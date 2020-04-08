Order Blocks Trading

Qué hace

  • Encuentra bloques de órdenes (RNA + SMC) en marcos temporales grandes y pequeños.

  • Los marca con zonas alcistas/bajistas limpias.

  • Arroja flechas (azul = COMPRA, rojo = VENTA) justo dentro de cada bloque.

  • Muestra un panel de información a la derecha con los máximos y mínimos exactos de los bloques más recientes.

  • Le permite cambiar los colores del gráfico (fondo, vela alcista, vela bajista) instantáneamente.

Cómo usarlo

  1. Soltar el indicador en MQL5/Indicadores → reiniciar MT5.

  2. Añádelo a tu gráfico.

  3. En los ajustes:

    • Elige tus colores de fondo, vela alcista y vela bajista.

    • Activa/desactiva los bloques ANN/SMC.

    • Elige los timeframes que quieres escanear.

  4. Observa el gráfico:

    • Bloques = zonas a las que el precio podría reaccionar.

    • Flechas = señales limpias.

    • Panel = niveles altos/bajos OB exactos.

Ejemplo

Usted establece:

  • Fondo → Negro

  • Velas alcistas → Cal

  • Velas bajistas → Rojo

Dibuja un bloque SMC alcista en H1, suelta una flecha azul de COMPRA y el panel muestra algo como:
OB alcista: 1,10500 / 1,10250
Ahora ya conoces tu zona + niveles, fácil.

