Shock Pullback

5

Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "pips", ya sea que la ganancia provenga de una operación de compra o de venta.

Además, las operaciones pueden abrirse siguiendo otras herramientas analíticas avanzadas y profesionales dentro del indicador. Al observar las señales y colores que se muestran en el indicador, puedes capturar numerosas oportunidades de scalping con alta precisión. Solo asegúrate de comprender el indicador durante las pruebas o en el gráfico en vivo.

Adecuado para la mayoría de los mercados Forex: Ideal para operar con oro y mercados de índices populares —Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, DAX y otros— así como pares de divisas como EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY y muchos otros pares fuertes. También es compatible con criptomonedas principales como Bitcoin, Ethereum y stablecoins —ideal para estrategias diversificadas en activos digitales y mercados tradicionales.

Oferta especial por tiempo limitado.

El indicador Shock Pullback representa un verdadero avance en la detección de retrocesos y zonas de acumulación. Basado en un algoritmo completamente innovador, permite a los traders identificar oportunidades de trading, seguir movimientos de precios y detectar retrocesos, zonas de acumulación, gaps y rupturas con facilidad y absoluta claridad.

Nueva actualización Shock Pullback V 3.3

Shock Pullback es un sistema de análisis totalmente integrado.
1_ dos líneas de movimiento para detectar y mostrar los gaps de retroceso superior e inferior de manera precisa e innovadora —con la capacidad de controlar los colores de los gaps o de ocultarlos.
2_ una flecha cuando se confirma un gap de retroceso superior o inferior. El inicio de esta zona se marca con una Flecha Bidireccional en amarillo, con opción de cambiar el color o ocultar la flecha.
3_ mostrar líneas base de línea media (Estándar + Escalonada): "Azul - Retroceso Medio", "Verde Lima - Movimiento Alcista de Compra" y "Rojo - Movimiento Bajista de Venta". Las líneas pueden ocultarse mediante el menú de control de color.
4_ mostrar pips de ganancia para operaciones activas (mostrados en blanco), y mostrar pips anteriores ganadores en verde o pips perdedores en rojo. Todos los números de pips pueden ocultarse desde el panel de control.
5_ función de análisis auxiliar ZigZag para detectar ondas y posibles retrocesos.
6_ un rectángulo superior y uno inferior en el área de retroceso ZigZag, mostrando el precio de retroceso de los dos últimos puntos.
7_ función de análisis auxiliar para buscar y detectar patrones de bandera y gallardete, con colores de línea personalizables y opción de mostrar u ocultar los patrones.
8_ Personalización flexible: ajustes configurables incluyen el período del indicador, multiplicador de banda, grosor de línea y número de velas para confirmar rupturas.

  • Se recomienda usar el indicador Shock Pullback junto con el indicador SULEIMAN LEVEL para un análisis más completo y visualizar niveles, líneas de tendencia, soportes y más:

https://www.mql5.com/en/market/product/128183

¡Te deseamos lo mejor y un trading rentable!

Comentarios
11512016
801
11512016 2025.11.15 17:55 
 

Good in analyzing price action

micllAblen
82
micllAblen 2025.11.20 07:55 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Suleiman Alhawamdah
32946
Respuesta del desarrollador Suleiman Alhawamdah 2025.11.20 12:56
Thank you.. I truly appreciate your kindness and encouragement.
11512016
801
11512016 2025.11.15 17:55 
 

Good in analyzing price action

Suleiman Alhawamdah
32946
Respuesta del desarrollador Suleiman Alhawamdah 2025.11.15 18:28
thank you brother.. I wish you success and good trading
I’m truly delighted by your kind review
Respuesta al comentario