VolumePressureinHistogramVPH

1. Visión general

El Histograma de Presión de Volumen (VPH) es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MT5) que mide la presión de compra y venta basado en el volumen real o de ticks. Destaca los momentos extremos de compra/venta y proporciona una línea de señal suavizada para la detección de tendencias.

2. Componentes del indicador

- Histograma de presión de volumen (coloreado) :

o Verde: Presión de compra extrema

o Cal: Presión compradora

o Rojo: Presión de venta extrema

o Amarillo: Presión vendedora

- Línea de señal (blanca) :

o Representación suavizada de la presión de volumen .

3. Entradas / Ajustes

Parámetro de entrada Tipo Por defecto Descripción Longitud de entrada Entero 25 Periodo para EMA de volumen delta. InpThreshold Doble 20.0 Umbral para identificar la presión extrema de compra/venta. InpSignalSmooth Entero 8 Periodo para suavizar la línea de señal (EMA). InpUseLogScale Booleano false Habilita la escala logarítmica de los valores del histograma. InpUseTickVolume Booleano verdadero Utiliza el volumen de ticks si es true, si no, el volumen real.

Cómo utilizar

- Histograma verde: Alta presión alcista → potencial continuación alcista.

- Histograma rojo: Alta presión bajista → potencial continuación bajista

- Histograma lima/amarillo: Presión moderada → consolidación o tendencia menor

- Línea de señal: Ayuda a suavizar el ruido del histograma y a confirmar la dirección de la tendencia

Consejos de trading: - Combine VPH con indicadores de tendencia o niveles de soporte/resistencia. - Busque divergencias entre el precio y la línea de señal del VPH para detectar posibles retrocesos. - Utilice alertas para detectar momentos extremos de compra/venta.