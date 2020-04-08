VolumePressureinHistogramVPH
- Indicadores
- Parasbhai N Patel
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
1. Visión general
El Histograma de Presión de Volumen (VPH) es un indicador personalizado para MetaTrader 5 (MT5) que mide la presión de compra y venta basado en el volumen real o de ticks. Destaca los momentos extremos de compra/venta y proporciona una línea de señal suavizada para la detección de tendencias.
2. Componentes del indicador
- Histograma de presión de volumen (coloreado) :
o Verde: Presión de compra extrema
o Cal: Presión compradora
o Rojo: Presión de venta extrema
o Amarillo: Presión vendedora
- Línea de señal (blanca) :
o Representación suavizada de la presión de volumen .
3. Entradas / Ajustes
|
Parámetro de entrada
|
Tipo
|
Por defecto
|
Descripción
|
Longitud de entrada
|
Entero
|
25
|
Periodo para EMA de volumen delta.
|
InpThreshold
|
Doble
|
20.0
|
Umbral para identificar la presión extrema de compra/venta.
|
InpSignalSmooth
|
Entero
|
8
|
Periodo para suavizar la línea de señal (EMA).
|
InpUseLogScale
|
Booleano
|
false
|
Habilita la escala logarítmica de los valores del histograma.
|
InpUseTickVolume
|
Booleano
|
verdadero
|
Utiliza el volumen de ticks si es true, si no, el volumen real.
- Cómo utilizar
- Histograma verde: Alta presión alcista → potencial continuación alcista.
- Histograma rojo: Alta presión bajista → potencial continuación bajista
- Histograma lima/amarillo: Presión moderada → consolidación o tendencia menor
- Línea de señal: Ayuda a suavizar el ruido del histograma y a confirmar la dirección de la tendencia
Consejos de trading: - Combine VPH con indicadores de tendencia o niveles de soporte/resistencia. - Busque divergencias entre el precio y la línea de señal del VPH para detectar posibles retrocesos. - Utilice alertas para detectar momentos extremos de compra/venta.