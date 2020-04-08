Market Volume Profile Modes

Visión general

Market Volume Profile Modes es un potente indicador de distribución de volumen MT5 que integra múltiples variantes de Perfil de Volumen. Los usuarios pueden cambiar entre los diferentes modos de análisis a través de una simple selección de menú. Este indicador ayuda a los operadores a identificar los niveles de precios clave, las zonas de soporte y resistencia, y la distribución del volumen del mercado.


Conceptos básicos
- POC (Punto de Control): El nivel de precios con mayor concentración de volumen, que representa la zona de "valor razonable" aceptada por el mercado.
- VAH (Value Area High): Límite superior del área de valor, que suele utilizarse como referencia de resistencia
- VAL (Value Area Low): Límite inferior del área de valor, utilizado normalmente como referencia de soporte
- Área de valor: El rango de precios que contiene un porcentaje especificado (por defecto 70%) del volumen total

Descripciones de los modos

Este indicador soporta 8 modos diferentes de Perfil de Volumen, adecuados para varios estilos de negociación y requisitos de análisis:

Modo Nombre Descripción Uso
Rango Fijo (VPFR) Arrastre manualmente el rectángulo para seleccionar cualquier rango Haga clic en el botón "+ Añadir intervalo" para crear el rectángulo y arrástrelo para ajustarlo
Rango visible (VRVP) Calcula automáticamente el rango visible actual del gráfico Se actualiza automáticamente con el desplazamiento y el zoom del gráfico
Sesión (diaria) Muestra un perfil separado para cada día de negociación Se divide automáticamente por fecha y muestra la distribución diaria del volumen.
Semanal Perfil independiente para cada semana Dividido por semanas, adecuado para el análisis semanal
Mensual Perfil independiente para cada mes Dividido por meses, adecuado para análisis mensuales
Cada hora Perfil independiente para cada hora Adecuado para operadores de scalping intradía
Cada 4 horas Muestra un perfil cada 4 horas Adecuado para operadores a corto y medio plazo
Personalizado(N Barras) Número personalizado de barras por periodo Se ajusta a través del Modo Personalizado: Número de barras


Configuración de parámetros

A continuación encontrará una descripción detallada de todos los parámetros configurables:

Parámetro Nombre Descripción Valor por defecto
Volumen Modo Perfil Seleccione el modo de cálculo del perfil Sesión (Diario)
Modo Personalizado: Número de Barras Número de barras para el modo personalizado 20
Número máximo de perfiles a mostrar Número máximo de Perfiles a mostrar 10
Posición del perfil Posición de visualización del perfil (Izquierda/Derecha) Izquierda
Número de filas Número de filas del perfil (precisión) 24
Anchura del perfil (%) Anchura del perfil como porcentaje del periodo 40.0
Espacio entre barras (%) Porcentaje de separación entre filas adyacentes 5.0
Color del volumen alcista Color del volumen alcista DodgerAzul
Volumen bajista Color Color para volumen bajista HotPink
Mostrar línea POC Mostrar o no la línea POC verdadero
Color/Ancho/Estilo del POC Color, anchura y estilo de la línea POC Blanco / 2 / Sólido
Mostrar línea VAH Mostrar o no la línea VAH verdadero
VAH Color/Ancho/Estilo Color, anchura y estilo de la línea VAH Rojo / 1 / Punto
Mostrar línea VAL Mostrar o no la línea baja del área de valor verdadero
VAL Color/Ancho/Estilo Color, anchura y estilo de la línea VAL Cal / 1 / Punto
Valor Área % Porcentaje del área de valor 70.0
Rango Rectángulo Color Color del rectángulo (modo Alcance fijo) Amarillo
Anchura del rectángulo Ancho de línea del rectángulo 1
Estilo del rectángulo Estilo de línea rectangular Guión
Mostrar divisor de período Si mostrar líneas divisoras de periodo verdadero
Color del divisor de sesión Color de la línea divisoria Gris

Tutorial de uso
Uso del modo de rango fijo
  1. Después de añadir el indicador al gráfico, establezca el Modo de Perfil de Volumen en "Rango Fijo (VPFR)"
  2. Aparecerán los botones "+ Add Range" y "Clear All" en la esquina superior izquierda
  3. Haga clic en el botón "+ Añadir intervalo" para crear un rectángulo amarillo discontinuo en la zona visible del gráfico.
  4. Arrastre las esquinas o los bordes del rectángulo para ajustar el rango de análisis
  5. El perfil de volumen se dibujará automáticamente dentro del rectángulo.
  6. Puede crear varios rectángulos para el análisis de varias áreas
  7. Pulse el botón "Borrar todo" para eliminar todos los rectángulos y perfiles.
Uso de los modos Sesión/Semanal/Mensual
  1. Seleccione el modo correspondiente (por ejemplo, Sesión)
  2. El indicador se dividirá automáticamente por periodo de tiempo y dibujará Perfiles
  3. Controle la cantidad visualizada mediante el parámetro Perfiles máximos a visualizar
  4. Las líneas de puntos grises indican los divisores de periodos (pueden desactivarse mediante el parámetro)
Aplicaciones de negociación
Identificación de soportes y resistencias
  • Los niveles POC suelen formar fuertes soportes o resistencias
  • VAH y VAL forman límites de áreas de valor; el precio tiende a oscilar dentro de este rango
  • Nodos de bajo volumen (zonas de escaso volumen); el precio tiende a moverse rápidamente a través de estas zonas
Estrategias de entrada
  • Considere entrar cuando el precio vuelva a probar el POC
  • La ruptura del precio a través de VAH/VAL y la repetición de la prueba pueden servir como señales de entrada.
  • Confirme con otros indicadores técnicos (por ejemplo, patrones de velas, indicadores de impulso).
Ajustes de Stop Loss y Take Profit
  • El Stop Loss puede situarse por debajo de VAL (largo) o por encima de VAH (corto).
  • La toma de beneficios puede hacer referencia a los límites POC o VA del siguiente perfil de volumen.




