación de alta probabilidad.
Cada compra incluye nuestro "VP Breakouts EA" absolutamente GRATIS - ¡un valor de $97! Permitiendo el comercio totalmente automatizado utilizando las mismas estrategias de Perfil de Volumen, Después de la compra envíenos un mensaje o deje un comentario para recibir su copia especial gratuita.Nota: El Trendline Breakout EA también funciona con el indicador Volume Profile. Si ya ha comprado el EA TLB, recibirá un 50% de descuento en el indicador.
Guía del usuario : https://www.mql5.com/en/blogs/post/766301
POTENTES CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR
Tecnología de visualización de doble cara
- Lado izquierdo: Las barras crecen hacia la derecha con los números de volumen
- Lado derecho: Las barras crecen hacia la izquierda para un efecto espejo
- Diseñolimpio y profesional que no desordena el gráfico
Distribución inteligente del volumen
- Detección automática de VAH/ VAL /POC
- Porcentaje de área de valorajustable (70% por defecto)
- Cálculo de volumenen tiempo real a través de barras/sesiones/días
- Funciona en Forex, Índices, Crypto, Acciones, Metales, Futuros
Visuales personalizables
- Cambio de colores para POC, VAH, líneas VAL
- Ancho de barra ASCII y transparenciaajustables
- Personalización deltamaño de la fuente y del color del texto
- Mostrar/ocultar números de volumen y etiquetas
Modos de cálculo flexibles
- Cálculobasado en barras (últimas X barras)
- Basado en sesiones (periodos de tiempo personalizados)
- Cálculo diario (día de negociación actual)
- Uso del Perfil de Volumen en cualquier marco temporal
- Aplicar múltiples Perfiles de Volumen (VP1,VP2...) en el mismo gráfico
Herramientas profesionales
- Mostrar el volumen después de las barras o en una columna separada
- Estilos y anchos de líneapersonalizables
- Etiquetas denivel de precios con flechas direccionales
ESTRATEGIA DE NEGOCIACIÓN INCLUIDA
Estrategia de ruptura de perfil de volumen
- Comprar cuando el precio rompa la estructura por encima de VAH
- Vender cuando el precio rompa la estructura por debajo de VAL
- Diseñado para tendencias fuertes
Estrategia de reversión a la media
- Vender en VAH (zona de sobrecompra)
- Comprar en VAL (zona de sobreventa)
- Los objetivos vuelven a POC
Estrategia Smart Retest
- Opere sólo después de la ruptura y el retesteo
- Mayor precisión y reducción del drawdown
Estrategia Auto Adaptativa (Recomendada)
- Cambia automáticamente de estrategia en función de las condiciones del mercado
- Área de valor estrecha → Trading de rango
- Área de valor amplia → Operaciones de ruptura
Estrategia de entrada confirmada por volumen
- Opera sólo cuando el volumen confirma el movimiento
- Filtra las rupturas falsas y débiles
- Alinea las entradas con el flujo de volumen institucional
Estrategia profesional de gestión de riesgos
- Controla automáticamente el riesgo en cada operación
- Stop Loss y Take Profit ajustables
- Límites de operaciones y filtros de horas de negociación