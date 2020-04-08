Market Volume Profile Modes
- Indicadores
- Zhen Yu Zheng
- Versión: 1.0
- Activaciones: 10
Market Volume Profile Modes es un potente indicador de distribución de volumen MT5 que integra múltiples variantes de Perfil de Volumen. Los usuarios pueden cambiar entre los diferentes modos de análisis a través de una simple selección de menú. Este indicador ayuda a los operadores a identificar los niveles de precios clave, las zonas de soporte y resistencia, y la distribución del volumen del mercado.
Este indicador soporta 8 modos diferentes de Perfil de Volumen, adecuados para varios estilos de negociación y requisitos de análisis:
|Modo Nombre
|Descripción
|Uso
|Rango Fijo (VPFR)
|Arrastre manualmente el rectángulo para seleccionar cualquier rango
|Haga clic en el botón "+ Añadir intervalo" para crear el rectángulo y arrástrelo para ajustarlo
|Rango visible (VRVP)
|Calcula automáticamente el rango visible actual del gráfico
|Se actualiza automáticamente con el desplazamiento y el zoom del gráfico
|Sesión (diaria)
|Muestra un perfil separado para cada día de negociación
|Se divide automáticamente por fecha y muestra la distribución diaria del volumen.
|Semanal
|Perfil independiente para cada semana
|Dividido por semanas, adecuado para el análisis semanal
|Mensual
|Perfil independiente para cada mes
|Dividido por meses, adecuado para análisis mensuales
|Cada hora
|Perfil independiente para cada hora
|Adecuado para operadores de scalping intradía
|Cada 4 horas
|Muestra un perfil cada 4 horas
|Adecuado para operadores a corto y medio plazo
|Personalizado(N Barras)
|Número personalizado de barras por periodo
|Se ajusta a través del Modo Personalizado: Número de barras
Configuración de parámetros
A continuación encontrará una descripción detallada de todos los parámetros configurables:
|Parámetro Nombre
|Descripción
|Valor por defecto
|Volumen Modo Perfil
|Seleccione el modo de cálculo del perfil
|Sesión (Diario)
|Modo Personalizado: Número de Barras
|Número de barras para el modo personalizado
|20
|Número máximo de perfiles a mostrar
|Número máximo de Perfiles a mostrar
|10
|Posición del perfil
|Posición de visualización del perfil (Izquierda/Derecha)
|Izquierda
|Número de filas
|Número de filas del perfil (precisión)
|24
|Anchura del perfil (%)
|Anchura del perfil como porcentaje del periodo
|40.0
|Espacio entre barras (%)
|Porcentaje de separación entre filas adyacentes
|5.0
|Color del volumen alcista
|Color del volumen alcista
|DodgerAzul
|Volumen bajista Color
|Color para volumen bajista
|HotPink
|Mostrar línea POC
|Mostrar o no la línea POC
|verdadero
|Color/Ancho/Estilo del POC
|Color, anchura y estilo de la línea POC
|Blanco / 2 / Sólido
|Mostrar línea VAH
|Mostrar o no la línea VAH
|verdadero
|VAH Color/Ancho/Estilo
|Color, anchura y estilo de la línea VAH
|Rojo / 1 / Punto
|Mostrar línea VAL
|Mostrar o no la línea baja del área de valor
|verdadero
|VAL Color/Ancho/Estilo
|Color, anchura y estilo de la línea VAL
|Cal / 1 / Punto
|Valor Área %
|Porcentaje del área de valor
|70.0
|Rango Rectángulo Color
|Color del rectángulo (modo Alcance fijo)
|Amarillo
|Anchura del rectángulo
|Ancho de línea del rectángulo
|1
|Estilo del rectángulo
|Estilo de línea rectangular
|Guión
|Mostrar divisor de período
|Si mostrar líneas divisoras de periodo
|verdadero
|Color del divisor de sesión
|Color de la línea divisoria
|Gris
- Después de añadir el indicador al gráfico, establezca el Modo de Perfil de Volumen en "Rango Fijo (VPFR)"
- Aparecerán los botones "+ Add Range" y "Clear All" en la esquina superior izquierda
- Haga clic en el botón "+ Añadir intervalo" para crear un rectángulo amarillo discontinuo en la zona visible del gráfico.
- Arrastre las esquinas o los bordes del rectángulo para ajustar el rango de análisis
- El perfil de volumen se dibujará automáticamente dentro del rectángulo.
- Puede crear varios rectángulos para el análisis de varias áreas
- Pulse el botón "Borrar todo" para eliminar todos los rectángulos y perfiles.
- Seleccione el modo correspondiente (por ejemplo, Sesión)
- El indicador se dividirá automáticamente por periodo de tiempo y dibujará Perfiles
- Controle la cantidad visualizada mediante el parámetro Perfiles máximos a visualizar
- Las líneas de puntos grises indican los divisores de periodos (pueden desactivarse mediante el parámetro)
- Los niveles POC suelen formar fuertes soportes o resistencias
- VAH y VAL forman límites de áreas de valor; el precio tiende a oscilar dentro de este rango
- Nodos de bajo volumen (zonas de escaso volumen); el precio tiende a moverse rápidamente a través de estas zonas
- Considere entrar cuando el precio vuelva a probar el POC
- La ruptura del precio a través de VAH/VAL y la repetición de la prueba pueden servir como señales de entrada.
- Confirme con otros indicadores técnicos (por ejemplo, patrones de velas, indicadores de impulso).
- El Stop Loss puede situarse por debajo de VAL (largo) o por encima de VAH (corto).
- La toma de beneficios puede hacer referencia a los límites POC o VA del siguiente perfil de volumen.