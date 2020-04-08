Order Blocks Trading
- Indicadores
- Israr Hussain Shah
- Versión: 1.0
- Activaciones: 7
Qué hace
-
Encuentra bloques de órdenes (RNA + SMC) en marcos temporales grandes y pequeños.
-
Los marca con zonas alcistas/bajistas limpias.
-
Arroja flechas (azul = COMPRA, rojo = VENTA) justo dentro de cada bloque.
-
Muestra un panel de información a la derecha con los máximos y mínimos exactos de los bloques más recientes.
-
Le permite cambiar los colores del gráfico (fondo, vela alcista, vela bajista) instantáneamente.
Cómo usarlo
-
Soltar el indicador en MQL5/Indicadores → reiniciar MT5.
-
Añádelo a tu gráfico.
-
En los ajustes:
-
Elige tus colores de fondo, vela alcista y vela bajista.
-
Activa/desactiva los bloques ANN/SMC.
-
Elige los timeframes que quieres escanear.
-
-
Observa el gráfico:
-
Bloques = zonas a las que el precio podría reaccionar.
-
Flechas = señales limpias.
-
Panel = niveles altos/bajos OB exactos.
-
Ejemplo
Usted establece:
-
Fondo → Negro
-
Velas alcistas → Cal
-
Velas bajistas → Rojo
Dibuja un bloque SMC alcista en H1, suelta una flecha azul de COMPRA y el panel muestra algo como:
OB alcista: 1,10500 / 1,10250
Ahora ya conoces tu zona + niveles, fácil.