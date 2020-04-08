VolumePressureinHistogramVPH

1. Visión general

El Histograma de Presión de Volumen (VPH) es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MT5) que mide la presión de compra y venta basado en el volumen real o de ticks. Destaca los momentos extremos de compra/venta y proporciona una línea de señal suavizada para la detección de tendencias.

2. Componentes del indicador

- Histograma de presión de volumen (coloreado) :

o Verde: Presión de compra extrema

o Cal: Presión compradora

o Rojo: Presión de venta extrema

o Amarillo: Presión vendedora

- Línea de señal (blanca) :

o Representación suavizada de la presión de volumen .

3. Entradas / Ajustes

Parámetro de entrada

Tipo

Por defecto

Descripción

Longitud de entrada

Entero

25

Periodo para EMA de volumen delta.

InpThreshold

Doble

20.0

Umbral para identificar la presión extrema de compra/venta.

InpSignalSmooth

Entero

8

Periodo para suavizar la línea de señal (EMA).

InpUseLogScale

Booleano

false

Habilita la escala logarítmica de los valores del histograma.

InpUseTickVolume

Booleano

verdadero

Utiliza el volumen de ticks si es true, si no, el volumen real.

  1. Cómo utilizar

- Histograma verde: Alta presión alcista → potencial continuación alcista.

- Histograma rojo: Alta presión bajista → potencial continuación bajista

- Histograma lima/amarillo: Presión moderada → consolidación o tendencia menor

- Línea de señal: Ayuda a suavizar el ruido del histograma y a confirmar la dirección de la tendencia

Consejos de trading: - Combine VPH con indicadores de tendencia o niveles de soporte/resistencia. - Busque divergencias entre el precio y la línea de señal del VPH para detectar posibles retrocesos. - Utilice alertas para detectar momentos extremos de compra/venta.


Productos recomendados
Market Profile TPO Indicator
Thiago Pereira Pinho
Indicadores
El indicador MarketProfileTPO para MetaTrader 5 es una poderosa herramienta diseñada para llevar el concepto de Perfil de Mercado, basado en el análisis Time Price Opportunity (TPO) , directamente a su ventana de gráfico principal. Este indicador calcula y muestra la distribución de precios a lo largo de un periodo determinado, destacando las áreas clave de actividad y concentración del mercado. Está especialmente optimizado para instrumentos de alta volatilidad como NAS100, US30 y XAUUSD cuando
VM Heiken Ashi Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indicadores
VM Heiken Ashi Pro  Heiken-Ashi suavizado (HMA o EMA) para filtrar el ruido y generar señales claras de BUY/SELL, no repinta (opcional ConfirmOnClosedBar). Muestra velas HA en el gráfico (las velas originales se pueden ocultar), colocación de flechas por ATR o desplazamiento fijo, envía alertas (popup, email, push) con manejo anti-spam. Propósito principal Convertir velas crudas en Heiken-Ashi suavizadas para detectar cambios de color (bear a bull / bull a bear) y dibujar flechas para las entr
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicadores
Cajas de Ruptura con Presión de Volumen Este indicador automatiza la identificación de zonas clave de consolidación (Oferta y Demanda) basadas en Pivotes de Mercado y Volatilidad (ATR). A diferencia de las herramientas estándar de soporte/resistencia, este indicador proporciona un Análisis de Presión de Volumen único dentro de cada caja, dándole una visión de la batalla entre Compradores y Vendedores antes de que se produzca una ruptura. Características principales Zonas de Oferta y Demanda Auto
VolumeProfile MT5
Robert Hess
4.14 (7)
Indicadores
Descripción: El Perfil de Volumen muestra información detallada de las actividades de negociación históricas en determinados niveles de precios (Perfil de Mercado). Localice las zonas con los mejores precios del mercado y obtenga ventaja sobre otros participantes en el mercado. Características: Perfil de Mercado personalizable Muestra la Zona de Valor "justo" con el 70% de todo el Volumen Muestra las zonas críticas de bajo volumen Muestra los puntos VPOC, VAL y VAH Gestión integrada de recursos
Volume Profile V6
Andrey Kolesnik
4.67 (3)
Indicadores
El indicador de perfil de volumen del mercado + un oscilador inteligente. Funciona en casi todos los instrumentos-pares de divisas, acciones, futuros, criptomoneda, en los volúmenes reales y en los de garrapatas. Puede establecer tanto la definición automática del rango de perfil, por ejemplo, para una semana o un mes, etc, y establecer el rango manualmente moviendo los límites (dos líneas verticales de color rojo y azul). Se muestra como un histograma. La anchura del histograma en este nivel s
Wapv Price and volume
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 es parte del conjunto de herramientas (Wyckoff Academy Wave Market) y (Wyckoff Academy Price and Volume). El indicador de precio y volumen WAPV para MT5 se creó para facilitar la visualización del movimiento del volumen en el gráfico de forma intuitiva. Con ella podrás observar los momentos de pico de volumen y momentos en los que el mercado no tiene interés profesional Identificar momentos en los que el mercado se mueve por inercia y no por movimie
VWAP Indicator by PipTick MT5
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador VWAP es nuestra versión del popular indicador Precio medio ponderado por volumen. El VWAP es la relación entre el valor negociado (precio multiplicado por el número de volumen negociado) y el volumen total negociado durante un periodo de tiempo específico. Como resultado, mide el precio medio del instrumento mucho mejor que la media móvil simple. Aunque hay muchas formas de utilizar el VWAP, la mayoría de los inversores lo utilizan para calcular la media diaria. El indicador funcio
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Velas Delta + CVD & CVD Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor. Visión general El indicador Delta + CVD y
Actual COMBO Depth of Market AND Tick Volume Chart
Sergey Andreev
3.53 (19)
Indicadores
Este producto le ayudará a comprar con beneficio y usar dos productos más populares para el análisis de los volúmenes de las peticiones y operaciones en los mercados de equidad: Actual Depth of Market Chart Actual Tick Footprint Volume Chart Este producto ha integrado toda la potencia de cada uno de los indicadores y se ofrece como un archivo único. Las rebajas anticrisis. ¡Hoy el precio del producto está rebajado! ¡Dese prisa! Las capacidades funcionales del producto Actual COMBO Depth of Marke
BoxChart MT5
Evgeny Shevtsov
5 (7)
Indicadores
El mercado es injusto aunque sólo sea porque el 10% de los participantes gestiona el 90% de los fondos. Un operador ordinario tiene pocos cambios para enfrentarse a estos "buitres". Este problema puede resolverse. Basta con estar entre ese 10%, aprender a predecir sus intenciones y moverse con ellos. El volumen es el único factor preventivo que funciona sin fallos en cualquier marco temporal y símbolo. Primero aparece el volumen y se acumula, y sólo entonces se mueve el precio. El precio se muev
Volume Candle Indicator
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Histograma de Volumen por Color para MetaTrader 5 Este indicador muestra el volumen como un histograma en una ventana separada. Las barras se colorean según la dirección de la vela: verde para alcista (cierre > apertura) y rojo para bajista (cierre < apertura). Características principales Fuente de volumen: volumen de ticks o volumen real (seleccionable por el usuario). Línea de media móvil opcional sobre el histograma de volumen, activable mediante entrada. Tipos de medias soportadas: SMA, EMA,
Kecia Volume Profile Order Finder
Niccolo Filippo Palombi
Indicadores
Herramienta avanzada de análisis de perfiles de volumen para MetaTrader 5 Kecia Volume Profile Order Finder proporciona a los operadores capacidades de análisis de perfiles de volumen. Este indicador MT5 combina la visualización del perfil de volumen con cálculos estadísticos para ayudar a identificar posibles oportunidades de trading y sugiere niveles de entrada, stop loss y take profit basados en la estructura del mercado. Visualización del Perfil de Mercado Transforme su gráfico con visualiza
Market Volume Profile Modes
Zhen Yu Zheng
Indicadores
Visión general Market Volume Profile Modes es un potente indicador de distribución de volumen MT5 que integra múltiples variantes de Perfil de Volumen. Los usuarios pueden cambiar entre los diferentes modos de análisis a través de una simple selección de menú. Este indicador ayuda a los operadores a identificar los niveles de precios clave, las zonas de soporte y resistencia, y la distribución del volumen del mercado. Conceptos básicos - POC (Punto de Control): El nivel de precios con mayor co
KT Volume Profile MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
Indicadores
KT Volume Profile muestra los datos de acumulación de volumen como un histograma en el eje Y, lo que permite identificar la actividad de trading durante determinados períodos y niveles de precio. Punto de Control (POC) en un Perfil de Volumen El POC representa el nivel de precio con mayor volumen negociado dentro del perfil de volumen. Suele utilizarse como soporte o resistencia, o como zona clave donde el mercado hace un retest antes de moverse en una dirección. Características Muy fácil de u
Total Volume Profile
Shahabeddin Baset
Indicadores
Incluye casi todos los conceptos relacionados con el Perfil de Volumen: POC , Área de Valor , POC en Desarrollo , VWAP Anclado , Delta de Volumen ; desde el "Total" en su nombre. Es rápido en sus cálculos y sencillo de trabajar. Características: 1. Plazo de cálculo seleccionable para encontrar los niveles más negociados. 2. Capaz de calcular el Perfil de Volumen basado en datos de ticks 3. Barras de histograma ajustables por su conteo. 4. Barras de histograma ajustables por su altura (rang
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indicadores
Antes: $249 Ahora: $99 Market Profile define una serie de tipos de día que pueden ayudar al operador a determinar el comportamiento del mercado. Una característica clave es el Área de Valor, que representa el rango de acción del precio en el que tuvo lugar el 70% de las operaciones. Entender el Área de Valor puede dar a los operadores una valiosa visión de la dirección del mercado y establecer las operaciones con mayores probabilidades. Es un complemento excelente para cualquier sistema que esté
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
Time and Sales Tick
Pablo Filipe Soares De Almeida
Indicadores
Time & Sales Tick Indicator es un indicador para MetaTrader 5 que muestra información de ticks en tiempo real. Presenta el precio, el volumen de ticks y la hora directamente en el gráfico. Funcionalidad Muestra datos de ticks, incluyendo precio, volumen y tiempo, en un panel dentro del gráfico. Agrupa los ticks en intervalos definidos por el usuario, con colores diferenciados (verde para alza, rojo para baja). Permite posicionar el panel en cualquiera de las esquinas del gráfico.
WAPV Weis Wave Chart Forex
Eduardo Da Costa Custodio Santos
Indicadores
El Weis Wave Chart Forex para MT5 es un indicador de precio y volumen. La lectura de Precio y Volumen fue ampliamente difundida a través de Richard Demille Wyckoff en base a las tres leyes creadas por él: Oferta y Demanda, Causa y Efecto y Esfuerzo vs. Resultado. En 1900, R.Wyckoff ya utilizaba el gráfico de ondas en sus análisis. Muchos años después, alrededor de 1990, David Weis Automatizó el gráfico de ondas de R. Wyckoff y hoy os traemos la evolución del gráfico de ondas de David Weis. Muest
CVD SmoothFlow Pro
Thalles Nascimento De Carvalho
Indicadores
CVD SmoothFlow Pro - ¡Análisis de Volumen Ilimitado para Cualquier Activo! CVD SmoothFlow Pro es la solución definitiva para traders que buscan un análisis de volumen preciso e ilimitado. Utilizando el cálculo de Cumulative Volume Delta (CVD) con filtrado avanzado de ruido, la Versión Pro ofrece la flexibilidad y precisión necesarias para operar en cualquier activo financiero. ¿Qué ofrece CVD SmoothFlow Pro? Análisis Claro : Filtra el ruido y destaca los movimientos de volumen significativ
Weis Wave Result MT5
Sant Clear Ali Costa
Indicadores
Características 3 tipos de ondas: alcista, bajista y desconocida. La torre desconocida se produce cuando los precios se mueven en dirección opuesta a la torre actual. Etiqueta que muestra el porcentaje restante para la siguiente torre. Permite establecer el tipo de volumen que se acumulará en las torres, ya sean volúmenes reales o de tick. De esta forma, el indicador funciona en cualquier mercado, por ejemplo: acciones, futuros, forex, materias primas, etc. Le permite establecer la puntuación r
BidAsk Balance
Dmitriy Gurenko
Indicadores
El indicador mide y muestra la diferencia en el número de cambios de precios "Bid" y "Ask" en forma de indicadores digitales, analógicos y gráficos. Diseñado para la investigación de mercado y para determinar los momentos de cierre de posiciones durante el comercio de scalping con H1 o menos marco de tiempo. El uso con un marco de tiempo mayor no está prohibido, pero no es informativo debido a un gran número de valores acumulados. Teoría Los precios "Bid" y "Ask" no cambian simultáneamente para
VWAP Volume Weighted Average Price MT5
Sathit Sukhirun
Indicadores
Compre 1 y llévese 1 gratis Principales características y ventajas de VWAP 1. Muestra el "Precio verdadero" o "Precio de consenso". Esta es su característica más importante. Mientras que una Media Móvil Simple (MA) da el mismo peso a cada precio, el VWAP nos dice cuál es realmente el precio medio, basándose en dónde la mayoría del dinero (volumen) acordó operar. Ejemplo: Si el precio de 100 tuvo 1.000.000 de acciones negociadas, pero el precio de 101 sólo tuvo 100 acciones negociadas... El V
Color Histogram Volume Set
Ricardo Almeida Branco
Indicadores
¿Utilizas el volumen en tu lectura del mercado? Ciertamente muchos traders lo utilizan, y no se imaginan operar sin él. El indicador Color Histogram Volume Set permite al usuario elegir el valor que considere interesante monitorizar. Cuando lo superes tendrás confirmación visual y si quieres también tendrás la alerta sonora que te da el indicador. Por supuesto, hay otras formas de tratar de encontrar un volumen alto, como evaluar si el volumen está por encima de la media, si es el vo
Accumulation and Distribution indicator
Ivan Eliecer Navarro Diaz
Indicadores
El indicador de Acumulación y Distribución es un indicador basado en el volumen que se diseñó esencialmente para medir la oferta y la demanda subyacentes. Esto se logra al tratar de determinar si los comerciantes realmente están acumulando (comprando) o distribuyendo (vendiendo). Esto se logra trazando un total acumulado del volumen de flujo de dinero de cada período. Este indicador puede revelar divergencias entre el flujo de volumen y el precio real para afirmar principalmente una tendencia a
Smart SD Rectangle Tool
Liam Alex Thomas Webb
Indicadores
La Herramienta Indicadora de Rectángulo de Oferta y Demanda Inteligente es tu compañero definitivo para MT5, diseñada para visualizar instantáneamente datos clave de oferta y demanda justo donde los necesitas: en tus zonas, en tiempo real. Esta herramienta superpone automáticamente datos ricos y accionables sobre tus zonas, como la clasificación de la zona, la distancia en pips, la fuerza y el tamaño de la zona, posicionados de manera clara dentro de cada zona. Sin desorden, sin suposiciones,
VWAP Daily
Anton Polkovnikov
Indicadores
Indicador del precio medio ponderado o VWAP. El conocido VWAP estándar con el comienzo del día se añade con la función de seleccionar la periodización. Se puede calcular tanto cada día como en otros periodos. También el indicador permite excluir el volumen del cálculo, lo que permitirá utilizarlo en las criptodivisas y forex. Hay una alerta para un cruce de precios VWAP. Hay 1 y 2 desviación estándar. Ajustes: Volumen: activar y desactivar el volumen en el mecanismo de cálculo. Período: selecció
Volume Plus and VSA Signals for MT5
Huu Hai Ngo
5 (1)
Indicadores
El indicador Volume+ y VSA Signals para MT5 se basa en la metodología Volume Spread Analysis (VSA) para proporcionar las señales. Las señales se muestran al cierre de las barras en la ventana principal o subventana en forma de símbolos. Los símbolos no se repintan. El indicador produce una señal en una barra individual y esta señal no es de compra o venta. Cuando una tendencia menor va en dirección opuesta a una tendencia mayor, hay secuencias de señales de seguimiento de tendencia mayor que dan
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indicadores
Perfil de volumen diario y compuesto Esta es una herramienta de perfil de mercado de nivel profesional diseñada para MetaTrader 5. Utiliza un sistema de doble perfil para visualizar la oferta, la demanda y las concentraciones de liquidez. Características principales Lado Izquierdo: Perfiles de sesión diaria Identifica automáticamente el inicio y el final de cada día de negociación. Genera un Perfil de Volumen único para cada día individual. Le permite ver cómo ha migrado el valor de ayer a hoy
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT5 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indicadores
Este tablero muestra los últimos   patrones armónicos   disponibles para los símbolos seleccionados, por lo que ahorrará tiempo y será más eficiente /   versión MT4 . Indicador gratuito:   Basic Harmonic Pattern Columnas del indicador Symbol:   aparecerán los símbolos seleccionados Trend :   alcista o bajista Pattern :   tipo de patrón (gartley, mariposa, murciélago, cangrejo, tiburón, cifrado o ABCD) Entry :   precio de entrada SL:   precio de stop loss TP1:   1er precio de toma de beneficios
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Volatility Master para MetaTrader es una herramienta de tablero en tiempo real que escanea hasta 56 símbolos utilizando hasta 2 tableros flexibles en diferentes gráficos para identificar mercados de alta volatilidad y tendencia al instante. Con señales claras alcistas/bajistas, alertas personalizables y una interfaz fácil de usar, le ayuda a evitar condiciones de rango limitado y a centrarse en operaciones de alta probabilidad. La claridad genera confianza. Opere con confianza y proteja su capit
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indicadores
Simplemente, puedes comenzar a operar cuando el movimiento de los números blancos —conocidos como "pips"— empiece a aparecer junto a la vela actual. Los "pips" blancos indican que una operación de compra o venta está activa y se mueve en la dirección correcta, como lo indica su color blanco. Cuando el movimiento de los pips blancos se detiene y se convierte en un color verde estático, esto señala el fin del impulso actual. El color verde de los números representa la ganancia total obtenida en "
UEX Pure USD Euro Index
Yohana Parmi
Indicadores
* Debido a la autenticidad de los datos para las principales divisas, se recomienda el uso de gráficos en vivo. ¿Qué es UEX Pure USD Euro Index ? Descripción en inglés: https://www.mql5.com/en/market/product/152936 Descubra el verdadero pulso del mercado forex con Pure USD & Euro Index, un indicador innovador que revela la fortaleza y la debilidad ocultas entre las dos divisas más poderosas del mundo. En lugar de basarse en un solo par como el EURUSD, esta herramienta mide el rendimiento ag
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indicadores
- El precio real es de 200$ - Descuento del 50% (Ahora es de 99$) - Está habilitado para 4 compras. ¡Póngase en contacto conmigo para el bono extra (indicador de tendencia de Gann), instrucción o cualquier pregunta! - No repintado, No lag - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. - Actualización de por vida libre Gann Oro EA MT5 Introducción Las teorías de W.D. Gann en el análisis té
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indicadores
Super Signal – Skyblade Edition Sistema profesional de señales de tendencia sin repintado / sin retraso con una tasa de éxito excepcional | Para MT4 / MT5 Características principales: Super Signal – Skyblade Edition es un sistema de señales inteligente diseñado específicamente para el trading de tendencias. Utiliza un mecanismo de filtrado de múltiples capas para detectar únicamente movimientos direccionales fuertes respaldados por un impulso real. Este sistema   no intenta predecir los máximo
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Indicadores
¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga   clic aquí Ese es el primero, ¡
Otros productos de este autor
CvdDeltaVolumes
Parasbhai N Patel
Indicadores
Velas Delta + CVD & CVD Indicador de flujo de órdenes que combina Delta (compra-venta), Delta de volumen acumulado (CVD) y un sistema único de velas sintéticas basado en CVD. Muestra la presión de compra/venta, la agresividad del volumen y los cambios de impulso con el histograma Delta opcional, la línea CVD y las velas combinadas CVD+Delta. Útil para scalping, trading intradía, detección de divergencias y comprensión del dominio comprador/vendedor. Visión general El indicador Delta + CVD y
CumulativeVolumeDeltaHistogram
Parasbhai N Patel
Indicadores
1. Introducción Este documento explica cómo utilizar el indicador CVD (Volumen Acumulado Delta) + Histograma de Volumen Delta. Cubre la configuración, las características, la lógica de negociación y las mejores prácticas. 2. Qué muestra el indicador - Histograma Delta: Muestra el delta por barra (volumen de compra - volumen de venta) como barras verdes/rojas. - Ayuda a identificar la presión del mercado, la absorción, las señales de inversión y la fuerza de la tendencia. 3. Cómo Añadir Indicado
Candle Strength
Parasbhai N Patel
Indicadores
Visión general Candle Strength ON/OFF es un indicador profesional de MT5 que visualiza la fuerza de las velas en tiempo real utilizando velas codificadas por colores de varios niveles. Ayuda a los traders a identificar instantáneamente la fuerte presión de compra o venta directamente en el gráfico de precios, sin lag ni repintado. El indicador incluye un botón integrado ON / OFF en el gráfico, lo que permite a los operadores activar o desactivar las velas de fuerza al instante sin necesidad
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario